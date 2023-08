From Chi-Town bagman to ECOWAS chairman: meet the former money launderer leading the push to invade Niger – The Grayzone Since the overthrow of Niger’s US-friendly government, West African nations of the ECOWAS bloc have threatened an invasion of their neighbor. Before leading the charge for intervention, ECOWAS chair Bola Tinubu spent years laundering millions for heroin dealers in Chicago, and has since been ensnared in numerous corruption scandals.

Der ECOWAS-Vorsitzende Bola Tinubu hat vor seiner Intervention jahrelang Millionen für Heroindealer in Chicago gewaschen und ist seitdem in zahlreiche Korruptionsskandale verwickelt worden.

Bola Tinubu, nigerianischer Präsident und ECOWAS-Vorsitzender, hat Millionen für Heroindealer gewaschen

Von Alex Rubinstein und Kit Klarenberg / The Grayzone

5. August 2023

Stunden nachdem Nigers vom Westen unterstützter Führer am 28. Juli von der Präsidentengarde des Landes festgenommen wurde, schaltete sich der nigerianische Präsident und Vorsitzende der Wirtschaftsgemeinschaft Westafrikanischer Staaten (ECOWAS) Bola Tinubu ein und warnte, dass die Gruppe der Nationen „keine Situation tolerieren wird, die die demokratisch gewählte Regierung entmündigt“.

„Als Vorsitzender der ECOWAS … erkläre ich ohne Umschweife, dass Nigeria fest an der Seite der gewählten Regierung in Niger steht.“

Zwei Tage später verhängte die ECOWAS strenge Sanktionen gegen Niger, und der Block stellte ein klares Ultimatum: Wenn die neu eingesetzte Junta den gestürzten Präsidenten nicht innerhalb einer Woche wieder einsetzt, werden die prowestlichen afrikanischen Regierungen der Gruppe dies tun – notfalls mit militärischen Mitteln.

Am Samstag, den 6. Juli – einen Tag vor Ablauf der Frist – genehmigten die ECOWAS-Führer einen Plan zum Einmarsch in das Land, mit dem ominösen Vorbehalt, dass sie „den Putschisten nicht sagen werden, wann und wo wir zuschlagen werden“.

Wenn es nach dem Willen der ECOWAS geht, werden die Mitgliedsstaaten Benin, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Gambia, Ghana, Guinea Bissau, Liberia, Nigeria, Sierra Leone, Sénégal und Togo unter Druck gesetzt, ihre Soldaten zur Invasion Nigers zu entsenden.

Diese Entwicklungen haben das normalerweise übersehene westafrikanische Land Niger ins Rampenlicht der westlichen Medien gerückt. Sollten jedoch Feindseligkeiten ausbrechen, würde nicht nur ein einziger verarmter afrikanischer Staat im Fadenkreuz stehen.

Die Nachbarländer Burkina Faso, Mali und Guinea, die ebenfalls von Militärregierungen regiert werden, die vor kurzem gewaltsam die Macht ergriffen haben, haben alle davor gewarnt, dass jeder Angriff auf Niger auch als Angriff auf sie betrachtet wird. Für den Fall, dass ihre ECOWAS-Rivalen den ersten Schritt machen, haben die Staaten, die von den Mainstream-Medien als Afrikas „Putschgürtel“ bezeichnet werden, zugesagt, ebenfalls ihre militärischen Kräfte zu mobilisieren – eine Ankündigung, die alle Illusionen zerstören sollte, dass die Wiedereinsetzung des früheren Präsidenten des Landes ein schmerzloser Prozess sein würde.

An der Spitze der prowestlichen Koalition steht der Präsident des mächtigsten Landes, Nigeria: Bola Tinubu. Er ist einer der reichsten Männer Nigerias, doch die Quelle des Vermögens des skandalgeplagten Präsidenten bleibt unklar.

Aus Dokumenten, die von The Grayzone eingesehen wurden, geht hervor, dass Tinubu seit langem in den USA lebt und als Komplize in einem massiven Drogengeschäft genannt wird, bei dem er im Auftrag eines Verwandten, der mit Heroin handelt, Millionen wusch.

