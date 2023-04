Bombshell filing: 9/11 hijackers were CIA recruits – The Grayzone At least two 9/11 hijackers had been recruited into a joint CIA-Saudi intelligence operation that was covered up at the highest level, according to an explosive new court filing.

Bomben-Akte: 9/11-Entführer waren CIA-Rekruten

von Kit Klarenberg

18. April 2023

Mindestens zwei der Flugzeugentführer vom 11. September 2001 wurden für eine gemeinsame Operation der CIA und des saudischen Geheimdienstes rekrutiert, die auf höchster Ebene vertuscht wurde, wie aus einem brisanten neuen Gerichtsdossier hervorgeht.

Ein neu veröffentlichtes Gerichtsdossier wirft ernste Fragen über die Beziehung zwischen Alec Station, einer CIA-Einheit, die den Al-Qaida-Chef Osama bin Laden und seine Mitarbeiter aufspüren sollte, und zwei Entführern vom 11. September 2001 im Vorfeld der Anschläge auf, die auf höchster Ebene des FBI vertuscht wurde.

Bei der von SpyTalk erhaltenen Akte handelt es sich um eine 21-seitige Erklärung von Don Canestraro, einem leitenden Ermittler für das Office of Military Commissions, der Rechtsinstanz, die die Fälle der 9/11-Angeklagten überwacht. Sie fasst geheime Offenlegungen der Regierung und private Interviews zusammen, die er mit anonymen hochrangigen CIA- und FBI-Beamten führte. Viele Agenten, die mit Canestraro sprachen, leiteten die Operation Encore, die abgebrochene, lang andauernde Untersuchung der Verbindungen der saudischen Regierung zu den Anschlägen vom 11. September.

Trotz der Durchführung mehrerer langwieriger Befragungen einer Reihe von Zeugen, der Vorlage von Hunderten von Seiten an Beweismaterial, der formellen Untersuchung mehrerer saudischer Beamter und der Einsetzung einer Grand Jury zur Untersuchung eines von Riad aus betriebenen US-amerikanischen Unterstützungsnetzwerks für die Flugzeugentführer wurde die Operation Encore 2016 abrupt beendet. Angeblich war dies auf ein kompliziertes FBI-internes Zerwürfnis über die Ermittlungsmethoden zurückzuführen.

Bei der ursprünglichen Veröffentlichung im Jahr 2021 in der öffentlichen Gerichtskartei des Amtes waren alle Teile des Dokuments mit Ausnahme der Kennzeichnung “nicht klassifiziert” geschwärzt. Angesichts des brisanten Inhalts ist es nicht schwer zu verstehen, warum: Canestraros Untersuchung kam zu dem Schluss, dass mindestens zwei der Flugzeugentführer vom 11. September 2001 entweder wissentlich oder unwissentlich für eine gemeinsame Operation der CIA und des saudischen Geheimdienstes rekrutiert worden waren, die möglicherweise schief gelaufen war.

Eine 50/50 Chance” für eine saudische Beteiligung

1996 wurde unter der Aufsicht der CIA die Alec Station gegründet. Die Initiative sollte eine gemeinsame Ermittlungsarbeit mit dem FBI umfassen. Die der Einheit zugewiesenen FBI-Agenten mussten jedoch bald feststellen, dass es ihnen untersagt war, ohne Genehmigung der CIA Informationen an die Zentrale des FBI weiterzugeben, und dass sie bei Zuwiderhandlung harte Strafen zu gewärtigen hatten. Bemühungen um einen Informationsaustausch mit der entsprechenden Einheit des FBI – der I-49-Einheit in New York – wurden wiederholt blockiert.

Ende 1999, als das System wegen eines bevorstehenden groß angelegten Al-Qaida-Terroranschlags in den USA “rot blinkte”, überwachten die CIA und die NSA einen “operativen Kader” innerhalb einer Al-Qaida-Zelle, zu der auch die saudischen Staatsbürger Nawaf al-Hazmi und Khalid al-Mihdhar gehörten. Die beiden sollen später den American Airlines Flug 77 entführt haben, der am 11. September in das Pentagon stürzte.

Al-Hazmi und al-Midhar hatten an einem Al-Qaida-Gipfel teilgenommen, der zwischen dem 5. und 8. Januar 2000 in Kuala Lumpur, Malaysia, stattfand. Das Treffen wurde von den örtlichen Behörden auf Ersuchen von Alec Station heimlich fotografiert und auf Video aufgezeichnet, obwohl offenbar kein Ton aufgezeichnet wurde. Auf dem Weg dorthin reiste Mihdhar durch Dubai, wo CIA-Agenten in sein Hotelzimmer einbrachen und seinen Pass fotokopierten. Daraus ging hervor, dass er ein Visum für die mehrfache Einreise in die USA besaß.

