PATRICK LAWRENCE: Biden’s Pointless Asian Summit Let us consider the grist of the talks the U.S. president hosted at the presidential retreat in Maryland last week. This will not take long. By Patrick Lawrence Special to Consortium News My goodness.



Marine One beim Abflug vom Weißen Haus nach Camp David, September 2022. (U.S. Regierung, Public Domain)

Betrachten wir den Inhalt der Gespräche, die der US-Präsident in der vergangenen Woche auf der Präsidentenklausur in Maryland geführt hat. Dies wird nicht lange dauern.

Bidens sinnloser Asien-Gipfel

Von Patrick Lawrence

Speziell für Consortium News

21. August 2023

Meine Güte. Präsident Joe Biden und die seinem Regime dienende Presse haben so viel heiße Luft in den dreiseitigen Asien-Gipfel in Camp David letzte Woche gepumpt, dass es ein Wunder ist, dass das ganze Ereignis nicht wie ein überfüllter Ballon weggeschwommen ist.

Die Sache ist die: Das wird es.

Biden brachte den südkoreanischen Präsidenten und den japanischen Premierminister zusammen, um eine Art neuen Sicherheitspakt zu schmieden, der, wie Biden schwadronierte, „nicht nur dieses Jahr, nicht nur nächstes Jahr, sondern für immer“ Bestand haben soll. Das muss man einfach mögen: Selten haben wir so eine clowneske Übertreibung von hoher Qualität erlebt. Aber wir müssen uns daran erinnern, von wem diese Dummheit ausgeht. Dann können wir dem Unsinn einen minimalen Sinn abgewinnen, wenn Sie ein Paradoxon ertragen wollen.

Betrachten wir den Inhalt der Gespräche, die Biden bei der Präsidentschaftsklausur in Maryland geführt hat. Das wird nicht lange dauern.

Präsident Yoon Suk Yeol und Premierminister Fumio Kishida sind zwei rechtskonservative Politiker mit sehr niedrigen Zustimmungsraten in Südkorea bzw. Japan. Sie flogen beide Anfang des Jahres zu Gipfeltreffen ins Weiße Haus nach Washington, was den Plan des Biden-Regimes widerspiegelt, einen Bogen von Sicherheitsallianzen zu spannen, der von Seoul über Tokio, Manila und Singapur bis nach Canberra reicht.

Das vordergründige Ziel dieser Strategie, das so offensichtlich ist wie der Sonnenaufgang am Morgen, besteht darin, China zu umzingeln, um seinen Einfluss im Pazifik einzudämmen und, so muss man sich vorstellen, ihm irgendwann militärisch entgegenzutreten. Ich finde es mehr als merkwürdig, dass Biden weiterhin behauptet, sein Regime sei nicht „chinafeindlich“, und immer noch erwartet, dass ihn jemand ernst nimmt.

Das Gipfeltreffen in Camp David am vergangenen Freitag sollte ein großer Moment in diesem extravaganten Projekt sein. Die drei Staats- und Regierungschefs einigten sich darauf, die bereits durchgeführten Militärübungen auszuweiten, eine Drei-Wege-Kommunikations-Hotline einzurichten, jährlich zu einem trilateralen Gipfel zusammenzukommen und die Zusammenarbeit bei der Stationierung ballistischer Raketen auszuweiten, was in der Orwellschen Sprache bedeutet, mehr US-Raketen auf südkoreanischem und japanischem Boden zu stationieren.

Camp-David-Prinzipien

Das Weiße Haus nennt diese Vereinbarungen die „Camp-David-Prinzipien“. An diesem Punkt brauche ich Hilfe, und vielleicht brauchen Sie das auch. Militärische Übungen; rote Telefone in Seoul, Tokio und Washington; einmal im Jahr miteinander reden, mehr amerikanische Waffen am westlichen Ende des Pazifiks: Ich kann kein einziges Prinzip in dem finden, was die drei der Welt am letzten Freitagnachmittag präsentierten.