Bola Tinubus Karriere wird durch Drogenhandel und Korruptionsvorwürfe beeinträchtigt

Seit mehr als 30 Jahren ist Bola Tinubu eine wichtige Kraft in der nigerianischen Politik und Wirtschaft. Seine Spitznamen reichen von „Mutter des Marktes“ über „der Pate von Lagos“ bis hin zu „der Löwe von Bourdillon“. Doch seine Macht innerhalb Nigerias blieb von der internationalen Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, bis er 2023 den ECOWAS-Vorsitz übernahm, nachdem er die Präsidentschaft in einer von der US-Regierung aufmerksam verfolgten Wahl gewonnen hatte.

Als Präsident führte Tinubu rasch ein System von Wirtschaftsreformen ein, das vom US-kontrollierten Internationalen Währungsfonds und der Weltbank unterstützt wurde. Im Laufe von Tinubus politischer Karriere in Nigeria hat der afrikanische Unternehmer eine enge Beziehung zur US-Botschaft gepflegt. Laut einer Reihe von geheimen Kabeln des Außenministeriums, die von WikiLeaks veröffentlicht wurden, verließen sich amerikanische Beamte in hohem Maße auf Tinubus Einschätzungen der innenpolitischen Landschaft.

Das frühe Leben des ECOWAS-Vorsitzenden ist geheimnisumwittert, und sogar sein genaues Alter ist unbekannt. Nahezu jedes Detail von Tinubus persönlichem Werdegang – bevor er mit einem Studentenvisum nach Chicago kam – ist umstritten, auch sein rechtmäßiger Geburtsname.

Aus den Unterlagen der Chicago State University geht hervor, dass Tinubu 1979 einen Abschluss in Betriebswirtschaftslehre erhielt. In den folgenden Jahren war Tinubu Medienberichten zufolge in irgendeiner Funktion bei einer Reihe großer multinationaler Unternehmen mit Sitz in den USA beschäftigt, darunter Mobil Oil Nigeria, das Beratungsunternehmen Deloitte und GTE, das damals das größte Kommunikations- und Versorgungsunternehmen in den USA war.

Von den wenigen Details über die frühen Taten des nigerianischen Präsidenten, die bestätigt werden können, stammen viele aus einer Gerichtsakte aus dem Jahr 1993, in der Tinubu als Komplize bei einer großen Drogenschmuggeloperation im Mittleren Westen genannt wird.

Wie der Journalist David Hundeyin ausführlich dargelegt hat, geht aus Gerichtsdokumenten des US-Bezirksgerichts für den nördlichen Bezirk von Illinois hervor, dass Tinubu ein kleines Vermögen angehäuft hat, indem er Geld für einen mit Heroin handelnden Verwandten in Chicago gewaschen hat, und dass US-Regierungsbeamte schließlich weit über eine Million Dollar von verschiedenen Bankkonten beschlagnahmt haben, die auf den Namen des derzeitigen nigerianischen Präsidenten registriert waren.

In einem Bericht des IRS-Spezialagenten Kevin Moss aus dem Jahr 1993 heißt es: „Es besteht der begründete Verdacht, dass es sich bei den Geldern auf bestimmten Bankkonten, die von Bola Tinubu kontrolliert werden, um Erlöse aus dem Drogenhandel handelt; daher sind diese Gelder für die Vereinigten Staaten verfallen.

In den Dokumenten beschreibt Moss eine äußerst enge Arbeitsbeziehung zwischen dem zukünftigen nigerianischen Präsidenten und zwei nigerianischen Heroinhändlern namens Abiodun Olasuyi Agbele und Adegboyega Mueez Akande, von denen letzterer als Tinubus Cousin auf einem Antrag für ein Fahrzeugdarlehen aufgeführt war.

„Bankangestellten zufolge wurde Bola Tinubu, als er im Dezember 1989 zur First Heritage Bank kam, um die Konten zu eröffnen, von Adegboyega Mueez Akande vorgestellt, der zu dieser Zeit ein Konto bei der Bank unterhielt.“ Außerdem geht aus den Bankunterlagen hervor, dass „Bola Tinubu auch ein gemeinsames Girokonto auf seinen Namen und den Namen seiner Frau Oluremi Tinubu eröffnete“, die „zuvor auch ein gemeinsames Konto bei dieser Bank mit Audrey Akande, der Frau von Adegboyega Mueez Akande, eröffnet hatte“, erklärte Moss. Bei mehreren Anträgen stimmten die von Tinubu verwendeten Adressen genau mit denen überein, die Akande zuvor benutzt hatte.

