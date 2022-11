Biden’s Foreign Policy Is Sinking the Congressional Dems-and Ukraine – scheerpost.com The proxy war between the U.S. and Russia is devastating Ukraine, ironically in the name of saving Ukraine. By Jeffrey D. Sachs / Common Dreams President Joe Biden is undermining his party’s Congressional prospects through a deeply flawed foreign policy. Biden believes that America’s global reputation is at stake in the Ukraine War and has consistently rejected a diplomatic off-ramp.

Der Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland richtet in der Ukraine verheerende Schäden an – ironischerweise im Namen der Rettung der Ukraine.



Bidens Außenpolitik ist der Untergang der Demokraten im Kongress – und der Ukraine

vonVon Jeffrey D. Sachs / Common Dreams

6. November 2022

Präsident Joe Biden untergräbt die Aussichten seiner Partei im Kongress durch eine zutiefst fehlerhafte Außenpolitik. Biden glaubt, dass Amerikas Ruf in der Welt durch den Ukraine-Krieg auf dem Spiel steht, und hat eine diplomatische Ausweichmöglichkeit konsequent abgelehnt. Der Ukraine-Krieg in Verbindung mit den von der Regierung gestörten Wirtschaftsbeziehungen zu China verschärft die Stagflation, die den Republikanern wahrscheinlich eines oder beide Häuser des Kongresses bescheren wird. Viel schlimmer ist, dass Biden die Diplomatie ablehnt und damit die Zerstörung der Ukraine verlängert und einen Atomkrieg riskiert.

Biden hat eine Wirtschaft geerbt, die durch die Pandemie und Trumps unberechenbare Handelspolitik von tiefgreifenden Störungen der globalen Lieferketten betroffen ist. Doch anstatt zu versuchen, die Wogen zu glätten und die Störungen zu beheben, verschärfte Biden die Konflikte der USA mit Russland und China.

Biden griff den republikanischen Minderheitsführer im Repräsentantenhaus, Kevin McCarthy, an, weil er Zweifel an einem weiteren großen Finanzpaket für die Ukraine geäußert hatte, und erklärte: “Sie [die Republikaner im Repräsentantenhaus] haben gesagt, dass sie im Falle eines Sieges die Ukraine, den ukrainischen Krieg gegen die Russen, wahrscheinlich nicht weiter finanzieren werden. Diese Leute haben es nicht verstanden. Es geht um viel mehr als die Ukraine – es geht um Osteuropa. Es geht um die NATO. Es geht um echte, ernsthafte, ernsthafte Folgen. Sie haben keinen Sinn für die amerikanische Außenpolitik.” Als eine Gruppe fortschrittlicher Demokraten im Kongress auf Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges drängte, wurden sie von Demokraten, die der Linie des Weißen Hauses folgten, angeprangert und gezwungen, ihre Forderung nach Diplomatie zurückzunehmen.

Biden ist der Ansicht, dass die Glaubwürdigkeit der USA davon abhängt, dass die NATO auf die Ukraine ausgedehnt wird und Russland, falls erforderlich, im Ukraine-Krieg besiegt wird, um dies zu erreichen. Biden hat sich wiederholt geweigert, mit Russland in der Frage der NATO-Erweiterung diplomatisch zu verhandeln. Dies war ein schwerer Fehler. Er hat einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und Russland angeheizt, in dem die Ukraine verwüstet wird, ironischerweise im Namen der Rettung der Ukraine.

Die gesamte Frage der NATO-Erweiterung beruht auf einer US-Lüge, die bis in die 1990er Jahre zurückreicht. Die USA und Deutschland versprachen Gorbatschow, dass sich die NATO “keinen Zentimeter nach Osten” bewegen würde, wenn Gorbatschow das Militärbündnis des sowjetischen Warschauer Paktes auflösen und die deutsche Wiedervereinigung akzeptieren würde. Praktischerweise – und mit typischem Zynismus – hielten sich die USA nicht an diese Abmachung.

Im Jahr 2021 hätte Biden den Ukraine-Krieg verhindern können, ohne ein einziges vitales Interesse der USA oder der Ukraine zu opfern. Die Sicherheit der USA hängt absolut nicht von der NATO-Erweiterung um die Ukraine und Georgien ab. Tatsächlich untergräbt eine NATO-Erweiterung in die Schwarzmeerregion die Sicherheit der USA, indem sie die USA in eine direkte Konfrontation mit Russland bringt (und einen weiteren Verstoß gegen die drei Jahrzehnte zuvor gemachten Versprechen darstellt). Auch die Sicherheit der Ukraine hängt nicht von der NATO-Erweiterung ab, was Präsident Wolodymyr Selenskyj bei zahlreichen Gelegenheiten bestätigt hat.

Der russische Präsident Wladimir Putin hat die USA seit 2008 wiederholt gewarnt, die NATO aus der Ukraine herauszuhalten, einer Region, die für Russland von vitalem Sicherheitsinteresse ist. Biden hat ebenso entschlossen auf die NATO-Erweiterung gedrängt. Ende 2021 unternahm Putin einen letzten diplomatischen Versuch, die NATO-Erweiterung zu verhindern. Biden hat ihm eine klare Abfuhr erteilt. Dies war eine gefährliche Außenpolitik.



