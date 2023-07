Biden schickt 3.000 US-Truppen in die Ukraine(?) gegen Russland

Geschrieben von Eric Zuesse

14. Juli 2023

Am Freitagmorgen, den 14. Juli, veröffentlichte die New York Post eine sehr sorgfältig formulierte Schlagzeile: “Biden autorisiert das Pentagon, 3.000 Reservetruppen als Reaktion auf den Krieg in der Ukraine nach Europa zu entsenden” , und einen ebenso sorgfältig formulierten Nachrichtenbericht darunter, der das heutige Äquivalent zu einer Wiederholung dessen sein könnte, wie – Obwohl es nie eine Kriegserklärung des US-Kongresses gab, die nach der US-Verfassung jeder Kriegshandlung des Präsidenten gegen ein Land vorausgehen muss, hat der US-Präsident wiederholt US-Truppen in Länder geschickt, die er als “feindlich” bezeichnet, damit sie dort kämpfen und sterben.

Diese Verfassungsklausel, die eine Kriegserklärung des Kongresses erfordert, ist seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs null und nichtig, aber will Biden nun erneut gegen die Verfassung verstoßen und diesmal gegen Russland in den Krieg ziehen? Wie kann Biden das tun, ohne gegen die US-Verfassung zu verstoßen und sich damit im Krieg gegen das amerikanische Volk zu befinden – ein Verrat?

Der Befehl des Präsidenten nennt als Ermächtigung die “Operation Atlantic Resolve”, deren Ermächtigungsdokument und damit das Startdatum geheim sind, die aber laut Global Security wie folgt begann:

“Die erste Aktivität der Landstreitkräfte im Zusammenhang mit dieser Operation war die Übung Saber Guardian 14: (Bulgarien, 21. März – 4. April). Etwa 550 US-Soldaten, zusammen mit Armenien, Aserbaidschan, Belgien, Bulgarien, dem Vereinigten Königreich, Georgien, Moldawien, Polen, Rumänien, der Türkei und der Ukraine.”

Obwohl die Ukraine einbezogen ist, werden also möglicherweise keine US-Truppen in der Ukraine stationiert. Die USA befinden sich nicht eindeutig im Krieg gegen Russland in der Ukraine, es sei denn, sie haben US-Truppen in der Ukraine und unterstützen die Streitkräfte der Ukraine gegen Russland. Bislang gibt es nur sehr wenige solcher US-Truppen in der Ukraine. Bidens Ankündigung vom 13. Juli könnte dazu führen, dass es bis zu 3.000 mehr werden. Sollte dies jedoch der Fall sein, müsste Biden zunächst dem Kongress den Krieg gegen Russland erklären.

Wie der ausgezeichnete Wikipedia-Artikel “Kriegserklärung der Vereinigten Staaten” sehr treffend und klar formuliert:

“Das letzte Mal, dass die Vereinigten Staaten einer Nation formell den Krieg erklärt haben, war 1942. Damals wurde Ungarn, Bulgarien und Rumänien, die mit den Achsenmächten verbündet waren, der Krieg erklärt, weil Präsident Franklin Roosevelt es für unangemessen hielt, Feindseligkeiten gegen ein Land ohne eine formelle Kriegserklärung aufzunehmen. Seitdem hat jeder amerikanische Präsident militärische Gewalt ohne Kriegserklärung eingesetzt.[3]”

Dies zeigt deutlich, dass die USA eine ganze Reihe von verfassungsfeindlichen Präsidenten hatten (beginnend mit Truman), aber wenn Sie auf den Link zu dieser Aussage in der Fußnote 3 klicken, werden Sie sehen, dass der US-Kongress bei jeder dieser Gelegenheiten ebenso verräterisch war, indem er den Trick anwandte, “Resolutionen zuzustimmen, die die Anwendung militärischer Gewalt genehmigen, und weiterhin die US-Militärpolitik durch Mittelzuweisungen und Aufsicht zu gestalten”, so dass die US-Regierung einmarschiert, ohne den Krieg zu erklären – ein eklatanter Verstoß gegen die US-Verfassung.

Sogar der Wikipedia-Artikel selbst dokumentiert solche Dinge wie das:

“Bei mindestens 125 Gelegenheiten hat der Präsident ohne vorherige ausdrückliche militärische Ermächtigung des Kongresses gehandelt.”[48] Dazu gehören Fälle, in denen die Vereinigten Staaten im Philippinisch-Amerikanischen Krieg von 1898-1903 und in Nicaragua 1927 kämpften, sowie die NATO-Bombardierung Jugoslawiens 1999 und die Raketenangriffe auf Syrien 2018.

Der längste Krieg der Vereinigten Staaten gegen die Taliban in Afghanistan begann 2001 und endete mit dem Abzug der amerikanischen Truppen am 31. August 2021.”[49]

Natürlich muss die Öffentlichkeit getäuscht und/oder ihre Stimmen falsch gezählt werden, um solche gewählten Amtsträger zu haben, aber in beiden Fällen ist das Ergebnis dasselbe: eine verfassungsfeindliche und damit verräterische Regierung, die sich nur “demokratisch” nennt (und in ihren Medien so genannt wird).

Wird also der nächste unerklärte Krieg der Dritte Weltkrieg sein? Oder würde der US-Kongress endlich öffentlich zu Protokoll geben, dass er für den Dritten Weltkrieg stimmt? Diesmal wäre es nicht so wie bei den Invasionen gegen den Irak, Libyen und Syrien. Es wäre um eine Größenordnung schlimmer und würde die ganze Welt zerstören, und wofür? Wie sind diese Leute überhaupt in den Kongress gekommen?

