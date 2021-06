https://gilad.online/writings/2021/6/18/bibi-and-the-one-state-solution

Bibi und die Einstaatenlösung

Von Gilad Atzmon

Ich bin leicht amüsiert über die vielen Stimmen, die das feiern, was als das Ende der Ära Netanjahu wahrgenommen wird. Natürlich bin ich kein Netanjahu-Anhänger, ganz im Gegenteil, aber ich werde Netanjahu Anerkennung zollen, wo er sie verdient. König Bibi”, wie ihn seine jüdischen Unterstützer oft nennen, war tatsächlich ein entscheidender Faktor für den Aufstieg des palästinensischen Widerstands und der palästinensischen Einheit. Bibi war ein Pragmatiker, der es schaffte, seine Nation, die Region und sogar die ganze Welt in eine Kette von Katastrophen zu ziehen, in einem verzweifelten, aber unerbittlichen Versuch, sich selbst zu retten. Bibi ist kein Verschwörer. Er hat alles ganz offen gemacht, und trotzdem ist er immer noch der beliebteste Politiker in Israel.

Wie ich schon oft betont habe, ist Israel nicht politisch gespalten. Die große Mehrheit der israelischen Knessetmitglieder (MKs) steht rechts von Netanjahu. Israels politisches Establishment ist über Netanjahu gespalten, aber in erster Linie aufgrund von persönlichen Zerwürfnissen.

Israel wird jetzt von einer sehr schwachen Koalition regiert, die wahrscheinlich nicht sehr lange zusammenhalten wird. Ein kleinerer Grenzkonflikt in Gaza oder ein jüdischer Marsch der Rechten in Jerusalem könnte die Regierung stürzen und dem “Geist des Wandels” in Israel ein Ende setzen. Da die derzeitige Regierung eine Mehrheit von nur einem Knessetmitglied hat, besitzt jedes Mitglied der Koalition die Macht, die Regierung zu stürzen oder alternativ erheblichen Druck auf den Führer auszuüben. Die Regierung ist praktisch gelähmt.

Aber das Problem liegt viel tiefer. Netanjahus mögliches Verschwinden (sei es durch Rückzug aus der Politik oder durch Zuflucht vor seinen rechtlichen Problemen in einem befreundeten Land) wird den sofortigen Zusammenbruch der derzeitigen Koalition zugunsten einer ultrarechten Regierung zur Folge haben. Eine solche Regierung würde die Unterstützung von mindestens 80 Knessetmitgliedern genießen. Sie würde alles einschließen, was von der Likud-Partei übrig geblieben ist, die rabbinisch-orthodoxen Parteien und natürlich etwa 20-25 von Netanjahus rechten Rivalen, die zufällig (vorübergehend) in der so genannten “Wechselkoalition” gelandet sind.

In der komplizierten politischen Pattsituation, die durch die ungelösten Spannungen zwischen Netanjahu und seinen Rivalen innerhalb der Rechten (wie Naftali Bennett, Gideon Sa’ar und Avigdor Lieberman) entstand, wurde die islamistische Partei und ihr Führer Mansur Abbas zum Königsmacher. Auf den ersten Blick könnte der Erfolg von Abbas viele weitere israelische Araber an die Wahlurnen bringen. Wenn die Araber in Israel einen Vorteil in ihrer politischen Beteiligung sehen und sich entschließen, in ähnlichem Maße wie ihre jüdischen Mitbürger zur Wahl zu gehen, könnten sie ihre Vertretung in der Knesset fast verdoppeln. Die israelischen Araber könnten leicht der bedeutendste politische Block im jüdischen Staat werden. Doch das Verschwinden von Netanyahu würde eine Verschiebung in die komplett entgegengesetzte Richtung bewirken. Mit einer rechtsgerichteten jüdischen Koalition, die aus 80 Abgeordneten besteht, wäre niemand mehr auf die Unterstützung von Ra’am oder einer arabischen Partei angewiesen.

Wie groß sind die Chancen, dass Netanjahu verschwindet? Das hängt davon ab, wie sich sein Prozess entwickelt. Aber trotz einiger Aufrufe, ihn innerhalb der Likud-Partei zu ersetzen, weiß jeder Likud-Aktivist an der Basis, dass die Zukunft des Likud und sein Überleben bei den Wahlen völlig von Netanyahu und seinem Charisma abhängen. Er hat es nicht nur versäumt, einen Nachfolger vorzubereiten, Netanyahu hat sogar unermüdlich daran gearbeitet, jeden begabten Politiker um ihn herum zu untergraben. Er hat jede aufstrebende rechte Alternative zu seinem erbitterten Feind gemacht und verdankt in gewisser Weise seinen eigenen Untergang.