Und dafür gibt es einen guten Grund. Washington drängt seine nachgiebigeren asiatischen Verbündeten schon seit Jahren, sich an seinem neuen Kalten Krieg im Pazifik zu beteiligen. Aber der Druck ist noch nicht groß genug. Würde Washington Seoul und Tokio drängen – ihnen sagen, dass die Stunde gekommen ist, die Volksrepublik in einen Krieg zu verwickeln – wäre sofort klar, dass die Ostasiaten nur wenige von Amerikas „Prinzipien“ teilen und nichts mit einem offenen Konflikt mit ihrem größten Nachbarn, größten Handelspartner und zivilisatorischen Bruder und Schwester zu tun haben wollen.

Der Berg, den Biden aus diesem Maulwurfshügel machen will, übersteigt nach meiner Lesart jede Vorstellung. Der Schauplatz Camp David und die „Camp-David-Prinzipien“ sind klobige Requisiten in dem Versuch unseres verwirrten Präsidenten, die Camp-David-Vereinbarungen heraufzubeschwören, die der frühere Präsident Jimmy Carter 1978 mit dem Ägypter Anwar El-Sadat Sadat und dem Israeli Menachem Begin ausgehandelt hatte. Es gibt nur eine Sache, die noch hochmütiger ist: die kriecherische Berichterstattung der New York Times über den Gipfel, die von Peter Baker, dem Korrespondenten der Zeitung für das Weiße Haus, verfasst wurde.

Ein Clown, der über einen Clown berichtet, ist immer eine unterhaltsame Lektüre, sage ich immer.

Es ist der Zeitpunkt in der Amtszeit eines Präsidenten, so müssen wir feststellen, an dem der Oberbefehlshaber über seinen Platz in den Geschichtsbüchern nachdenkt. In dieser Phase des Vier-Jahres-Zyklus, der im Weißen Haus herrscht, treten alle möglichen Merkwürdigkeiten auf. Biden hat gute Chancen, in die Geschichtsbücher einzugehen, aber – das ist ein anderes Thema – nicht als der Staatsmann, der Diplomat, der bannertragende globale Führer, der er gerne wäre, aber nie sein wird.

Sadat, Carter und Begin in Camp David im September 1978. (Wikimedia Commons)

Um es klar zu sagen: In der vergangenen Woche gab es in Camp David einige Dinge, über die es sich lohnt nachzudenken. Was waren das für Dinge, wenn man einmal von den Posen unseres Präsidenten absieht?

Zunächst einmal hat es nicht den Anschein, dass Biden die soziale und politische Dynamik in Südkorea und Japan überhaupt kennt. Um ehrlich zu sein, kann ich mich an keinen Präsidenten erinnern, der sich für die Ostasiaten und ihre Gesellschaften interessiert hat, abgesehen von ihrer Verwendung als Speerträger im Dienste des Imperiums. Entweder stehen solche Dinge nie in den Briefing-Büchern oder die Präsidenten lesen die Briefing-Bücher nicht. Letzteres trifft sicherlich auf Biden zu, was nicht bedeutet, dass Ersteres nicht auch der Fall ist.

Kishida, die im Oktober 2021 gewählt wurde, und Yoon, der ein halbes Jahr später gewählt wurde, haben Biden eine Gelegenheit verschafft, aus der er und seine Mitarbeiter im Bereich der nationalen Sicherheit glauben, Kapital schlagen zu können. Sie sind beide rechte Falken und Hardliner in Bezug auf China und Nordkorea. Beide repräsentieren alteingesessene Wählergruppen in der nordostasiatischen Politik, deren Sensibilitäten während des ersten Kalten Krieges geprägt wurden und deren Führer paradoxerweise bekennende Nationalisten sind, die aber dem US-Imperium mitleidigen Gehorsam leisten.

Kishida und Biden im Januar im Weißen Haus. (Weißes Haus, Cameron Smith)

Wie bereits erwähnt, ist es schwer vorstellbar, dass Yoon oder Kishida ihr Land in einen Krieg mit dem Festland führen, es sei denn, die Umstände sind so extrem, dass wir uns nicht darum kümmern müssen.

