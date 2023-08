Biden’s Battle for the South China Sea in This Age of Precision Guided Missiles The best starting point to begin reviewing Biden’s looming war in the South China Sea is through the one good eye of former Israeli Defence…

Bidens Kampf um das Südchinesische Meer im Zeitalter der präzisionsgelenkten Raketen

Von Declan Hayes

16. August 2023

Der beste Ausgangspunkt, um Bidens drohenden Krieg im Südchinesischen Meer zu betrachten, ist das eine gute Auge des ehemaligen israelischen Verteidigungschefs Moshe Dayan.

Der beste Ausgangspunkt, um Bidens drohenden Krieg im Südchinesischen Meer zu betrachten, ist das gute Auge des ehemaligen israelischen Verteidigungsministers Moshe Dayan. Im Jahr 1966 ergriff Dayan die Chance, den Vietnamkrieg aus nächster Nähe zu beobachten. Nach ersten Zwischenstopps in Frankreich, England und Amerika landete er in Saigon, wo er mit der Führungsspitze der Yankees zusammentraf und auf einer Patrouille mit deren Soldaten unter Vietcong-Beschuss geriet.

Der entscheidende Eintrag vom 29. Juli 1966 in seinem Vietnam-Tagebuch lautet: „Er hat den Eindruck, dass sie [die Yankees] …. derzeit einen amerikanischen Krieg gegen die ganze Welt führen. Sie wollen allen (auch England, Frankreich, der UdSSR) ihre Macht und die Beständigkeit ihrer Entscheidungen demonstrieren, um zu zeigen: Wenn die Amerikaner ins Spiel kommen, sind sie unbesiegbar“.

Dayan, dessen Berichte auch hier, hier und hier nachzulesen sind, schrieb in seinen Memoiren 1966: „Ich wollte mit eigenen Augen vor Ort sehen, wie der moderne Krieg aussieht, wie die neuen Waffen gehandhabt werden, wie sie sich im Einsatz bewähren, ob sie für unseren eigenen Gebrauch geeignet sind. Denn „es war zehn Jahre her, dass ich in der Schlacht war, zehn Jahre, dass ich am falschen Ende eines feindlichen Panzers, Feldgeschützes und Kampfflugzeugs gestanden hatte – und am richtigen Ende unseres eigenen.“

Während Dayan, der bereits 1966 zu dem Schluss gekommen war, dass der Vietcong siegen würde, sowohl aus der Vergangenheit als auch aus der Gegenwart lernen wollte, stürmten die Amis unbeirrt weiter. Während für Dayan der Sieg im Vordergrund stand, geht es den Amis nur darum, von den Verbrechen der Bidens abzulenken, ohne Rücksicht auf die Kollateralschäden.

Die Tatsache, dass Russlands Sieg in der Ukraine gezeigt hat, dass Raketen und ein logistisches Genie im Stil von General Giap das sind, was zählt, ist nicht von Belang. Ebenso wenig wie die Tatsache, dass der Iran als Verbündeter bewiesen hat, dass er solche Systeme beherrscht. Die Amis werden mit ihrem Aufgebot an japanischen, israelischen, deutschen, britischen und Ossie-Pudeln weiter in das Meer des Todes segeln, das China für sie vorbereitet hat.

Die Chinesen und Iraner wissen, was sie zu erwarten haben. Die Iraner werden die Straße von Hormuz in ein Inferno verwandeln und die Hisbollah wird Israels Himmel mit ihren Raketen verdunkeln. Viel Glück für die Israelis, die überleben, wenn sie das alles auf Instagram posten.

Weiter östlich werden die Amis mit ihren Ossie-Atom-U-Booten versuchen, die chinesischen Versorgungslinien über den Indischen Ozean zu kappen und die Straße von Malakka und andere Engpässe zu blockieren. All das, während sie Nord-Luzon besetzen, um in Schlagdistanz zu Taiwan zu sein, um das die japanische Marine wie ein Haifischschwarm lauern wird.

