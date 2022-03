Biden bestätigt, warum die USA diesen Krieg brauchten Von Joe Lauria

Biden Confirms Why the US Needed This War In a moment of candor, Joe Biden has revealed why the U.S. needed the Russian invasion and why it needs it to continue, writes Joe Lauria. By Joe Lauria Special to Consortium News The U.S. got its war in Ukraine.

Bild: Präsident Biden verlässt Brüssel auf dem Weg nach Polen am frühen Freitagmorgen. (Weißes Haus)

27. März 2022

Die Vereinigten Staaten haben ihren Krieg in der Ukraine bekommen. Ohne ihn könnte Washington nicht versuchen, Russlands Wirtschaft zu zerstören, die weltweite Verurteilung zu orchestrieren und einen Aufstand anzuführen, um Russland ausbluten zu lassen – alles im Rahmen eines Versuchs, seine Regierung zu stürzen. Joe Biden hat nun keinen Zweifel mehr daran gelassen, dass dies wahr ist.

Der Präsident der Vereinigten Staaten hat bestätigt, was Consortium News und andere seit den Anfängen von Russsiagate im Jahr 2016 berichtet haben, nämlich dass es das ultimative Ziel der USA ist, die Regierung von Wladimir Putin zu stürzen.

“Um Gottes willen, dieser Mann kann nicht an der Macht bleiben”, sagte Biden am Samstag im Königsschloss in Warschau. Das Weiße Haus und das Außenministerium bemühten sich, Bidens Bemerkung zu entschuldigen.

Aber es ist zu spät.

“Der Präsident wollte damit zum Ausdruck bringen, dass es Putin nicht gestattet werden kann, Macht über seine Nachbarn oder die Region auszuüben”, sagte ein Beamter des Weißen Hauses. “Er hat nicht über Putins Macht in Russland oder einen Regimewechsel gesprochen”.

Am Sonntag sagte US-Außenminister Antony Blinken: “Wie Sie wissen, und wie Sie uns wiederholt haben sagen hören, haben wir keine Strategie des Regimewechsels in Russland oder irgendwo sonst”, wobei die letzten Worte zur Erheiterung eingefügt wurden.

Biden verriet das Spiel erstmals auf seiner Pressekonferenz im Weißen Haus am 24. Februar, dem ersten Tag der Invasion. Er wurde gefragt, warum er glaubte, dass neue Sanktionen funktionieren würden, wenn die früheren Sanktionen die russische Invasion nicht verhindert hatten. Biden sagte, die Sanktionen seien nie dazu gedacht gewesen, die russische Intervention zu verhindern, sondern um Russland im Nachhinein zu bestrafen. Deshalb brauchten die USA Russland für die Invasion.

“Niemand hat erwartet, dass die Sanktionen irgendetwas verhindern würden”, sagte Biden. “Das muss sch- – das wird Zeit brauchen. Und wir müssen Entschlossenheit zeigen, damit er weiß, was auf ihn zukommt, und damit die Menschen in Russland wissen, was er ihnen angetan hat. Darum geht es hier.” Es geht darum, dass sich das russische Volk gegen Putin wendet, um ihn zu stürzen, was das harte Durchgreifen Russlands gegen Kriegsgegner und die Medien erklären würde.

Das war kein Versprecher. Biden wiederholte sich am Donnerstag in Brüssel: “Ich habe nicht gesagt, dass die Sanktionen ihn tatsächlich abschrecken würden. Sanktionen schrecken nie ab. Das sagen Sie immer wieder. Sanktionen schrecken nie ab. Die Aufrechterhaltung von Sanktionen – die Aufrechterhaltung von Sanktionen, die Verstärkung des Schmerzes … wir werden das, was wir tun, nicht nur nächsten Monat, im nächsten Monat, sondern für den Rest des Jahres aufrechterhalten. Das ist es, was ihn aufhalten wird.”

