Bidens Crack-Chroniken geben den Startschuss für die Trans Pride-Sommeroffensive der NATO

von Declan Hayes

6. Juni 2023

Der Inhalt von Hunter Bidens Laptop, der jetzt im Internet zum Download zur Verfügung steht, zeigt deutlich, dass die NATO ein verdorbenes Imperium der Lust und der Lügen ist, das von Perversen geführt wird.

Der Inhalt des Laptops von Hunter Biden, der jetzt im Internet heruntergeladen werden kann, zeigt deutlich, dass die NATO ein verdorbenes Imperium der Lust und der Lügen ist, das von Perversen geführt wird, wie wir sie seit dem römischen Kaiser Tiberius, der vor etwa 2000 Jahren mit Neugeborenen kopulierte, nicht mehr gesehen haben.

Hunter Biden, der klügste Kerl, den sein Vater, POTUS Joe Biden, kennt, ist hier zu sehen, wie er Crack raucht und Orgien mit minderjährigen Mädchen feiert. Wenn Sie das nächste Mal von Jeffrey Epstein hören oder Fotos sehen, auf denen Joe Biden, Amerikas Kaiser Tiberius, Kinder befummelt, denken Sie daran, dass Hunter, sein geliebter Sohn, von der Versteckten Kamera dabei erwischt wurde, wie er Schwärme von minderjährigen Mädchen vergewaltigte.

Und dass der CIA/FBI-Komplex diese Verbrechen vertuscht, den damaligen US-Präsidenten Trump aus den sozialen Medien verbannt und perverserweise versucht hat, Russlands Präsident Putin in das schmutzige Chaos zu verwickeln. Diese Verbrecher versuchen immer, das Opfer zu spielen; der Brite Philip Schofield spielt derzeit diese abgenutzte alte Karte bei BBC, dem russophoben Sender des MI5, der jahrelang der Spielplatz des berüchtigten Kindervergewaltigers (und Leichenschänders) Jimmy Savile war.

Der cracksüchtige Hunter Biden ist nicht der klügste Kopf im Raum. Er war einfach nur ein Kanal, um zig Millionen Dollar an den US-Präsidenten Joe Biden zu leiten, der nur ein weiterer Trichter ist, um die Gewinne dieses Verbrechersyndikats aus dem ukrainischen Menschenhandel und den Biolaboren zu verstecken. Das FBI, das lange Zeit von dem berüchtigten Mafia-Handlanger J. Edgar Hoover geleitet wurde, drückte aus denselben korrupten Gründen ein Auge zu wie Hoover, der die Existenz der La Cosa Nostra fast 50 Jahre lang leugnete.

Was Joe Biden, den “Big Guy”, wie ihn seine Mitkriminellen nennen, betrifft, so war er zwar nicht immer ein seniler alter Kriegsverbrecher, aber immer ein unartikulierter. Als er 1988 für das Amt des Präsidenten kandidierte, wurde dieser dreimalige Verlierer beim Plagiieren von Reden und beim Lügen über seinen eigenen Lebenslauf ertappt und war generell die Zielscheibe zahlloser Witze und eine ständige Pointe für Gags im amerikanischen Morgenradio vom Meer bis zum leuchtenden Meer.

Warum, so fragen Sie sich, hat man diesem stümperhaften, strauchelnden alten Narren die Schlüssel zum Weißen Haus und zu Amerikas Atomwaffenarsenal gegeben? Die Antwort liegt bei Kaiser Tiberius, Amerikas Kriegsverbrechen und der satten Berichterstattung der NATO über ihren LGBTQWERT-Monat des Wahnsinns.

Die ukrainischen NATO-Vertreter geben ein Vermögen für die Waffen aus amerikanischer Produktion aus, die sie auf die Kindergärten im Donbass abfeuern; die Bidens erhalten von jeder dieser Raketen und jedem anderen Material einen Gewinn. Wenn man bedenkt, dass jede Stinger-Rakete 400.000 Dollar kostet und Clown-Prinz Zelensky 500 davon pro Tag abfeuern will, sollte man sich das einmal vor Augen führen und bedenken, dass die ukrainischen Biolabore, die Organentnahme und die Waffen- und Menschenhandelsgeschäfte nur einen Bruchteil der schmutzigen Geldmaschine ausmachen, die die NATO-Ukraine ist.

Biden ist POTUS aus demselben Grund, aus dem der nicht gewählte Rishi Sunak britischer Premierminister und Clown Prinz Selenskyj der Führer der Ukraine ist. Zopftote Gangster wie sie werden immer tun, was man ihnen sagt, und in Richtung Krieg ausschlagen, wenn das Geld stimmt. Als der berüchtigte britische Schürzenjäger Boris Johnson nach Kiew flog, um Zelensky zu befehlen, nicht mit den Rooskies zu verhandeln, weiß nur Gott, welchen Dreck der MI5 über Zelensky, die ukrainische Lady Macbeth, in der Hand hatte, um ihn dazu zu bringen, Ihren Mut an den Nagel zu hängen.

Die Bidens, die Selenskyjs, die Sunaks, die Johnsons, Obamas und Clintons sind nicht so sehr Lippenstift auf einem Schwein, sondern Lippenstifte auf dem Godzilla oder King Kong, der die NATO ist. Lassen wir die von der NATO verursachten Hungersnöte in Syrien und im Jemen sowie die Sklavenmärkte, die ihre Vertreter in Libyen betreiben, einmal beiseite und schauen wir uns an, wie der diesjährige LGBT-Stolzmonat verläuft.

Beginnen wir mit Frankreich, das bald den Tag der Bastille, den 14. Juli, feiern wird, wenn sein Diktator zusammen mit einer Schar anderer Clowns den Salut der Fremdenlegion, einiger der furchterregendsten Truppen der Welt, am Arc de Triomphe vorbei und die Champs-Élysées hinunter marschieren wird – in der langsamen, bedrohlichen Art, die ihr Markenzeichen ist.

Der Arc de Triomphe, das Wahrzeichen von Paris, wurde 1836 eingeweiht und beherbergt das Grabmal des unbekannten französischen Soldaten, das an die unzähligen Kriegstoten Frankreichs erinnert. Und nun ist es mit einem riesigen Pride-Regenbogen sowie einem transfarbigen Quadrat und einer riesigen Wolke mit der Aufschrift “Marche Des Fiertes” verunstaltet, was übersetzt “Marsch der Stolzen” bedeutet. Das ist eine totale Schande und eine Beleidigung für jeden einzelnen Soldaten und die Familien jedes einzelnen Soldaten, die jemals für Frankreich gestorben sind.

Es ist eine größere Beleidigung für Frankreich und alle französischen Toten als der Marsch von Hitlers triumphierender 6. Armee durch dieselben Straßen, denn dieses Mal hat Macron nicht nur Frankreich, sondern die Seele Frankreichs aufgegeben, ohne einen einzigen Schuss abzugeben.

Ausgenommen sind natürlich die Schüsse, die Macrons Vollstrecker auf die Pariser Bürger und die unglücklichen Afrikaner abfeuern, die Frankreichs Fremdenlegion von Mayotte auf den winzigen Komoren säubert, die mit Zelenskys Schurkenreich verbündet sind, und zwar mit französischen Bajonetten.

Was Irland, einen weiteren Fußabtreter der NATO, betrifft, so tanzt hier Eamon Ryan, einer der Minister der Grünen Partei, barfuß auf einer Trans Pride-Kundgebung, als wäre er ein Wirtschaftsprüfer aus Minnesota, der irgendwie in einen Hare-Krishna-Rave geraten ist, als er unter dem Einfluss von Zauberpilzen seinen Verstand verloren hatte. Und hier ein Bericht aus dem irischen Parlament, dessen Männertoiletten mit Tamponautomaten ausgestattet sind, wenn Ryan oder einer seiner männlichen Kollegen seine Monatsblutung hat.

Und obwohl Irland nicht die Größe, wenn nicht gar die Verderbtheit des Roms des Tiberius hat, gibt es dort immer noch Brot und importierte Zirkusse, wie diesen jüngsten Drag-Show-Versuch der britischen LGBTQetc-Gruppe Klub Kids, deren Partyteil darin besteht, ihre männlichen Genitalien in die Gesichter ihrer 14-jährigen Zuschauer zu reiben. Da es sich bei den ursprünglichen Klub Kids offenbar um Klone von Norman Bates handelte, die sich daran ergötzten, ihre Mitstreiter zu ermorden und zu zerstückeln, muss man sich fragen, warum sich diese “minderjährigen angezogenen Personen” Klub Kids nennen, ob ihr Klub in erster Linie auf Kids (Kinder oder Ziegen) abzielt, und wenn ja, warum, und was ist es, das sie an Kids (Kindern oder niedlichen Ziegen) so attraktiv macht? Man könnte auch die Frage stellen, warum Irland und ganz Europa umgestaltet werden, um diese Leute zu beherbergen, aber lassen Sie uns weitergehen.

Zurück zu Amerika, dem Land der Freien und der Heimat der Tapferen, das Hunter Biden, Joe Biden, George Soros, BlackRock und ein Heer weiterer von ihnen in die Hölle auf Erden verwandelt haben. Ich werde mich nicht mit der Fenethyllin-Plage in San Francisco aufhalten, einer der reichsten Städte der Welt, die einst das Zentrum der Flower-Power- und Charles-Manson-Sekten war und lange Zeit die Anlaufstelle für Homosexuelle war, die in ihren Saunahäusern ein paar Gangbangs auf industriellem Niveau durchführen wollten.

Die Biden-Mafiosi haben ihren ANTIFA-Fußsoldaten in diesen Städten einen Freibrief ausgestellt, um nach Belieben zu rauben und zu plündern. Wenn Sie nicht gerade ein aufgerüsteter Koreaner sind oder sich von der chinesischen Volksbefreiungsarmee beschützen lassen, wären Sie verrückt, wenn Sie in San Francisco, Portland oder einer der anderen Städte, die an vorderster Front von Bidens LGBT-Kulturkrieg stehen, ein Einzelhandelsgeschäft hätten.

Und das, und noch mehr, ist es, was diese Gangster wollen. Schauen Sie sich diese Fußballmutter aus Rhode Island an, die von Bidens Nazis terrorisiert wurde, weil sie wissen wollte, welche Perversionen ihrem Kind im Kindergarten beigebracht werden. Dann gehen Sie weiter nach Texas, wo Gouverneur Greg Abbott geschlechtsverändernde Operationen an Minderjährigen verboten hat.

All dies sind die Kehrseiten, die externen Effekte, wie die Ökonomen der NATO sie bezeichnen, der Korruption, die George Soros, Larry Fink, die Bidens, die Obamas, die Clintons und der Rest von ihnen fördern. Ist es nicht erstaunlich, in einer Welt zu leben, in der es tatsächlich notwendig ist, ein Gesetz zu erlassen, das es einem Arzt verbietet, einem jungen Mädchen ohne medizinischen Grund die Brüste oder einem Jungen die Hoden abzuschneiden, und in der ein solches Gesetz umstritten ist? Willkommen in Amerika.

Einmischung in die Marktkräfte nennen es die Medien der NATO zusammen mit ihren gekauften, eingeschüchterten und bestochenen Wirtschaftsexperten. Ich nenne es etwas anderes, ebenso wie die guten Menschen, die Dorfbewohner, des Schwulenchors von San Francisco, von denen viele wegen Sexualverbrechen an Minderjährigen verurteilt wurden. Hier singen sie über ihren gut finanzierten und gut ausgestatteten Kreuzzug, um die Körper und den Geist aller verletzlichen Kinder zu erobern und zu verderben, wo und wie auch immer sie ihre Hände auf sie legen können. Sie können zwar durchaus ein Liedchen trällern, aber sie sind besser darin, sich an die Botschaft zu halten, an die Botschaft der NATO, an die Botschaft von Big Pharma, dass eure Kinder nicht euch gehören, sondern bloßes Hab und Gut für Big Pharma und ihre sexbesessenen Vollstrecker sind, die sie mit ihren Mengele-ähnlichen Obsessionen ausbeuten.

Zum Schluss noch ein Blick auf den britischen “Gay Cringe Month”, der uns das allgegenwärtige Marketing, die illegale sexuelle Unzucht auf den Straßen von Manchester und die Sorge britischer und amerikanischer Rüstungsländer um den Export ihres LGBT-Mistes in Länder, die sie in Schutt und Asche legen, näher bringt, Zu diesen Ländern gehört nun auch Uganda, das strenge Gesetze zum Schutz von Minderjährigen hat und zufälligerweise gerade Goldreserven in Höhe von 13 Milliarden Dollar entdeckt hat, die nur darauf warten, von den NATO-Dieben gestohlen zu werden, die sich wie die Familie Biden als Ugandas kindervergewaltigende LGBT+-+-Befreier ausgeben.

Joe und Hunter Biden und alle, die ihnen hörig sind, sind keine Leuchttürme des Lichts. Sie und alle, die wie sie sind, sind der Feind, der unerbittliche Feind von allen, von den Fußballmüttern in Rhode Island über die hungernden Kinder im Jemen und in Syrien bis hin zu ihren organgeernteten Opfern in der Ukraine. Sie, ihre Fußsoldaten, ihr Gangstertum, ihre Finsternis und ihre nicht enden wollenden Stolz- und Freudenorgien müssen alle vernichtet werden. Auch wenn das eine große Aufgabe ist, gibt es Hoffnung, von den Schlachtfeldern in Syrien und der Ukraine bis zu den Fußballplätzen in Rhode Island und den Boykotten von Target und Disney. Solche kleinen Triebe müssen zu einem Wald des Widerstands herangezüchtet werden, der diese unverbesserlichen, macht- und kinderhungrigen Perversen ein für alle Mal von ihrem Hochsitz stößt, von dem aus sie den Rest von uns ausbeuten. Übersetzt mit Deepl.com