US-Präsident Joe Biden bei der Grundsteinlegung für das neue Halbleiterwerk von Intel in New Albany, Ohio, September 2022. (Weißes Haus/Adam Schultz)

Die Regeln der westlichen Wirtschaftsentwicklung der Nachkriegszeit basierten auf der Vorherrschaft und Hierarchie Washingtons, schreibt Anthony Pahnke. Dies ist die Geschichte, die die Industriepolitik des US-Präsidenten wiederholt.

Bidens ausgrenzende ‚liberale Weltordnung‘

Von Anthony Pahnke

Gemeinsame Träume

24. Juli 2023

Experten tun sich schwer, die Industriepolitik von Präsident Joe Biden zu verstehen.

Ob es um die umfangreichen Subventionen für amerikanische Firmen geht, die sich im Rahmen des Inflation Reduction Act an der Produktion erneuerbarer Energien beteiligen, oder um die Kombination aus Exportkontrollen und Unterstützung für Unternehmen in den USA und Europa bei der Herstellung von Halbleitern – es gibt viele Befürchtungen, dass die auf Regeln basierende, multilaterale globale Weltordnung im Sterben liegt, da die USA die Ausgrenzung Chinas zu einem ihrer wichtigsten wirtschaftspolitischen Ziele gemacht haben.

Ein Blick in die Geschichte zeigt jedoch, dass die Regeln dieser Ordnung oft darin bestanden, dass Amerika Bündnisse schmiedete, um einige auszuschließen und andere zu bevorzugen.

Die Vorstellung, dass eine liberale, regelbasierte Weltordnung inklusiv und fair ist, ist mehr Fantasie als Realität. Dies zu erkennen ist der Schlüssel, wenn wir wirklich wirtschaftliche Institutionen schaffen wollen, die gerecht und wirklich global sind, anstatt ausbeuterisch und hierarchisch.

Die Gründung des IWF und der Weltbank

Die institutionellen Säulen dessen, was wir als zentral für die liberale Weltordnung betrachten – der Internationale Währungsfonds und die Weltbank – wurden 1944 in Bretton Woods, New Hampshire, gegründet, wo Delegierte aus 44 Ländern zusammenkamen, um zu erörtern, wie die Weltwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen sollte.

Die Teilnehmer gründeten den IWF mit dem Ziel, Länder mit Schuldenproblemen zu finanzieren, um die Gefahren der Inflation zu vermeiden, während die Weltbank in bestimmte Entwicklungsprojekte wie den Bau von Staudämmen oder den Ausbau der Alphabetisierung investieren sollte. Um noch mehr Stabilität zu erreichen, wurde außerdem festgelegt, dass eine Unze Gold 35 Dollar entsprechen sollte, wodurch der US-Dollar zur Standardwährung des Welthandels wurde.

Die ersten Schritte zur wirtschaftlichen Entwicklung in der unmittelbaren Nachkriegszeit wurden mit dem Marshall-Plan unternommen, der von 1948 bis 1951 lief und nach dem US-Außenminister George Marshall benannt wurde.

Der Haken an der Sache ist jedoch, dass diese Nachkriegsentwicklungen die Sowjetunion ausschlossen, während sie die Macht der USA ausbauen wollten.

Was die Bretton-Woods-Institutionen betrifft, so nahmen die Sowjets zwar an der Konferenz im Jahr 1944 teil, aber Joseph Stalin entschied sich letztlich gegen einen Beitritt zum IWF und zur Weltbank. Als sich der Kalte Krieg zuspitzte, wurde die Sowjetunion für die nächsten 40 Jahre ausgeschlossen.

„Achtung! Ausreise aus West-Berlin“, August 1961. (Bundesarchiv, Helmut J. Wolf, Wikimedia Commons, CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de)

Die Sowjets hatten mit dem Marshallplan keine Chance, denn die Investition war ausdrücklich dazu gedacht, die Ausbreitung des Kommunismus zu stoppen und den sowjetischen Einfluss zurückzudrängen. Während der Marshallplan vordergründig darauf abzielte, das vom Krieg zerrüttete Europa durch die Verteilung von Zuschüssen und Krediten wieder auf die Beine zu bringen, war diese von den USA geleitete Initiative mit einer Reihe von Auflagen verbunden, darunter die Schaffung von Märkten für US-Produkte und die ideologische Druckausübung auf europäische Arbeiterführer, den Kommunismus abzulehnen.

Als der Marshallplan auslief, machten sich der IWF und die Weltbank an die Arbeit – allerdings mit den USA und ihren Verbündeten. Die internationale Entwicklungspolitik erhielt einen explizit antikommunistischen Ansatz, der von dem Wirtschaftswissenschaftler und Berater mehrerer US-Präsidenten, W.W. Rostow, konkretisiert wurde, dessen Perspektive sich in seinem Buch The Stages of Economic Growth: A Non-Communist Manifesto.

