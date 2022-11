In Deutschland wird es sicher keine Panik geben, bei dieser Lobby! Evelyn Hecht-Galinski



https://mondoweiss.net/2022/11/biden-administration-and-israel-lobby-in-a-panic-following-netanyahus-far-right-election-sweep/Ein Wahlkampfplakat in Tel Aviv zeigt, von links, Itamar Ben-Gvir, Benjamin Netanyahu und Bezalel Smotrich. (Foto: Jamal Awad/Flash90)



Israels Befürworter aus dem gesamten politischen Spektrum geraten angesichts des Wahlsiegs der Rechtsextremen in Israel in Panik, und die Reaktionen sind bezeichnend.

Biden-Administration und Israel-Lobby in Panik nach Netanjahus rechtsextremem Wahlsieg

Von Mitchell Plitnick



3. November 2022

Während die Ergebnisse der Wahlen in Israel feststehen – eine Wahl, bei der Millionen von Palästinensern, die unter israelischer Herrschaft leben, kein Mitspracherecht haben – wächst außerhalb Israels die Besorgnis unter den Anhängern des Landes. Die Reaktionen von Israels Befürwortern sind aufschlussreich.

Der US-Botschafter in Israel, Tom Nides, ein Mann, der Israel fast ebenso sklavisch ergeben ist wie sein Vorgänger David Friedman, sagte: “Es ist zu früh, um die genaue Zusammensetzung der Koalition vorherzusagen, solange nicht alle Stimmen ausgezählt sind.” Aber er “beabsichtigt, mit der israelischen Regierung weiterhin an den gemeinsamen Interessen und Werten der beiden Länder zu arbeiten”.

Zu diesen Interessen und Werten, die sich in der mit Sicherheit zweitstärksten Partei in der neuen Regierungskoalition von Benjamin Netanjahu widerspiegeln, gehören unverhohlener Rassismus, eindeutiger Faschismus, extreme Feindseligkeit gegenüber LGBTQ+-Personen und ein Anführer, Itamar Ben-Gvir, der so radikal ist, dass er 2007 von einem israelischen Gericht wegen Aufstachelung zum Rassismus und Unterstützung einer terroristischen Vereinigung verurteilt wurde.

Ben-Gvirs Partei Otzma Yehudit schloss sich dem Block des religiösen Zionismus an, der von seinem faschistischen Kollegen Bezalel Smotrich angeführt wird, zusammen mit der aggressiv gegen Homosexuelle gerichteten Partei Noam. Die Ablehnung von LGBTQ+-Rechten ist ganz klar das Hauptanliegen der Noam-Partei. In Smotrich, der sich 2015 als “stolzer Homophober” bezeichnete, haben sie einen sehr enthusiastischen Partner.

Der Ultranationalismus des Blocks des religiösen Zionismus stellt die westlichen Regierungen und die Befürworter Israels in diesen Ländern vor offensichtliche Schwierigkeiten. Und die meisten sind nicht so blindlings liebend wie Nides.

Sogar das Außenministerium der Vereinigten Staaten ist nervös. Der Sprecher des Außenministeriums, Ned Price, erklärte gegenüber Reportern: “Wir hoffen, dass alle israelischen Regierungsvertreter weiterhin die Werte einer offenen, demokratischen Gesellschaft teilen werden, einschließlich Toleranz und Respekt für alle in der Zivilgesellschaft, insbesondere für Minderheitengruppen.”

Aus dem Munde von Price ist dies eine fast panische Aussage. Die Sorge, dass Israel eine Regierung haben könnte, die nicht einmal die Vereinigten Staaten als demokratisch bezeichnen könnten, ist für das Außenministerium fast undenkbar. Und sie sind nicht allein.

Senator Bob Menendez (D-NJ) warnte Netanjahu im September, dass “wenn er nach den Wahlen am 1. November eine Regierung bildet, die Rechtsextremisten umfasst, dies den bilateralen Beziehungen zwischen den USA und Israel schaden könnte”. Er äußerte “ernsthafte Bedenken” über die Anwesenheit von “extremistischen und polarisierenden Personen wie Ben Gvir” in einer möglichen zukünftigen Regierung. Menendez ist einer der verlässlichsten AIPAC-Vertreter im Senat auf beiden Seiten des Ganges, daher war dies wichtig.

