Bernie wäre genau der richtige US-Präsident gewesen, im Gegensatz zu Biden.

“Wenn wir Israel eine zusätzliche Milliarde Dollar zur Verfügung stellen, während wir das Leiden der Menschen in Gaza ignorieren, wäre das unverantwortlich”, sagte Sanders und warnte, dass Präsident Joe Bidens Anspruch, Amerikas Position in der Welt wiederherzustellen, durch diese Art von Ungleichheit untergraben wird.

https://www.middleeastmonitor.com/20211008-bernie-sanders-demands-1bn-in-gaza-aid-for-yes-vote-in-israels-iron-dome-bill/





Bernie Sanders fordert 1 Milliarde Dollar an Gaza-Hilfe für ein Ja zu Israels Iron-Dome-Gesetz

8. Oktober 2021

Israel eine zusätzliche Milliarde Dollar an Notfallmitteln zu geben, wäre “skrupellos” und “unverantwortlich”, sagte US-Senator Bernie Sanders in einem Brief an den Mehrheitsführer im Senat, Chuck Schumer, vor der Abstimmung über den Gesetzentwurf zur Notfallfinanzierung von Israels Iron Dome mit einer Milliarde Dollar.

Der Gesetzentwurf wurde im vergangenen Monat mit überwältigender Mehrheit vom Repräsentantenhaus verabschiedet, allerdings nicht ohne Kontroversen. Mehrere demokratische Abgeordnete setzten durch, dass sie aus dem Gesetzentwurf zur Überbrückung der Ausgaben herausgenommen und in den jährlichen Verteidigungshaushalt aufgenommen wurde.

Obwohl erwartet wird, dass der Senat das Gesetz absegnet, sagte Sanders, dass er zusätzliche Mittel für den Iron Dome befürworten würde, aber als notwendiges Gegengewicht zur überwältigenden militärischen Unterstützung Israels durch die USA hat er auch die gleiche Hilfszusage von 1 Milliarde Dollar für Gaza gefordert.

“Wenn das Ziel dieser zusätzlichen Finanzierung darin besteht, Israel dabei zu helfen, Iron Dome nach dem Krieg im Mai wieder aufzufüllen, wäre es unverantwortlich, wenn wir uns nicht gleichzeitig um die enorme Zerstörung und das Leid kümmern würden, das dieser Krieg den Palästinensern in Gaza zugefügt hat”, schrieb Sanders in dem Brief, der MEMO vorliegt. “So wie wir für das Recht des israelischen Volkes auf ein Leben in Frieden und Sicherheit eintreten, müssen wir dies auch für das palästinensische Volk tun.”

Sanders wies darauf hin, dass die 1 Milliarde Dollar zusätzlich zu den 3,8 Milliarden Dollar bereitgestellt werden, die Israel bereits jährlich von den USA im Rahmen des Sicherheitspakets erhält, das während der Amtszeit des früheren US-Präsidenten Barack unterzeichnet wurde.

Sanders forderte Schumer auf, die gleiche Summe für die belagerte Enklave bereitzustellen, und verwies auf die enormen Verwüstungen, die der israelische Angriff im Mai angerichtet hat, bei dem mehr als 248 Menschen, darunter 66 Kinder, getötet und mehr als 1.900 Menschen verwundet wurden. Auch die Häuser und die Infrastruktur wurden stark beschädigt, und der Senator möchte, dass die USA diese Schäden mit den Mitteln beheben.

