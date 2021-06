Sara und Bibi geht nach Hause! (Und danach vor den Internationalen Gerichtshof!)

Bild:Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu sits with his wife, Sara, during the state funeral ceremony of Israel’s former president Yitzhak Navon at the Mount Herzl Cemetery in Jerusalem, Nov. 8, 2015. – REUTERS/Gali Tibbon

Bibi, es ist Zeit, mit Würde abzutreten und den Schwarzmalern zu beweisen, dass sie falsch liegen

Von Gideon Levy

06.06.2021Als Israel letzten Monat die Operation “Wächter der Mauern” startete, sagten Demonstranten vor dem Jerusalemer Haus von Benjamin Netanjahu wissentlich, dass der Premierminister nur deshalb in den Krieg zog, um eine Koalition zu vereiteln, die ihn ersetzen sollte. Später behaupteten sie, Netanyahu würde seine hemmungslosen Angriffe auf den Gazastreifen fortsetzen, bis das Mandat von Yair Lapid zur Regierungsbildung abgelaufen sei. Aber Netanyahu beendete diese unnötige und unsolide Show der israelischen Luftwaffe nach 10 Tagen.

Jetzt steht die Regierung von Naftali Bennett kurz vor dem Amtsantritt, aber die Demonstranten in der Balfour Street spinnen weiter Schauermärchen: Die Netanjahus werden sich weigern, den Amtssitz zu verlassen; Bennetts Leben ist in Gefahr; Knessetsprecher Yariv Levin wird die notwendige Abstimmung zur Bestätigung der neuen Regierung blockieren; Netanjahu wird den Iran bombardieren; das Ende der Welt ist nahe. Ähnliche Unheilsprophezeiungen wurden am Ende der Amtszeit seines gefährlicheren ideologischen Zwillings, Donald Trump, geäußert, und die meisten davon sind ebenfalls nicht eingetreten. Der ehemalige Präsident zog sich nach Mar-a-Lago zurück, und Joe Biden ist der Mann im Weißen Haus.

Jetzt kann Netanjahu beweisen, wie hysterisch, übertrieben und hohl der Balfour-Protest war: Er muss die Prophezeiungen widerlegen und zeigen, dass die Gerüchte über sein gewaltsames Festhalten an seinem Posten nicht nur verfrüht, sondern unbegründet sind, wie so manches andere, was dem Teufel von Balfour zugeschrieben wird. Jetzt ist es an der Zeit zu beweisen, dass die Verfolgung von Netanjahu verrückt war, wie er und seine Unterstützer behaupten. Dies ist die Zeit zu beweisen, dass Netanjahu die Regeln des demokratischen Spiels kennt, respektiert und befolgt. Dies ist die Zeit für Netanjahu, einen würdigen Abgang zu machen, sein Haupt zu verneigen, zum Abschied zu winken und in den Sonnenuntergang zu reiten, unter den Tränen seiner Anhänger und der Freude seiner Gegner.

Vielleicht ist es legitim, die Bemühungen, die neue Regierung zu vereiteln, bis zur letzten Minute und vielleicht darüber hinaus fortzusetzen, aber es ist sicher nicht mehr angemessen, denn dies ist die Stunde, in der die instabilste Regierung in der Geschichte Israels ihre Stärke zeigen kann. Ein bitterer Geschmack ist im Mund derer geblieben, die glauben, dass Netanyahu im Amt bleiben sollte – und natürlich in seinem eigenen Mund – und die Angst vor dieser Regierung ist eine echte Angst. Aber jetzt ist ihre Zeit gekommen, und Netanyahu muss sein Haupt beugen und diese Tatsache anerkennen. Zwölf Jahre als Premierminister, gefüllt mit Erfolgen und Misserfolgen, müssen mit einer Salve des Grußes enden, nicht mit Spott. Diese Woche muss Netanjahu eine weitere Pressekonferenz ohne die Presse einberufen und verkünden: Ich räume meinen Posten für meinen Nachfolger. Er muss seine Unterstützer und Parteiaktivisten zusammenrufen und sie anweisen, alle Kampagnen und den Druck zur Vereitelung des Wechsels einzustellen, die Demonstrationen in der Nähe der Häuser jedes Jamina-Gesetzesabgeordneten und den Druck auf den Rabbi der Synagoge, die das Knessetmitglied besucht, zu beenden. Der Vorhang fällt.

Eine andere Person wäre schon längst zurückgetreten. Die Hälfte der Wähler will mich nicht? Ich bin raus. Ein anderer Mensch, so überzeugt wie Netanjahu von seiner Unschuld ist, wäre zurückgetreten, um sich seinem Strafprozess zu widmen. Netanyahu ist aus einem anderen Holz geschnitzt, und er hat das Recht, seinen Kampf von der Hinterbank aus fortzusetzen. Er wird sicherlich ein besserer Oppositionsführer sein, als er es in einigen seiner Rollen als Premierminister war. Die Stimme des Oppositionsführers Netanyahu wird in Israel und im Ausland gehört und ernster genommen werden als die seines Vorgängers Lapid – aber zuerst muss er seine Amtszeit auf eine Weise beenden, die ihm Ehre macht. Dies ist ein weiterer Grund, die Flammen gegen seine Nachfolger zu senken.

Die Geschichte wird über Netanyahu urteilen, im Guten wie im Schlechten. Er hat immer noch die Macht, sie zu beeinflussen: Ein eindrucksvoller Abgang von seiner Bühne wird sein Image stärken, nicht schmälern. Jetzt ist es an der Zeit zu erkennen, dass er nicht mehr die Macht hat, eine neue Regierung zu bilden, dass diejenigen, die er hasst und die ihn hassen, diese Macht haben. Jetzt ist es an der Zeit, ihnen Platz zu machen. Nicht um “das Land zu verbrennen”, wie seine Frau Sara einmal sagte, sondern um zu beweisen, dass er wirklich der Mann ist, an den seine Anhänger glauben, und nicht der Mann, der von denen beschrieben wird, die ihn hassen.

Danach, wer weiß, vielleicht wird Netanjahu zurückkehren. Danach, wer weiß, vielleicht wird uns die Bennett-Lapid-Regierung auf eine große Art und Weise überraschen, wird den Mut haben, einige mutige Entscheidungen für die Zukunft dieses Apartheidstaates zu treffen. Aber jetzt, Sara und Bibi, geht nach Hause. Übersetzt mit Deepl.com