„Laut Bankunterlagen eröffnete Tinubu im Dezember 1989 bei der First Heritage Bank ein individuelles Geldmarktkonto und ein JETZT-Konto“, so der Special Agent. „Im Antrag gab Tinubu an, seine Adresse sei 7504 South Stewart, Chicago, Illinois“ – dieselbe Adresse, die zuvor von Akande benutzt wurde“.

„Aus den Bankunterlagen geht hervor, dass fünf Tage nach der Kontoeröffnung, am 4. Januar 1990, 80.000 Dollar auf das NOW-Konto bei der First Heritage Bank eingezahlt wurden, und zwar per Überweisung durch die First Chicago von der Banc One Houston“, heißt es in dem Bericht weiter. Nach Angaben der IRS wurde das Geld von Akande überwiesen.

Aber die finanziellen Beziehungen des nigerianischen Präsidenten zu den Heroinhändlern gingen noch weiter, so der IRS-Spezialagent. Er schrieb, dass Citibank-Aufzeichnungen „zwei zusätzliche Firmenkonten auf den Namen Compass Finance and Investment Company, Ltd. dokumentierten, die von Bola Tinubu kontrolliert wurden“.

„Als Bola Tinubu diese Konten eröffnete“, legte er einen Gesellschaftsvertrag und eine Satzung vor“, die Mueez Adegboyega Akande und Abiodun Olasuyi Agbele als Direktoren der Compass Finance and Investment Company Ltd. auswiesen“, schrieb Moss.

Am Ende schaffte es Tinubu irgendwie, 1990 über 660.000 Dollar auf sein Konto bei der First Heritage Bank einzuzahlen, und mehr als 1,2 Millionen Dollar im folgenden Jahr – und das alles, während er behauptete, von seiner Position bei Mobil Oil Nigeria nur 2.400 Dollar pro Monat zu bekommen.

Als die Ermittlungen gegen das Geldwäschesystem an Fahrt gewannen, verließ Tinubu die USA und kehrte nach Nigeria zurück. Schließlich gelang es Moss, Tinubu bei mehreren Gelegenheiten telefonisch zu sprechen, und der Sonderagent berichtete, dass der künftige Präsident zunächst seine persönlichen und finanziellen Beziehungen zu den beiden Drogenhändlern einräumte.

Doch Ende Januar 1992 „teilte Tinubu den Ermittlern mit, dass er keine geschäftlichen oder finanziellen Beziehungen zu Abele oder Akande unterhalte“, schrieb Moss. „Diese Information widersprach seinen früheren Aussagen vom 13. Januar 1992, als er den Strafverfolgungsbehörden mitteilte, dass das Geld, das zur Eröffnung des Kontos bei der First Heritage Bank verwendet wurde, von Akande stammte.

Zurück in Nigeria hatte Tinubu bereits begonnen, in die politische Arena einzutreten. Im Jahr 1992 wurde er in den Senat gewählt, und 1999 wurde er Gouverneur des Staates Lagos, ein Amt, das er bis 2007 innehatte. Irgendwann in seiner Amtszeit baute Tinubu eine Beziehung zur US-Botschaft auf, die laut einer von Wikileaks veröffentlichten Sammlung diplomatischer Dokumente noch jahrelang andauern sollte.

Doch selbst seine Verbündeten im Außenministerium konnten nicht umhin, Tinubus Hang zur Unehrlichkeit zu bemerken. In einem besonders bemerkenswerten Telegramm wurde darauf hingewiesen, dass der Politiker „dafür bekannt ist, mit den Fakten zu spielen“ und „in der Vergangenheit dabei ertappt wurde, seine Bildungsleistungen zu beschönigen“.