Es war das zweite Mal, dass Biden bestätigte, dass der Zweck der drakonischen US-Sanktionen gegen Russland nie darin bestand, die Invasion in der Ukraine zu verhindern, die die USA dringend brauchten, um ihre Pläne in die Tat umzusetzen, sondern darin, Russland zu bestrafen und sein Volk dazu zu bringen, sich gegen Putin zu erheben und letztlich eine Jelzin-ähnliche Marionette in Moskau einzusetzen. Ohne einen Grund hätten diese Sanktionen niemals verhängt werden können. Der Grund war die russische Invasion.

Regimewechsel in Moskau

Bidens Rede in Warschau. (Office of the President/Wikimedia Commons)

Einst in Studien wie dieser RAND-Studie von 2019 versteckt, ist der Wunsch, die Regierung in Moskau zu stürzen, nun offenkundig.

Eine der frühesten Drohungen kam von Carl Gersham, dem langjährigen Direktor der National Endowment for Democracy (NED). Gershman schrieb 2013, noch vor dem Putsch in Kiew: “Die Ukraine ist der größte Preis.” Wenn es gelänge, sie von Russland weg und in den Westen zu ziehen, dann “könnte Putin nicht nur im nahen Ausland, sondern auch innerhalb Russlands selbst auf verlorenem Posten stehen.”

David Ignatius schrieb 1999 in der Washington Post, dass das NED nun offen Regimewechsel praktizieren könne, anstatt verdeckt, wie es die CIA getan hatte.

Die RAND Corporation veröffentlichte daraufhin am 18. März einen Artikel mit dem Titel “Wenn es in Moskau zu einem Regimewechsel kommen sollte”, sollten die USA darauf vorbereitet sein. Michael McFaul, der kämpferische ehemalige US-Botschafter in Russland, fordert schon seit einiger Zeit einen Regimewechsel in Russland. Er versuchte, Bidens Worte durch einen Tweet zu verfeinern:

Am 1. März sagte Boris Johnsons Sprecher, die Sanktionen gegen Russland, “die wir einführen, die große Teile der Welt einführen, sollen das Putin-Regime stürzen.” Nr. 10 versuchte, das zurückzunehmen, aber zwei Tage zuvor schrieb James Heappey, Minister für die Streitkräfte, im Daily Telegraph:

“Sein Scheitern muss vollständig sein; die ukrainische Souveränität muss wiederhergestellt werden, und das russische Volk muss erkennen, wie wenig er sich um es kümmert. Wenn man ihm das zeigt, werden Putins Tage als Präsident sicherlich gezählt sein und die der kleptokratischen Elite, die ihn umgibt, ebenfalls. Er wird seine Macht verlieren und er wird seinen Nachfolger nicht mehr selbst wählen können.

Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und während der gesamten 1990er Jahre beherrschten die Wall Street und die US-Regierung das Russland von Boris Jelzin, indem sie ehemalige Staatsbetriebe ausplünderten und das russische Volk verarmen ließen. Putin kam in der Silvesternacht 1999 an die Macht und begann mit der Wiederherstellung der Souveränität Russlands. Seine Rede auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007, in der er den aggressiven Unilateralismus Washingtons anprangerte, alarmierte die USA, die sich eindeutig eine Rückkehr einer Figur wie Jelzin wünschen. Der von den USA unterstützte Putsch in Kiew 2014 war ein erster Schritt. Russiagate war ein weiterer.

Im Jahr 2017 sah Consortium News Russiagate als Vorspiel für einen Regimewechsel in Moskau. That year I wrote:

“Die Russia-gate-Geschichte fügt sich nahtlos in eine geopolitische Strategie ein, die der Wahl 2016 lange vorausging. Seit die Wall Street und die US-Regierung die dominante Position in Russland verloren haben, die unter dem gefügigen Präsidenten Boris Jelzin bestand, besteht die Strategie darin, Druck auszuüben, um Putin loszuwerden und einen US-freundlichen Führer in Moskau wiederherzustellen. Die Besorgnis Russlands über die amerikanischen Pläne für einen “Regimewechsel” im Kreml ist begründet.

Moskau sieht ein aggressives Amerika, das die NATO ausweitet und 30.000 NATO-Truppen an seinen Grenzen stationiert; das versucht, einen säkularen Verbündeten in Syrien mit Terroristen zu stürzen, die Russland selbst bedrohen; das einen Staatsstreich in der Ukraine als mögliches Vorspiel für Schritte gegen Russland unterstützt; und das amerikanische Nichtregierungsorganisationen benutzt, um Unruhen in Russland zu schüren, bevor sie gezwungen wurden, sich als ausländische Agenten registrieren zu lassen.”

