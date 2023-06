 Bildnachweis: Verteidigungsministerium der Ukraine “Pläne lieben die Stille. Es wird keine Ankündigung des Starts geben.” von  Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies

Als die Ukraine sich auf den Start ihrer viel angekündigten, aber lange verzögerten Gegenoffensive vorbereitete, veröffentlichten die Medien ein Foto eines ukrainischen Soldaten mit dem Finger auf den Lippen, was die Notwendigkeit der Geheimhaltung symbolisierte, um ein gewisses Überraschungsmoment für diese weithin angekündigte Operation zu bewahren.

Jetzt, da die Offensive seit zwei Wochen läuft, ist klar, dass die ukrainische Regierung und ihre westlichen Verbündeten aus einem ganz anderen Grund schweigen: Sie wollen den brutalen Preis verschleiern, den die tapfere ukrainische Jugend für die Rückeroberung eines kleinen Stückchens Territorium von den russischen Besatzungstruppen zahlt, was manche bereits als Selbstmordmission bezeichnen.

Westliche Experten bezeichneten diese ersten zwei Wochen der Kämpfe zunächst als “Sondierungsoperationen”, um Schwachstellen in der russischen Verteidigung ausfindig zu machen, die Russland seit 2022 mit mehreren Schichten von Minenfeldern, “Drachenzähnen”, Panzerfallen, vorbereiteter Artillerie und Angriffshubschraubern, die ohne Gegenwehr aus der Luft 12 Panzerabwehrraketen pro Stück abfeuern können, verstärkt hat.

Auf Anraten britischer Militärberater in Kiew hat die Ukraine westliche Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, die von NATO-ausgebildeten Truppen bemannt sind, ohne Luftunterstützung oder Minenräumung in diese Schlachtfelder geschleudert. Die Ergebnisse waren vorhersehbar katastrophal, und es ist nun klar, dass es sich nicht nur um “Sondierungsoperationen” handelt, wie die Propaganda zunächst behauptete, sondern um die lang erwartete Hauptoffensive.

Ein westlicher Beamter mit Zugang zu Geheimdienstinformationen sagte der Associated Press am 14. Juni: “In fast allen Sektoren der Front wird jetzt heftig gekämpft… Das ist viel mehr als nur eine Sondierung. Es handelt sich um umfassende Bewegungen von Panzern und schwerem Gerät in die russische Sicherheitszone”.

Weitere Einblicke in die Realität hinter der Propaganda sind zu erkennen. Auf einer Pressekonferenz im Anschluss an ein Gipfeltreffen im NATO-Hauptquartier warnte US-General Milley, dass die Offensive langwierig, gewalttätig und kostspielig für die Ukrainer sein wird. “Dies ist ein sehr schwieriger Kampf. Es ist ein sehr gewaltsamer Kampf, und er wird wahrscheinlich viel Zeit in Anspruch nehmen und hohe Kosten verursachen”, sagte Milley.

Russische Videos zeigen Dutzende von ukrainischen Panzern und gepanzerten Fahrzeugen, die in Minenfeldern zerschmettert liegen, und die NATO-Militärberater in der Ukraine haben bestätigt, dass die Ukraine in einer Nacht am 8. Juni 38 Panzer verloren hat, darunter auch neu gelieferte Leopard II aus deutscher Produktion.

Rob Lee vom Foreign Policy Research Institute erklärte gegenüber der New York Times, dass die Russen versuchen, in den Gebieten vor ihren Hauptverteidigungslinien so viele Opfer zu fordern und so viele Fahrzeuge wie möglich zu zerstören und diese Gebiete in tödliche Zonen zu verwandeln. Wenn diese Strategie aufgeht, werden die ukrainischen Streitkräfte, die die russischen Hauptverteidigungslinien erreichen, zu geschwächt und dezimiert sein, um durchzubrechen und ihr Ziel zu erreichen, die russische Landbrücke zwischen dem Donbas und der Krim zu unterbrechen.

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums haben die ukrainischen Streitkräfte in den ersten zehn Tagen der Offensive 7.500 Verluste erlitten. Wenn die tatsächlichen Verluste der Ukraine nur einen Bruchteil davon ausmachen, wird das lange, gewaltsame Blutbad, mit dem General Milley rechnet, die neuen Panzerbrigaden, die die NATO bewaffnet und ausgebildet hat, zerstören und den blutigen Zermürbungskrieg, der Mariupol, Sievierodonetsk und Bakhmut zerstört und Hunderttausende von jungen Ukrainern und Russen getötet und verwundet hat, nur noch weiter eskalieren lassen.

