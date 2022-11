Patrick Lawrence: Biden Sides With Trump in Killing Obama’s Iran Nuclear Deal – scheerpost.com By Patrick Lawrence / Original to ScheerPost Among our mentally impaired president’s more prominent campaign pledges during the 2020 political campaigns was that his national security people would negotiate America’s return to the multi-sided accord governing Iran’s nuclear programs. Without hesitation, I offered excellent odds that this would stand tall in Joe Biden’s forest of […]



Protest gegen den Ausstieg der Vereinigten Staaten aus dem Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplan vor der US-Botschaft in Teheran. Tasnim News Agency, CC BY 4.0 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0, via Wikimedia Commons

Biden stellt sich auf die Seite von Trump, um Obamas Iran-Atomabkommen zu kippen

Von Patrick Lawrence / Original bei ScheerPost

27. November 2022



Zu den prominentesten Wahlkampfversprechen unseres geistig behinderten Präsidenten während des politischen Wahlkampfs 2020 gehörte, dass seine nationalen Sicherheitsleute die Rückkehr Amerikas zum mehrseitigen Abkommen über die iranischen Atomprogramme aushandeln würden. Ohne zu zögern wettete ich, dass dieses Versprechen in Joe Bidens Wald der gebrochenen Versprechen stehen würde. Es war eine Wette, die ich wirklich nicht gewinnen wollte.

Und jetzt scheint es so, als hätte ich gewonnen.

Die Ereignisse der letzten Wochen in den USA und in Israel deuten stark darauf hin, dass die Regierung Biden beschlossen hat, jeden Gedanken an eine Wiederbelebung des Gemeinsamen Umfassenden Aktionsplans (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA), wie das Abkommen von 2015 genannt wird, fallen zu lassen. In der Tat wird Biden an der Position festhalten, die Donald Trump eingenommen hat, als er die USA 2018 aus dem Pakt herausgeholt hat.

Das bringt uns direkt zurück in jene gefährlichen Jahre, als rücksichtslos riskante verdeckte Operationen in der Islamischen Republik und die Gefahr eines offenen Konflikts die Norm waren. Aber was ist schon ein bisschen mehr an existenzieller Gefahr, wenn sich Washington mit der am stärksten atomar ausgerüsteten Nation der Welt fast direkt konfrontiert sieht, und zwar durch ein wildes, unverantwortliches Regime, das vor der Haustür Russlands liegt? Ich nehme an, wir können es so sehen.

Ich wusste die ganze Zeit, dass ich eine sichere Wette auf das Schicksal des Iran-Abkommens abgeschlossen hatte. Angesichts der Art und Weise, wie Biden in seinem halben Jahrhundert Karriere agiert hat, ist es ein ziemlich gutes Zeichen, dass er nicht die Absicht hat, etwas zu tun, wenn er sagt, er werde es tun. Und es schien mir unmöglich, dass ein amerikanischer Politiker, der so tief in der Tasche der Israelis steckt, irgendeinen Schritt unternehmen würde, der der extrem iranfeindlichen Führung des Apartheidstaates missfallen würde.

Dies ist ein Mann, der bekanntlich verkündet: “Man muss kein Jude sein, um Zionist zu sein” – eine Behauptung, die er während eines Staatsbesuchs in Israel vor nur vier Monaten wiederholt hat. Er ist auch ein Mann, der schon vor langer Zeit gelernt hat, wie man die Politik auf dem Capitol Hill zu seinem eigenen Vorteil manipuliert.

Ich weiß, das ist viel verlangt, aber die Leser mögen sich weit, weit zurückversetzen in die vergessenen Tage von “Build Back Better”, dem zweiten Kommen von FDR und all dem. Es war offensichtlich, dass Biden wusste, dass er all die extravaganten Versprechungen machen konnte, die er für politisch sinnvoll hielt, weil er auch wusste, dass nur wenige bis gar keine von ihnen jemals durch den Kongress kommen würden.

Das Gleiche gilt für die Idee, die USA wieder in den JCPOA aufzunehmen. Der verlogene Pony-Soldat, der im Januar 2021 ins Weiße Haus einzog, wusste, dass er sich zur Wiederbelebung des Abkommens verpflichten konnte, ohne dass seine Regierung die Chance hatte, dies jemals zu tun. Sobald Biden sein Amt antrat und sein nationales Sicherheitskommando benannte, war es völlig klar, dass Israel die Iran-Politik der Regierung bestimmen würde.

Wie sich die Leser erinnern werden, war Bibi Netanjahu zu dieser Zeit Premierminister, und er machte während Bidens ersten Monaten im Amt wiederholt deutlich, dass sein Israel niemals ein wiederhergestelltes oder auch nur neu verhandeltes JCPOA akzeptieren würde. Von da an war das Schicksal des Abkommens eine Frage der Farbe.

Die USA setzten neue Gespräche mit der Islamischen Republik fort, die im April 2021 begannen und bis weit in dieses Jahr hinein andauerten. Diese wurden indirekt in einem Genfer Hotel geführt, wobei europäische Diplomaten als Vermittler von Zimmer zu Zimmer gingen. Die amerikanischen Unterhändler wurden von Robert Malley geleitet, einem erfahrenen Konfliktlösungsexperten mit einer ziemlich guten Bilanz.