Auch wenn viele amerikanische Politiker es nicht hören wollen: Putins Warnung vor der NATO-Erweiterung war sowohl real als auch treffend. Russland will kein schwer bewaffnetes NATO-Militär an seiner Grenze, so wie die USA ein von China unterstütztes schwer bewaffnetes mexikanisches Militär an der Grenze zwischen den USA und Mexiko nicht akzeptieren würden. Das Letzte, was die USA und Europa brauchen, ist ein langer Krieg mit Russland. Doch genau das hat Bidens Beharren auf der NATO-Erweiterung um die Ukraine zur Folge gehabt.

Die USA und die Ukraine sollten drei absolut vernünftige Bedingungen zur Beendigung des Krieges akzeptieren: Die militärische Neutralität der Ukraine, die faktische Beibehaltung der Krim, auf der Russland seit 1783 seine Schwarzmeerflotte stationiert hat, und eine ausgehandelte Autonomie für die ethnisch russischen Regionen, wie sie in den Minsker Vereinbarungen gefordert wurde, die die Ukraine aber nicht umgesetzt hat.

Anstelle eines solchen vernünftigen Ergebnisses hat die Biden-Administration die Ukraine wiederholt aufgefordert, weiterzukämpfen. Sie hat die Verhandlungen im März, als die Ukrainer eine Beendigung des Krieges auf dem Verhandlungsweg in Erwägung zogen, aber stattdessen den Verhandlungstisch verließen, mit kaltem Wasser begossen. Die Ukraine leidet sehr darunter, dass ihre Städte und ihre Infrastruktur in Schutt und Asche liegen und Zehntausende ukrainischer Soldaten in den darauf folgenden Kämpfen ums Leben gekommen sind. Trotz der gepriesenen Waffen der NATO hat Russland kürzlich bis zur Hälfte der ukrainischen Energieinfrastruktur zerstört.

In der Zwischenzeit haben sich die von den USA verhängten Handels- und Finanzsanktionen gegen Russland als Bumerang erwiesen. Durch die Unterbrechung der russischen Energielieferungen befindet sich Europa in einer tiefen Wirtschaftskrise, die sich auch auf die US-Wirtschaft auswirkt. Die Zerstörung der Nord Stream-Pipeline hat die Krise in Europa weiter verschärft. Nach Angaben Russlands wurde dies von britischen Agenten durchgeführt, aber mit ziemlicher Sicherheit mit amerikanischer Beteiligung. Erinnern wir uns, dass Biden im Februar sagte, wenn Russland in die Ukraine einmarschiere, “werden wir ihr [Nord Stream] ein Ende setzen”. “Ich verspreche Ihnen”, sagte Biden, “wir werden in der Lage sein, das zu tun”.

Bidens fehlerhafte Außenpolitik hat auch bewirkt, wovor Generationen von Außenpolitikstrategen von Henry Kissinger bis Zbigniew Brzezinski gewarnt haben: Russland und China in eine feste Umarmung zu treiben. Er hat das getan, indem er den kalten Krieg mit China dramatisch eskalieren ließ, während er gleichzeitig den heißen Krieg mit Russland führte.

Von Beginn seiner Präsidentschaft an hat Biden die diplomatischen Kontakte zu China drastisch eingeschränkt, neue Kontroversen über Amerikas langjährige Ein-China-Politik entfacht, wiederholt mehr Waffenverkäufe an Taiwan gefordert und ein weltweites Exportverbot für Hochtechnologie nach China verhängt. Beide Parteien haben sich dieser destabilisierenden Anti-China-Politik angeschlossen, doch der Preis dafür ist eine weitere Destabilisierung der Welt und auch der US-Wirtschaft.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Biden ein schwieriges wirtschaftliches Erbe angetreten hat – die Pandemie, die überschüssige Liquidität der Fed im Jahr 2020, das hohe Haushaltsdefizit im Jahr 2020 und die bereits bestehenden globalen Spannungen. Doch er hat die wirtschaftlichen und geopolitischen Krisen eher noch verschärft als gelöst. Wir brauchen einen Wechsel in der Außenpolitik. Nach den Wahlen wird es eine wichtige Zeit für eine Neubewertung geben. Die Amerikaner und die Welt brauchen wirtschaftlichen Aufschwung, Diplomatie und Frieden. Übersetzt mit Deepl.com



Jeffrey D. Sachs ist Universitätsprofessor und Direktor des Zentrums für nachhaltige Entwicklung an der Columbia University, wo er von 2002 bis 2016 das Earth Institute leitete. Außerdem ist er Präsident des UN Sustainable Development Solutions Network und Kommissar der UN-Breitbandkommission für Entwicklung. Er war Berater von drei Generalsekretären der Vereinten Nationen und ist derzeit SDG-Beauftragter von Generalsekretär Antonio Guterres. Sachs ist der Autor des kürzlich erschienenen Buches “A New Foreign Policy: Jenseits des amerikanischen Exzeptionalismus” (2020). Zu seinen weiteren Büchern gehören: “Building the New American Economy: Smart, Fair, and Sustainable” (2017) und “The Age of Sustainable Development,” (2015) mit Ban Ki-moon.