Die Invasion war notwendig

Die Vereinigten Staaten hätten Russlands Militäraktion leicht verhindern können. Sie hätten Russlands Eingreifen in den ukrainischen Bürgerkrieg verhindern können, indem sie drei Dinge getan hätten: die Umsetzung des acht Jahre alten Minsker Friedensabkommens erzwingen, die rechtsextremen ukrainischen Milizen auflösen und Russland in ernsthafte Verhandlungen über eine neue Sicherheitsarchitektur in Europa einbinden.

Aber das hat sie nicht getan.

Die USA können diesen Krieg immer noch durch ernsthafte Diplomatie mit Russland beenden. Aber sie werden es nicht tun. Biden hat sich geweigert, mit dem russischen Außenminister Sergej Lawrow zu sprechen. Stattdessen kündigte Biden am 16. März weitere 800 Millionen Dollar an Militärhilfe für die Ukraine an – am selben Tag, an dem bekannt wurde, dass Russland und die Ukraine an einem 15-Punkte-Friedensplan arbeiten. Nie war es deutlicher, dass die USA diesen Krieg gewollt haben und wollen, dass er weitergeht.

Die NATO-Truppen und -Raketen in Osteuropa waren offensichtlich so wichtig für die US-Pläne, dass die USA nicht darüber diskutieren wollten, sie abzuziehen, um Russlands Truppen am Einmarsch in die Ukraine zu hindern. Russland hatte mit einer “technisch-militärischen” Antwort gedroht, falls die NATO und die USA die russischen Sicherheitsinteressen, die im Dezember in Form von Vertragsvorschlägen vorgelegt wurden, nicht ernst nähmen.

Die USA wussten, was passieren würde, wenn sie diese Vorschläge ablehnten, in denen sie forderten, dass die Ukraine nicht der NATO beitritt, dass die Raketen in Polen und Rumänien entfernt werden und dass die NATO-Truppen in Osteuropa abgezogen werden. Deshalb begannen sie im Dezember, über eine Invasion zu schreien. Die USA weigerten sich, die Raketen zu verlegen, und schickten provokativ noch mehr NATO-Truppen nach Osteuropa.

MSNBC veröffentlichte am 4. März einen Artikel mit dem Titel “Russlands Invasion in der Ukraine wäre vielleicht vermeidbar gewesen: Die USA weigerten sich, den NATO-Status der Ukraine zu überdenken, als Putin mit Krieg drohte. Experten sagen, das war ein großer Fehler.” In dem Artikel heißt es:

“Die Fülle von Beweisen dafür, dass die NATO eine anhaltende Quelle der Angst für Moskau war, wirft die Frage auf, ob die strategische Haltung der Vereinigten Staaten nicht nur unklug, sondern fahrlässig war.”

Senator Joe Biden wusste bereits 1997, dass die von ihm unterstützte NATO-Erweiterung letztendlich zu einer feindlichen Reaktion Russlands führen könnte.

Der verschwiegene Hintergrund der Invasion

Es ist wichtig, sich die Ereignisse von 2014 in der Ukraine und die darauf folgenden Ereignisse in Erinnerung zu rufen, da sie in der westlichen Medienberichterstattung routinemäßig beschönigt werden. Ohne diesen Kontext ist es unmöglich zu verstehen, was in der Ukraine geschieht.

Sowohl Donezk als auch Lugansk hatten 2014 für die Unabhängigkeit von der Ukraine gestimmt, nachdem ein von den USA unterstützter Putsch den demokratisch gewählten Präsidenten Viktor Janukowitsch gestürzt hatte. Die neue, von den USA eingesetzte ukrainische Regierung begann daraufhin einen Krieg gegen die Provinzen, um ihren Widerstand gegen den Putsch und ihr Unabhängigkeitsbegehren zu brechen – ein Krieg, der auch acht Jahre später noch andauert und mit Unterstützung der USA Tausende von Menschenleben gekostet hat. Es ist dieser Krieg, in den Russland eingetreten ist.

