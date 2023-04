https://caitlinjohnstone.com/2023/04/19/biden-doj-indicts-four-americans-for-weaponized-free-speech/

Biden DOJ klagt vier Amerikaner wegen “bewaffneter” freier Meinungsäußerung an

von Caitlin Johnstone

19. April 2023

Das Justizministerium der Biden-Administration hat vier Mitglieder der African People’s Socialist Party (APSP) angeklagt, weil sie sich verschworen haben, als Agenten Russlands zu agieren, indem sie Reden und politische Aktionen auf eine Art und Weise nutzten, die laut Justizministerium die Rechte der Amerikaner nach dem ersten Verfassungszusatz “bewaffnet”.

Die Washington Post berichtet:

Die Bundesbehörden haben am Dienstag vier Amerikaner angeklagt, an einer bösartigen Kampagne zur Verbreitung kremlfreundlicher Propaganda in Florida und Missouri beteiligt gewesen zu sein – und damit einen früheren Fall erweitert, in dem ein russischer Agent beschuldigt wurde, illegale Einflussnahme in den Vereinigten Staaten betrieben zu haben.

Das FBI hatte sein Interesse an den mutmaßlichen Aktivitäten in einer Reihe von Razzien im vergangenen Sommer bekundet. Damals beschuldigten die Behörden einen Mann aus Moskau, Aleksandr Viktorovich Ionov, jahrelang im Auftrag russischer Regierungsbeamter an der Finanzierung und Leitung politischer Randgruppen in den Vereinigten Staaten gearbeitet zu haben. Unter anderem soll Ionov die politischen Kampagnen von zwei nicht identifizierten Kandidaten für öffentliche Ämter in Florida beraten haben.

Ionovs Beeinflussungsversuche wurden angeblich von Beamten des FSB, eines russischen Geheimdienstes, geleitet und beaufsichtigt.

Jetzt haben die Behörden Anklage gegen vier Amerikaner erhoben, die Ionovs Aufträge über Gruppen wie die African People’s Socialist Party und die Uhuru-Bewegung in Florida, Black Hammer in Georgien und eine nicht näher bezeichnete politische Gruppe in Kalifornien ausgeführt haben sollen – als Teil der Bemühungen, die amerikanische Politik zu beeinflussen.

AFP berichtet, dass die Anklage wegen Verschwörung eine Strafe von bis zu zehn Jahren vorsieht, wobei drei der vier APSP-Mitglieder zusätzlich angeklagt sind, als nicht registrierte Agenten Russlands gehandelt zu haben, worauf weitere fünf Jahre stehen.

“Der russische Auslandsgeheimdienst soll unsere Rechte nach dem Ersten Verfassungszusatz – Freiheiten, die Russland seinen eigenen Bürgern verweigert – als Waffe eingesetzt haben, um die Amerikaner zu spalten und sich in die Wahlen in den Vereinigten Staaten einzumischen”, sagte der stellvertretende Generalstaatsanwalt Matthew G. Olsen in der Pressemitteilung des Justizministeriums zu den Anklagen und fügte hinzu: “Das Ministerium wird nicht zögern, diejenigen zu entlarven und strafrechtlich zu verfolgen, die Zwietracht säen und US-Wahlen im Dienste feindlicher ausländischer Interessen korrumpieren, unabhängig davon, ob es sich bei den Tätern um US-Bürger oder ausländische Personen im Ausland handelt.”

Es sieht so aus, als hätten die Vereinigten Staaten beschlossen, auch auf diese Freiheiten zu verzichten.

Die ergänzende Anklageschrift, die diese Vorwürfe enthält, besteht aus einer Menge verbaler Gymnastik, um die Tatsache zu verschleiern, dass das Justizministerium US-Bürger für Äußerungen und politische Aktivitäten in den Vereinigten Staaten verfolgt, die zufällig nicht mit den Wünschen der US-Regierung übereinstimmen. Die Grand Jury behauptet, dass der erwähnte Ionov diese Amerikaner “angewiesen” hat, “pro-russische Propaganda” und “Informationen zu veröffentlichen, die dazu bestimmt sind, Uneinigkeit in den Vereinigten Staaten zu stiften”, was eine sehr vage und amorphe Behauptung ist, die man sich nur ausdenken kann.

