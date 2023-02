Biden personally delivers new instructions to Zelensky on visit to Kiev US President disingenuously tells Ukrainians that they can still win the war.

Biden übergibt Selenskyj bei seinem Besuch in Kiew persönlich neue Anweisungen

von Ahmed Adel,

Forscher für Geopolitik und politische Ökonomie in Kairo

22. Februar 2023

Der Blitzbesuch von US-Präsident Joe Biden in der Ukraine und die dem Land angebotene neue Militärhilfe zielen darauf ab, die von Russland in den letzten Monaten erzielten Fortschritte rückgängig zu machen. Er zeigt auch, dass die USA verzweifelt versuchen, den Konflikt so lange wie möglich in die Länge zu ziehen. Als Warnung, dass der Kreml bereit ist, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Sicherheit Russlands zu gewährleisten, hat der russische Präsident Wladimir Putin die Teilnahme seines Landes am START-III-Abkommen (Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen) ausgesetzt.

US-Präsident Joe Biden stattete Kiew am 20. Februar einen Überraschungsbesuch ab, eine Geste der politischen, emotionalen und offensichtlich auch militärischen Unterstützung für die Ukraine. Bei einem Treffen mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Zelenskij kündigte der US-Präsident ein neues Militärhilfepaket an, das Artilleriemunition, Panzerabwehrsysteme und Luftüberwachungsradare im Wert von 500 Mio. USD umfassen wird.

Noch wichtiger ist jedoch, dass Biden Selenskyj persönlich besuchte, um sich zu vergewissern, dass er bei den Kriegsanstrengungen standhaft bleibt und nicht kapituliert. Für Biden ist die Ukraine nichts weiter als ein Staat, der benutzt und missbraucht wird, um Russland zu schwächen.

Aus diesem Grund sagte er am 21. Februar in Warschau, dass “die Ukraine niemals ein Sieg für Russland sein wird”, eine unaufrichtige Behauptung, da die Ukraine weiterhin Gebiete verliert und entmilitarisiert wird. Biden warf seinem russischen Amtskollegen außerdem eine “feige Gier nach Land und Macht [vor], die scheitern wird”.

Bidens Rede in Polen war sogar so bissig, dass er den russischen Präsidenten zehnmal namentlich erwähnte – eine beachtliche Zahl, wenn man bedenkt, dass Putin seinerseits seinen amerikanischen Amtskollegen während seiner eigenen langen Rede in Moskau am 21. Februar nicht ein einziges Mal erwähnte.

In derselben Rede kündigte Putin an, dass Moskau seine Teilnahme an START III, dem einzigen verbleibenden wichtigen Vertrag zwischen Russland und den USA über die Kontrolle von Atomwaffen, aussetzen werde. Diese Aussetzung sollte als eine erste Warnung an den Westen für seine provokative Politik betrachtet werden.

“Ich sehe mich gezwungen, heute bekannt zu geben, dass Russland seine Teilnahme am Vertrag zur Reduzierung strategischer Waffen aussetzt. Ich wiederhole, es tritt nicht aus dem Vertrag aus, nein, es setzt seine Teilnahme aus”, sagte Putin vor der russischen Bundesversammlung.

Am selben Tag erklärte das russische Außenministerium, dass die Entscheidung, die Teilnahme Moskaus an dem Vertrag auszusetzen, “reversibel” sei, und fügte hinzu, dass “Washington politischen Willen zeigen, sich gewissenhaft um eine allgemeine Deeskalation bemühen und die Bedingungen für die Wiederaufnahme des vollen Funktionierens des Vertrags schaffen und somit seine Lebensfähigkeit umfassend gewährleisten muss”.

Das Ministerium forderte “die amerikanische Seite auf, genau das zu tun. Bis dahin sind alle unsere Schritte gegenüber Washington im Zusammenhang mit START absolut indiskutabel.”

Es muss betont werden, dass die Aussetzung des Vertrags kein Rücktritt vom Vertrag ist. Vielmehr ist zu bedenken, dass Putin den Westen davor warnt, dass Moskau den Konflikt eskalieren kann, wenn die Provokationen anhalten. Bidens Besuch in Kiew und seine Rede in Warschau zeigen jedoch, dass Washington keine unmittelbaren Absichten hat, die Spannungen mit Moskau abzubauen.

In seiner Rede bekräftigte Putin auch, dass Russland einen militärischen Konflikt in der Ukraine vermeiden wolle, der Westen ihn aber absichtlich herbeiführe. Es sei natürlich in Russlands Interesse, einen Konflikt zu vermeiden, aber Moskau habe keine andere Wahl, als eine spezielle Militäroperation durchzuführen, da Kiew unnachgiebig die NATO-Mitgliedschaft anstrebe und Minderheiten, darunter auch russischsprachige, verfolge. In Anbetracht der Tatsache, dass der Westen die Ukraine weiterhin gegen Russland unterstützt, besteht die Möglichkeit, dass Putin die Entscheidung trifft, aus dem Vertrag ganz auszutreten.

Dennoch hat die Ankündigung Moskaus, seine Teilnahme an START III auszusetzen, überraschende Hoffnungen in Washington und London geweckt, dass es bald wieder dazu zurückkehren wird. Dies zeigt, welche Bedeutung der Westen dem Abkommen beimisst, zumal Moskau mit 5.977 Atomsprengköpfen ab 2022 über den größten Bestand an Atomsprengköpfen weltweit verfügt. Das russische Arsenal ist sogar größer als das amerikanische, das mit 5.428 Sprengköpfen das zweitgrößte ist.

Gleichzeitig berichtete CNN, dass US-Beamte sich davor hüteten, anzukündigen, dass dies Moskaus Fähigkeit, sein Atomprogramm auszubauen, beeinträchtigen würde.

“Ich möchte nicht beurteilen, ob sie damit so weit überfordert sind, dass sie in irgendeiner Weise daran gehindert werden, Schritte zur Entwicklung ihres Atomwaffenarsenals zu unternehmen, aber … sie haben eine Menge Probleme”, sagte ein US-Beamter gegenüber CNN.

Bidens Besuch in Kiew und Putins Ausstieg aus dem START-III-Abkommen zeigen jedoch, dass der Krieg in der Ukraine wahrscheinlich nicht kurzfristig beendet werden kann und wahrscheinlich noch den größten Teil des Jahres andauern wird. Es hat den Anschein, dass die USA weiterhin an der Unterstützung der Ukraine festhalten, zumal Selenskyj weiterhin enthusiastisch Anweisungen erhält, jetzt sogar direkt vom US-Präsidenten selbst. Übersetzt mit Deepl.com