Neonazi-Gruppen wie der Rechte Sektor und das Asow-Bataillon, die den ukrainischen Faschistenführer Stepan Bandera aus dem Zweiten Weltkrieg verehren, waren an dem Putsch sowie an der anhaltenden Gewalt gegen Lugansk und Donezk beteiligt.

Obwohl die BBC, die NYT, der Daily Telegraph und CNN seinerzeit über die Neonazis berichteten, wird ihre Rolle in der Geschichte nun von den westlichen Medien ausgeklammert und Putin zu einem Wahnsinnigen reduziert, der ohne Grund auf Eroberung aus ist. Als ob er eines Morgens aufwachte und auf eine Landkarte schaute, um zu entscheiden, in welches Land er als nächstes einmarschieren würde.

Die Öffentlichkeit wurde dazu gebracht, die westliche Darstellung zu übernehmen, während sie über die Hintergedanken Washingtons im Unklaren gelassen wurde.

Die für Russland aufgestellten Fallen

Vor sechs Wochen, am 4. Februar, schrieb ich einen Artikel mit dem Titel “Wie eine US-Falle für Russland in der Ukraine aussehen könnte”, in dem ich ein Szenario entwarf, in dem die Ukraine eine Offensive gegen die russischstämmige Zivilbevölkerung im Donbass beginnen und Russland vor die Entscheidung stellen würde, ob es sie im Stich lässt oder zu ihrer Rettung eingreift.

Wenn Russland mit regulären Armeeeinheiten eingreift, so argumentierte ich, wäre dies die “Invasion”, die die USA brauchten, um Russlands Wirtschaft anzugreifen, die Welt gegen Moskau aufzubringen und Putins Herrschaft zu beenden.

In der dritten Februarwoche nahm der Beschuss des Donbass durch die ukrainische Regierung nach Angaben der OSZE dramatisch zu, was wie eine neue Offensive aussah. Russland war gezwungen, eine Entscheidung zu treffen.

Zunächst erkannte es die Donbass-Republiken Donezk und Lugansk an, ein Schritt, den es acht Jahre lang hinausgezögert hatte. Und dann kündigte Präsident Wladimir Putin am 24. Februar eine Militäroperation in der Ukraine an, um das Land zu “entmilitarisieren” und zu “entnazifizieren”.

Russland tappte in eine Falle, die von Tag zu Tag gefährlicher wird, da Russlands militärische Intervention weitergeht und eine zweite Falle in Sicht ist. Aus Moskaus Sicht war der Einsatz zu hoch, um nicht einzugreifen. Und wenn es Kiew dazu bringen kann, eine Einigung zu akzeptieren, könnte es sich aus den Fängen der Vereinigten Staaten befreien.

Ein geplanter Aufstand

Die Beispiele für frühere US-Fallen, die ich im Artikel vom 4. Februar anführte, waren, dass die USA 1990 Saddam Hussein sagten, sie würden sich nicht in den Streit mit Kuwait einmischen, was die Falle für die irakische Invasion öffnete und es den USA ermöglichte, Bagdads Militär zu zerstören. Das zweite Beispiel ist besonders aussagekräftig.

In einem Interview mit Le Nouvel Observateur aus dem Jahr 1998 gab der ehemalige nationale Sicherheitsberater von Jimmy Carter, Zbigniew Brzezinski, zu, dass die CIA Moskau vor vier Jahrzehnten eine Falle stellte, indem sie Mudschaheddin bewaffnete, um die von der Sowjetunion unterstützte Regierung in Afghanistan zu bekämpfen und die sowjetische Regierung zu stürzen, ähnlich wie die USA heute Putin stürzen wollen. Er sagte:

“Nach der offiziellen Version der Geschichte begann die CIA-Hilfe für die Mudschaheddin im Jahr 1980, also nach dem Einmarsch der sowjetischen Armee in Afghanistan am 24. Dezember 1979. Die bis heute streng gehütete Realität sieht jedoch ganz anders aus: Es war der 3. Juli 1979, als Präsident Carter die erste Direktive für geheime Hilfe an die Gegner des pro-sowjetischen Regimes in Kabul unterzeichnete. Und noch am selben Tag schrieb ich dem Präsidenten eine Notiz, in der ich ihm erklärte, dass diese Hilfe meiner Meinung nach eine sowjetische Militärintervention auslösen würde.