Die Regierung hat sogar angedeutet, dass sie Ben-Gvir boykottieren könnte. Obwohl dies angesichts der offensichtlichen politischen Auswirkungen unwahrscheinlich erscheint (man stelle sich nur vor, was AIPAC, die Republikaner und sogar viele Demokraten tun werden, wenn die US-Regierung das gefürchtete “B”-Wort über Israel fallen lässt), ist es durchaus möglich, dass die USA einfach jeden Kontakt mit Ben-Gvir vermeiden, eine Strategie, die sie nur verfolgen können, wenn Netanjahu dem Führer der Partei Otzma Yehudit (Jüdische Kraft) ein Ministerium überträgt, das nicht viel mit dem Ausland zu tun hat.

Andere Regierungen sind ebenso besorgt darüber, wie sie mit dem rechtsextremen Charakter der neuen israelischen Regierung umgehen sollen. Vor etwas mehr als einer Woche warnte der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Abdullah bin Zayed, Netanjahu, dass die Aufnahme von Smotrich und Ben-Gvir in Netanjahus Regierung das Risiko berge, die Beziehungen zu den VAE und das Abraham-Abkommen im Allgemeinen zu zerstören, so ein israelischer Beamter gegenüber der Times of Israel.

Ein nicht identifizierter “ausländischer Diplomat” sagte der israelischen Tageszeitung Haaretz: “Wenn Ben-Gvir und Smotrich in der nächsten Regierung zu Ministern ernannt werden, habe ich keinen Zweifel daran, dass ihre Amtskollegen in meinem Land die Kontakte zu ihnen abbrechen werden und keine neue Zusammenarbeit mit den Ministerien, die sie leiten werden, vorangetrieben wird.”

Und es waren nicht nur die Regierungen, die sich über Israels nächste Regierung aufregten. Jeremy Ben-Ami, Vorsitzender der liberalen zionistischen J Street, twitterte: “Ben-Gvir und sein ultranationalistischer Kollege Bezalel Smotrich beschwören das Gespenst einer Regierung herauf, die bereit ist, Israels palästinensisch-arabische Bürger zu entrechten, die Justiz zu schwächen, Netanjahus juristische Anklagen kurzzuschließen und die Spannungen zwischen den Gemeinschaften und die Verletzungen der palästinensischen Rechte zu verschärfen… Dies ist ein Moment der Wahrheit und der Entscheidung… Unsere Loyalität gilt unseren Werten, den Gründungsidealen Israels und der Vision einer Welt, die in Gleichheit und Gerechtigkeit verwurzelt ist. ”

Es ist zwar einfach, J Street in Frage zu stellen, ob eine solche Vision mit einem “jüdischen Staat” vereinbar ist, aber es ist klar, dass Ben-Ami die Bedrohung erkennt, die Ben-Gvir, Smotrich und ihre Mitstreiter für das zunehmend imaginäre Konzept eines “liberalen Israel” darstellen.

J Street war nicht allein. Americans for Peace Now ging voran und erklärte, dass sie die neue Regierung boykottieren würden. “Wir werden uns nicht mit Ben Gvir treffen. Wir werden uns nicht mit Smotrich treffen. Wir werden uns nicht mit Vertretern einer Regierung treffen, der sie angehören. Wir sagen das laut und deutlich, denn jetzt ist nicht die Zeit, um so zu tun, als sei alles in Ordnung und diese Regierung werde gut sein.”

Verschiedene Befürworter der palästinensischen Rechte äußerten sich zwar in zahlreichen Kommentaren zu den Wahlen, doch waren diese größtenteils in einem anderen Ton gehalten, der nicht schockiert oder gar wütend über das Ergebnis war, sondern die Wahl vielmehr dazu nutzte, um zu zeigen, wie die israelische Apartheid aussieht. Der palästinensische Dichter Remi Kanazi brachte es vielleicht am besten auf den Punkt, als er twitterte: “Israel ist ein gewalttätiger Siedlerstaat. Wenn es um die vollständige Beherrschung der Palästinenser geht, gibt es kein links, rechts oder in der Mitte, sondern nur eine maximalistische Position, die den Raub von Land, Häusern und Ressourcen anstrebt und der einheimischen Bevölkerung so wenig wie möglich übrig lässt.”

Der Tweet der Jewish Federations feiert die gemeinsamen Werte der Vereinigten Staaten und Israels mit einem Foto der faschistischen israelischen Politiker Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich.Der Tweet der Jewish Federations feiert die gemeinsamen Werte der Vereinigten Staaten und Israels mit einem Foto der faschistischen israelischen Politiker Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich.

Nicht alle amerikanischen Unterstützer Israels waren über den Ausgang der Wahl beunruhigt. Neben Nides äußerte sich auch der Jüdische Verband Nordamerikas: “Der Jüdische Verband Nordamerikas respektiert und begrüßt Israels lebendigen demokratischen Prozess, der allen Israelis ein Mitspracherecht und eine Stimme bei der Bildung ihrer Regierung einräumt.”

Auch die AIPAC twitterte ihre Unterstützung. “Der jüdische Staat ist eine robuste Demokratie, die Amerikas Interessen und Werte teilt. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der US-Regierung und den Demokraten und Republikanern im Kongress, um die Beziehungen zwischen den USA und Israel zu stärken.”

Doch auch wenn die Föderation, AIPAC und einige andere Gruppen mit einer israelischen Regierung, die sich nicht mehr die Mühe macht, ihren gewalttätigen Rassismus auch nur ansatzweise zu verbergen, zufrieden sein mögen, ist es klar, dass die meisten Pro-Israel-Gruppen erkennen, dass die neue Netanjahu-Regierung ihnen erhebliche Probleme bereiten wird.

Die Tatsache, dass die Partei des religiösen Zionismus die zweitstärkste Kraft in Netanjahus Koalition sein wird, lässt sich nicht mehr verheimlichen. Vielleicht hat das niemand deutlicher gemacht als der ehemalige “Anwalt Israels” Dennis Ross, der zusammen mit seinem Kollegen vom Washingtoner Institut für Nahostpolitik (einer rechten, pro-israelischen Denkfabrik, die von der AIPAC gegründet wurde) schrieb. Sie schrieben: “Wir können nicht schweigen, wenn wir die enormen Auswirkungen kennen, die die Worte und Taten von Itamar Ben Gvir und Bezalel Smotrich als hochrangige Minister auf die amerikanisch-israelischen Beziehungen haben würden. Diese Beziehung ist zu kostbar und wichtig für beide Länder und den gesamten Nahen Osten – angesichts der iranischen Drohungen – als dass sie Schaden nehmen könnte.

Das ist Panik. Das sind die Worte von Männern, die ihren Lebensunterhalt damit verdient haben, einen Apartheidstaat als liberale Demokratie darzustellen, und nun mit einem so eklatanten Rassismus in der Regierung dieses Landes konfrontiert sind, dass sie wissen, dass sie ihn nicht vertuschen können. Ross und Makovsky wissen sehr genau, dass Ben Gvir und Smotrich nicht das schändliche Geheimnis von Netanjahus rechter Regierung sein werden, sondern ihr radikales Megaphon, ganz gleich, wie sehr sie sich bemühen, es abzuschwächen.

Das darf man sich nicht wünschen, denn mit diesen unverschämten und kompromisslosen Rassisten in einer so mächtigen Position werden die Palästinenser noch mehr Gewalt ausgesetzt sein, als sie es ohnehin schon sind. Umso wichtiger wird es sein, dass die Befürworter der palästinensischen Rechte und Freiheit aus dem zunehmend sichtbaren Gesicht der israelischen Apartheid Kapital schlagen. Übersetzt mit Deepl.com

