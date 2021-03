Stellen Sie es sich vor: MK Merav Michaeli wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Israelische Arbeitspartei Führerin Mirav Michaeli im Gefängnis Von Gideon Levy

Picture: J Street: The Political Home for Pro Israel, Pro-Peace Americans

Gideon Levy prangert die Doppelstandards an

Stellen Sie es sich vor: MK Merav Michaeli wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt. Israelische Arbeitspartei-Führerin Merav Michaeli im Gefängnis

Von Gideon Levy

Bild: MK Merav Michaeli ist zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt worden, weil sie sich politisch für die Rechte von Frauen eingesetzt hat und weil sie eine Linke ist. Sie wurde auch wegen “Mitgliedschaft in einer verbotenen Organisation” verurteilt, vielleicht eine Anspielung auf ihre Tage in Haziriya, einer Semi-Untergrundgruppe von Weinexperten, die sich in den späten 1990er Jahren zu blinden Weinverkostungen trafen.

Die Welt wäre in Aufruhr über ihre Verhaftung, ebenso wie die Israelis: ein MK im Gefängnis für politische Aktivitäten? Israel sperrt Gesetzgeber ein? Politische Gefangene in der einzigen Demokratie im Nahen Osten? Der israelische Alexei Navalny? Die Europäische Union würde noch am selben Tag Sanktionen gegen Israel ankündigen. Die U.S.A. würden sich anschließen. Das haben sie letzte Woche gegen das schwache Russland getan. Aber die Supermacht Israel kann tun, was sie will, sie kann sogar einen Regimegegner inhaftieren.

Michaeli wurde natürlich nicht verhaftet, noch verurteilt oder zu einer Gefängnisstrafe verurteilt, aber Khalida Jarrar schon. Die beiden Frauen haben eine Menge gemeinsam. Sie sind beide in ihren 50ern, beide Parlamentsabgeordnete, die ihre Sitze in demokratischen Wahlen gewonnen haben, beide sind säkulare Linke, die einen Großteil ihres Lebens dem feministischen Kampf gewidmet haben.

Sie leben etwa eine Autostunde voneinander entfernt, haben sich aber noch nie getroffen und werden es wahrscheinlich auch nie tun. Wenn sie es täten, würden sie sehen, dass sie in vielen Dingen übereinstimmen, sicherlich bevor Michaeli sich als “Rabinistin” identifizierte. Sie leben beide unter dem zionistischen Regime Israels, der eine stimmt ihm enthusiastisch zu, der andere ist ein entschiedener Gegner. Jarrar ist viel mutiger als Michaeli, aber dieser Vergleich ist unfair: Michaeli ist ein jüdisches Mitglied der Knesset, das sowohl Immunität vor Strafverfolgung als auch einen Staat hat. Jarrar ist ein Mitglied des palästinensischen Parlaments, des palästinensischen Legislativrats, ohne Immunität, Schutz oder einen Staat, sie lebt unter einer gewaltsamen militärischen Besatzung – eine Situation, die von ihr großen Mut und Aufopferung in ihrem Kampf verlangt.

Israel sperrt Gesetzgeber ein, wenn nicht sogar Mitglieder der Knesset. Israel hat Hunderte von politischen Gefangenen, auch wenn alle von ihnen Palästinenser sind. Jetzt gibt der Staat ihre Existenz zu: Jarrar wurde allein wegen ihrer politischen Tätigkeit verurteilt. Der Richter und die Staatsanwaltschaft gaben dies offen zu. Sie beklagten sich über “Beweisschwierigkeiten”, und statt sie sofort freizulassen und ihr eine Entschädigung für die falsche Verhaftung zu zahlen, wurde sie zu einer 24-monatigen Haftstrafe verurteilt – nachdem sie bereits mehrere Jahre inhaftiert war, einige davon ohne dass ihr ein Verbrechen vorgeworfen wurde. Jarrar ist ein Gegner des Regimes. Navalny verbüßt seine Strafe in der Strafkolonie Nr. 2 in der Region Wladimir, Jarrar im Damon-Gefängnis. Ihr Mann hat sie seit Oktober nicht mehr gesehen.

Die völlige Abwesenheit von Solidarität unter israelischen MKs für das Schicksal ihrer Kollegen ist nicht überraschend, aber beschämend. Nur ausländische Abgeordnete haben Solidarität gezeigt: Nkosi Zwelivelile “Mandla” Mandela, Chef des Mvezo Traditional Council, Enkel des ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Nelson Mandela und Abgeordneter in der südafrikanischen Nationalversammlung, schrieb am Freitag auf WhatsApp: “Freiheit für Khalida Jarrar!!! … (Sie) ist ein Held in unseren Augen und ein Vorbild für Aktivisten auf der ganzen Welt. … Hände weg von Khalida Jarrar!!!” Noch beschämender ist das sklavische Verhalten der israelischen Medien, dem Sprachrohr des Sicherheitsdienstes Shin Bet. Als Jarrar verhaftet wurde, schrie die Schlagzeile in Yedioth Ahronoth: “Shin Bet verhaftet die Frau, die für den Tod von Rina Shnerb verantwortlich ist.” Auch das gilt in Israel als Journalismus. Jarrar hat nichts mit Mord oder einer anderen Gewalttat zu tun.

Wenn Israel über jeden Riss in seiner partiellen Demokratie ausbricht, sollten wir uns auch daran erinnern: Es ist ein Land, das Gefangene ohne Prozess einsperrt und Abgeordnete für ihre politische Tätigkeit inhaftiert. Wenn Israel Himmel und Erde in Bewegung setzt wegen der, wie es sagt, Einmischung der Palästinensischen Autonomiebehörde in die Wahlen zur Knesset, sollte man sich auch dies in Erinnerung rufen: Israel hat eine Kampagne politischer Verhaftungen im Vorfeld der Wahlen zum palästinensischen Legislativrat begonnen, die noch in diesem Jahr stattfinden sollen, und die fortgesetzte skandalöse Inhaftierung von Jarrar könnte davon betroffen sein.

Als der Militärrichter, Oberst Yair Lahan, Jarrar wegen “Amtsführung in einer verbotenen Organisation” verurteilte, verurteilte er auch den Staat Israel als ein völlig undemokratisches Land. Nun erzählen Sie uns von dem Ausnahmekomitee, das entscheidet, wer während der Pandemie-Sperre ein- und ausreisen darf, und trommeln für den Skandal um den U-Boot-Kauf. Übersetzt mit Deepl.com