Weder Yoon noch Kishida repräsentieren irgendeine Art von nationalem Konsens. Wir sollten diese wichtige Tatsache nicht übersehen.

Im Falle Japans sehen sich Kishida und der Rest der regierenden Liberaldemokratischen Partei mit den bekannten verfassungsrechtlichen Beschränkungen und einer Strömung des Pazifismus konfrontiert, die nach wie vor stark ist, auch wenn westliche Medien nur selten darüber schreiben. Kishida, der nicht zu übersehen ist, war nicht für Bidens typisch unsensible Idee, Japan in die „strategische Planung“ für den Einsatz von Atomwaffen gegen Nordkorea oder China einzubeziehen – wie diese Phrasen die Strangeloves unserer Zeit verschleiern.

Die Politik ist noch interessanter in dem Land, das der Welt Kim Dae-jung und Kim Young-sam schenkte, nachdem 38 Jahre von den USA unterstützte Diktatoren in den 1990er Jahren endeten. Die Südkoreaner genießen eine bewundernswert aufgeladene politische Kultur. Es gibt zwar nach wie vor eine ausgeprägte antikommunistische Strömung, aber sie hat eine gewisse veraltete Muffigkeit, wie ich seit langem denke. Die „Sonnenschein“-Politik der KDJ gegenüber dem Norden und die wirtschaftlich fruchtbaren, diplomatisch kooperativen Beziehungen zu China waren auch während der Präsidentschaft von Moon Jae-in, Yoons Vorgänger, lebendig und gut.

Yoon begrüßt Biden und First Lady Jill Biden im April in Washington. (Weißes Haus/Adam Schultz)

So viel also zu Bidens ewiger Grandiosität in der vergangenen Woche. Der Gedanke scheint gewesen zu sein, dass sich die sinophobe Paranoia endlich bis zum anderen Ende des Pazifiks ausgebreitet hat und auf irgendeine dauerhafte Weise alle anderen politischen Strömungen in diesen Gesellschaften übertrumpfen wird. Dumm und dümmer.

Nur weit entfernte Leute, die Politik machen, ohne ihr Büro in Washington zu verlassen, können solche Fantasien hegen. Man muss zu dem Schluss kommen, dass diese Leute im Grunde ihres Herzens Orientalisten sind, für die Asiaten immer noch nur Strichmännchen sind, die keinen Funken menschlicher Komplexität in sich tragen.

Biden und seine politischen Planer scheinen vermutet zu haben, dass zwei ostasiatische China-Falken zur gleichen Zeit aufgetaucht sind, wie passende Früchte an einem Spielautomaten. Auch das funktioniert nicht, da Japans Falken-Fraktion nicht mit der Südkoreas übereinstimmt.

Das Problem reicht viel weiter zurück als die Animositäten im Zusammenhang mit Japans Einsatz von „Trostfrauen“ während des Zweiten Weltkriegs, Geschichtstexte, die Koreaner als verwerflich ansehen, und umstrittene Inseln. Als Japan in den späten 1860er Jahren zu modernisieren begann, versuchte es, seine Identifikation mit den Europäern zu stärken, indem es Chinesen und Koreaner als dunkle Wilde betrachtete, mit denen die Japaner nichts gemein hatten. Der Gedanke, dass die Japaner „die weißen Männer Asiens“ sind, mag absurd erscheinen – und ist es auch -, aber die zugrunde liegende Herablassung bleibt leider bestehen.

Du kannst nie ein Westler werden

Chinas Wang Yi im Jahr 2019. (Palácio do Planalto, Wikimedia Commons, CC BY 2.0)

Wang Yi, Chinas stets interessanter Außenminister, sprach diese Frage in einem Video an, das kurz vor dem Camp-David-Gipfel gezielt verbreitet wurde. Wang scheint die meisten westlichen Korrespondenten verblüfft zu haben, aber das macht nichts: Er hat direkt mit den Japanern gesprochen. „Egal, wie blond Sie sich die Haare färben oder wie spitz Sie Ihre Nase formen“, sagte er, „Sie können niemals ein Europäer oder ein Amerikaner werden, Sie können niemals ein Westler werden“.

