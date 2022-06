“Da die Demokraten bei den Zwischenwahlen bereits eine herbe Niederlage einstecken müssen und Bidens Popularität einen historischen Tiefstand erreicht hat, wollen sie keinen israelischen Premierminister, der aktiv mit den Republikanern zusammenarbeitet, um die Position der Demokraten weiter zu schwächen.”

https://mondoweiss.net/2022/06/biden-administration-continues-to-disregard-the-palestinian-people/

Bild: Joe Biden at the Sheraton West Des Moines Hotel in Iowa, January 2020. (Photo: Gage Skidmore/Flickr)

Bidens Regierung missachtet weiterhin das palästinensische Volk

Von Mitchell Putnik

17. Juni 2022

Joe Bidens bevorstehende Reise nach Palästina im Juli wird eine weitere Botschaft an das palästinensische Volk sein, dass Israel Hand in Hand mit den Vereinigten Staaten arbeitet.



Als Joe Biden die Wahl 2020 gewann, erwartete man wenig von ihm, was den Kampf für die Rechte der Palästinenser betraf. Er hatte den Vorteil, Donald Trump abzulösen, der seine Vorgänger in der Unterstützung extremer israelischer Ziele übertroffen hatte, so dass er im Vergleich gut dastehen musste. Besser als Trump zu sein, ist ein extrem niedriger Standard, und obwohl Biden ihn erfüllt hat, war er nur um Haaresbreite besser als Trump. Tatsächlich ist es Biden gelungen, nicht einmal die niedrigen Erwartungen zu erfüllen, die er selbst gesetzt hat. Zwar hat er im Gegensatz zu Trump keine großen Schritte zugunsten Israels unternommen, aber das tägliche Leben der Palästinenser verschlechtert sich unter seiner Aufsicht weiter.

Seine bevorstehende Reise nach Israel und ins Westjordanland im Juli wird daran wohl kaum etwas ändern.



Bei seinem Versuch, die Beziehungen zwischen Washington und Ramallah zu verbessern, versprach Biden zunächst drei Maßnahmen. Eine davon war die Wiederherstellung der Mittel für das UN-Hilfswerk (UNRWA), die von der Regierung Donald Trump gestoppt worden waren. Dies war die einzige Maßnahme, die Biden umsetzte, da sich Israel nicht dagegen wehrte und er dafür nicht die Unterstützung des Kongresses benötigte.

Bidens andere beiden Zusagen – die Eröffnung des US-Konsulats in Jerusalem und die Erlaubnis für die PLO, ihr Büro in Washington wieder zu eröffnen – wurden nicht erfüllt, und es gibt keinen Grund zu der Annahme, dass dies jemals geschehen wird. Beide Zusagen erfordern eine erhebliche Zusammenarbeit mit Israel oder dem Kongress, die erwartungsgemäß ausblieb. Am bemerkenswertesten ist die Tatsache, dass die Regierung Biden keine ernsthaften Anstrengungen unternommen hat, um eine der beiden Parteien zu einer Änderung ihrer Haltung zu bewegen. Diese Versprechen wurden den Palästinensern gemacht, und es ist unglaubwürdig zu glauben, dass das Biden-Team nicht wusste, dass es Schritte gab, die mit Israel und dem Kongress unternommen werden mussten, um sie zu erfüllen. Sie müssen es gewusst haben, doch scheinen sie nie bereit gewesen zu sein, politische Anstrengungen zu unternehmen, um einen widerspenstigen Kongress und ein ablehnendes Israel davon zu überzeugen, diesen Verpflichtungen nachzukommen. Die Botschaft an die Palästinensische Behörde und das palästinensische Volk ist eindeutig.



Die Rhetorik der Biden-Regierung war ebenso konsequent wie leer.

