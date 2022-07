Erschreckend diese Kriegsbereitschaften dieses US-Präsidenten und bekennenden Zionisten Joe Biden. Was berechtigt ihn eigentlich darüber zu bestimmen, wer im Besitz von Atomwaffen sein darf und wer nicht? Solange das zionistische Apartheidsregime Atomstaat ist, solange hat der Iran das gleiche Recht!

Evelyn Hecht-Galinski



https://www.middleeasteye.net/news/biden-says-hes-willing-kill-iran-nuclear-deal-keep-irgc-listing

Bild- US-Präsident Joe Biden wird bei seiner Ankunft auf dem Ben-Gurion-Flughafen in Lod bei Tel Aviv am 13. Juli 2022 vom israelischen geschäftsführenden Ministerpräsidenten Yair Lapid begrüßt (AFP)

Biden sagt, er sei bereit, das Atomabkommen mit dem Iran platzen zu lassen, um die Iranischen Revolutionsgarden IRGC auf der Terrorliste zu halten

von MEE-Mitarbeitern



US-Präsident sagt, er würde militärische Maßnahmen gegen den Iran als “letztes Mittel” einsetzen und fügt hinzu, dass verstärkte Beziehungen zwischen Israel und arabischen Ländern gut für die Palästinenser sind



13. Juli 2022

US-Präsident Joe Biden hat erklärt, er sei bereit, das Atomabkommen mit dem Iran platzen zu lassen, damit das Regiment der Islamischen Revolutionsgarden (IRGC) in Teheran auf der Liste der ausländischen Terrorgruppen in Washington bleibt.

In einem Interview mit dem israelischen Fernsehsender Channel 12, das am Mittwoch zum Auftakt seiner Nahostreise ausgestrahlt wurde, wurde Biden gefragt, ob er “bereit sei, die IRGC auf der Liste der ausländischen Terrororganisationen zu belassen, selbst wenn dies das Ende des Abkommens bedeuten würde”.

Ohne zu zögern, antwortete der Präsident: “Ja.”

Während des Interviews fügte Biden hinzu, dass die USA alles tun würden, um sicherzustellen, dass der Iran keine Atomwaffe erhalte, und dass sie militärische Gewalt anwenden würden, “wenn es das letzte Mittel ist”. Teheran bestreitet, Atomwaffen anzustreben.

Seit Monaten behauptet die Regierung Biden, dass sie keine Pläne hat, die Aufnahme der IRGC in die Liste zu streichen – ein Schritt, den der frühere Präsident Donald Trump im Jahr 2019 unternommen hat -, obwohl dies einer der letzten Knackpunkte in den festgefahrenen Verhandlungen über die Rückkehr zum bahnbrechenden Atomabkommen von 2015 gewesen ist.

US-Außenminister Antony Blinken erklärte im April vor Gesetzgebern, dass die schwarze Liste der IRGC nur minimale Auswirkungen auf die Organisation habe. “In der Praxis bringt die Ausweisung nicht viel, weil es unzählige andere Sanktionen gegen den IRGC gibt”, sagte Blinken.

Im Mai teilte Biden dem damaligen israelischen Premierminister Naftali Bennett mit, dass er beabsichtige, den IRGC auf der Terrorliste zu belassen, und dass diese Entscheidung endgültig sei.

Die Äußerungen Bidens fallen in die Zeit seines Besuchs in Israel und Saudi-Arabien, wo die USA die Sicherheits- und Verteidigungsbeziehungen in der Region ausbauen wollen.

Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben die USA um einen Sicherheitspakt gebeten, der ihre Verteidigung gegen den Iran stärken würde, und Axios berichtete Anfang Juni, dass die Regierung Biden an einem Vertragsentwurf arbeitet.

Der Ausbau der Sicherheitsbeziehungen erfolgt in einer Zeit, in der die Gespräche mit dem Iran über die Wiederbelebung des Nuklearabkommens, das offiziell als Gemeinsamer Umfassender Aktionsplan bekannt ist und das Trump 2018 einseitig verlassen hat, ins Stocken geraten sind.

Letzten Monat fand in Katar eine Gesprächsrunde statt, um die Verhandlungen wieder in Gang zu bringen, aber beide Seiten verließen Doha mit nur geringen Fortschritten.

Biden behauptet, israelische Integration sei besser für Palästinenser

In seinem Interview mit Channel 12 erklärte Biden auch, dass er eine stärkere Integration Israels in die Region unterstütze, da dies eine bessere Situation für die Palästinenser schaffen würde. Während Biden in Israel landete, begann die israelische Armee im Norden des besetzten Westjordanlandes mit der Beschlagnahme von mehr als 365 Hektar Land, das Palästinensern gehört.

“Je mehr Israel als gleichberechtigter Partner in die Region integriert und akzeptiert wird, desto wahrscheinlicher ist es, dass es auf dem weiteren Weg zu einer Einigung mit den Palästinensern kommen kann”, sagte er.

Seit Israel im Jahr 2020 seine Beziehungen zu mehreren arabischen Ländern normalisiert hat – im Rahmen von Abkommen, die von der Trump-Administration vermittelt wurden – sind die Palästinenser weiterhin der Unterdrückung durch die israelischen Behörden ausgesetzt, und einige Analysten sind der Meinung, dass eine weitere Normalisierung diese Unterdrückung nur noch verstärken wird.

Dies wurde im Mai weltweit bekannt, als israelische Streitkräfte die palästinensisch-amerikanische Journalistin Shireen Abu Akleh erschossen. Die USA kamen jedoch Anfang dieses Monats zu dem Schluss, dass die Kugel, die Abu Akleh tötete, wahrscheinlich aus den Stellungen der israelischen Streitkräfte stammte und es sich um einen Unfall handelte – was sowohl bei den Palästinensern als auch bei internationalen Rechtsgruppen Empörung auslöste.

“Für die palästinensische Öffentlichkeit bedeutet dies eine Verschärfung der Repression, da diese Abkommen eine Komponente enthalten, die sich mit repressiven Technologien und der Entwicklung dieser Technologien befasst”, sagte Dana el-Kurd, Assistenzprofessorin an der Universität Richmond, während eines Webinars, das von der Foundation for Middle East Peace Anfang dieser Woche veranstaltet wurde.

Einige Experten, darunter Kurd, haben auch darauf hingewiesen, dass eine künftige Normalisierung zwischen weiteren arabischen Ländern und Israel zu einer Verengung des öffentlichen Raums in den erstgenannten Ländern führen könnte, wobei die Regierungen gegen ihre eigene Bevölkerung vorgehen.

Kurd sagte, dass öffentliche Umfragen zeigen, dass die meisten arabischen Bürger die Normalisierung der Beziehungen zu Israel sehr ablehnen.

“Wenn der Staat diese Normalisierungsvereinbarungen gegen die gesellschaftliche Stimmung durchsetzt, gibt es oft Widerstand und Widerspruch, der dann mit aller Härte bekämpft wird”, sagte sie. Übersetzt mit Deepl.com