Die Einzelheiten des neuen Abkommens – was von den ursprünglichen Beschränkungen für die nukleare Entwicklung des Irans übrig blieb und was dazukam – wurden nie klargestellt. Bei den Genfer Gesprächen ging es dem Iran vor allem um die Garantie, dass die Sanktionserleichterungen, die er im Gegenzug für seine Zugeständnisse erhalten würde, nicht zurückgenommen würden, wenn eine Washingtoner Regierung der anderen Platz machen würde.

Josep Borrell, der Hohe Vertreter für Außenpolitik der Europäischen Union, gab im vergangenen August bekannt, dass ihm ein Entwurf für ein endgültiges Abkommen zur Wiederherstellung des JCPOA vorliege. “Was verhandelt werden kann, ist verhandelt worden”, erklärte der spanische Bürokrat. Kurz darauf begann ich zu befürchten, dass ich mein Geld verlieren könnte: Vielleicht würden sie die Sache doch noch durchziehen.



Keine Chance. Am 24. August, einige Wochen nach Borrells Ankündigung, platzte die Blase. Ned Price, der Sprecher des Außenministeriums, erklärte – ohne weitere Details -, dass die USA eine Antwort auf den Entwurf, mit dem Borrell herumwedelte, geschickt hätten. John Kirby signalisierte daraufhin, dass die USA einen sicheren Abstand dazu halten würden. “Es bleiben Lücken”, erklärte Bidens Mann für “strategische Kommunikation”. “So weit sind wir noch nicht.”

Und dann kam der israelische Premierminister Yair Lapid, der wie Netanjahu der rechtsgerichteten Likud-Partei angehört. “Ein schlechtes Abkommen”, sagte er über den Entwurf. Die Diplomaten in Genf “müssen aufhören und sagen ‘Genug'”. Der neue Entwurf “erfüllt nicht die von Biden selbst gesetzten Standards, die den Iran daran hindern, ein Atomstaat zu werden.”

Man beachte die Worte eines Regierungschefs, dessen Land weder an dem ursprünglichen Abkommen noch an den neuen Verhandlungen beteiligt war: Seiner Meinung nach kann sich ein gutes Abkommen nicht darauf beschränken, ein Atomwaffenprogramm zu verbieten; Israel würde darauf bestehen, dass der Iran keinerlei Atomprogramm haben darf, auch nicht für friedliche Zwecke – Energieerzeugung, fortschrittliche medizinische Verfahren und dergleichen. Fast auf den Tag genau drei Monate später lesen wir diesen Artikel von David Sanger, der in der Sonntagsausgabe der New York Times veröffentlicht wurde:

“Nun ist Präsident Bidens Hoffnung, die Vereinigten Staaten wieder in das Abkommen mit dem Iran einzubinden, das 2015 geschlossen wurde und das Donald J. Trump aufgegeben hat, fast gestorben…. Im Weißen Haus geht es bei den nationalen Sicherheitssitzungen zum Thema Iran weniger um die Verhandlungsstrategie als vielmehr um die Frage, wie man die iranischen Nuklearpläne unterminieren, die Demonstranten mit Kommunikationsmitteln ausstatten und die Lieferkette von Waffen an Russland unterbrechen kann, so mehrere Regierungsbeamte…. John Kirby, ein Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates im Weißen Haus, sagte letzten Monat gegenüber Voice of America: “Es gibt im Moment keine Diplomatie in Bezug auf das Iran-Abkommen.

Sanger, der die Iran-Frage seit vielen Jahren verfolgt und stets die Perspektive des nationalen Sicherheitsstaates wiedergibt, behauptet: “Eine neue Ära der direkten Konfrontation mit dem Iran ist angebrochen.”

Im Zusammenhang mit dem Iran ist “direkte Konfrontation”, falls der Leser daran erinnert werden muss, ein Begriff, der ungefähr so viel wiegt wie einer der F-35-Jets, die die USA an die israelischen Verteidigungskräfte verkaufen.

Sanger erklärt die vermeintlich abrupte Abkehr von den JCPOA-Gesprächen mit den harten Reaktionen der Teheraner Regierung auf die jüngsten Proteste in der Hauptstadt und anderen Städten, den iranischen Drohnenverkäufen an Russland und den Verletzungen des irakischen Hoheitsgebiets – ja, glauben Sie mir, die USA werden sehr wütend, wenn sie von Verletzungen des irakischen Hoheitsgebiets hören. Am besorgniserregendsten scheint die Tatsache zu sein, dass der Iran beabsichtigt, Uran in einer Anlage namens Fordow, die in einem Berg gebaut ist, auf “bombenähnliche Qualität” – nicht auf Bombenqualität – anzureichern.

Das Problem mit Fordow ist, schreibt Sanger, dass es “schwer zu bombardieren” ist. Das erinnert mich an eine Bemerkung, die Netanjahu vor einigen Jahren als Reaktion auf die Entwicklung von Raketenabwehrsystemen durch den Iran machte. Diese werden es uns schwer machen, anzugreifen, beschwerte sich Bibi. Wie können diese Iraner es wagen.

