Biden Iran-Gesandter prahlte damit, Zivilisten der Nahrung zu berauben, in sadistischem Sanktionshandbuch

Von Max Blumenthal

Richard Nephew hat persönliche Lorbeeren dafür geerntet, dass er den Iranern das Essen vorenthalten und die Arbeitslosigkeit in die Höhe getrieben hat, und feierte die wirtschaftliche Zerstörung, die er verursacht hat, als “einen enormen Erfolg”. Unter Biden wird er helfen, die Politik gegenüber dem Iran zu lenken.

09. März 2021 “Information Clearing House” – Die Joseph-Biden-Administration hat Richard Nephew zu ihrem stellvertretenden Iran-Beauftragten ernannt. Als ehemaliger stellvertretender Hauptkoordinator der Sanktionspolitik im Außenministerium von Barack Obama hat sich Nephew persönlich dafür bedankt, dass die Iraner keine Lebensmittel mehr haben, ihre Automobilindustrie sabotiert wird und die Arbeitslosigkeit in die Höhe getrieben wird.

Nephew bezeichnete die Zerstörung der iranischen Wirtschaft als “enormen Erfolg” und beklagte bei einem Besuch in Russland, dass es in der Hauptstadt des Landes trotz der zunehmenden US-Sanktionen immer noch reichlich Lebensmittel gebe.

Nephews Ernennung zu einem hochrangigen diplomatischen Posten deutet darauf hin, dass die Biden-Administration, anstatt sofort zum JCPOA-Atomabkommen zurückzukehren, die von Trump illegal verhängten Sanktionen verfeinern wird, um den Iran in ein belastendes, überarbeitetes Abkommen zu drängen, dem sich Teheran wahrscheinlich nicht anschließen wird.

Nachdem er Obamas Sanktionsregime gegen den Iran koordiniert hatte, verließ Nephew die Administration, um eine Position am von der Energieindustrie finanzierten Center on Global Energy Policy an der Columbia University zu übernehmen. Dort veröffentlichte er ein Buch, in dem er unverblümt darlegt, wie er das Handwerk der wirtschaftlichen Kriegsführung verfeinert und gegen den Iran angewendet hat.

Unter dem Titel “The Art of Sanctions: A View From The Field” (Die Kunst der Sanktionen: Ein Blick aus der Praxis) zeigt das Titelbild des Buches zwei kaukasische Hände, die ein Seil für eine Schlinge ziehen, vermutlich um eine nicht ausreichend gefügige Regierung des Globalen Südens zu erwürgen. Der Inhalt des Buches liest sich wie eine Liste krimineller Geständnisse, die auf erschreckend klinische Weise beschreiben, wie die Sanktionen, die Nephew in einem klimatisierten Büro in Washington erdacht hat, durchschnittliche Iraner ins Unglück stürzten.

Mit seiner Offenheit hat Nephew die offizielle US-Rhetorik über “gezielte Sanktionen” erschüttert, die ausschließlich “schlechte Akteure” und ihre Geschäftskumpane bestrafen, während die Zivilbevölkerung verschont bleibt.

Keine Werbung – Keine Regierungszuschüsse – Dies sind unabhängige Medien

Erhalten Sie unseren kostenlosen Newsletter

Lassen Sie nicht einen Algorithmus wählen, was Sie lesen!

Die Anwendung von Schmerz auf die Zivilbevölkerung eines Landes ist zentraler Bestandteil von Nephews Sanktionsstrategie. Wie er in “The Art of Sanctions” erklärt, müssen die einseitigen Zwangsmaßnahmen, um erfolgreich zu sein, den verwundbarsten Sektoren eines Staates erheblichen Schmerz zufügen, die politische und soziale Entschlossenheit des Staates erschüttern und den Staat schließlich dazu zwingen, angesichts der Forderungen Washingtons aufzugeben.

Richard Nephew Die Kunst der SanktionenAuszug aus Richard Nephews Buch Die Kunst der Sanktionen

Nephew beschreibt detailliert, wie er zu Beginn der JCPOA-Verhandlungen im Januar 2012 einen Prozess anführte, um die Öleinnahmen des Irans zu reduzieren und seine Wirtschaft auszuhungern.

Nachdem die Obama-Regierung erfolgreich auf eine umfassende Reduzierung der Ölexporte und andere einseitige Zwangsmaßnahmen gedrängt hatte, ging die iranische Wirtschaft von einer Wachstumsphase in eine plötzliche und schwindelerregende Kontraktion über, während der Wert der Währung des Landes abstürzte.

Nephew bezeichnete den von ihm eingefädelten wirtschaftlichen Angriff als “einen enormen Erfolg”.

Richard Nephew Die Kunst der SanktionenAuszug aus Richard Nephews Buch Die Kunst der Sanktionen

Nephew klopfte sich auch selbst auf die Schulter, weil er den Preis für Hähnchen “während wichtiger iranischer Feiertage” verdreifacht hatte und damit “mit einem Schlag zu mehr Frustration in der Bevölkerung beitrug als jahrelange finanzielle Einschränkungen”.

Als nächstes prahlte er mit weiteren Sanktionen, die auf die Zivilbevölkerung abzielten, um die Iraner daran zu hindern, die Hilfe zu erhalten, die sie für die Reparatur ihrer Autos benötigten. “Irans Arbeitsplätze in der Produktion und Exporteinnahmen waren das Ziel dieser Sanktionen”, schrieb Nephew.

Es gab jedoch einige Waren, die Nephew in den Iran importieren wollte. In der Hoffnung, soziale Unruhen zu schüren, sagte er, dass Washington “die Möglichkeiten US-amerikanischer und ausländischer Unternehmen erweitert hat, den Iranern Technologie zu verkaufen, die für die persönliche Kommunikation verwendet wird”, damit sie “mehr über die katastrophale Lage der Wirtschaft ihres Landes erfahren können…”

Während einer Podiumsdiskussion über sein Buch am 6. Dezember 2017 im Center on Global Energy Policy der Columbia University beschrieb Nephew mit einem schaurigen Lächeln, wie er nicht nur die iranische Automobilindustrie sabotierte, sondern auch “Dinge wie die Arbeitslosigkeit ins Visier nahm, um zu versuchen, diese in die Höhe zu treiben und die Dinge ein wenig klebriger zu machen.”

Als Antwort auf Online-Kritik hat Nephew behauptet, dass “das Hauptziel” des von ihm entworfenen Sanktionsregimes “die Oligarchen” waren. Aber sein Buch über “Die Kunst der Sanktionen” erzählt eine andere Geschichte.

Nephew erinnert sich gerne daran, wie er die Sanktionen strukturierte, um iranische Wirtschaftsreformen zu sabotieren, die die Kaufkraft der Durchschnittsbürger verbessert hätten. Die Obama-Administration zerstörte die wirtschaftlichen Aussichten der Mehrheit der iranischen Arbeiterklasse, während sie dafür sorgte, dass “nur die Reichen oder Diejenigen, die Machtpositionen innehaben, könnten die anhaltende Vernetzung des Irans ausnutzen”, schrieb er. Als “Geschichten aus dem Iran über verstärkte Einkommensungleichheit und Inflation aufkamen”, verkündete Nephew einen weiteren Erfolg.

Wie er klarstellte, war die steigende Ungleichheit “eine Entscheidung”, die Washington “auf der Grundlage traf, den Druck auf die iranische Wirtschaft aus internen Quellen zu erhöhen.” Nephew fuhr fort, den Kredit für die Proteste im Oktober 2012 zu beanspruchen, die durch die Abwertung der iranischen Währung ausgelöst wurden.

In einem ziemlich verblüffenden Eingeständnis gibt Nephew an einer Stelle zu, dass der Wirtschaftskrieg, den er mitgestaltet hat, trotz der Versorgung des Irans mit vermeintlichen humanitären Ausnahmen von den US-Sanktionen einen katastrophalen Mangel an Medikamenten und medizinischen Geräten verursacht hat, vor allem, weil sich die Durchschnittsiraner diese nicht leisten konnten.

Obwohl er den hohen Tribut an menschlichem Leid anerkennt, der durch die von ihm persönlich konzipierten Sanktionen verursacht wurde, und andeutet, dass sie zu einer hohen Anzahl von überzähligen Todesfällen geführt haben könnten, scheint Nephew keine Reue zu empfinden.

Während einer Reise nach Moskau im Dezember 2016 beklagte er, dass trotz der von den USA gegen Russland verhängten Sanktionen Lebensmittel in den örtlichen Restaurants noch immer weithin erhältlich seien – “kaum ein Maß an Schmerz”, das notwendig sei, um den Kreml in die Schranken zu weisen.

Er rief dazu auf, “eine Strategie zu entwickeln, um vorsichtig, methodisch und effizient den Schmerz in den Bereichen [der russischen Wirtschaft] zu erhöhen, die verwundbar sind, und die zu vermeiden, die es nicht sind.”

Wer also ist Richard Nephew? Lauert er in der Schattenwelt der geheimdienstlichen Intrigen und Spukkriege und hält sich bedeckt, während er darauf wartet, den Feind zu schlagen? Oder ist er ein feuerspeiender Hardliner, der Drohungen gegen Amerikas Gegner aus Think-Tank-Runden im Beltway brüllt? Die Realität ist viel banaler.

Wenn er nicht gerade iranischen Kindern in den Winterferien die Hühner wegschnappt, verbringt Nephew viel Zeit mit seinen eigenen Kindern und amüsiert sie mit seinen zerfledderten Dad-Rock-T-Shirts und seinen blitzenden Armen, die mit Stammestätowierungen verziert sind.

In einer Regierung, die mit lebenslustigen, ethnisch vielfältigen Charakteren gefüllt ist, die nebenbei als Rockgitarristen arbeiten, die Wände ihrer Häuser mit haitianischer Kunst schmücken, ihre Köpfe zu Tupac wippen lassen und sogar gelegentlich kiffen, während sie die Zahnräder eines gewalttätigen Imperiums am Laufen halten, scheint der tätowierte Sanktionskünstler perfekt zu passen.

Im Iran, wo eine führende Tageszeitung Nephew kürzlich als Keanu Reeves in dem Horrorfilm “The Devil’s Advocate” porträtierte, wird seine Beförderung in eine hochrangige diplomatische Rolle als ein Zeichen für noch mehr Schmerz angesehen. Übersetzt mit Deepl.com

Max Blumenthal ist ein preisgekrönter Journalist und Autor mehrerer Bücher, darunter die Bestseller Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War und The Management of Savagery. Er hat Printartikel für eine Reihe von Publikationen, viele Videoreportagen und mehrere Dokumentarfilme, darunter Killing Gaza, produziert. Blumenthal gründete 2015 The Grayzone, um ein journalistisches Licht auf Amerikas Zustand des ewigen Krieges und seine gefährlichen innenpolitischen Auswirkungen zu werfen. Übersetzt mit Deepl.com