Er erklärte daraufhin, dass der Grund für die Falle darin bestand, die Sowjetunion zu stürzen. Brzezinski sagte:

“Diese geheime Operation war eine ausgezeichnete Idee. Sie hatte den Effekt, die Russen in die afghanische Falle zu locken, und Sie wollen, dass ich das bedauere? An dem Tag, an dem die Sowjets offiziell die Grenze überschritten, schrieb ich an Präsident Carter: “Wir haben jetzt die Möglichkeit, der UdSSR ihren Vietnamkrieg zu schenken. In der Tat musste Moskau fast zehn Jahre lang einen Krieg führen, der für das Regime untragbar war, einen Konflikt, der zur Demoralisierung und schließlich zum Zerfall des Sowjetimperiums führte.”

Brzezinski sagte, er bedauere nicht, dass die Finanzierung der Mudschaheddin terroristische Gruppen wie al-Qaida hervorgebracht habe. “Was ist wichtiger in der Weltgeschichte? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums? Die Taliban oder der Zusammenbruch des Sowjetimperiums, die Befreiung Mitteleuropas und das Ende des Kalten Krieges? Auch heute setzen die USA mit ihrer Duldung des Neonazismus in der Ukraine die Weltwirtschaft und weitere Instabilität in Europa aufs Spiel.

In seinem 1997 erschienenen Buch The Grand Chessboard: American Primacy and Its Geostrategic Imperatives, schrieb Brzezinski:

“Die Ukraine, ein neuer und wichtiger Platz auf dem eurasischen Schachbrett, ist ein geopolitischer Dreh- und Angelpunkt, weil allein ihre Existenz als unabhängiges Land dazu beiträgt, Russland zu verändern. Ohne die Ukraine hört Russland auf, ein eurasisches Imperium zu sein. Russland kann ohne die Ukraine immer noch einen imperialen Status anstreben, aber es würde dann ein vorwiegend asiatischer imperialer Staat werden.

Die “Vormachtstellung” der USA oder die Dominanz in der Welt, die Washington immer noch antreibt, ist also nicht möglich ohne die Kontrolle über Eurasien, wie Brzezinski argumentierte, und das ist nicht möglich ohne die Kontrolle über die Ukraine, indem Russland verdrängt wird (Übernahme der Ukraine durch die USA beim Putsch 2014) und die Regierungen in Moskau und Peking kontrolliert werden. Was Brzezinski und die US-Führung noch immer als Russlands “imperiale Ambitionen” betrachten, wird in Moskau als zwingende Verteidigungsmaßnahme gegen einen aggressiven Westen gesehen.

Ohne die russische Invasion wäre die zweite Falle, die die USA planen, nicht möglich: ein Aufstand, der Russland in die Enge treiben und ihm sein “Vietnam” geben soll. Europa und die USA liefern mehr Waffen in die Ukraine, und Kiew hat zu freiwilligen Kämpfern aufgerufen. So wie die Dschihadisten nach Afghanistan strömten, reisen nun weiße Rassisten aus ganz Europa in die Ukraine, um dort zu Aufständischen zu werden.

So wie der Aufstand in Afghanistan dazu beigetragen hat, die Sowjetunion zu Fall zu bringen, soll dieser Aufstand Putins Russland stürzen.

