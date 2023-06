Bidens Außenpolitik: Die Gefährlichste zu meinen Lebzeiten? von Walt Zlotow

Joe Biden ist der 15. Präsident in meinen 79 Jahren. Ich habe die Außenpolitik aller bis auf FDR verfolgt. Seine präsidialen Erfolge habe ich nur deshalb verpasst, weil ich gerade 33 Tage alt war, als er starb.

Aber ich interessierte mich für den zweiten, Harry Truman, als meine Eltern mir 1951 den Zweiten Weltkrieg und den aktuellen Koreakrieg erklärten. Ich erinnere mich noch an den Aufruhr, als Truman während des letzteren den General Douglas McArthur entließ. Warum sollte der Präsident einen so verehrten Kriegshelden entlassen? Er muss ein schlechter Präsident sein, dachte ich. Jahre später fand ich heraus, wie recht er damit hatte. McArthur war wild entschlossen, China zu bombardieren, weil es in den Krieg gegen die USA eingetreten war.

Aber Truman hätte sich gar nicht erst nach Korea wagen dürfen. Er hat dort einen unnötigen und nicht erklärten Krieg begonnen, in dem Millionen von Koreanern ohne triftigen Grund und ohne dauerhafte Lösung 73 Jahre später getötet wurden. Ein Krieg mit Nordkorea ist auch heute noch möglich. Noch schlimmer ist, dass Truman die verfassungsmäßige Pflicht des Kongresses, den Krieg zu erklären, außer Acht ließ und damit Dutzende von großen und kleinen Interventionen einleitete, die seit 1950 Millionen von Menschen das Leben gekostet haben. Damit erhielt jeder nachfolgende Präsident einen Blankoscheck, um ohne Zustimmung des Kongresses die Weltherrschaft der USA zu übernehmen.

Keiner der 13 nachfolgenden Präsidenten, die ich erlebt habe, hatte eine anständige, friedensorientierte Außenpolitik. Eisenhower beschimpfte den militärisch-industriellen Komplex, der den ewigen Krieg vorantreibt, als er nach 8 Jahren aus dem Amt schied. Aber er trug dazu bei, ihn zu schaffen, und leitete einen Regimewechsel in der Nähe (Kuba, Guatemala) und in der Ferne (Iran) ein, der zur “bevorzugten” US-Politik für ausländische Führer wurde, die die Präsidenten hassen.

JFK schmuggelte sich 1960 mit der erfundenen “Raketenlücke” ins Amt. Er überfiel Kuba mit kubanischen Stellvertretersoldaten. Es war ein kolossaler Fehlschlag. Seine Besessenheit, Kubas Castro zu stürzen, war nicht nur kriminell, sondern hätte auch beinahe die Welt in die Luft gesprengt, indem er 1962 die völlig vermeidbare Kubakrise auslöste.

Sie setzte sich über 10 weitere Präsidenten fort, bis Joe Biden 59 Jahre später sein Amt antrat. Seine Außenpolitik war eine Irrfahrt nach der anderen. Er hat es sogar geschafft, seine wichtigste friedenspolitische Errungenschaft, die Beendigung des 20-jährigen Afghanistankriegs, in den Schmutz zu ziehen. Gedemütigt durch den Rauswurf aus Afghanistan durch die Taliban, bestrafte Biden das afghanische Volk weiterhin grausam, indem er Milliarden an afghanischen Schätzen zurückhielt, die ihm während des Krieges gestohlen worden waren. Außerdem hat er lähmende Sanktionen aufrechterhalten, die zu Hunger und gesundheitlichen Beeinträchtigungen bei Millionen von Menschen führen.

Biden hat sein Versprechen gebrochen, die sieben Jahrzehnte währende Isolierung Kubas durch die USA zu beenden und das US-Embargo in sein 62. Jahr verlängert. Auch die Wiedereinführung des Iran-Atomabkommens, die friedenspolitische Errungenschaft Obamas, für die sich Biden als Vizepräsident einsetzte, wurde von ihm nicht eingehalten. Er hat nicht nur Amerikas Unterstützung für Saudi-Arabiens grausamen Krieg im Jemen aufrechterhalten, in dem fast 400.000 Menschen getötet wurden, sondern mischt sich auch in den laufenden Friedensprozess zwischen Saudi-Arabien und den Houthi im Jemen ein, der das seit acht Jahren andauernde Töten im Jemen beenden könnte. Er lässt 900 Soldaten die syrischen Ölfelder bewachen, die wir während des syrischen Bürgerkriegs aus Syrien gestohlen haben. Er verhängt weiterhin Sanktionen gegen das bedrängte syrische Volk in der Hoffnung, den verhassten syrischen Präsidenten Assad zu stürzen.