Letztendlich schien Tinubus Nützlichkeit jedoch sein lockeres Verhältnis zur Wahrheit zu überwiegen, und der künftige nigerianische Präsident versorgte amerikanische Beamte mit einer nahezu kontinuierlichen Einschätzung der politischen Lage in seinem Land. Ein typisch intimes Treffen mit Tinubu endete mit der Bemerkung des US-Botschafters in Nigeria: „Wie immer fanden wir seine Einschätzung der nationalen politischen Szene aufschlussreich.“

Als die Kabel 2011 ans Licht kamen, waren viele Nigerianer schockiert über die Offenheit, mit der ihre gewählten Vertreter mit den Gesandten Washingtons sprachen. „Die Bereitschaft unserer Eliten, unaufgefordert Informationen über das Land an US-Beamte weiterzugeben, verrät einen infantilen Durst nach einer väterlichen Diktatur“, schrieb der nigerianisch-amerikanische Professor und Kolumnist Farooq Kperogi.

Obwohl Tinubu wegen seiner angeblichen Rolle in einer Verschwörung zum Heroinhandel der Justiz zu entkommen schien, wurde der ECOWAS-Vorsitzende während seiner gesamten politischen Karriere in Nigeria immer wieder der Korruption bezichtigt. Seit seinem Ausscheiden aus dem Amt des Gouverneurs von Lagos im Jahr 2007 hat Tinubu „jeden nachfolgenden siegreichen Kandidaten ausgewählt“, so die DW, die Anfang des Jahres feststellte, dass der Tycoon „als einer der reichsten Politiker Nigerias gilt, aber die Quelle seines Reichtums ist unbekannt“.

In den letzten Jahren kamen immer mehr Hinweise auf die Herkunft des Vermögens ans Licht, das einer der führenden politischen Akteure Afrikas angehäuft hat.

Im Jahr 2009 ermittelte die Londoner Metropolitan Police gegen Tinubu wegen des Vorwurfs, der Politiker habe mit zwei anderen nigerianischen Gouverneuren Geld zusammengelegt, um eine Scheinfirma mit dem Namen African Development Fund Incorporation“ zu gründen.

Die Ermittler behaupteten, dass es sich bei der ungewöhnlichen Geschäftsvereinbarung in Wirklichkeit um eine gemeinsame Anstrengung zum illegalen Erwerb von Anteilen an ECONET handelte, einem Telekommunikationsunternehmen, das von dem US-Geheimdienstmitarbeiter und Gates-Stiftungstreuhänder Strive Masiyiwa gegründet wurde. Die Versuche, die Rechtmäßigkeit der fraglichen Transaktionen zu untersuchen, wurden jedoch zunichte gemacht, als die nigerianische Bundesregierung die britischen Ermittlungen abblockte, die schließlich ohne eine einzige Verhaftung abgeschlossen wurden. Bis heute haben die nigerianischen Behörden die von den britischen Behörden angeforderten Beweise noch nicht freigegeben.

Im Jahr 2011 wurde Tinubu vor dem Code of Conduct Tribunal in Nigeria angeklagt, weil er illegal 16 ausländische Bankkonten unterhielt. Berichten zufolge weigerte sich der ECOWAS-Vorsitzende, bei einer Gerichtsverhandlung auf der Anklagebank Platz zu nehmen, um die Peinlichkeit zu vermeiden, die er zuvor erlitten hatte, als er vor Gericht fotografiert wurde.

Aber die unwillkommene Aufmerksamkeit scheint wenig dazu beigetragen zu haben, den extravaganten Geschmack des Politikers zu zügeln, und Tinubu fand sich erneut in einem Korruptionsskandal wieder, nachdem die luxuriöse 7.000-Quadratmeter-Villa untersucht worden war, in der der nigerianische Präsident wohnt, wenn er in London medizinisch behandelt wird.

Nach Angaben der nigerianischen Premium Times wurde die riesige Villa in Londons exklusivem Stadtteil Westminster von Tinubus Sohn für einen Spottpreis erworben, der es irgendwie schaffte, die Immobilie mit einem Preisnachlass von etwa 10 Millionen Dollar von einem wohlhabenden Flüchtling zu kaufen – obwohl das Vermögen des Verkäufers, einschließlich der fraglichen Villa, von einem nigerianischen Gericht eingefroren worden war. Auf Fotos, die 2017 in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, sieht man Tinubu in der Villa zusammen mit dem damaligen nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari posieren.