Omali Yeshitela, der Gründer und Vorsitzende der African People’s Socialist Party und einer der vier in der Anklageschrift genannten Amerikaner, hat übrigens vehement bestritten, jemals für Russland gearbeitet zu haben. Anfang des Monats, bevor die Anklage gegen ihn erhoben wurde, zitierte ihn die Tampa Bay Times mit den Worten: “Ich habe nie für einen Russen gearbeitet. Niemals, niemals, niemals. Sie wissen, dass ich nie für Russland gearbeitet habe. Ihr Problem ist, dass ich nie für sie gearbeitet habe.”

Aber es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass dies keine Rolle spielen sollte. Nach dem Ersten Verfassungszusatz ist es der Regierung untersagt, die Freiheit eines jeden zu beschneiden, zu sagen, was er will und mit wem er will, was notwendigerweise einschließt, so lautstark für Russland zu sein, wie er will, und jede politische Agenda zu unterstützen, die er für richtig hält, unabhängig davon, ob dies die Interessen der russischen Regierung fördert oder nicht. In der Anklageschrift wird den vier Amerikanern vorgeworfen, “Agitprop” betrieben zu haben, indem sie “Artikel schrieben, die russische Propaganda und Desinformation enthielten”. Aber selbst wenn wir so tun, als sei das (A) eine quantifizierbare Behauptung und (B) eine bewiesene Tatsache, sind Propaganda und Desinformation beides Äußerungen, deren Unterdrückung der Regierung verfassungsrechtlich untersagt ist.

Es ist nicht vernünftig, dass die Regierung den Ersten Verfassungszusatz einfach mit der Begründung außer Kraft setzt, er werde “als Waffe eingesetzt”. Man kann nicht zulassen, dass die Regierung vorschreibt, welche Äußerungen zulässig sind und was als “Agitprop” und “Desinformation” gilt, denn sie wird diese Begriffe immer so definieren, dass sie der Regierung zugute kommen und somit den Mächtigen mehr Macht verleihen und dem Volk die Macht nehmen. Man kann nicht zulassen, dass die Regierung vorschreibt, welche politischen Gruppen legitim sind und welche Werkzeuge einer ausländischen Regierung sind, denn man kann sich immer darauf verlassen, dass die Mächtigen solche Bezeichnungen so festlegen, dass sie selbst davon profitieren.

Hinzu kommt die unverschämte Heuchelei des Ganzen. Die US-Regierung beteiligt sich ständig an ausländischen Einflussoperationen mit Einrichtungen wie der National Endowment for Democracy (Nationale Stiftung für Demokratie), die gegründet wurde, um Putsche und farbige Revolutionen zu unterstützen und die Informationsinteressen der USA offen zu fördern, so wie es die CIA im Verborgenen getan hat.

Wie der Kommentator Brian Berletic auf Twitter bemerkte: “Die USA haben über die Nationale Stiftung für Demokratie Armeen von Organisationen geschaffen, die überall auf der Welt, auch hier in Thailand, bösartige Einflussnahmen durchführen. Wenn die thailändische Regierung versucht, diese Aktivitäten zu stoppen, schreit die US-Botschaft ‘Redefreiheit’. Die thailändische Regierung und andere auf der ganzen Welt könnten sich ohne weiteres auf diesen Schritt des US-Justizministeriums berufen, um von den USA finanzierte Organisationen ins Visier zu nehmen und zu entwurzeln, die genau dies und Schlimmeres tun.”

Dass die US-Regierung nun behauptet, es sei legitim, US-Bürger für ein Jahrzehnt ins Gefängnis zu werfen, weil sie “Propaganda” für ein anderes Land veröffentlicht haben, ist absurd und mehr als nur ein bisschen beängstigend. Die mächtigste Regierung der Welt braucht mehr politischen Dissens im eigenen Land, nicht weniger, und jetzt versucht sie, diesen in ein Verbrechen zu verwandeln.

Wenn sie behaupten, die Mitglieder der APSP hätten “Propaganda” veröffentlicht und “Meinungsverschiedenheiten” gefördert, dann meinen sie in Wirklichkeit, dass sie sich in einer Weise geäußert und politisch betätigt haben, die der US-Regierung nicht gefällt. Die Spinmeister werden versuchen, es zu verdrehen, der juristische Hokuspokus wird versuchen, es zu vernebeln, aber das ist es, was passiert. Lassen Sie nicht zu, dass man Ihnen das verheimlicht. Sie haben keine Angst vor russischer Propaganda, sondern davor, dass Sie der US-Propaganda nicht mehr zuhören.Übersetzt mit Deepl.com