Als wäre sein Standpunkt nicht klar genug, fügte Wang hinzu: „Wir müssen wissen, wo unsere Wurzeln sind.“ Man kann die historischen und ethnischen Wurzeln der Asiaten, die gemeinsame konfuzianische Tradition, die gemeinsame Identität als Nicht-Westler usw. überbewerten. Aber es ist auch möglich, zu wenig daraus zu machen. Und es ist unmöglich, zu viel aus den geografischen Gegebenheiten zu machen: Japaner und Koreaner leben in unmittelbarer Nähe zu China, nicht 5.000 Meilen entfernt.

„Ich möchte Ihnen beiden für Ihren politischen Mut danken, der Sie hierher gebracht hat“, sagte Biden, als er Yoon und Kishida am Tor von Camp David begrüßte. Ich interpretiere den Anlass nicht so. Ein Treffen zwischen südkoreanischen und japanischen Staatsoberhäuptern ist keine so große Sache: Kim Dae-jung reiste im Jahr 2000 nach Tokio, um zu erklären, dass es für die beiden Nationen an der Zeit sei, nach vorne und nicht zurück zu schauen. Das erforderte in der damaligen Situation viel Mut.

Ich denke, Yoon und Kishida waren eher feige, weil sie sich den komplexen Gegebenheiten des 21. Jahrhunderts, insbesondere der Multipolarität, nicht stellten. Stattdessen kehrten sie in eine alte, erniedrigende Abhängigkeit vom amerikanischen Imperium zurück – was sich in ihrer unterwürfigen Duldung von Bidens pauschalen Erklärungen über eine historisch bedeutsame Wende in den transpazifischen Beziehungen zeigte. Sagen Sie „Ja“, seien Sie höflich und tun Sie so wenig wie möglich: Das ist eine bewährte Taktik, wenn Ostasiaten die groben Heiden in Washington besänftigen müssen.

China sollte durch die Ereignisse von Camp David entflammt werden, und ich vermute, dass das Biden-Regime und die amerikanische Presse es verärgern wollten, um dem Ereignis Größe zu verleihen. Umso mehr hat es mich überrascht, wie lässig Peking das Ganze abzutun schien. Meine Interpretation: Peking betrachtet die USA zweifellos als ernste Bedrohung für seine Sicherheit, aber es ist sich der praktischen Grenzen der Loyalität seiner Verbündeten durchaus bewusst.

Sagen wir es mal so: Stellen Sie sich vor, Seoul oder Tokio würden Truppen, Schiffe und Flugzeuge zur Verteidigung Taiwans unter Führung des US-Militärs in einen Krieg quer durch die Straße schicken. Ich bin sicher, dass die Leser diesen Absatz sehr gut selbst zu Ende lesen können.

Global Times, das Pekinger Boulevardblatt, das die offizielle Meinung widerspiegelt, behauptete, Biden baue mit den Koreanern und Japanern eine „Mini-NATO“ auf. Ich bin mir sicher, dass so etwas beabsichtigt ist, aber ich teile mit den Chinesen den Gedanken, dass es lange dauern wird, bis ein solches Projekt in Gang kommt, wenn es überhaupt jemals zustande kommt – und lassen wir die Heißluftballons des Biden-Regimes einmal außer Acht. Übersetzt mit Deepl.com

Patrick Lawrence, langjähriger Auslandskorrespondent, vor allem für die International Herald Tribune, ist Kolumnist, Essayist, Dozent und Autor, zuletzt von Journalists and Their Shadows. Zu seinen weiteren Büchern gehören Time No Longer: Americans After the American Century. Sein Twitter-Konto, @thefloutist, wurde dauerhaft zensiert. Seine Website lautet Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Seite. Seine Website ist Patrick Lawrence. Unterstützen Sie seine Arbeit über seine Patreon-Site.

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …