Biden’s F-16 Move Is Flight of Fancy Signifying Desperation Biden is acting tough and he is once more recklessly escalating the war with Russia with his latest move on sending F-16s. It’s no coincidence that U.S. President Joe Biden made a sharp U-turn to send F-16 fighter jets to Ukraine on the same weekend that the NATO-backed Kiev regime just lost the strategic battle for Artyomovsk (Bakhmut).

Bidens F-16-Bewegung ist ein Ausdruck der Verzweiflung

von Finian Cunningham

23. Mai 2023

Biden handelt mit harter Hand und verschärft mit seiner jüngsten Entscheidung zur Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen einmal mehr rücksichtslos den Krieg mit Russland.

Es ist kein Zufall, dass US-Präsident Joe Biden am selben Wochenende, an dem das von der NATO unterstützte Kiewer Regime die strategische Schlacht um Artjomowsk (Bakhmut) verloren hat, eine Kehrtwende vollzog und F-16-Kampfjets in die Ukraine schickte.

Es sei daran erinnert, dass Biden die Lieferung amerikanischer Kampfflugzeuge an die Ukraine nachdrücklich abgelehnt hatte, unter anderem aus Sorge, Russland nicht zu verärgern.

Der Kampf um den Verkehrsknotenpunkt in der Donbass-Region wütet bereits seit acht Monaten. Einige Kommentatoren haben den entscheidenden Kampf um Artjomowsk – einen “Fleischwolf” – mit Stalingrad im Zweiten Weltkrieg verglichen, der den endgültigen Sieg der sowjetischen Roten Armee über Nazi-Deutschland maßgeblich bestimmte.

Die russischen Streitkräfte behaupteten, am 20. Mai die vollständige Kontrolle über Artjomowsk erlangt zu haben, obwohl Kiew dies leugnete und die westlichen Medien die Realität nur widerwillig zugeben wollten. Das unerbittliche westliche Narrativ von der trotzigen Ukraine, die es mit den Russen aufnimmt, ist in der Tat auch hier ein Opfer, das blutig auf einer Bahre liegt, ebenso wie die vermeintliche gesamte Autorität eben dieser Medien (auch bekannt als westlicher Propagandadienst).

Diese schwere Niederlage für das Kiewer Regime am Wochenende stellt die vermeintliche Stärke Washingtons und der NATO völlig in Frage. Die Regierung Biden hat die Streitkräfte von Präsident Wladimir Zelenski in den letzten 15 Monaten mit 38 Milliarden Dollar Militärhilfe unterstützt. Andere NATO-Mitglieder wie Großbritannien, Deutschland, Frankreich und Polen haben die Ukraine ebenfalls mit allen möglichen modernen Waffen ausgestattet.

Die Niederlage von Selenskyjs Streitkräften bei Artjomowsk ist auch eine Niederlage des von den USA geführten NATO-Bündnisses.

Dieser peinliche Schlag würde Bidens Kehrtwende erklären, jetzt grünes Licht für F-16-Kampfjets zu geben. Die Ankündigung zielt darauf ab, die Schlagzeilen von einer entscheidenden militärischen Niederlage abzulenken.

Einerseits klingt die Aussicht, dass ein amerikanisches Kampfflugzeug über die Ukraine fliegt, wie eine ominöse Intervention, die Russland bedroht. Die F-16 ist das Arbeitspferd der US-Luftwaffe und hat in Dutzenden von Ländern Kampfeinsätze zur Unterstützung der amerikanischen Bodentruppen absolviert. Sie ist nuklearfähig und hat eine maximale Reichweite von 800 Kilometern. Das entspricht ungefähr der Entfernung zwischen Kiew und Moskau. Möglicherweise könnten die US-Jets Luftangriffe auf die russische Hauptstadt fliegen.

Präsident Biden sagte bei seiner Ankündigung, dass ihm der ehemalige Komiker Zelensky “versichert” habe, dass die F-16-Jets nicht das Gebiet der Russischen Föderation angreifen würden. Eine solche Zusicherung ist wertlos, wie unzählige Sabotageakte, Drohnenangriffe und Attentatsversuche von Kiewer Agenten in Russland gezeigt haben. Außerdem hat das Team Biden bereits verlauten lassen, dass es die Krim nicht als russisches Territorium betrachtet, was F-16-Luftangriffe auf die Schwarzmeerhalbinsel nicht ausschließen würde, während Moskau darauf beharrt, dass die Krim ein integraler Bestandteil Russlands ist.

Auf der anderen Seite kann der “Durchbruch” der F-16 als leere Geste betrachtet werden, die den Ausgang des Krieges nicht zu Gunsten Russlands verändern wird.

Zunächst einmal erklärt Washington, dass seine Kampfjets nicht direkt aus den US-Beständen geliefert werden, sondern von anderen NATO-Ländern reexportiert werden sollen. Bislang haben die NATO-Mitglieder Polen, Italien und Deutschland jegliche Lieferung ihrer in den USA hergestellten Jets ausgeschlossen. Zweifellos haben sich die europäischen Verbündeten vor der Provokation eines solchen Schrittes in Richtung Moskau gescheut.

Onkel Sams geifernde Bulldogge, Großbritannien, ist immer für eine Provokation zu haben, aber die Briten haben keine F-16-Jets.

Ein weiterer Faktor ist die Logistik und die Ausbildung. Es würde mindestens sechs Monate dauern, bis die ukrainischen Piloten kampftauglich sind. Die ukrainischen Piloten sind auf MiG-Jets aus der Sowjetzeit ausgebildet und die meisten von ihnen wurden von den Russen abgeschossen. Es wird auch Monate dauern, bis die F-16-Mechaniker und das Bodenpersonal ausgebildet sind, was das amerikanische Personal zur Zielscheibe machen würde. Die Amerikaner, die Briten und andere NATO-Staaten bieten der Ukraine eine F-16-Ausbildung an. Doch bis diese Jets zu Kampfeinsätzen abheben können, wird es gegen Ende dieses Jahres sein. Das bedeutet eine weitere Verzögerung der bereits stark verzögerten und hochgejubelten ukrainischen Gegenoffensive.

Russlands Luftabwehrsysteme mit großer Reichweite gelten als die besten der Welt und übertreffen das amerikanische Patriot-System, das letzte Woche von russischen Hyperschallraketen außer Gefecht gesetzt wurde. Die russischen Luftabwehrsysteme werden die F-16 vor eine große Herausforderung stellen. Das amerikanische Kampfflugzeug hat in verschiedenen Ländern erfolgreich gegen nichtstaatliche militante Gruppen operiert, die über keine nennenswerte Luftabwehr verfügten. Auf diesen Schauplätzen konnten die F-16 ungestraft den Luftraum beherrschen.

Nicht so in der Ukraine. Russlands vielschichtige Luftabwehrsysteme sind eine andere Sache. Die S-400-Boden-Luft-Raketen haben eine tödliche Reichweite von 400 Kilometern. Mehrere Standorte entlang der westlichen Grenze Russlands können eine Entfernung bis nach Kiew abdecken. Das bedeutet, dass die F-16 vom Himmel geholt werden können, lange bevor sie in Schlagdistanz zu Russland kommen. Das bedeutet auch, dass die Kampfflugzeuge schon vor dem Abheben zum Ziel der Zerstörung werden könnten.

Bidens F-16-Angeberei ist ein Höhenflug. Es geht ihm nur darum, durch scheinbares Muskelspiel Aufsehen zu erregen. Aber es ist alles so absurd sinnlos. Washington kann nicht einmal für seine marode, verschuldete Regierung aufkommen, die ihrerseits mit F-16 und Raketen wie mit Konfetti um sich wirft.

Militärisch haben die Russen alles im Griff, genau wie bei jeder anderen vermeintlich fortschrittlichen Waffe, die die technikfetischistischen westlichen Militaristen in die Ukraine gepumpt haben, um ihr Lieblings-Naziregime in Kiew zu stützen.

Hätten Biden und seine anmaßenden westlichen Lakaien auch nur einen Funken Verstand, geschweige denn Moral, würden sie den ganzen Stellvertreterkrieg in der Ukraine abblasen, wohl wissend, dass der Krieg nicht zu gewinnen ist und möglicherweise in einen die Erde vernichtenden Atomkrieg ausartet. Aber was erwartet man von Leuten, die sich auf einem G7-Gipfel in Hiroshima auf die Schulter klopfen, während sie obszönerweise mehr Waffen für die Ukraine ankündigen?

Nein, diese blinden, selbstgerechten, arroganten Imperialisten wissen nicht, wann sie aufhören müssen, ein Loch für sich selbst zu graben – und, was besonders verachtenswert ist, für den Rest von uns. Die westlichen Regime und ihre Lakaienmedien haben so viel von ihrem narzisstischen, betrügerischen und verlogenen Image in den Versuch investiert, Russland zu besiegen, dass sie nicht wissen, wie sie kapitulieren sollen. Aber sie werden kapitulieren müssen, irgendwann.

Herr Biden gibt sich hart, und mit seiner jüngsten Entscheidung, F-16-Kampfflugzeuge zu entsenden, treibt er den Krieg mit Russland einmal mehr rücksichtslos voran. Aber es ist ein verzweifelter Wurf eines Verlierers, der als noch größerer Verlierer dastehen wird, wenn die Würfel endgültig gefallen sind. Übersetzt mit Deepl.com