Indien wird natürlich seinen Teil dazu beitragen, ebenso wie das korrupte pakistanische Militär, das auf Befehl der Yankees Imran Khan zusammengeschlagen und den Pipeline-Deal mit dem Iran nicht eingehalten hat, zu dem die Yankees die Taliban anstacheln, wenn sie die von den Yankees aus Afghanistan gestohlenen Milliarden zurückhaben wollen.

Im fernen Myanmar ist das ehemalige MI6-Mädchen Aung San Suu Kyi wieder auf Beutezug, da die Amis versuchen, Myanmar als Druckmittel einzusetzen, um die nahe gelegene Straße von Malakka zu kontrollieren und Thailand unter Druck zu setzen, damit es China angreift.

Man könnte dem chinesischen Präsidenten Xi verzeihen, wenn er denkt, dass seine Welt in einem Fahrgestell steckt. Hillary Clintons ISIS-Vertreter treiben in Xinjiang ihr Unwesen, sie setzen Pakistan unter Druck, um den chinesisch-pakistanischen Wirtschaftskorridor zu kappen, der ein zentraler Knotenpunkt der von Peking geleiteten Belt & Road-Initiative ist, mit der die Amis unbedingt einen Nordstream machen wollen. Und dann ist da noch die Siebte Flotte der Amis in Yokosuka und der Stolperdraht der Marines auf Okinawa, ganz zu schweigen von Südkorea, das der Norden im Handumdrehen zerstören könnte.

Selbst wenn Japans Kanto- und Kansai-Ebene durch nukleare Präventivschläge von der Landkarte getilgt würden, wäre Taiwan immer noch kein Kinderspiel. Die Landung in der Normandie und MacArthurs Invasion in Inch’ŏn wären im Vergleich zu einer erfolgreichen Invasion Taiwans der sprichwörtliche Spaziergang im Park.

Die Chinesen trainieren seit Jahrzehnten für eine Invasion Taiwans, und Überflüge, um die Reaktion Taiwans zu testen, sowie regelmäßige Marineübungen, Scheinlandungen und Schlachten in Szenarien der städtischen Kriegsführung gehören seit Maos Zeiten zu den festen Bestandteilen der Chinesischen Volksbefreiungsarmee (CPLA).

Geht man davon aus, dass China eher den amerikanischen Weg des „Shock and Awe“ als den graduellen Ansatz Putins wählt, wird es zunächst die Luftabwehr Taiwans mit einem ununterbrochenen Raketenbeschuss ausschalten, der Taiwans Verteidigungsanlagen höchstwahrscheinlich innerhalb der ersten 24 Stunden auslöschen wird. Nach dieser Feuertaufe würden die Marschflugkörper der chinesischen Xian H-6-Bomber ihre Arbeit aufnehmen und dafür sorgen, dass kein taiwanesisches Flugzeug in die Luft gehen kann.

Die chinesische Marine würde dann versuchen, Taiwan von den Philippinen, Japan und den amerikanischen Stützpunkten abzuschotten. Obwohl die Amerikaner theoretisch von Luzon nach Itbayat hüpfen könnten, da sie immer noch 160 km von Taiwans Südküste entfernt wären, wäre dies ein gefundenes Fressen für Chinas U-Boot-Flotte. Nordöstlich von Taiwan sind die Amis bereits dabei, die japanischen Yaeyama-Inseln, die nur 65 km von Taiwan entfernt sind, zu besetzen.

Seit Jahren stoßen immer mehr chinesische Konvois auf Taiwan und die Lebensadern Japans und Luzons vor, um die Reaktionszeit zu testen, Radarsysteme zu stören und ihre Kommunikation zu entschlüsseln. Während eine chinesische Kampfgruppe mit der Abriegelung der Straße von Luzon betraut zu sein scheint, hat der chinesische Flugzeugträger Shandong die Aufgabe, die Yaeyama-Inseln abzuriegeln, und natürlich tauschen die beiden anderen chinesischen Flugzeugträger mit der siebten Flotte der Amerikaner Höflichkeiten aus.