Die Rhetorik der Biden-Regierung war ebenso konsequent wie leer. Sie haben immer wieder erklärt, dass sie eine Zwei-Staaten-Lösung unterstützen und Schritte unternehmen wollen, um “Israelis und Palästinensern gleichermaßen Freiheit, Sicherheit, Wohlstand und Würde zu gewährleisten”. Doch die Handlungen der Regierung stehen im direkten Widerspruch zu dieser Aussage. Das Fehlen jeglicher Versuche, mit Israel auch nur ernsthaft über die Rechte der Palästinenser zu diskutieren, zeigt dies deutlich, und die konkreten Beispiele sind zu zahlreich, um sie aufzuzählen.

Kürzlich lehnten die Vereinigten Staaten ein Ersuchen der Palästinensischen Behörde ab, die Friedensgespräche auf der Grundlage der Grenzen von 1967 wieder aufzunehmen. Dies entspräche eigentlich der Politik der Regierung Biden, doch sie lehnten dies aufgrund der prekären politischen Lage in Israel ab, wo die Koalitionsregierung wichtige Stimmen verloren hat, nun in der Minderheit ist und schnell ausfranst. Eine palästinensische Quelle sagte der israelischen Tageszeitung Haaretz: “Sie (die Amerikaner) reden so, als ob nur Israel eine Regierung und eine öffentliche Meinung hat, die berücksichtigt werden muss. Was ist mit der palästinensischen öffentlichen Meinung und was ist mit der Aggression gegen die Palästinenser?”

Hinter dieser empörten Äußerung verbirgt sich die Tatsache, dass die Palästinensische Autonomiebehörde das Vertrauen des palästinensischen Volkes verloren hat, und das aus gutem Grund. Aber was auch immer die Versäumnisse der Palästinensischen Autonomiebehörde sein mögen, die USA haben sie auf Schritt und Tritt unterminiert und die Botschaft vermittelt, dass die USA zwar alle palästinensischen Bemühungen blockieren werden, sich an internationale Institutionen und die Unterstützung der Bevölkerung in der ganzen Welt zu wenden, dass sie aber auch nichts unternehmen werden, um den Palästinensern bei Verhandlungen mit Israel zu helfen. Dass die USA sogar der Palästinensischen Autonomiebehörde den Rücken kehren, die sich so sehr um eine Zusammenarbeit mit Washington bemüht hat, ist ein klarer Beweis für die Geringschätzung der Amerikaner gegenüber allen Palästinensern.

Die amerikanische Haltung zur Aggression gegenüber den Palästinensern könnte nicht deutlicher sein als seit der Ermordung der Al Jazeera-Journalistin Shireen Abu Akleh durch Israel. Trotz mindestens vier unabhängiger, völlig transparenter Untersuchungen von CNN, Associated Press, Bellingcat und zuletzt der Washington Post fordert die Biden-Administration weiterhin eine “unabhängige, transparente Untersuchung”, was eindeutig ein Code für eine israelische Untersuchung ist.

Das Biden-Team hat die Augenzeugenaussagen von Palästinensern, die bei oder in der Nähe von Shireen waren, als sie getötet wurde, ohne ersichtlichen Grund, außer dass sie Palästinenser sind, einfach abgetan. Zweifellos wird Biden bei seinem Besuch in Bethlehem im Juli palästinensische Anfragen zu dem Mord zurückweisen und den Israelis gegenüber einfach wiederholen, dass sie eine “transparente, unabhängige Untersuchung” wünschen.

Anstatt sich mit den Apartheidbedingungen und den täglichen schweren Menschenrechtsverletzungen auseinanderzusetzen, die die Palästinenser weiterhin erdulden müssen, hat die Biden-Regierung der Palästinensischen Autonomiebehörde Brosamen zugeworfen, indem sie beispielsweise die Abteilung für palästinensische Angelegenheiten zum US-Büro für palästinensische Angelegenheiten aufwertete und sie direkt dem Außenministerium und nicht der US-Botschaft unterstellt hat. Das ist eine kleine diplomatische Spitzfindigkeit, die in einer produktiven und freundlichen Atmosphäre mit Dankbarkeit aufgenommen werden könnte. Aber es macht in der Praxis kaum einen Unterschied, und in der gegenwärtigen Atmosphäre mildert es kaum die Tatsache, dass, wie ein palästinensischer Beamter es ausdrückte, “die [US]-Regierung … sich vielleicht in der Terminologie von der Trump-Regierung unterscheidet – aber soweit wir sehen können, hat sie keine politischen Veränderungen vorgenommen.”