In einem zeitgleichen internen CIA-Kabel heißt es, dass diese Information sofort an das FBI “zur weiteren Untersuchung” weitergeleitet wurde. In Wirklichkeit unterließ es Alec Station nicht nur, das FBI über Mihdhars US-Visum zu informieren, sondern verbot dies auch ausdrücklich zwei FBI-Agenten, die der Einheit zugeteilt waren.

“[Ich sagte] ‘Wir müssen das FBI darüber informieren. Diese Typen sind eindeutig böse … wir müssen es dem FBI sagen.’ Und dann sagte [die CIA] zu mir: ‘Nein, das ist nicht der Fall des FBI, nicht die Zuständigkeit des FBI'”, so Mark Rossini, einer der betroffenen FBI-Agenten. “Wenn wir den Hörer abgenommen und das FBI angerufen hätten, hätte ich gegen das Gesetz verstoßen. Ich … wäre an diesem Tag aus dem Gebäude entfernt worden. Man hätte mir die Genehmigung entzogen, und ich wäre verschwunden.”

Am 15. Januar reisten Hazmi und Mihdhar über den internationalen Flughafen von Los Angeles in die USA ein, nur wenige Wochen nach dem vereitelten Millenniumsplan. Omar al-Bayoumi, ein “Geistermitarbeiter” der saudischen Regierung, holte sie sofort in einem Flughafenrestaurant ab. Nach einem kurzen Gespräch half Bayoumi ihnen, eine Wohnung in der Nähe seiner eigenen in San Diego zu finden, unterschrieb ihren Mietvertrag mit, richtete Bankkonten ein und schenkte ihnen 1.500 Dollar für die Miete. In der Folgezeit hatten die drei mehrere Kontakte.

In Gesprächen mit Ermittlern der Operation Encore behauptete Bayoumi Jahre später, dass sein Zusammentreffen mit den beiden Möchtegern-Entführern reiner Zufall war. Seine außerordentliche praktische und finanzielle Unterstützung sei einfach wohltätig gewesen, motiviert durch Sympathie für die beiden, die kaum Englisch sprechen konnten und mit der westlichen Kultur nicht vertraut waren.

Das FBI war anderer Meinung und kam zu dem Schluss, dass Bayoumi ein saudischer Spion war, der eine Reihe von Al-Qaida-Agenten in den USA betreute. Sie hielten es auch für “50/50 wahrscheinlich”, dass er – und damit auch Riad – detaillierte Vorkenntnisse über die Anschläge vom 11. September 2001 hatte.

Diese bemerkenswerte Erkenntnis wurde erst zwei Jahrzehnte später öffentlich bekannt, als ein Teil der Operation Encore-Dokumente auf Anweisung der Biden-Administration freigegeben wurde, und wurde von den Mainstream-Medien völlig ignoriert. Don Canestraros Erklärung enthüllt nun, dass die FBI-Ermittler in ihrer Einschätzung sogar noch weiter gingen.

Ein Spezialagent des FBI, der in dem Dokument als “CS-3” bezeichnet wird, erklärte, dass Bayoumis Kontakt mit den Entführern und die anschließende Unterstützung “auf Geheiß der CIA über den saudischen Geheimdienst erfolgte”. Der ausdrückliche Zweck von Alec Station war es, “Al-Hazmi und Al-Mihdhar über eine Verbindungsbeziehung zu rekrutieren”, und zwar mit Hilfe des General Intelligence Directorate von Riad.

Eine höchst “ungewöhnliche” CIA-Einheit

Der offizielle Auftrag der Alec Station bestand darin, bin Laden aufzuspüren, “Informationen über ihn zu sammeln, Operationen gegen ihn durchzuführen, seine Finanzen zu stören und die politischen Entscheidungsträger vor seinen Aktivitäten und Absichten zu warnen”. Zu diesen Aktivitäten gehörte natürlich auch die Anwerbung von Informanten innerhalb von Al Qaida.

Wie mehrere hochrangige Quellen Canestraro mitteilten, war es jedoch äußerst “ungewöhnlich”, dass eine solche Einheit an der Sammlung von Informationen und der Rekrutierung von Aktiva beteiligt war. Die in den USA ansässige Einheit wurde von CIA-Analysten geleitet, die normalerweise keine Mitarbeiter verwalten. Rechtlich gesehen ist diese Arbeit ausschließlich den “in verdeckten Operationen” ausgebildeten und im Ausland stationierten Sachbearbeitern vorbehalten.