Flotte der Amerikaner auszutauschen. Die taiwanesische Marine, die über vier Hauptstützpunkte verfügt, ist zwar kein leichtes Ziel, doch sollte ihr Hauptstützpunkt in Kaohsiung City fallen, könnten chinesische Verstärkungen einströmen und die Insel überrennen. Obwohl das chinesische Oberkommando für solche Eventualitäten planen muss, wäre eine solche amphibische Landung hoffentlich die letzte Option.

Die chinesische Marine hat seit dem Tsunami im Indischen Ozean 2004, als sie im Gegensatz zu ihren japanischen, indischen und amerikanischen Pendants keine Blauwasserflotte zur Rettung einsetzen konnte, einen langen Weg zurückgelegt. Obwohl die steigende chinesische Wirtschaftsflut zweifellos alle Boote gehoben hat, auch die der chinesischen Marine, ist der gemeinsame Nenner aller Bedrohungen, denen sich nicht nur China, sondern die ganze Welt gegenübersieht, die Taktik des starken Arms der Vereinigten Staaten von Amerika.

Obwohl wir alle hoffen, dass sich die chinesische Diplomatie in Südostasien und anderswo durchsetzt, um dieses von den Amerikanern herbeigeführte Armageddon hinauszuzögern, sehe ich die einzige Lösung darin, dass sich die Amis eine ähnlich blutige Nase holen, wie sie Moshe Dayan in Vietnam erleben musste. Die amerikanischen Streitkräfte haben, wie Hitlers Wehrmacht vor Stalingrad, diesen seltsamen Glauben, dass sie von Gott gesalbt sind. Das sind sie aber nicht. Und wie Hitlers dem Untergang geweihte 6. Armee in Stalingrad muss ihnen unmissverständlich beigebracht werden, dass sie es nicht sind.

Ganz gleich, welche weiteren Verbrechen Amerikas 5. und 7. Flotte begehen, die Streitkräfte Irans und Chinas stehen bereit, um zu zeigen, dass die amerikanische Schurkerei in Asien keine nachhaltige Zukunft hat, da die Raketentechnologie ihre alten Flotten in allen Bereichen außer auf hoher See obsolet gemacht hat, wo die chinesischen Blauwasserflotten ihre Arroganz schließlich herausfordern werden.

Amerikas Abenteurertum im Südchinesischen Meer dient nur dazu, die Gewinne der NATO-Rüstungskonzerne durch den Verkauf von Seestreitkräften zu steigern, denn ihre Landwaffen haben sich in der Ukraine als kläglicher Fehlschlag erwiesen. Amerika ist eine Luft- und Seemacht, keine Landmacht wie Russland, die mit beiden Beinen fest auf dem Boden steht.

Ho Chi Minh, das öffentliche Gesicht des vietnamesischen Widerstands gegen die amerikanische Barbarei, sagte, ein wahrer Patriot sei derjenige, der zwei Reishalme wachsen lässt, wo vorher nur einer wuchs. Genau das hat China in den letzten Jahren getan. Es hat mehr Chinesen aus der Armut befreit, als die meisten von uns sich überhaupt vorstellen können. Die Amis sollten die Chinesen und den Rest Asiens damit weitermachen lassen, bevor China ihnen und den unglücklichen Japanern, Koreanern und anderen Asiaten, die sie unter Druck setzen, um für sie zu arbeiten, 1000 Vietnams auferlegt. Amerika und die organisierte Verbrecherfamilie Biden haben weder im Südchinesischen Meer noch irgendwo sonst in Asien etwas zu suchen. Sie sollten abziehen, solange die chinesische Volksbefreiungsarmee und ihre iranischen Verbündeten sie noch gewähren lassen. Übersetzt mit Deepl.com