Ein Artikel in Foreign Affairs mit dem Titel “The Coming Ukrainian Insurgency” (Der kommende ukrainische Aufstand) wurde am 25. Februar veröffentlicht, nur einen Tag nach der russischen Intervention, was auf eine fortgeschrittene Planung hinweist, die von einer Invasion abhängt. Der Artikel musste geschrieben und redigiert werden, bevor Russland in die Ukraine einmarschierte, und wurde veröffentlicht, sobald es dies tat. Er lautete:

“Wenn Russland seine Offensive auf den Osten und Süden der Ukraine beschränkt, wird eine souveräne ukrainische Regierung nicht aufhören zu kämpfen. Sie wird zuverlässige militärische und wirtschaftliche Unterstützung aus dem Ausland und den Rückhalt einer geeinten Bevölkerung genießen. Wenn Russland jedoch dazu übergeht, große Teile des Landes zu besetzen und ein vom Kreml eingesetztes Marionettenregime in Kiew zu installieren, wird ein langwieriger und dorniger Flächenbrand beginnen. Putin wird es mit einem langen, blutigen Aufstand zu tun bekommen, der sich über mehrere Grenzen hinweg ausbreiten und vielleicht sogar bis nach Weißrussland reichen könnte, um den weißrussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko, Putins treuen Verbündeten, herauszufordern. Sich ausweitende Unruhen könnten andere Länder in Russlands Umfeld, wie Kasachstan, destabilisieren und sogar auf Russland selbst übergreifen. Wenn Konflikte beginnen, können unvorhersehbare und unvorstellbare Ergebnisse nur allzu real werden. Putin ist möglicherweise nicht auf den Aufstand – oder die Aufstände – vorbereitet, die noch kommen werden.



GEWISSENSBISSE DES GEWINNERS

Viele Großmächte haben einen Krieg gegen eine schwächere Macht geführt, der sich dann verzettelt hat, weil sie kein durchdachtes Endspiel hatten. Dieser Mangel an Voraussicht ist besonders bei unruhigen Besetzungen deutlich geworden. Es war eine Sache für die Vereinigten Staaten, 1965 in Vietnam, 2001 in Afghanistan und 2003 im Irak einzumarschieren; ebenso für die Sowjetunion, 1979 in Afghanistan einzumarschieren. Es war eine weitaus schwierigere Aufgabe, in diesen Ländern angesichts hartnäckiger Aufstände durchzuhalten. … Wie die Vereinigten Staaten in Vietnam und Afghanistan gelernt haben, kann sich ein Aufstand, der über verlässliche Nachschublinien, reichliche Reserven an Kämpfern und einen Zufluchtsort jenseits der Grenze verfügt, auf unbestimmte Zeit halten, den Kampfeswillen einer Besatzungsarmee untergraben und die politische Unterstützung für die Besatzung im eigenen Land erschöpfen.”

Bereits am 14. Januar berichtete Yahoo! News:

“Die CIA beaufsichtigt ein geheimes intensives Trainingsprogramm in den USA für ukrainische Elite-Spezialeinheiten und anderes Geheimdienstpersonal, so fünf ehemalige Geheimdienst- und nationale Sicherheitsbeamte, die mit der Initiative vertraut sind. Das Programm, das 2015 begann, befindet sich in einer ungenannten Einrichtung im Süden der USA, so einige dieser Beamten.

Die von der CIA ausgebildeten Kräfte könnten schon bald eine entscheidende Rolle an der Ostgrenze der Ukraine spielen, wo sich russische Truppen in Vorbereitung auf eine Invasion versammelt haben, wie viele befürchten. …

Das Programm beinhaltete ein “sehr spezifisches Training von Fähigkeiten, die die Fähigkeit der Ukrainer verbessern würden, gegen die Russen zurückzuschlagen”, sagte der ehemalige hochrangige Geheimdienstmitarbeiter.

Die Ausbildung, die auch “taktisches Material” umfasste, “wird ziemlich offensiv aussehen, wenn die Russen in die Ukraine einmarschieren”, sagte der ehemalige Beamte.

Eine Person, die mit dem Programm vertraut ist, drückte es noch unverblümter aus. Die Vereinigten Staaten trainieren einen Aufstand”, sagte ein ehemaliger CIA-Beamter und fügte hinzu, dass das Programm den Ukrainern beigebracht habe, “wie man Russen tötet”.

Hillary Clinton legte am 28. Februar, nur vier Tage nach Beginn der russischen Operation, alles offen. Sie erinnerte an die russische Invasion in Afghanistan im Jahr 1980 und sagte: “Das hat nicht gut für Russland geendet”, und dass in der Ukraine “dies das Modell ist, auf das die Leute schauen … das Russland lähmen kann.”