Ein ranghoher europäischer Militäroffizier in der Ukraine lieferte der Asia Times weitere Einzelheiten über das Gemetzel und bezeichnete die Operationen der Ukraine am 8. und 9. Juni als “Selbstmordmission”, die gegen die grundlegenden Regeln der Militärtaktik verstoßen habe. “Wir haben versucht, ihnen zu sagen, dass sie mit dieser stückweisen Taktik aufhören und einen Hauptstoß mit Infanterieunterstützung definieren sollen, um zu tun, was sie können”, sagte er. “Sie wurden von den Briten ausgebildet und spielen die Leichte Brigade”, fügte er hinzu und verglich die Offensive mit einem selbstmörderischen Angriff auf massives russisches Kanonenfeuer, das die britische Leichte Kavalleriebrigade 1854 auf der Krim auslöschte.

Wenn die ukrainische “Frühjahrsoffensive” bis zum bitteren Ende andauert, könnte sie eher mit der britischen und französischen Somme-Offensive vergleichbar sein, die 1916 in der Nähe der Somme stattfand. Nachdem am ersten Tag 19 240 britische Soldaten gefallen waren (darunter auch Nicolas’ 20-jähriger Großonkel Robert Masterman), dauerte die Schlacht mehr als vier Monate, in denen über eine Million Briten, Franzosen und Deutsche sinnlos und mutwillig abgeschlachtet wurden. Sie wurde schließlich abgebrochen, nachdem sie nur sechs Meilen vorgedrungen war und keine der beiden kleinen französischen Städte, die ihr ursprüngliches Ziel waren, einnehmen konnte.

Die jetzige Offensive wurde monatelang verzögert, da die Ukraine und ihre Verbündeten sich mit der Wahrscheinlichkeit des Ergebnisses, das wir jetzt erleben, auseinandersetzen mussten. Die Tatsache, dass sie trotzdem durchgeführt wurde, zeigt den moralischen Bankrott der politischen Führer der USA und der NATO, die die Jugend der Ukraine in einem Stellvertreterkrieg opfern, in den sie ihre eigenen Kinder und Enkel nicht schicken werden.

Während die Ukraine ihre Offensive startet, führt die NATO vom 12. bis zum 23. Juni die größte Militärübung ihrer Geschichte durch: 250 Kampfflugzeuge, darunter auch atomwaffenfähige F-35, fliegen von deutschen Stützpunkten aus, um Kampfeinsätze in und über Deutschland, Litauen, Rumänien, der Nord- und Ostsee zu simulieren. Die Übung hat zu mindestens 15 Zwischenfällen zwischen NATO- und russischen Flugzeugen im Luftraum über Litauen geführt.

Es scheint, dass niemand, der mit der NATO zu tun hat, jemals über das Konzept des “Sicherheitsdilemmas” gestolpert ist, bei dem vermeintlich defensive Maßnahmen einer Partei von einer anderen als offensive Bedrohung wahrgenommen werden und zu einer Spirale der gegenseitigen Eskalation führen, wie es seit den 1990er Jahren zwischen der NATO und Russland der Fall ist. Der Professor für russische Geschichte, Richard Sakwa, hat geschrieben: “Die NATO existiert, um die Risiken zu bewältigen, die durch ihre Existenz entstehen.

Diese Risiken werden auf dem bevorstehenden NATO-Gipfel in Vilnius am 11. und 12. Juli deutlich werden, wo die Ukraine und ihre östlichen Verbündeten auf eine Mitgliedschaft der Ukraine drängen werden, während die USA und Westeuropa darauf bestehen, dass eine Mitgliedschaft nicht angeboten werden kann, solange der Krieg andauert, und stattdessen einen “verbesserten” Status und einen kürzeren Weg zur Mitgliedschaft anbieten werden, sobald der Krieg beendet ist.

Das fortgesetzte Beharren darauf, dass die Ukraine eines Tages Mitglied der NATO sein wird, bedeutet nur eine Verlängerung des Konflikts, da dies eine rote Linie ist, die nach russischer Auffassung nicht überschritten werden darf. Deshalb sind Verhandlungen, die zu einer neutralen Ukraine führen, der Schlüssel zur Beendigung des Krieges.

Aber die Vereinigten Staaten werden dem nicht zustimmen, solange Präsident Biden die US-Ukraine-Politik fest in der Hand falscher neokonservativer Schreibtischtäter wie Anthony Blinken und Victoria Nuland im Außenministerium und des nationalen Sicherheitsberaters Jake Sullivan im Weißen Haus hält. Druck zur weiteren Eskalation der US-Beteiligung am Krieg kommt auch aus dem Kongress, wo die Republikaner Biden vorwerfen, dass er “zaudert”, anstatt “alles zu tun”, um der Ukraine zu helfen.