Biden hat deutlich gemacht, dass er keine Schritte unternehmen wird, um den Schaden rückgängig zu machen, den Trump mit der Verlegung der Botschaft nach Jerusalem angerichtet hat, noch wird er die illegale Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen durch die Vereinigten Staaten widerrufen. Die Regierung hingegen konzentriert sich mit Nachdruck auf die Ausweitung des Abraham-Abkommens.

Damit haben sie nicht unrecht. Biden hat deutlich gemacht, dass er keine Schritte unternehmen wird, um den Schaden rückgängig zu machen, den Trump mit der Verlegung der Botschaft nach Jerusalem angerichtet hat, noch wird er die illegale Anerkennung der israelischen Souveränität über die Golanhöhen durch die Vereinigten Staaten widerrufen. Die Regierung hingegen konzentriert sich auf die Ausweitung des Abraham-Abkommens und plant, diese Reise zu nutzen, um die saudi-israelischen Beziehungen in Richtung Normalisierung voranzubringen.

Biden bestand darauf, dass es bei dem geplanten Treffen mit dem saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman, den Biden einst als “Paria” bezeichnete, nicht um die Energiepreise gehe, aber das ist eine offensichtliche Lüge. Biden wird mit dem Hut in der Hand zu MBS gehen und für niedrigere Energiepreise und eine Zusammenarbeit mit Israel plädieren. Doch der saudische König Salman lehnt eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel außerhalb des Rahmens der arabischen Friedensinitiative von 2002 weiterhin ab, und die Saudis stimmen sich in Sicherheitsfragen bereits mit Israel ab. Biden erniedrigt sich also für etwas, das wahrscheinlich keinen Grund hat, denn die OPEC hat bereits angekündigt, die Ölproduktion im Juli und August zu erhöhen (eine Erhöhung, die wahrscheinlich bis zu den US-Vorwahlen im November wieder rückgängig gemacht wird).



In der Zwischenzeit sieht sich das palästinensische Volk einer immer härteren Besatzung ausgesetzt, wovon man in Washington jedoch nichts mitbekommt.

Hatten Biden und Außenminister Antony Blinken zu Beginn ihrer Amtszeit noch gezögert, das israelische Boot zu schaukeln, so fürchten sie jetzt, dass alles, was sie tun und was in Israel schlecht ankommt, zum Sturz der Regierung von Naftali Bennett und zur Rückkehr von Benjamin Netanjahu führen könnte. Da die Demokraten bei den Zwischenwahlen bereits eine herbe Niederlage einstecken müssen und Bidens Popularität einen historischen Tiefstand erreicht hat, wollen sie keinen israelischen Premierminister, der aktiv mit den Republikanern zusammenarbeitet, um die Position der Demokraten weiter zu schwächen.

Das bedeutet, dass sie die Palästinenser noch weiter vor den Karren spannen. Es bedeutet, die Ausweitung der Siedlungen, die zunehmende Gewalt der Siedler und der israelischen Soldaten und Polizisten sowie die Briefe des Kongresses zu ignorieren, in denen der Präsident aufgefordert wird, die Massenvertreibung von Palästinensern in Masafer Yatta zu stoppen. Und es bedeutet sicherlich, die Augen vor der anhaltenden Apartheid zu verschließen.

Bidens Reise im Juli wird ihm oder den Vereinigten Staaten wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber sie wird eine weitere Botschaft an das palästinensische Volk sein, dass Israel Hand in Hand mit den Vereinigten Staaten arbeitet. Und ob nun ein Demokrat oder ein Republikaner im Weißen Haus sitzt, das wird sich nicht ändern. Übersetzt mit Deepl.com