Man muss kein Geograph sein, um zu erkennen, dass während des größten Teils des 20. Jahrhunderts bedeutende Teile der Welt systematisch von der liberalen Weltordnung ausgeschlossen waren. Ebenso offensichtlich ist, dass das Wirtschaftssystem, für das die USA eintraten, dasjenige war, das sie förderten.

Liberale Demokratie und ‚Schocktherapie‘

Sitzung zum Thema „Umgestaltung der Entwicklung“ während der Frühjahrstagung der Weltbank in Washington, D.C., 12. April 2023. (Weltbank, Flickr, CC-BY-NC-ND 2.0)

Der IWF und die Weltbank expandierten in den 80er und 90er Jahren, als Länder mit politischen und wirtschaftlichen Institutionen sowjetischer Prägung sich der liberalen Demokratie zuwandten und scheinbar die ganze Welt zusammenbrachten.

Die Welthandelsorganisation (WTO) wurde 1994 mit der Absicht gegründet, dass sich die Länder in regelmäßigen Abständen treffen, um über die Senkung von Zöllen und die Erleichterung des Handels zu diskutieren. Der Beitritt Chinas im Jahr 2001 wurde mit der Hoffnung begrüßt, dass endlich alle Länder an demselben System teilnehmen würden.

Diese Ausweitung war jedoch mit enormen Kosten verbunden, insbesondere im Hinblick auf die nationale Souveränität und das öffentliche Wohl.

Diese Kosten wurden durch die weltweite Anwendung wirtschaftlicher „Schocktherapie“-Programme verursacht, bei denen die Regierungen in kurzer Zeit die öffentlichen Ausgaben kürzen und die Privatisierung fördern mussten. Die Länder nahmen solche Änderungen vor, die auch als Strukturanpassungsprogramme bekannt sind und die der IWF und die Weltbank gemeinsam den verarmten, oft hoch verschuldeten Ländern auferlegten.

Während der gesamten Zeit hatten die USA mehr Entscheidungsbefugnis als jedes andere Land im IWF und in der Weltbank. Dies zeigt sich in den finanziellen Beiträgen, die die Länder an diese Institutionen leisten und die sich nach der Größe der jeweiligen Wirtschaft eines Staates richten.

Die WTO ist auf dem Papier dazu gedacht, Entscheidungen im Konsens zu treffen. Doch selbst hier haben die USA mit ihrer Fähigkeit, Verhandlungen zu fordern und auch zu beenden, unverhältnismäßig viel Macht ausgeübt.

Es stimmt, dass die WTO seit 2003 aufgrund des Widerstands von Entwicklungsländern wie Brasilien und Indien blockiert ist. Es stimmt auch, dass der Streitbeilegungsmechanismus der WTO trotz des Abbruchs der Verhandlungen weiterhin den Freihandel nach amerikanischem Vorbild fördert und die einzelnen Staaten daran hindert, eigenständig wirtschaftliche Entscheidungen zu treffen.

Eine gerechtere, integrativere Weltwirtschaftsordnung würde den Schaden anerkennen, den der Kolonialismus den Ländern in Afrika und Lateinamerika zugefügt hat.

Strukturanpassung würde nicht bedeuten, dass man verzweifelten Regierungen freie Märkte aufzwingt, sondern dass man über Wege verhandelt, wie Länder wie Frankreich Reparationen an ehemals beherrschte, unterworfene Staaten wie Haiti zahlen können.

Reformen der Weltbank und des IWF oder ganz anderer Institutionen mit globaler Reichweite würden dafür sorgen, dass die Entwicklungsländer bei Entwicklungsprojekten, die sie betreffen, mehr Entscheidungsbefugnis hätten, anstatt sich von den USA und ihren Verbündeten vorschreiben zu lassen, was sie zu tun haben.

Die Regeln der Nachkriegs-Wirtschaftsordnung basierten auf der Vorherrschaft und Hierarchie der USA. Das ist die Geschichte, mit der Biden arbeitet und die seine neue Industriepolitik wiederholt. Erinnern wir uns daran, denn wenn wir eine gerechtere und integrativere Weltwirtschaftsordnung wollen, müssen wir erhebliche Veränderungen vornehmen, die gegen Jahrzehnte der Hierarchie und des Ausschlusses ankämpfen. Übersetzt mit Deepl.com

Anthony Pahnke ist Vizepräsident der Family Farm Defenders und außerordentlicher Professor für internationale Beziehungen an der San Francisco State University; anthonypahnke@sfsu.edu.

Dieser Artikel stammt aus Common Dreams.