Paradoxerweise sind das Pentagon und die Geheimdienste realistischer als ihre zivilen Kollegen, was das Fehlen einer militärischen Lösung angeht. Der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Milley, hat zur Diplomatie aufgerufen, um der Ukraine Frieden zu bringen, und US-Geheimdienstquellen haben die vorherrschenden falschen Darstellungen des Krieges in Leaks an Newsweek und Seymour Hersh in Frage gestellt, indem sie Hersh sagten, dass die Neocons echte Geheimdienstinformationen ignorieren und ihre eigenen erfinden, genau wie sie es taten, um die Invasion des Irak im Jahr 2003 zu rechtfertigen.

Mit dem Rücktritt der stellvertretenden Außenministerin Wendy Sherman verliert das Außenministerium die Stimme einer professionellen Diplomatin, die Obamas Chefunterhändlerin für das JCPOA mit dem Iran war und Biden dazu drängte, dem Abkommen wieder beizutreten, und die Schritte unternommen hat, um die Brinkmanship der USA gegenüber China zu mildern. Während er öffentlich zur Ukraine schwieg, war Sherman eine leise Stimme der Diplomatie in einer kriegslüsternen Regierung.

Viele befürchten, dass Shermans Posten nun an Nuland gehen wird, die in den letzten zehn Jahren die Hauptverantwortung für die sich immer weiter zuspitzende Katastrophe in der Ukraine trug und die als Unterstaatssekretärin für politische Angelegenheiten bereits die Nummer 3 oder 4 im Außenministerium ist.

Andere Abgänge in den Führungsetagen des Außenministeriums und des Pentagons werden den Neokonservativen wahrscheinlich noch mehr Boden abtreten. Colin Kahl, Unterstaatssekretär für Politik, hat mit Sherman am JCPOA gearbeitet, war gegen die Entsendung von F-16 in die Ukraine und hat behauptet, dass China in naher Zukunft nicht in Taiwan einmarschieren wird. Kahl verlässt das Pentagon, um in seine Position als Professor in Stanford zurückzukehren, während der China-Falke General C.Q. Brown General Milley als Vorsitzender der Joint Chiefs ablösen wird, wenn dieser im September in den Ruhestand geht.

In der Zwischenzeit drängen andere Staats- und Regierungschefs weiterhin auf Friedensgespräche. Eine Delegation afrikanischer Staatsoberhäupter unter der Leitung des südafrikanischen Präsidenten Ramaphosa traf am 17. Juni mit Präsident Zelenskyy in Kiew und Präsident Putin in Moskau zusammen, um den afrikanischen Friedensplan für die Ukraine zu erörtern.

Präsident Putin zeigte den afrikanischen Staatsoberhäuptern das 18-Punkte-Abkommen von Istanbul, das ein ukrainischer Vertreter im März 2022 unterzeichnet hatte, und erklärte ihnen, dass die Ukraine es auf den “Müllhaufen der Geschichte” geworfen habe, nachdem der inzwischen in Ungnade gefallene Boris Johnson Zelenskyy gesagt hatte, der “kollektive Westen” würde die Ukraine nur unterstützen, um zu kämpfen, nicht aber um mit Russland zu verhandeln.

Die katastrophalen Ergebnisse der ersten beiden Wochen der ukrainischen Offensive sollten die Aufmerksamkeit der Welt auf die dringende Notwendigkeit eines Waffenstillstands lenken, um das tägliche Abschlachten und Zerstückeln hunderter tapferer junger Ukrainer zu stoppen, die gezwungen sind, durch Minenfelder und Todeszonen in westlichen Geschenken zu fahren, die sich als nichts anderes als von den USA und der NATO gebaute Todesfallen erweisen. Übersetzt mit Deepl.com

Medea Benjamin und Nicolas J. S. Davies sind die Autoren von War in Ukraine: Making Sense of a Senseless Conflict, erschienen bei OR Books im November 2022.

Medea Benjamin ist die Mitbegründerin von CODEPINK for Peace und Autorin mehrerer Bücher, darunter Inside Iran: The Real History and Politics of the Islamic Republic of Iran.

Nicolas J. S. Davies ist ein unabhängiger Journalist, Forscher bei CODEPINK und Autor von Blood on Our Hands: Die amerikanische Invasion und Zerstörung des Irak.