Der jetzige und der frühere Präsident haben jahrzehntelang eng zusammengearbeitet, und Tinubu hat im Wahlkampf öffentlich die alleinige Anerkennung für Buharis Präsidentschaft beansprucht. „Wenn ich nicht vor Ihnen gestanden und die Armee angeführt hätte und gesagt hätte: ‚Buhari, mach weiter, wir stehen hinter dir‘, wäre er niemals Präsident geworden“, sagte er letztes Jahr auf einer Kundgebung zu seinen Anhängern.

Doch die verdächtige Verquickung von Geld und Einfluss endete nicht mit der mysteriösen Villa in London. Während der nigerianischen Parlamentswahlen 2019 gingen Aufnahmen von gepanzerten Lastwagen, die in Tinubus Residenz einfuhren, in den sozialen Medien viral, und der Vorfall wurde weithin als Beweis dafür angesehen, dass der Politiker an einem betrügerischen Wahlbetrug beteiligt war. Doch Tinubu blieb trotzig und sagte Reportern: „Ich habe Geld, wo immer ich will.

„Entschuldigung, ist es mein Geld oder das der Regierung?“, fragte er. „Wenn ich keine Regierungsbehörde vertrete und Geld habe, das ich ausgeben kann, dann gebe ich es, wenn ich will, kostenlos an die Menschen weiter“, betonte er.

Im Januar dieses Jahres änderte sich die offizielle Erklärung für den Vorfall erneut, als ein Vertreter seiner Partei gegenüber einem nigerianischen Fernsehsender erklärte, die fraglichen gepanzerten Fahrzeuge hätten sich einfach „verfahren“ und seien an der falschen Adresse angekommen. Auf die Frage, warum Tinubu scheinbar zugegeben hatte, Bargeld an die Öffentlichkeit zu verteilen, gab der Organisationssekretär der Partei in Lagos den verwirrten Moderatoren eine ebenso unwahrscheinliche Erklärung: „Er hat das im Scherz gesagt.“

ECOWAS als neokoloniale Waffe

Die ECOWAS wurde zwar offiziell mit dem Vertrag von Lagos 1975 gegründet, doch in ihrer offiziellen Geschichte wird darauf hingewiesen, dass die Ursprünge des Blocks auf die Einführung des CFA-Franc im Jahr 1945 zurückgehen, mit dem Frankreichs westafrikanisches Imperium zu einer Union mit einer einzigen Währung zusammengefasst wurde. In der Öffentlichkeit wurde dieser Schritt als wohlwollender Versuch beschrieben, diese Kolonien vor den Folgen der starken Abwertung des französischen Franc im Jahr 1945 zu schützen, die auf die Schaffung des von den USA dominierten Bretton-Woods-Systems folgte. Wie der französische Finanzminister damals sagte:

„In einem Akt der Großzügigkeit und Selbstlosigkeit legt das Mutterland Frankreich, das seinen fernen Töchtern nicht die Folgen seiner eigenen Armut auferlegen will, unterschiedliche Wechselkurse für deren Währung fest.“

In Wirklichkeit bedeutete die Einführung des CFA-Franc, dass Paris in der Lage war, höchst ungleiche Handelsbeziehungen mit seinen afrikanischen Kolonien aufrechtzuerhalten, und das zu einer Zeit, als seine Wirtschaft durch den Zweiten Weltkrieg verwüstet war und sein Überseeimperium sich rasch auflöste. Die Währung machte es für die Mitgliedsstaaten billig, aus Frankreich zu importieren und umgekehrt, aber unerschwinglich für sie, irgendetwas in andere Länder zu exportieren.

Diese erzwungene Abhängigkeit im frankophonen Westafrika schuf einen gefangenen Markt für die Franzosen und damit auch für das übrige Europa. Diese Dynamik, die die regionale Wirtschaftsentwicklung jahrzehntelang gebremst hat, hält bis heute an. Die anhaltende Dominanz des CFA-Franc sorgt dafür, dass die westafrikanischen Staaten unter der wirtschaftlichen und politischen Kontrolle Frankreichs bleiben. Diese afrikanischen Staaten sind nicht in der Lage, sinnvolle politische Änderungen zu bewirken, da sie keine Kontrolle über ihre eigene Währungspolitik haben.

