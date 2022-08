Bewegung für Freiheit fortschrittlicher Kunst gegen neue Angriffe auf documenta RF

Die Revolution ist die Liebe zum Land, zur Freiheit und zur Gerechtigkeit: Ein Nachruf auf den palästinensischen Maler und Poeten Burhan Karkutli

VON GEORG BALTISSEN

Er war ein Romantiker der Seele, ein Poet des Widerstands, ein Maler der Revolution und ein Künstler des Volkes. Noch heute hängen seine Grafiken und Karikaturen in jedem palästinensischen Flüchtlingslager. Ihre Botschaft ist ebenso plakativ wie eingängig, eine Mischung aus Leidenschaft, Anklage, Ermutigung und dem Ruf nach Gerechtigkeit. „Die Revolution“, so Burhan Karkutli, „ist die Liebe zum Land, zur Freiheit, zur Gerechtigkeit.“

Revolution und Kunst waren für ihn Synonyme, Brüder im Geiste. „Die Kunst ist stark, weil sie träumt. Und die Stärke in unserer Kunst ist der Traum von der Freiheit.“ Obwohl 1932 in Damaskus geboren, hat sich Karkutli stets als palästinensischer Künstler bezeichnet und in den Dienst des palästinensischen Befreiungskampfes gestellt. Freiheit und Gerechtigkeit waren für ihn Werte, die er politisch und persönlich einforderte.

In den Siebziger- und Achtzigerjahren avancierte Karkutli zu einem der meistgedruckten und populärsten arabischen Künstler in Europa. Mit seiner Wanderausstellung der palästinensischen Kunst gastierte er nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Schweiz, Norwegen, Frankreich, Dänemark, den Niederlanden und der arabischen Welt. Kontroversen über seine Kunst ging er nicht aus dem Wege. „Über Bilder, die israelische Bomber über dem Südlibanon mit der Aufschrift ‚Sie töten unsere Kinder' wurde gesagt, sie verletzten das ‚jüdische Ehrgefühl'. Aber ich habe mich gefragt, wieso das Zeigen der Mörder das ‚jüdische Ehrgefühl' mehr verletzt als der Mord selbst", kommentierte Karkutli.