Was weder Maddow noch Clinton erwähnten, als sie über die Freiwilligen sprachen, die für die Ukraine kämpfen, ist das, was die New York Times am 25. Februar, einen Tag nach der Invasion und vor ihrem Interview, berichtete: “Rechtsextreme Milizen in Europa planen, sich den russischen Streitkräften entgegenzustellen”.

Der Wirtschaftskrieg

Zu diesem Sumpf gesellt sich eine Reihe tief greifender Wirtschaftssanktionen gegen Russland, die darauf abzielen, die russische Wirtschaft zusammenbrechen zu lassen und Putin von der Macht zu vertreiben.

Dies sind die härtesten Sanktionen, die die USA und Europa je gegen ein Land verhängt haben. Die Sanktionen gegen die russische Zentralbank sind die schwerwiegendsten, da sie darauf abzielen, den Wert des Rubels zu zerstören. Ein US-Dollar war am 24. Februar, dem Tag des Einmarsches, 85 Rubel wert und stieg am 7. März auf 154 pro Dollar. Am Freitag stieg der Wert der russischen Währung jedoch wieder auf 101.

Putin und andere führende russische Politiker wurden persönlich sanktioniert, ebenso wie die größten russischen Banken. Die meisten russischen Transaktionen dürfen nicht mehr über das internationale Zahlungssystem SWIFT abgewickelt werden. Die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 wurde stillgelegt und ging in Konkurs.

Die USA blockierten die Einfuhr von russischem Öl, das etwa 5 Prozent der US-Versorgung ausmachte. BP und Shell zogen sich aus russischen Partnerschaften zurück. Der europäische und US-amerikanische Luftraum wurde für russische Handelsschiffe gesperrt. Europa, das von russischem Gas abhängig ist, importiert es weiterhin und widersetzt sich bisher dem Druck der USA, kein russisches Öl mehr zu kaufen.

Es folgte eine Reihe von freiwilligen Sanktionen: PayPal, Facebook, Twitter, Netflix und McDonalds wurden in Russland abgeschaltet. Coca-Cola wird seine Verkäufe in das Land einstellen. US-Nachrichtenorganisationen haben das Land verlassen, russische Künstler wurden im Westen entlassen und sogar russische Katzen sind verboten.

Das gab auch den amerikanischen Kabelanbietern die Möglichkeit, RT America abzuschalten. Andere russische Medien wurden vom Netz genommen, und die Websites der russischen Regierung wurden gehackt. Ein Professor der Universität Yale hat eine Liste erstellt, um US-Unternehmen zu beschämen, die noch immer in Russland tätig sind.

Russische Weizen- und Düngemittelausfuhren wurden verboten, was die Lebensmittelpreise im Westen in die Höhe treibt. Biden gab dies am Donnerstag zu:

“Was die Lebensmittelknappheit betrifft, so wird sie real sein. Der Preis für diese Sanktionen wird nicht nur Russland auferlegt, sondern auch einer ganzen Reihe von Ländern, darunter auch europäischen Ländern und unserem Land. Und – weil sowohl Russland als auch die Ukraine die Kornkammer Europas waren, was zum Beispiel Weizen angeht – um nur ein Beispiel zu nennen.”

Das Ziel ist klar: “Russlands Wirtschaft zu ersticken”, wie es der französische Außenminister Jean-Yves Le Drian formulierte, auch wenn dies dem Westen schadet.

Die Frage ist, ob sich Russland von der US-Strategie des Aufstands und des Wirtschaftskriegs lösen kann.

Fortsetzung folgt: Wie Russland den US-Fallen entkommen kann.

Joe Lauria ist Chefredakteur von Consortium News und ehemaliger UN-Korrespondent für das Wall Street Journal, den Boston Globe und zahlreiche andere Zeitungen, darunter The Montreal Gazette und The Star of Johannesburg. Er war ein investigativer Reporter für die Sunday Times of London, ein Finanzreporter für Bloomberg News und begann seine berufliche Tätigkeit als 19-jähriger Stringer für die New York Times. Man kann ihn unter joelauria@consortiumnews.com erreichen und ihm auf Twitter folgen @unjoe