The Western Media Is Whitewashing the Azov Battalion Before Russia invaded Ukraine, these fighters were neo-Nazis. They still are.

Die westlichen Medien beschönigen das Asowsche Bataillon

Bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, waren diese Kämpfer Neonazis. Das sind sie immer noch.

Von Lew Golinkin

13. Juni 2023

Braunhemden-Brigade? Die Beweise dafür, dass Azov seine neonazistischen paramilitärischen Ursprünge hinter sich gelassen hat, sind dürftig.

Wladimir Putins Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 hat bereits Millionen von Verlierern hervorgebracht – allen voran die Zivilisten, die gefoltert und ermordet wurden, die gezwungen sind, Flüchtlinge zu werden, oder die gezwungen sind, ihre Tage mit der Sorge zu verbringen, dass ihre Angehörigen gegen Russland kämpfen.

Aber es gibt auch Gewinner: die Neofaschisten, die durch Putins Krieg zu Helden geworden sind.

Sieben Jahre lang haben westliche Institutionen vor der ukrainischen Asow-Bewegung gewarnt, die 2014 als paramilitärische Neonazi-Gruppe begann und für ihre weltweite Rekrutierung von Extremisten berüchtigt wurde.

Dann kam der Einmarsch Russlands. Innerhalb weniger Monate wurden die Asow-Kämpfer im Kongress und an der Stanford University gefeiert. MSNBC schwärmte von einem ukrainischen Soldaten, dessen Twitter-Account mit Neonazi-Bildern überquoll. Facebook traf die erstaunliche Entscheidung, Beiträge zuzulassen, die das Asow-Bataillon lobten, obwohl das Unternehmen zugab, dass es sich um eine Hassgruppe handelte.

Diese über Nacht eingetretene Normalisierung der weißen Vorherrschaft war möglich, weil westliche Institutionen, getrieben von dem Eifer, alles Negative über unsere ukrainischen Verbündeten zu ignorieren, entschieden, dass eine neonazistische Militärformation in einem vom Krieg zerrissenen Land plötzlich und auf wundersame Weise aufgehört hatte, neonazistisch zu sein.

Die Wahrheit ist jedoch, dass es sich hierbei um eine leicht zu entlarvende Fantasie handelt, die von einer Handvoll Propagandisten verbreitet wird. Dennoch haben die westlichen Medien ihre Unwahrheiten mit einer Vernachlässigung der journalistischen Grundprinzipien wiederholt, die über den Nebel des Krieges hinausgeht und in den Bereich der absichtlichen Blindheit führt.

Unsere Beschönigung von Asow findet inmitten einer tödlichen Welle weißer Vorherrschaft statt, die sich von Neuseeland bis Buffalo, N.Y. erstreckt. Es geht um den tiefsten, nichtssagenden Zynismus, der über 300 Neonazis in Polohemden schreit, aber eine Brigade von kampferprobten Extremisten umarmt. Es geht um die Warnung, dass die weiße Vorherrschaft – vor allem nachdem sie von Donald Trump und Fox News verbreitet wurde – eine existenzielle Bedrohung für unsere Gesellschaft darstellt, während gleichzeitig deutlich gemacht wird, dass einige Ausnahmen gelten.

Es geht um “gute Menschen auf beiden Seiten”.

VON DER STRASSENGANG ZUM ZENTRUM DER WEISSEN VORHERRSCHAFT

Asow entstand kurz nach dem Aufstand von 2014, der den prorussischen Präsidenten der Ukraine, Viktor Janukowitsch, stürzte. Diese Ereignisse lösten eine Gegenrevolte der von Russland unterstützten Separatisten in den östlichen Regionen der Ukraine aus, die Janukowitsch unterstützten.

Es wurde schnell deutlich, dass die ukrainische Armee durch jahrzehntelange Korruption stark geschwächt war, so dass die neue Regierung Schwierigkeiten hatte, die Rebellen zu bekämpfen. In diese Lücke traten rechtsextreme Gruppen, die Freiwilligenbataillone bildeten, um für Kiew zu kämpfen. Eine dieser Gruppen, die aus der Neonazibande Patriot of Ukraine hervorging, erlangte Berühmtheit, als sie der ukrainischen Regierung half, die Kontrolle über die Stadt Mariupol, einen Hafen am Asowschen Meer, wiederherzustellen. Sie wurde als Asow-Bataillon bekannt.

Taktik und Ideologie des Asow-Bataillons entsprachen genau dem, was man von einer von Neonazis gebildeten paramilitärischen Einheit erwarten würde. Auf ihren Abzeichen sind beliebte Neonazi-Symbole zu sehen: die Wolfsangel (ein Doppelhaken aus Runen) und das Sonnenrad (Sonnenrad). Seitdem ist die Einheit berüchtigt für Folterungen und die aggressive Rekrutierung von weißen Rassisten aus der ganzen Welt.Weiterlesen in thenation.com

Übersetzt mit Deepl.com

