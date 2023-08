Blinken wirft Wagner „Ausnutzung“ der Instabilität in Niger vor

Nachdem der Besuch von Victoria Nuland in Niger am Montag keine Früchte getragen hat, hat Außenminister Antony Blinken die Wagner-Gruppe beschuldigt, die Instabilität in dem westafrikanischen Land ausnutzen zu wollen, um ihren und Russlands Einfluss zu vergrößern.

„Ich denke, dass das, was in Niger passiert ist und weiterhin passiert, nicht von Russland oder Wagner angestiftet wurde, aber… sie haben versucht, daraus einen Vorteil zu ziehen“, sagte er am Dienstag der BBC.

„An jedem einzelnen Ort, an den diese Wagner-Gruppe gegangen ist, gab es Tod, Zerstörung und Ausbeutung“, fügte Blinken hinzu. „Die Unsicherheit hat zugenommen, nicht abgenommen“.

Wie wir bereits berichtet haben, hat die stellvertretende Außenministerin Nuland versucht, die nigrischen Juntaführer aus denselben Gründen vor einer Zusammenarbeit mit Wagner zu warnen.

Blinken betonte weiter, dass die Instabilität in Niger und der Region eine „Wiederholung dessen ist, was in anderen Ländern passiert ist, wo sie nur Schlechtes nach sich zogen“.

Die Kommentare kommen, nachdem mehrere internationale Berichte besagten, dass Nigers Putschisten in Gesprächen mit Wagner stehen, inmitten von Befürchtungen, dass ein westlich-freundlicher afrikanischer Block von Nachbarländern (ECOWAS) militärisch intervenieren könnte, um den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder einzusetzen, der derzeit unter Hausarrest steht.

Einem kürzlich veröffentlichten CFR-Briefing zufolge ist Wagner in ganz Afrika präsent und unterstützt verschiedene Regierungen vor allem bei Sicherheits- und Antiterrormaßnahmen sowie bei der Ausbildung:

Die Wagner-Gruppe hat in mehreren afrikanischen Ländern Niederlassungen gegründet, wo sich viele ihrer Operationen auf Sicherheitsfragen konzentrieren. Sie hat häufig Sicherheitsdienste und paramilitärische Unterstützung bereitgestellt und Desinformationskampagnen für unruhige Regime im Austausch für Ressourcenzugeständnisse und diplomatische Unterstützung gestartet. Am aktivsten ist Wagner in der Zentralafrikanischen Republik (ZAR), in Libyen, Mali und im Sudan, die alle aufgrund ihres kolonialen Erbes und der ihnen innewohnenden politischen Differenzen ein schwieriges Verhältnis zum Westen haben.

Demonstranten, die den Staatsstreich in Niger befürworten, wurden in letzter Zeit häufig mit russischen Flaggen gesehen, was auf eine tiefgreifende antiwestliche Stimmung hindeutet.

Beunruhigend ist, dass sowohl französische als auch amerikanische Truppen in der Region stationiert sind, während die Wagner-Söldner in Mali, gleich neben dem Niger, stehen. Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte den Staatsstreich gefeiert und den vergangenen französischen und westlichen Kolonialismus in Afrika gegeißelt:

In einer langen Botschaft, die in den sozialen Medien gepostet wurde, machte Prigozhin das Erbe des Kolonialismus für die Situation in Niger verantwortlich und behauptete, ohne Beweise zu liefern, dass westliche Staaten terroristische Gruppen in dem Land unterstützten. Niger war einst eine französische Kolonie und vor dem Putsch in dieser Woche eine der wenigen Demokratien in der Region.

Aus der Sicht des Westens steht der wachsende russische Einfluss in Afrika im Hintergrund.

Doch jene afrikanischen Führer, die sich derzeit auf die Seite der Putschisten in Niger stellen, warnen stattdessen vor dem Einfluss der NATO und erinnern an das katastrophale Erbe der US-NATO-Intervention in Libyen im Jahr 2011…

In jüngster Zeit gab es übertriebene Schlagzeilen, die behaupteten, Putin wolle seinen Einfluss auf Niger und ganz Westafrika ausdehnen. Tatsache ist aber auch, dass das US-AFRICOM seit langem eine bedeutende militärische Präsenz in Form von Drohnen- und Spezialeinsatzbasen auf dem Kontinent hat. Übersetzt mit Deepl.com