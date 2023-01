Dank an meinen geschätzten Freund Joseph Massad, für diesen phantastischen Artikel, der genau das beschreibt, was die illegale zionistische Besatzung Palästinas und das deutsche philosemitische Verhalten erklärt, unter dem Palästinenser und deren Unterstützer, ob jüdisch oder nicht zu leiden haben. Genug der jüdischen Mythen und Verlogenheiten, die alle auf den Müllhaufen der Geschichte gehören! Es lohnt sich unbedingt die Zeit zu nehmen und diesen wichtigen Kommentar zu lesen. Evelyn Hecht-Galinski

Eine Frau hebt ein Transparent mit der Aufschrift “Nein zur Besatzung” während einer von ausländischen, palästinensischen und israelischen Aktivisten organisierten Kundgebung im besetzten Ost-Jerusalemer Stadtteil Sheikh Jarrah am 14. Oktober 2022 (AFP)

Biblische Mythen zur Rechtfertigung der Eroberung Palästinas gehören auf den Müllhaufen der Geschichte

von Joseph Massad

9. Januar 2023

Die zionistischen Behauptungen über die Kolonisierung Palästinas sind umfassend entlarvt worden, aber sie werden immer noch eingesetzt, um Christen und Liberale zu überzeugen Das jüngste Votum der Generalversammlung der Vereinten Nationen, den Internationalen Gerichtshof lediglich um ein “Gutachten” zu den rechtlichen Folgen der israelischen Besetzung der palästinensischen Gebiete zu bitten, ändert nichts an der anhaltenden zionistischen Siedlerkolonisierung Palästinas. Es ändert auch nichts an der Verpflichtung der Zionistischen Weltorganisation zur jüdischen Vorherrschaft, die sie dem israelischen Regime vermacht hat, nachdem die zionistischen Kolonisten den größten Teil Palästinas erobert und ihre Siedlerkolonie 1948 zum “jüdischen Staat” erklärt hatten. Diese angeblichen “historischen” und biblischen Bindungen an das Land sind in der Tat der Kern des zionistischen Anspruchs auf das Heimatland der Palästinenser Die Resolution wird auch nichts daran ändern, dass Israel seit seiner Gründung eine Reihe von jüdisch-suprematistischen Gesetzen erlassen hat, die die Palästinenser innerhalb und außerhalb der israelischen Militärkontrolle weiterhin unterdrücken. Bei den Ländern, die gegen die UN-Resolution gestimmt oder sich der Stimme enthalten haben, handelt es sich größtenteils um ehemalige und derzeitige europäische Kolonialländer, einschließlich der Siedlerkolonien in Amerika, sowie um einige wenige westliche Klientelregime. Bezeichnenderweise hatte das Vereinigte Königreich, das die zionistische Kolonisierung Palästinas unterstützte und erleichterte und von den meisten Palästinensern für ihre historische und andauernde Nakba verantwortlich gemacht wird, die Frechheit, gegen die Resolution zu stimmen. Das Gleiche gilt für Deutschland, dessen postnazistische Reue für seine völkermörderischen Verbrechen an den Juden in der Unterstützung der zionistischen Kolonisierung und Unterdrückung der Palästinenser zum Ausdruck kommt. Es versteht sich von selbst, dass auch die mächtigste Siedlerkolonie der Welt, die Vereinigten Staaten, die seit jeher Israels imperialer Hauptsponsor sind, gegen die Resolution waren.

Verwechslung von Judentum und Zionismus Israels frisch gekrönter König, Benjamin Netanjahu, reagierte umgehend auf die UN-Abstimmung: “Das jüdische Volk ist weder Besatzer in seinem eigenen Land noch Besatzer in unserer ewigen Hauptstadt Jerusalem, und keine UN-Resolution kann diese historische Wahrheit entstellen.” Netanjahu hat absolut recht, dass “das jüdische Volk keine Besatzer” des Landes der Palästinenser sind. Es sind die zionistische Bewegung, die israelische Regierung und die israelischen Kolonisten, die die Besatzer sind, nicht das jüdische Volk, mit dem Netanjahu sie in einem antisemitischen Standardmanöver, das die zionistischen Verbrechen dem jüdischen Volk in die Schuhe schiebt, in einen Topf werfen möchte. In einer Erklärung, die der UN-Abstimmung vorausging, erklärte Israels UN-Botschafter Gilad Erdan: “Kein internationales Gremium kann entscheiden, dass das jüdische Volk ‘Besatzer’ in seinem eigenen Heimatland ist.

“Jede Entscheidung eines Rechtsorgans, das sein Mandat von der moralisch bankrotten und politisierten UNO erhält, ist völlig illegitim”, fügte er hinzu.

Eine ‘große Fiktion’ In der Berichterstattung über die UN-Abstimmung stellt Reuters fest: “Neben dem Gazastreifen und Ost-Jerusalem streben die Palästinenser auch das besetzte Westjordanland für einen Staat an. Die meisten Länder halten die israelischen Siedlungen dort für illegal, was Israel unter Berufung auf historische und biblische Bindungen an das Land bestreitet.” Diese angeblichen “historischen und biblischen Bindungen an das Land” sind in der Tat der Kern des zionistischen Anspruchs auf das Heimatland der Palästinenser und beinhalten die Hauptbehauptung, dass “das jüdische Volk” vor zwei Jahrtausenden in Palästina gelebt hat und dessen einzige Bewohner waren. Aber das Volk, das vor zwei Jahrtausenden in Palästina lebte, waren die Hebräer und nicht “das jüdische Volk” (ein Begriff, der erst viel später geprägt wurde), und die Hebräer lebten dort nie allein. In der biblischen jüdischen Erzählung, wie sie im Buch Josua beschrieben wird, waren die Hebräer nicht in Palästina beheimatet, sondern hatten das Land Kanaan von den Kanaanitern erobert und besetzt und behaupteten, ihr Gott habe es ihnen “versprochen”.

Der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu (C) trifft am 3. Januar 2023 zur wöchentlichen Kabinettssitzung in Jerusalem ein. Atef SAFADI / POOL / AFP Die bedeutendere Fiktion, die sich hartnäckig hält, ist die, dass die modernen Juden die direkten und einzigen Nachkommen der alten Hebräer sind. Diese Behauptung beruht auf der historischen Feindschaft der katholischen Kirche gegenüber den europäischen Juden, die sie als “Mörder Christi” mit den alten Hebräern in Verbindung brachte, vor allem aber auf den millenarischen Ambitionen der protestantischen Reformation, die europäischen Juden nach Palästina zu vertreiben, was nach Ansicht der Protestanten die Wiederkunft Jesu Christi beschleunigen würde. Dass viele religiöse Juden historisch gesehen glaubten, sie kämen aus Palästina, ist gleichbedeutend mit indischen, chinesischen, indonesischen, nigerianischen oder malaysischen Muslimen, die behaupten, sie kämen von der arabischen Halbinsel, nur weil dies der Geburtsort ihres Glaubens sei. Die Zionisten lehnen solche Analogien ab und beharren auf einer weiteren fiktiven Behauptung: Während der Islam und das Christentum missionarische Religionen seien, sei das Judentum angeblich keine. Diese falsche Behauptung ist von Wissenschaftlern entlarvt worden, die anhand eindeutiger historischer Beweise unwiderlegbar gezeigt haben, dass das Judentum tatsächlich eine missionarische Religion war, mit Massenbekehrungen, die mindestens bis zum neunten Jahrhundert andauerten.

Zionistische Behauptungen Eine weitere zionistische Behauptung ist, dass die palästinensischen Araber die Nachkommen der arabischen muslimischen Eroberer aus dem siebten Jahrhundert sind. Aber auch das ist falsch; die arabische Eroberung war keine siedlungskoloniale, sondern eine missionarische und territoriale Expansionspolitik.

Wie Zionisten Rassenmythen nutzen, um den Palästinensern das Recht auf ihre Heimat zu verweigern

Mehr lesen ” Die meisten einheimischen Völker des von Byzanz beherrschten syrischen Territoriums, darunter auch die einheimischen syrisch-arabischen christlichen Ghassaniden, blieben auch nach der muslimisch-arabischen Eroberung in der Mehrheit. Es dauerte bis zu fünf Jahrhunderte, ob in Palästina und Großsyrien oder in Ägypten (wo es noch länger dauerte), bis die Mehrheit der christlichen Bevölkerung zum Islam konvertierte – auch wenn sie die arabische Sprache und Kultur schon viel früher annahmen -, einschließlich der meisten einheimischen christlichen Kirchen in den eroberten Gebieten. In der Tat zogen nur sehr wenige Araber in die eroberten Gebiete in Syrien, und die wenigen, die es taten, ließen sich in den Städten nieder. Als die Kreuzfahrer im 11. Jahrhundert Palästina eroberten, waren die meisten Einwohner Palästinas, die dem Gemetzel und den Plünderungen der Kreuzfahrer zum Opfer fielen, arabischsprachige Christen (zusammen mit einer Minderheit arabischsprachiger Muslime).

Dies veranlasste die Gründerväter der jüdischen Siedlerkolonie, David Ben-Gurion und Yitzhak Ben-Zvi, vielleicht in einem Moment seltener Nüchternheit dazu, in einem von ihnen mitverfassten Buch aus dem Jahr 1919 zu behaupten, dass die Mehrheit der einheimischen Palästinenser in Wirklichkeit Nachkommen der alten Hebräer seien, die zum Christentum und dann zum Islam übergetreten seien – eine Behauptung, die die Zionisten heute vollständig begraben wollen. Die rassifizierten europäischen Kolonialmächte verwechselten Arabischsein mit einer rassischen Kategorie und nicht mit einer sprachlichen und kulturellen Identität und versuchten, die Araber zu spalten, indem sie behaupteten, dass die Ägypter, die Iraker, die Nordafrikaner, die Maroniten usw. nicht wirklich Araber sind, sondern von Arabern eroberte Völker, was bedeutet, dass sie arabisiert worden sind. Diese Behauptung wird vom arabischen Nationalismus nicht bestritten, der jedoch darauf besteht, dass Araber tatsächlich diejenigen sind, deren Muttersprache Arabisch ist.

Indigene Ansprüche Eine weitere zionistische Kolonialbehauptung zum Ende des 19. Jahrhunderts, dass die europäischen Juden das “Recht” hätten, in ihre angebliche alte Heimat “zurückzukehren”, war kaum eine Neuerung.

Diese Behauptung wurde bereits von den Franzosen aufgestellt, als sie Algerien kolonisierten, und von den Italienern, als sie Libyen kolonisierten – nämlich, dass sie in das Land des alten Römischen Reiches “zurückkehrten” und daher keine ausländischen Kolonisatoren waren. Aber selbst als die Briten Indien kolonisierten, behaupteten sie nie, dass sie dorthin “zurückkehrten”. Die “arischen” Europäer, die behaupten, von indoeuropäischen Stämmen aus Nordindien abzustammen, haben immer noch nicht den Anspruch erhoben, in ihre alte Heimat “zurückzukehren” und auf dieser Grundlage den indischen Subkontinent zu kolonisieren. Aber selbst wenn wir alle oben genannten Fiktionen außer Acht lassen und sie gegen alle vernünftigen Argumente als historische Fakten gelten lassen, führt uns das nicht zu der Schlussfolgerung, dass moderne Juden als angebliche und einzige Nachfahren der alten Hebräer das Recht haben, ihre angebliche alte Heimat zu erobern und die palästinensischen Ureinwohner zu vertreiben, mit der Behauptung, dass die kolonisierenden Juden die Ureinwohner und die einheimischen Palästinenser die Kolonisatoren sind. Die fiktiven Behauptungen, die modernen Juden stammten aus Palästina und seien die einzigen Nachkommen der alten Hebräer mit einem ausschließlichen “Recht” auf Palästina, sind jedoch nach wie vor von zentraler Bedeutung für die zionistischen Behauptungen über “historische und biblische Bindungen”.

Die zionistische Bewegung und das israelische Regime wissen, dass dies die wichtigsten überzeugenden Argumente für das christliche Europa und die sehr christlichen Vereinigten Staaten sowie für die jüdische Diaspora sind, um die zionistische Kolonisierung zu rechtfertigen. Diese falschen Behauptungen sind in der Tat so tief in den westlichen religiösen und säkularen Traditionen verwurzelt, dass einige Unterstützer des palästinensischen antikolonialen Kampfes sie als Tatsachen akzeptieren, auch wenn sie das zionistische Argument zurückweisen, dass sie die koloniale Eroberung Palästinas durch die modernen zionistischen Juden rechtfertigen. David Ben-Gurion wusste sehr wohl, dass der religiöse Anspruch der Zionisten die Palästinenser nicht überzeugen kann und sollte. Nachdem er die Eroberung Palästinas angeführt hatte, zeigte er sich verwundert darüber, dass die jüdischen Kolonisten von den Palästinensern erwarteten, Frieden mit ihren Kolonisatoren zu schließen. Ben-Gurion entgegnete: “Warum sollten die Araber Frieden schließen? Wenn ich ein arabischer Führer wäre, würde ich niemals Frieden

mit Israel schließen. Das ist ganz natürlich: Wir haben ihr Land eingenommen. Sicher, Gott hat es uns versprochen, aber was bedeutet das schon für sie? Unser Gott ist nicht der ihre. Wir kommen aus Israel, das stimmt, aber vor zweitausend Jahren, und was geht das sie an? Es hat Antisemitismus gegeben, die Nazis, Hitler, Auschwitz, aber war das ihre Schuld? Sie sehen nur eines: Wir sind hierher gekommen und haben ihr Land gestohlen. Warum sollten sie das akzeptieren?

Echte und eingebildete Ursprünge Die ungeheuerliche Behauptung einiger westlicher Genetiker, es gebe ein “jüdisches Gen”, das einige moderne Juden mit den alten Hebräern verbinde, ist nicht mehr als eine antisemitische Legende und das jüngste Glied in der Kette der US-amerikanischen und europäischen Rassenwissenschaft seit dem 19. Die meisten Palästinenser haben jedoch genug von der Engstirnigkeit westlicher christlicher und jüdischer religiöser und säkularer Behauptungen, die versuchen, dem palästinensischen Volk antisemitische Mythen aufzuzwingen, um die Kolonisierung Palästinas zu rechtfertigen, weil ihre Schriften ihren Anhängern dieses Recht einräumen. Dabei ist zu bedenken, dass dieselben Schriften und später dieselbe Rassenlehre nicht nur die Eroberung Amerikas und den Völkermord an den amerikanischen Ureinwohnern rechtfertigten, sondern auch die Versklavung und Ermordung von Millionen von Afrikanern sowie die Eroberung Afrikas und anderer Teile der Welt. Unterstützer des palästinensischen antikolonialen Kampfes sollten diesen zionistischen Fiktionen keine Legitimität zugestehen: Sie bleiben der Eckpfeiler israelischer kolonialer Ansprüche, die darauf abzielen, westliche Christen und Juden sowie säkulare Liberale im Allgemeinen davon zu überzeugen, dass ihr Gott und ihre Rassenwissenschaftler diejenigen sind, die die Zionisten ermächtigt haben, das Heimatland der Palästinenser zu erobern und zu rauben. Dieses Gefasel hat in den Reihen der Antikolonialisten nichts zu suchen, denn es gehört auf den Müllhaufen der Kolonialgeschichte. Übersetzt mit Deepl.com

Joseph Massad ist Professor für moderne arabische Politik und Geistesgeschichte an der Columbia University, New York. Er ist Autor zahlreicher Bücher sowie akademischer und journalistischer Artikel. Zu seinen Büchern gehören Colonial Effects: The Making of National Identity in Jordan; Desiring Arabs; The Persistence of the Palestinian Question: Essays on Zionism and the Palestinians, und zuletzt Islam in Liberalism. Seine Bücher und Artikel sind in ein Dutzend Sprachen übersetzt worden.