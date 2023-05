Das Bild zeigt den echten Terror der Besatzer. Widerstand gegen illegale Besatzung ist kein Terror, sondern legal, während Besatzung illegal ist. Solange sich Medien nicht ebenso auf diese Formel einigen, solange machen sie sich nicht nur mitschuldig, sondern fördern den zionisitschen Regime Terror nur noch! Evelyn Hecht-Galinski



Bewaffneter palästinensischer Widerstand: Terror oder legitim? Die beunruhigende Definition des palästinensischen Widerstands als Terrorismus durch Israel und die globalen Medien

von Richard Silverstein

2. Mai 2023

Eitay Mack ist einer der führenden Menschenrechtsanwälte Israels. Er hat außergewöhnliche Nachforschungen in den israelischen Regierungsarchiven angestellt, um die lange Geschichte der Militärhilfe und der korrupten Geschäfte Israels mit Diktatoren in aller Welt zu dokumentieren. Ich habe großen Respekt vor ihm und seiner juristischen Arbeit, seinen Recherchen und dem Journalismus, der diese schrecklichen Taten dokumentiert.

Mit Enttäuschung habe ich jedoch seine jüngste Stellungnahme zum internationalen Recht in Bezug auf Israel und die Palästinenser gelesen. Sein Beitrag ist eine Polemik gegen Linke, die das Töten israelischer Zivilisten im Namen des palästinensischen Kampfes rechtfertigen. Ich habe so viel Respekt vor Mack, dass ich mir wünschte, seine Argumentation wäre nuancierter gewesen. Aber anstatt mich mit bestimmten Details seines Beitrags auseinanderzusetzen, möchte ich im Folgenden lieber meine eigene Argumentation darlegen.

Beginnen wir mit der Frage der Besetzung und des Widerstands. Die Besetzung eines fremden Territoriums durch ein fremdes Land im Rahmen eines Krieges oder eines anderen Konflikts ist nach dem Ende der Feindseligkeiten illegal. Ein besetztes Volk kann sich der Besetzung widersetzen. In einer Resolution der UN-Generalversammlung wurde erklärt, dass auch bewaffneter Widerstand gegen die Besatzungstruppen zulässig ist. Es gibt Grenzen dafür, wer von den Besatzern ein legitimes Ziel ist. Zivilisten dürfen nicht ins Visier genommen werden. Aber jeder, der mit dem Militär, der Polizei oder anderen Vollstreckern der Besatzung in Verbindung steht, kann es sein.

Wer ist ein Zivilist? In den meisten westlichen Gesellschaften können wir relativ leicht zwischen ziviler und militärischer Rechtsdurchsetzung unterscheiden. Aber in Israel ist das viel komplizierter. Es ist einfach genug zu sagen, dass die 170.000 israelischen Soldaten, 7.000 Grenzpolizisten und 35.000 nationalen Polizisten eine Schlüsselrolle bei der Aufrechterhaltung der israelischen Besatzung spielen. Aber damit kann man nicht aufhören. Die meisten derjenigen, die in den IDF gedient haben, bleiben in der militärischen Reserve. Sie trainieren jedes Jahr und können im Falle eines Krieges oder eines anderen nationalen Notstands zum aktiven Dienst einberufen werden. Viele, wenn nicht die meisten dieser Reservisten haben in den Kriegen in Gaza, Libanon usw. gedient. Auch sie sind Instrumente der Besatzung.

Leider können wir es nicht dabei belassen. Israel verstößt mit seiner Besetzung Palästinas nicht nur gegen das Völkerrecht, sondern hat auch Hunderttausende seiner Bürger in dieses besetzte Gebiet gebracht. Diese Kolonisten wurden einem besetzten Volk gewaltsam aufgezwungen. Sie haben nach dem Völkerrecht keinen legitimen Status. Auch sie sind Besatzer und damit legitime Ziele des Widerstands gegen die Besatzung. Ganz zu schweigen davon, dass die israelischen Siedlungen selbst bewaffnete Bastionen sind, die nicht nur ihre Bewohner schützen, sondern auch systematische Terrorakte gegen benachbarte Palästinenser verüben. Viele dieser Angriffe werden unter dem Schutz der israelischen Armee selbst verübt.

Es gibt Israelis, die wirklich Zivilisten sind und nicht das Ziel solcher Angriffe sein dürfen: ältere Menschen, Kinder, israelische Palästinenser und ultra-orthodoxe Juden, die antizionistisch eingestellt sind. Sie lehnen den israelischen Staat ab und sind daher nicht für seine Verbrechen verantwortlich.

8 Mitglieder einer palästinensischen Familie, die während der Operation “Protective Edge” getötet wurden (AFP/Getty)

Israels wahllose Angriffe auf Zivilisten

Lassen Sie uns über die Realität sprechen. Was vor Ort geschieht. Israel nimmt gezielt palästinensische Zivilisten ins Visier und hat eine lange Geschichte. Die rechtsextreme vorstaatliche Miliz Lehi nahm regelmäßig Zivilisten ins Visier. Der spätere Premierminister Menachem Begin war einer der Hauptverantwortlichen für den Bombenanschlag auf das King David Hotel, bei dem zahlreiche Zivilisten getötet wurden. Bei dem Lehi-Massaker in Deir Yassin wurden wahllos Frauen und Kinder getötet. Yitzhak Shamir orchestrierte die Ermordung des UN-Friedensunterhändlers Graf Folke von Bernadotte vor dem Krieg von 1948.



