BlackRock, Vanguard und Milliardärsbankster profitieren von Umweltzerstörung, Krankheit, Krieg und unzähligen Toten.

BlackRock will sich der Verantwortung für die Umweltkrise in Ostpalästina entziehen

von Kurt Nimmo

15. Februar 2023

Ignoriert das Schandmaul dieses Mädchens und hört zu, was sie über Ostpalästina sagt.

Laut dem “Kompendium der Umweltnormen” schädigt die Exposition gegenüber “entflammbarem, giftigem und narkotischem” Vinylchlorid “Leber, Nieren und Milz; es können bösartige Tumore auftreten. Toxische Konzentrationen in der Luft können auftreten, ohne einen alarmierenden Geruch zu erzeugen. VC ist definitiv krebserregend und teratogen (Missbildungen und Skelettveränderungen beim Einatmen), wie sowohl Tierversuche als auch die Exposition des Menschen zeigen”.

Im Jahr 2005 schwächte die EPA in einer “Überprüfung der VC-Toxikologie, die unter maßgeblicher Beteiligung der chemischen Industrie erstellt wurde, die Schutzmaßnahmen ab”, und in ihrer Bewertung wurden Krebsrisiken heruntergespielt, so das Network of the National Library of Medicine. (Hervorhebung hinzugefügt.)

Der Trend zu einer zunehmenden Beteiligung der Industrie ermöglicht es den Unternehmensinteressen, deren Produkte reguliert werden, wirksamer akzeptable Grenzwerte für die Exposition der Öffentlichkeit gegenüber ihren eigenen Produkten und Abfällen zu empfehlen, während den Wissenschaftlern der US-Umweltbehörde EPA und der Öffentlichkeit eine unrealistische Last auferlegt wird, um eine angemessene Überprüfung und Aufsicht zu gewährleisten. Das Vertrauen der Öffentlichkeit wird untergraben, wenn kommerzielle Interessen anstelle von wissenschaftlichen Bewertungen die öffentliche Gesundheitspolitik bestimmen.

Die Eisenbahngesellschaft Norfolk Southern hat sich nicht die Mühe gemacht, die örtliche Regierung darüber zu informieren, dass sie extrem gefährliches Material durch East Palestine transportiert. Außerdem vernachlässigte sie die Wartung ihrer Züge. Ein Video von der Entgleisung zeigt, wie ein Radlager kurz vor der Entgleisung im Endstadium eines Überhitzungsschadens zu sein scheint”, so das National Transportation Safety Board.

Zu den “Top-Inhabern” von Norfolk-Southern-Aktien gehören die Vanguard Group (die größte Investmentfondsgesellschaft der Welt), BlackRock (das 10-Billionen-Dollar-“Evil Empire”), JP Morgan (ein langes Vorstrafenregister von Verbrechen), Wells Fargo (Milliardenstrafe wegen Fehlverhaltens) und andere “Investment”-Firmen.

“BlackRock verfolgt bei seiner Tätigkeit eine Nachhaltigkeitsstrategie, die darauf abzielt, das Unternehmenswachstum von den Auswirkungen des Unternehmens auf die Umwelt zu entkoppeln und gleichzeitig die Effizienz und Widerstandsfähigkeit der Geschäftstätigkeit von BlackRock zu erhöhen”, heißt es auf einer BlackRock-Webseite zur “ökologischen Nachhaltigkeit”.

In der Zwischenzeit hat das Mega-“Finanzdienstleistungs”-Unternehmen Milliarden in die Zerstörung des Amazonas-Regenwaldes investiert – ein perfektes Beispiel für Doppeldenk.

“Auch wenn BlackRock sagt, dass es sich auf ökologische Nachhaltigkeit konzentriert, investiert es weiterhin in Unternehmen, die die Lungen des Planeten abholzen und verbrennen”, erklärt Code Pink.

BlackRock profitiert von der Zerstörung des Amazonasgebiets, indem es Millionen in Öl-, Bergbau- und Agrarunternehmen investiert, die nicht nur die Regenwälder zerstören, sondern auch indigene Gemeinschaften vertreiben. Darüber hinaus hat BlackRock beschlossen, sein Geld in das brasilianische Fleischverarbeitungsunternehmen JBS zu investieren, ein weiteres Unternehmen, das zur Abholzung beiträgt.

BlackRock und Vanguard sind stark in das Geschäft des organisierten Mordes aus Profitgründen investiert. Die “Investment”-Gesellschaften besitzen über 39 Millionen Aktien von Lockheed Martin. Boeing, Northrop Grumman, Raytheon und General Dynamics sind ebenfalls “in erheblichem Umfang im Besitz von BlackRock und Vanguard”.

Vergessen Sie den Bizarro-World-Aspekt von BlackRocks trügerischen PR-Lügen zur “ökologischen Nachhaltigkeit”. Investitionen in den “Death Merchant Complex” werden mit der miserablen Bilanz des Pentagons in Sachen Umweltschutz in Verbindung gebracht.

“Weit verbreitete Konflikte in besiedelten ländlichen Gebieten gefährden lebenswichtige öffentliche Gesundheitskampagnen”, schreibt H. Patricia Hynes, ehemalige Professorin für Umweltgesundheit an der Boston University School of Public Health und Direktorin des Traprock Center for Peace and Justice.