Die Tatsache, dass die Währung in der autorisierten Geschichte der ECOWAS eine so große Rolle spielt, ist aufschlussreich, da der Block seit langem als verlängerter Arm des französischen Imperialismus kritisiert wird. Nicht umsonst machte der damalige französische Präsident Charles de Gaulle 1960 die Mitgliedschaft im CFA-Franc zu einer Vorbedingung für die Entkolonialisierung Afrikas.

Obwohl ECOWAS theoretisch dazu gedacht ist, die kollektive Verhandlungsmacht der Mitgliedsstaaten durch die Förderung der „zwischenstaatlichen wirtschaftlichen und politischen Zusammenarbeit“ zu maximieren, erleichtert eine solche Harmonisierung ehemaligen imperialen Mächten wie Frankreich die Ausbeutung und Schwächung der Länder, aus denen sie bestehen. Der Block zwingt seinen Mitgliedern einen strengen, vom Westen genehmigten Rechts- und Finanzrahmen auf, und jeder Staat, der von diesen Regeln abweicht, wird hart bestraft.

Im Januar 2022 verhängte die ECOWAS strenge Sanktionen gegen Mali, woraufhin Tausende auf die Straße gingen, um die Militärregierung zu unterstützen, die im Januar des Vorjahres die Macht übernommen hatte. Im Zuge der Bemühungen der neuen Regierung, das Land von bösartigem ausländischem Einfluss zu säubern, wurde ein vollständiges Verbot französischer Medien verhängt, eine Entscheidung, die von der UNO kritisiert, von der malischen Bevölkerung jedoch begrüßt wurde.

Die ECOWAS ergriff ähnliche Maßnahmen gegen Burkina Faso als Reaktion auf einen Militärputsch im September 2022, durch den Paul-Henri Sandaogo Damiba nach nur acht Monaten an der Macht abgesetzt wurde. Obwohl Damiba selbst durch einen Militärputsch an die Macht kam, gab es kaum Verurteilungen seitens westlicher Offizieller und nur wenige Vorschläge, dass die ECOWAS Sanktionen verhängen sollte – vielleicht aufgrund der pro-westlichen Ausrichtung des gestürzten Führers und seines Status als Absolvent mehrerer Elitekurse des US-Militärs und des Außenministeriums.

Seit 1990 hat die ECOWAS sieben verschiedene Konflikte in Westafrika ausgetragen, um die vom Westen bevorzugten Despoten in der Region zu schützen. Zwischen 1960 und 2020 hat Paris 50 verschiedene offene Interventionen in Afrika durchgeführt. Zahlen über die in dieser Zeit durchgeführten geheimen Aktivitäten sind nicht verfügbar, aber die Fingerabdrücke des Landes sind überall auf zahlreichen manipulierten Wahlen, Putschen und Ermordungen zu sehen, die willfährige, korrupte Regierungen auf dem ganzen Kontinent an der Macht gehalten haben.

Wie Präsident Jacques Chirac 2008 bemerkte, „wird Frankreich ohne Afrika in den Rang einer dritten [Welt-]Macht abrutschen“. Diese Perspektive wurde 2013 in einem Bericht des französischen Senats mit dem Titel Afrika ist unsere Zukunft“ bekräftigt. In der Tat ist die bloße Existenz antiimperialistischer Regierungen in der Region für Paris unerträglich.

Zum Glück für die französische Elite sind kompromittierte Figuren wie Bola Tinubu immer noch zur Stelle, um ihre Drecksarbeit für sie zu erledigen. Übersetzt mit Deepl.com

Alex Rubinstein ist ein unabhängiger Reporter bei Substack. Sie können sich hier anmelden, um kostenlose Artikel von ihm in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen. Wenn Sie seinen Journalismus unterstützen möchten, der niemals hinter einer Bezahlschranke verschwindet, können Sie ihm eine einmalige Spende über PayPal hier zukommen lassen oder seine Berichterstattung über Patreon hier unterstützen.

Kit Klarenberg

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

