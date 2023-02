Correction: What Hersh Got Right (and I got wrong) I thought my analysis of Hersh’s article was pretty good until I read the comments-section and realized the mistake I had made. True, there are inconsistencies in the text that I have problems with, but they pale in comparison to the contribution Hersh makes by identifying the people responsible for the destruction of Nord Stream.

Berichtigung: Was Hersh richtig (und ich falsch) fand

von Mike Whitney



15. Februar 2023 –

Ich dachte, meine Analyse des Hersh-Artikels sei ziemlich gut, bis ich den Kommentarteil las und den Fehler erkannte, den ich gemacht hatte. Es stimmt, es gibt Ungereimtheiten im Text, mit denen ich Probleme habe, aber sie verblassen im Vergleich zu dem Beitrag, den Hersh leistet, indem er die Verantwortlichen für die Zerstörung von Nord Stream identifiziert. Das ist eine sehr große Sache. Hershs Artikel dient als strafrechtliche Anklage gegen die Top-Administrationsberater – einschließlich des Präsidenten selbst – wegen grober terroristischer Handlungen. Anstatt mich auf die Auswirkungen dieser Anschuldigungen zu konzentrieren, habe ich mich dafür entschieden, die meiner Meinung nach bestehenden Mängel des Artikels zu untersuchen. Und – zu meiner Verteidigung – es gibt einige eklatante Ungereimtheiten im Text. Diese Ungereimtheiten sollten jedoch nicht so stark betont werden, dass sie die zentrale These in Hershs Artikel untergraben, nämlich dass die Regierung Biden direkt in den größten Akt der Industriesabotage in der Geschichte verwickelt war. Das hätte mein Hauptaugenmerk sein sollen.

Mir war nicht klar, wie unausgewogen mein Artikel war, bis ich den Kommentarbereich las, in dem eine Reihe von gut informierten Lesern darauf hinwiesen, dass meine Kritik an Hersh auf “Erbsenzählerei” hinauslief, was eine präzise, aber faire Kritik an dem Artikel ist. Ein bestimmter Leser, der den Namen Muggles trägt, sagte dazu Folgendes:

Diese Kritik an Hershs höchst glaubwürdigem Bericht über die Sabotage wird hier von Whitney lediglich als Vorwand benutzt, um Einwände gegen den Bericht zu erheben oder zu konstruieren, nur um Whitneys bereits bestehende Theorien über die gesamte russisch-ukrainische Invasion voranzutreiben.

In dem Artikel geht es also nicht um Nord Stream II oder die Pipeline, sondern um das gesamte Narrativ, das Whitney Ihnen aufschwatzen will.

Lockvogeltaktik.

Es geht also nicht um den Hersh-Artikel oder die Theorie des Verbrechens. Sondern nur um das Genie Whitney.” (Ende des Kommentars)

Autsch!

Das ist eine sehr faire Kritik, und es ist die Art von Feedback, die Autoren zu schätzen wissen. Sicher, sie ist ein bisschen bissig und beleidigend, aber – seien wir ehrlich – es sind hauptsächlich Männer, die sich in diesen Kommentarbereichen herumtreiben, und für Männer ist jede Kommunikation eine Form des tödlichen Kampfes. Ich erwarte von niemandem, dass er sich zurückhält, wenn es darum geht, sich ehrlich und mit so viel Schärfe auszudrücken, wie er es für nötig hält. Aber wenn man die Meinung der Leute ändern will, muss man seine Argumente rational und intelligent darlegen. Muggles tut das. Er und andere ähnliche Kommentare haben mir geholfen, den Fehler zu erkennen, den ich gemacht habe, als ich den Artikel von Hersh “pingelig” fand, obwohl ich mich auf das “große Ganze” hätte konzentrieren sollen.

Jeder hat den Ausdruck schon einmal gehört: Man sieht “den Wald vor lauter Bäumen nicht”. Gemeint ist damit eine Person, die sich zu sehr auf die Details einer Situation konzentriert und das große Ganze übersieht. Das ist hier sicherlich der Fall. Tatsache ist, dass Hershs Artikel das Potenzial hat, die Glaubwürdigkeit der Machthaber zu untergraben und dadurch den Krieg zu einem raschen Ende zu bringen. Das ist das “große Ganze”, und dieses Ziel unterstütze ich voll und ganz. Leider habe ich in dieser Hinsicht versagt, und ich bedauere das. Übersetzt mit Deepl.com

