Bidens Antwort auf Putins Rede an die Nation von Thomas Röper Anti-Spiegel

Rede-Fernduell

von Thomas Röper

22. Februar 2023

US-Präsident Biden hat in Warschau eine Rede gehalten, die als Antwort Bidens auf Putins Rede an die Nation gewertet wird, auch wenn das Weiße Haus das bestreitet.

US-Präsident Biden hat mit einer kurzen Rede auf Putins zweistündige Rede an die Nation geantwortet. Während Putin in seiner Rede sachlich seine Argumente und Standpunkte wiederholt und über die weiteren Maßnahmen Russlands gesprochen hat, war die Rede Bidens wieder das übliche Aneinanderreihen von Parolen über Freiheit, Demokratie und so weiter.

Man muss dem russischen Präsidenten ja nicht zustimmen, aber man kann über das, was er gesagt hat, zumindest diskutieren, weil er seine Argumente und Standpunkte benennt und erklärt. Biden hingegen hat in gewohnter, amerikanischer Manier nur leere Parolen abgesondert und eine bunte Show hingelegt.

Roland Nelles, Spiegel-Korrespondent in Washington, ist der Hauptverantwortliche beim Spiegel für die Loblieder auf Joe Biden. In seinem Artikel über Bidens Rede sind daher nicht Sachthemen wichtig, sondern Emotionen. Sein Loblied auf Bidens kurze Rede hat der Spiegel unter der Überschrift „Joe Biden gegen Wladimir Putin – Der Autokraten-Schreck“ veröffentlicht und es beginnt wie folgt:

„Der Kontrast könnte kaum deutlicher sein. Während Russlands Präsident Wladimir Putin in Moskau schlecht gelaunt über den angeblich so verkommenen Westen und überzogene LGBTQ-Rechte spricht, tritt Joe Biden einige Stunden später in Warschau auf die Bühne und lässt es richtig krachen.

Aus gigantischen Boxen dröhnt Tom Pettys Lied: »I Won’t Back Down« – »Ich werde nicht nachgeben.« Eine Lasershow erhellt den Himmel vor dem Königsschloss über der polnischen Hauptstadt. Biden lässt sich von einer Gruppe Kinder umrahmen, winkt lachend in die Menge. Das Ganze wirkt schon fast wie eine amerikanische Wahlkampf-Show.“

Schon diese ersten beiden Absätze zeigen, dass Nelles Propaganda nach Lehrbuch produziert, denn er ordnet für den Leser emotional ein, was er zu denken hat, indem er Putin als „schlecht gelaunt“ beschreibt, während Biden es in Warschau angeblich „richtig krachen“ lässt. Anstatt den Leser über den Inhalt einer der Rede zu informieren, ist es Nelles wichtiger, dem Spiegel-Leser mitzuteilen, welche Musik Biden spielen lässt und dass er sich mit einer Lasershow feiern lässt.