Während er unter dem “Stop The Steal” seines Vorgängers litt, hielt Biden sein eigenes “Stop The Steal” in Venezuela aufrecht. Er setzte Amerikas wahnhaften Versuch fort, die Wahl des verhassten Sozialisten Nicholas Maduro 2018 zu kippen, indem er die von den USA unterstützte Marionette Juan Guido einsetzte. Das venezolanische Volk hatte genug und schickte Guaido zurück nach Amerika, das sich jahrelang für seine Ablösung von Maduro eingesetzt hatte.

Biden weigert sich, Amerikas gnadenlosen Krieg des Terrors gegen jede Person oder Gruppe zu beenden, die wir im Nahen Osten und in Afrika für “tötungswürdig” halten. Fragen Sie nur die 10 Kinder des unschuldigen Schafhirten Loutfi Hassan Mesto, den Bidens Bomber am 18. Mai in Syrien in die Luft sprengten. Die Reaktion der USA war abscheulich: “Wir glauben immer noch, dass wir einen Al-Qaida-Typen umgelegt haben.”

So schrecklich diese Politik auch ist, sie ist eine Kleinigkeit im Vergleich zu Bidens Verschärfung des Zweiten Kalten Krieges mit Russland und China. Er hat sie in die engsten politischen und wirtschaftlichen Beziehungen seit Generationen manövriert. Biden heizt den russisch-ukrainischen Krieg mit Waffen im Wert von fast 40 Milliarden Dollar an und hält ihn aufrecht. Er hat jeden vernünftigen Plan der Türkei, Chinas und Israels sabotiert, der den Krieg frühzeitig hätte beenden können. Er gibt grünes Licht für immer gefährlichere Waffen, darunter F-16, Artillerie mit abgereichertem Uran und Langstreckenraketen, die bereits die roten Linien Russlands überschritten haben. Ein einziger Fehler, eine Fehlkalkulation oder ein abtrünniger Kämpfer könnte den Dritten Weltkrieg auslösen. Biden hat sich selbst und Amerika in eine ausweglose Situation gebracht, die selbst Biden zufolge noch Jahre dauern könnte.

Am anderen Ende der Welt hat Biden die ein halbes Jahrhundert währende Ein-China-Politik völlig über den Haufen geworfen, als es um Amerikas eiserne Verteidigungserklärung für Taiwan ging, dessen Geschichte mit China Tausende von Jahren zurückreicht. Man sollte meinen, dass Biden mehr Verstand hätte, als möglicherweise einen totalen Krieg gegen seine beiden größten imaginären Feinde gleichzeitig zu provozieren. Leider hat er das nicht.

Wie ich war Biden ein Teenager während der 62er Raketenkrise, die dem Atomkrieg zu unseren Lebzeiten am nächsten gekommen ist. Das hat den damals 17-Jährigen bis heute verfolgt; ein Grund, warum ich in der Friedensbewegung arbeite. Den 19-jährigen Joe Biden hat das anscheinend nicht beeindruckt. Er hat die meiste Zeit seines halben Jahrhunderts im öffentlichen Dienst damit verbracht, für den amerikanischen Exzeptionalismus und die Vorherrschaft der USA in der Welt einzutreten, ungeachtet der Risiken, dass dies in den Wahnsinn eines Atomkriegs abgleiten könnte.

Joe Biden hat sich seiner Hauptverantwortung für die Sicherheit Amerikas, ja der ganzen Welt, entzogen. Mit tiefer Traurigkeit und Angst um unsere Zukunft stimme ich Joe Biden zu, der die gefährlichste US-Außenpolitik meines Lebens betreibt. Übersetzt mit Deepl.com

Walt Zlotow engagierte sich seit seinem Eintritt in die Universität von Chicago im Jahr 1963 in Antikriegsaktivitäten. Derzeit ist er Präsident der West Suburban Peace Coalition, die in den westlichen Vororten von Chicago ansässig ist. Er bloggt täglich über Antikriegs- und andere Themen unter www.heartlandprogressive.blogspot.com.