Um das klarzustellen: Die jüngsten Unruhen im Iran sind dreierlei: gerechtfertigt, bedauerlich angesichts der offiziellen Repression, die sie auslösen, und gehen die Biden-Administration nichts an, wenn man, wie ich, den Grundsatz der Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten anderer Nationen vertritt. Die iranischen Drohnenverkäufe an Russland spiegeln den stetigen Ausbau der bilateralen Beziehungen wider und können nicht als Vorwand dienen, den diplomatischen Prozess in Genf abzubrechen.

Was das iranische Anreicherungsprogramm betrifft, so haben wir dieses “Jederzeit-wird-eine-Bombe-gebaut”-Gerede schon zu viele Jahre hinter uns, um es zu zählen. Ganz unten in Sangers Artikel, wo so etwas immer auftaucht, lesen wir: “Die Vereinigten Staaten haben kürzlich eine Einschätzung abgegeben, dass sie keine Beweise für ein laufendes Bombenbauprojekt haben.” Ich finde es toll, wie Sanger nach diesem obligatorischen Satz zurückkommt: Aber vielleicht sind die Geheimdienstinformationen falsch, schlägt er vor.

Nirgendwo in Sangers Bericht – und auch nirgendwo in der gesamten Mainstream-Berichterstattung – ist zu lesen, dass der Iran Atomwaffen aus religiösen Gründen und aus Gründen der nationalen Verteidigungsdoktrin verurteilt. Das ist nur eine Kleinigkeit, die keine besondere Bedeutung hat.

Meine Meinung zu den nuklearen Absichten des Irans bleibt übrigens die gleiche wie schon seit vielen Jahren: Die Islamische Republik hat keine Ambitionen, eine Atombombe zu bauen, würde es aber als nützliche Abschreckung empfinden – und wer würde das nicht, mit Israel in der Nachbarschaft -, wenn sie die Fähigkeit zum Bau einer solchen entwickeln würde.



Die Regierung Biden musste die ganze Zeit über den Anschein erwecken, dass sie sich in Genf ernsthaft bemüht, und vielleicht war das bei Malleys Arbeit der Fall. Aber es ist das Gleiche wie bei Build Back Better: Wir haben versucht, den Amerikanern zu geben, was sie wollen und brauchen, aber der Kongress hat uns blockiert. Im Fall des Iran boten die jüngsten Entwicklungen, die David Sanger zitierte, nach monatelangem diplomatischen Hin und Her einen bequemen Ausweg: Wir haben versucht, mit diesen Leuten zu verhandeln, aber dann… und dann… und dann…

Der Zeitpunkt dieser Wende in der öffentlichen Darstellung der Iran-Politik der Regierung verdient eine kurze Betrachtung. Die israelischen Parlamentswahlen Anfang des Monats haben Netanjahu, der immer noch davon besessen ist, den Iran anzugreifen, den Weg zur Rückkehr an die Macht geebnet. Wie kein Geringerer als Tom Friedman in “The Israel We Knew Is Gone” (Das Israel, das wir kannten, ist weg) feststellte, wird die neue Regierung, die er wahrscheinlich anführen wird, eine absolute Freakshow sein – “eine unruhige Allianz aus ultraorthodoxen Führern und ultranationalistischen Politikern, darunter einige ausgesprochen rassistische, antiarabische jüdische Extremisten, die früher als völlig außerhalb der Normen und Grenzen der israelischen Politik stehend galten”.

Es ist unmöglich, sich vorzustellen – oder ich halte es jedenfalls für unmöglich -, dass die Entscheidung der Regierung Biden, die Verhandlungen über das Atomabkommen mit dem Iran abzubrechen, das noch vor wenigen Monaten vielversprechend schien, nicht in erster Linie eine Folge dieser Wende in der israelischen Politik ist.

Amerikaner und Israelis haben bereits für einen Angriff auf die iranischen Atomanlagen trainiert. Ehud Barack, ein ehemaliger israelischer Verteidigungsminister, ließ schon vor Jahren verlauten, dass Netanjahu bei drei Gelegenheiten – 2010, 2011 und 2012 – Militärschläge plante, die jedoch durch ungünstige Umstände oder unwillige Offiziere vereitelt wurden.

Die JCPOA-Gespräche in Genf stellten, abgesehen von ihrer erklärten Absicht, einen offenen Kanal zwischen Washington und Teheran dar. Ich erinnere mich, dass John Kerry, Obamas Außenminister, nach der Unterzeichnung des Abkommens Mitte Juli 2015 erklärte, es sei eine Tür, durch die andere Fragen angesprochen werden könnten.

Was wird nun kommen, wenn die Regierung Biden diese Tür schließt? Beobachten und beten ist alles, was mir dazu einfällt. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Medienkritiker, Essayist, Autor und Dozent. Sein jüngstes Buch ist Time No Longer: Americans After the American Century. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde ohne Erklärung dauerhaft zensiert.