Operation Protective Edge – Israelische und palästinensische Tote (BBC)

Selbst wenn wir die Behauptung der israelischen Apologeten akzeptieren, dass Israel zwar Zivilisten tötet, aber nicht absichtlich auf sie zielt, haben Menschenrechtsgruppen dieses Argument stets zurückgewiesen. Entscheidend sei nicht, was die IDF sage oder gar beabsichtige, sondern was sie vor Ort tue: die tatsächlichen Auswirkungen ihrer Angriffe. Die Zahl der palästinensischen Toten ist stark verzerrt und betrifft überwiegend Zivilisten. Schlimmer noch, die Mehrheit der getöteten Zivilisten sind Frauen und Kinder. Die Gesamtzahl der Toten geht in die Tausende, allein 2.300 bei der Operation “Protective Edge” (2014); 1.700 davon waren Zivilisten. Nach Ansicht von Menschenrechtsorganisationen macht sich Israel somit der Kriegsverbrechen schuldig.

Dies stellt ein moralisches Rätsel dar: Wie kann man an Palästinenser andere Maßstäbe anlegen als an Israel? Wie kann man von einem Widerstandskämpfer verlangen, dass er seine Ziele auf diejenigen beschränkt, die einer konventionellen Definition von Militär- oder Vollzugspersonal entsprechen? Ich kann Israel nicht mit gutem Gewissen zugestehen, was den Palästinensern verweigert wird. Natürlich würde es jeder vorziehen, wenn Israel alles in seiner Macht stehende tun würde, um das Töten von Palästinensern zu vermeiden. Aber es verstößt routinemäßig gegen solche völkerrechtlichen Verpflichtungen. Daher kann man an die Palästinenser keine anderen oder höheren Maßstäbe anlegen.

Ich weise auch die israelische Bezeichnung des bewaffneten palästinensischen Widerstands als “Terrorismus” zurück. Worin besteht der Unterschied zwischen einem Palästinenser, der einen Siedler ermordet, und israelischen Soldaten, die routinemäßig palästinensische Teenager ermorden? Warum ist der eine ein Verteidiger des Vaterlandes und der andere ein Terrorist? Wenn der eine ein Terrorist ist, ist es der andere auch. Ich würde sogar behaupten, dass Israels staatliche Politik gegenüber den Palästinensern Terrorismus ist. 40.000 tote Palästinenser im letzten Jahrhundert bestätigen dies.

Wenn der Internationale Strafgerichtshof Israel wegen Kriegsverbrechen anklagt, sollten auch die Palästinenser angeklagt werden, die sich an ähnlichen Verbrechen beteiligt haben. Aber bedenken Sie, dass weitaus mehr Palästinenser von Israel getötet wurden als Israelis von Palästinensern getötet wurden. Ich würde erwarten, dass für jeden angeklagten Hamas- oder Islamischen Dschihad-Kommandeur mindestens fünf oder sogar zehn IDF-Kommandeure und Premierminister angeklagt werden.

Die Ermittlungen des IStGH ziehen sich schon seit Jahren hin. Aber Stanley Cohen, ein Freund und Menschenrechtsanwalt, versichert mir, dass der Gerichtshof umfangreiche Zeugenaussagen aufgenommen hat und der Fall aktiv ist. Das gibt Hoffnung. Auch wenn viele Palästinenser verzweifelt sind, weil es Jahre gedauert hat, bis klare Fortschritte zu sehen waren.

Außer dem IStGH gibt es kein internationales Gremium, das bereit wäre, Israel zur Rechenschaft zu ziehen. Weder die USA, die Europäische Union noch die Vereinten Nationen haben den politischen Willen zu handeln. Sie unterstützen entweder routinemäßig die israelische Besatzung oder schweigen angesichts ihrer Verbrechen. Auch dies steigert die Verzweiflung der Palästinenser und motiviert sie zu gewaltsamen Widerstandshandlungen. Angesichts dieser jahrzehntelangen Gleichgültigkeit ist es unfair, die bewaffnete palästinensische Militanz zu kritisieren.

Wir sollten uns an unsere eigene US-Geschichte erinnern. Eine der entscheidenden Taten, die den Bürgerkrieg auslösten, war John Browns Überfall auf Harper’s Ferry. Dort und zuvor in Kansas tötete er gnadenlos jeden, der die Sklaverei oder deren Interessen vertrat, auch Zivilisten. Obwohl solche Angriffe für die Amerikaner schockierend waren, unterstützten ihn viele Abolitionisten in seiner großen Mission, das Verbrechen der Sklaverei zu beenden.

Würde ich wollen, dass die Palästinenser nur Polizisten oder Soldaten angreifen? Ja, natürlich. Würde ich wollen, dass Israel nur militante Palästinenser angreift, die einen bewaffneten Konflikt führen? Auch hier: ja. Würde ich Palästinenser anprangern oder verurteilen, weil sie israelische Kriegsverbrechen an ihren Gemeinschaften und Familien rächen? Auch gegen israelische Zivilisten? Solange Israel solche Verbrechen gegen das palästinensische Volk begeht, kann ich das nicht. Übersetzt mit Deepl.com

