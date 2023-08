Biden is risking war with Iran – and the media is ignoring the danger The Biden administration plans to station Marines on commercial ships in the Persian Gulf. This could trigger war with Iran, but most of the mainstream U.S. press is not paying attention.



Die Regierung Biden plant, Marines auf Handelsschiffen im Persischen Golf zu stationieren. Dies könnte einen Krieg mit dem Iran auslösen, aber die meisten US-Medien schenken dem keine Beachtung.

Biden riskiert einen Krieg mit dem Iran – und die Medien ignorieren die Gefahr

Von James North

9. August 2023

Die Regierung Biden riskiert provokativ eine militärische Auseinandersetzung mit dem Iran im Persischen Golf, die sogar zu einem größeren Krieg führen könnte. Der größte Teil der US-Presse schenkt dem keine Beachtung. Die Washington Post berichtete zwar über die Nachricht, verzerrte sie aber so stark, dass es im Falle eines Kampfes so aussehen wird, als ob der Iran die alleinige Schuld daran trüge. Und die Rolle Israels in der potenziellen Krise wird einmal mehr beschönigt.

Hier ist, was passiert. Die Post berichtete letzte Woche, dass die USA erwägen, US-Marines an Bord kommerzieller (nicht notwendigerweise amerikanischer) Schiffe im Persischen Golf zu stationieren, um den Iran daran zu hindern, diese zu beschlagnahmen. Einen Monat zuvor hatte die Post kurz berichtet, dass die US-Marine einen iranischen Versuch, zwei kommerzielle Öltanker – die beide nicht in den USA registriert sind – vor der Küste Omans zu beschlagnahmen, gestoppt habe. Eine Erklärung für das iranische Vorgehen wurde in dem Artikel nicht gegeben. Und Israel wurde nirgends erwähnt.

Man muss schon woanders hinschauen, z. B. in die wertvolle Zeitschrift Responsible Statecraft, um die größere Wahrheit zu erfahren. Trita Parsi, eine angesehene iranisch-amerikanische Wissenschaftlerin, wies darauf hin, dass die USA in der Tat bereits iranisches Öl auf hoher See beschlagnahmt haben. „Vorhersehbarerweise“, schreibt Parsi, „hat der Iran darauf reagiert, indem er die Öllieferungen von Ländern ins Visier nahm, die in dieser Angelegenheit mit Biden zusammenarbeiteten“. Er merkt an:

Dies hat Biden dann dazu veranlasst, die US-Militärpräsenz im Persischen Golf zu verstärken, um iranische Aktionen zu verhindern, die nur als Ergebnis von Bidens eigener Politik begonnen haben.

Paul Pillar, ein weiterer kluger Experte, stellte ebenfalls fest: „Das letzte Mal, dass die Vereinigten Staaten Waffen und militärisches Personal kampfbereit auf Hochseeschiffen untergebracht haben, war während der Weltkriege des 20. Er weist darauf hin: „Es waren die Vereinigten Staaten, nicht der Iran, die die jüngste Runde der Angriffe auf die Tanker eines anderen Landes und die Beschlagnahme seines Öls eingeleitet haben.“ Und er fügt ruhig hinzu:

Mit einer anderen Politik der USA hätte diese Situation vermieden werden können. Der Iran hat keine Schiffe abgefangen, weil die Iraner eine genetisch bedingte Bosheit haben, die sie dazu zwingt, solche Dinge zu tun. Wie viele andere iranische Maßnahmen und Aktionen ist auch diese Praxis reaktiv.

Völlig ignoriert wird in der minimalen Mainstream-Berichterstattung auch Israels jahrelange gewalttätige Kampagne gegen den Iran, einschließlich der Angriffe auf hoher See und umfangreicher Sabotageaktionen innerhalb des Irans, die sogar die Ermordung eines iranischen Atomwissenschaftlers einschließen.

Israels Ziel war es von Anfang an, die USA zu einer bewaffneten Auseinandersetzung mit dem Iran zu provozieren, vor allem um das iranische Atomprogramm zu stoppen oder zu zerstören. Vor weniger als zwei Monaten wuchs der Optimismus für eine Einigung zwischen den USA und dem Iran, als der Iran sich anschickte, sein Programm zur nuklearen Anreicherung im Gegenzug für eine gewisse Aufhebung der von den USA verhängten Wirtschaftssanktionen zu stoppen. Jetzt, da die US-Marine möglicherweise auf Öltankern stationiert ist und auf Iraner schießt, sieht es so aus, als ob dieses De-facto-Abkommen nicht zustande kommen könnte.

Das Versagen der Mainstream-Medien in den USA ist wirklich kaum zu glauben. Die anti-iranische Voreingenommenheit der Medien ist keine Überraschung. Die Auslöschung der Rolle Israels, einschließlich seiner gewalttätigen Kampagne gegen Teheran, ist ebenfalls zu erwarten. Aber die Tatsache, dass bisher nur eine einzige Zeitung überhaupt einen Bericht über die gefährliche US-Eskalation veröffentlicht hat, ist ein echter Kinnhaken.

Sina Toossi ist ein weiterer angesehener iranisch-amerikanischer Wissenschaftler (der wie Parsi kein Anhänger des derzeitigen Regimes in Teheran ist). Er hat aus seiner Enttäuschung über die US-Regierung keinen Hehl gemacht:

Bidens Iran-Politik ist ein Verrat an seinen Wahlversprechen. Er verschärft den Wirtschaftskrieg gegen 85 Millionen Iraner und provoziert eine militärische Konfrontation am Persischen Golf. Er versprach eine Außenpolitik für die Mittelschicht, nicht für die Kriegsfalken in Washington. Übersetzt mit Deepl.com

James North ist Mondoweiss Editor-at-Large und berichtet seit vier Jahrzehnten aus Afrika, Lateinamerika und Asien. Er lebt in New York City. Folgen Sie ihm auf Twitter unter @jamesnorth7