Ebenso haben der moderne Krieg und Militarismus eine erschütternde Auswirkung auf die Natur und unsere Lebensumwelt – durch die Art der verwendeten Waffen (langlebige versteckte Sprengstoffe, giftige Chemikalien und Strahlung), die “Schock- und Ehrfurcht”-Intensität der industriellen Kriegsführung und die massive Ausbeutung natürlicher Ressourcen und fossiler Brennstoffe zur Unterstützung des Militarismus. Bis 1990 schätzten Forscher, dass das Militär weltweit für 5-10 Prozent der globalen Luftverschmutzung verantwortlich ist, einschließlich Kohlendioxid, Ozonabbau, Smog und säurebildende Chemikalien. Das Forschungsinstitut für Friedenspolitik in Starnberg, Deutschland, errechnete, dass 20 Prozent aller globalen Umweltschäden auf militärische und damit verbundene Aktivitäten zurückzuführen sind.

Vanguard behauptet auch, sich “Nachhaltigkeitszielen” verschrieben zu haben, und erklärt auf seiner Website, dass das Unternehmen “bis 2025 in allen seinen weltweiten Geschäftsbereichen Kohlenstoffneutralität erreichen” wird. In der Zwischenzeit besitzt das Unternehmen Kohle im Wert von mindestens 86 Milliarden Dollar und ist damit der weltweit größte Investor in dieser Branche. Andere Bankster, darunter Citigroup, Barclays und 381 Geschäftsbanken, sind ebenfalls in Kohle investiert.

Der amerikanische Steuerzahler wird für das kriminelle Verhalten von Norfolk Southern, BlackRock und Vanguard aufkommen müssen. Am Dienstag forderte Mike DeWine, Gouverneur von Ohio, den Kongress auf, auf die sich ausweitende Krise zu reagieren, einschließlich der Verschmutzung des Ohio River (das Ohio River Basin erstreckt sich über 204.000 Quadratmeilen und umfasst Gebiete in 15 Bundesstaaten, in denen mehr als 25 Millionen Menschen leben, das sind 10 % der US-Bevölkerung).

“Wenn die Wasserversorgung verunreinigt ist, kann Vinylchlorid in die Haushaltsluft gelangen, wenn das Wasser zum Duschen, Kochen oder Waschen verwendet wird”, stellt das National Cancer Institute fest.

Ostpalästina erlebt eine große Umweltkrise und eine ernsthafte Bedrohung für die Gesundheit von Millionen von Amerikanern. Norfolk Southern ist dafür verantwortlich, dass die Katastrophe geschehen konnte, und sein Investor BlackRock wird nicht zur Verantwortung gezogen. “In einer Pressemitteilung teilte Norfolk Southern mit, dass sie mehr als 1 Million Dollar an mehr als 700 Familien in der Region verteilt haben, um die durch die Evakuierung entstandenen Kosten zu erstatten”, berichtet WVXU in Cincinnati.

Außerdem wurden den Bewohnern Luftreiniger gespendet, mehr als 300 Lufttests in den Haushalten durchgeführt, von denen mehr als 100 weitere geplant sind, und derzeit wird das Brunnenwasser in der Region getestet. Zur Überwachung des Trinkwassers wurde eine Arbeitsgruppe für Trinkwasser eingerichtet. Privaten Brunnen wird Vorrang eingeräumt.

Luftreiniger und die Überwachung von Brunnen werden nichts gegen künftige Leber-, Milz-, Nieren- und Lungenkrebserkrankungen der Einwohner von East Palestine ausrichten, zusätzlich zur Gesundheit von Millionen anderer Menschen in Ohio und den umliegenden Staaten.

Die Reaktion wird wahrscheinlich einem altbekannten Muster folgen: Norfolk Southern wird zu einer Geldstrafe verurteilt und das Bewusstsein für sein kriminelles Verhalten wird in den Hintergrund treten, so wie es bei der Wasserkrise in Flint der Fall war.

In Flint, Michigan, leiden die Einwohner seit fast einem Jahrzehnt unter dem durch krankhafte Bakterien und Bleivergiftung verseuchten Trinkwasser.

“Die Wasserproblematik in Flint frustriert mich”, schrieb der damalige Stabschef von Gouverneur Rick Snyder, Dennis Muchmore, in einer E-Mail. “Ich glaube wirklich nicht, dass die Leute den Vorteil des Zweifels bekommen. Diese Leute sind verängstigt und besorgt über die gesundheitlichen Auswirkungen, und sie werden im Grunde von uns abgewimmelt (als Staat haben wir einfach kein Mitgefühl mit ihrer Notlage).”

Norfolk Southern und BlackRock werden nicht mit ernsthaften Konsequenzen für die Katastrophe in Ostpalästina rechnen müssen.

Außerdem scheint die Krise nicht auf dem Radar der Klimakrieger Al Gore und Greta Thunberg zu sein. Die Krise hat zwar zu einer beiläufigen Berichterstattung geführt, aber sie hat nicht die Aufmerksamkeit der Medien erhalten, die sie verdient. So wurde ein Reporter, der Antworten verlangte, während einer Pressekonferenz zu Boden geworfen, in Handschellen abgeführt und verhaftet. Übersetzt mit Deepl.com