“CS-10”, ein CIA Case Officer in der Alec Station, stimmte der Aussage zu, dass Hazmi und Mihdhar über Bayoumi eine Beziehung zur CIA unterhielten, und war erstaunt, dass die Einheit überhaupt mit dem Versuch beauftragt wurde, Al Qaida zu infiltrieren. Sie waren der Meinung, dass es “fast unmöglich wäre, Informanten innerhalb der Gruppe zu entwickeln”, da die “virtuelle” Station in einem Keller in Langley angesiedelt war, “mehrere tausend Meilen von den Ländern entfernt, in denen Al-Qaida vermutlich operierte.”

“CS-10” sagte weiter aus, dass sie “andere ungewöhnliche Aktivitäten” in der Alec Station beobachteten. Analysten innerhalb der Einheit “leiteten Operationen an Falloffiziere im Feld, indem sie den Offizieren Kabel schickten, die sie anwiesen, eine bestimmte Aufgabe zu erledigen”, was “eine Verletzung der CIA-Verfahren” war. Analysten hatten “normalerweise nicht die Befugnis, einen Sachbearbeiter anzuweisen, etwas zu tun”.

“CS-11”, ein CIA-Operationsspezialist, der “einige Zeit vor den Anschlägen vom 11. September 2001” in der Alec Station stationiert war, sagte, dass er ebenfalls “Aktivitäten beobachtete, die außerhalb der normalen CIA-Verfahren zu liegen schienen”. Die Analysten innerhalb der Einheit “blieben meist unter sich und interagierten nicht häufig” mit anderen. Wenn sie über interne Kabel miteinander kommunizierten, benutzten sie auch operative Pseudonyme, was “CS-11” als seltsam beschrieb, da sie nicht verdeckt arbeiteten “und ihre Beschäftigung bei der CIA keine Geheiminformation war”.

Die ungewöhnliche operative Kultur der Einheit könnte einige der seltsamen Entscheidungen erklären, die in dieser Zeit gegenüber Al-Qaida-Informanten getroffen wurden. Anfang 1998 erhielt ein gemeinsamer FBI-CIA-Informant namens Aukai Collins im Rahmen einer CIA-Mission zur Durchdringung der Londoner Islamistenszene ein verblüffendes Angebot: bin Laden selbst wollte, dass er nach Afghanistan ging, damit sie sich treffen konnten.

Collins leitete die Anfrage an seine Vorgesetzten weiter. Während das FBI die Infiltration der Al-Qaida-Basis befürwortete, lehnte sein CIA-Betreuer die Idee mit den Worten ab, die USA würden auf keinen Fall zulassen, dass ein amerikanischer Agent verdeckt in Bin Ladens Lager eindringt.

In ähnlicher Weise trafen sich im Juni 2001 CIA- und FBI-Analysten der Alec Station mit hochrangigen FBI-Beamten, einschließlich Vertretern der eigenen Al-Qaida-Einheit. Die CIA übermittelte drei Fotos von Personen, die 18 Monate zuvor an dem Treffen in Kuala Lumpur teilgenommen hatten, darunter Hazmi und Mihdhar. Wie sich ein FBI-Beamter für Terrorismusbekämpfung mit dem Codenamen “CS-15” erinnerte, wurden die Daten der Fotos und wichtige Details über die darauf abgebildeten Personen jedoch nicht preisgegeben. Stattdessen fragten die Analysten lediglich, ob das FBI “die Identitäten der Personen auf den Fotos kenne”.

Ein anderer anwesender FBI-Beamter, “CS-12”, bietet einen noch vernichtenderen Bericht. Die Analysten der Alec Station versäumten es nicht nur, biografische Informationen zu geben, sondern deuteten fälschlicherweise an, dass es sich bei einer der Personen um Fahd Al-Quso handeln könnte, einen Verdächtigen im Zusammenhang mit dem Bombenanschlag auf die USS Cole. Darüber hinaus weigerten sie sich rundheraus, Fragen zu den Fotos zu beantworten. Es wurde jedoch bestätigt, dass es kein System gab, das das FBI alarmiert hätte, wenn einer der drei in die USA eingereist wäre – eine “Standard-Ermittlungstechnik” für Terrorverdächtige.

In Anbetracht der Tatsache, dass Hazmi und Mihdhar anscheinend gleichzeitig in irgendeiner Funktion für Alec Station arbeiteten, könnte das Treffen im Juni 2001 durchaus ein Täuschungsmanöver gewesen sein. Die Frage, ob das FBI wusste, wer die beiden sind, brachte keinen nachrichtendienstlichen Nutzen, abgesehen von der Frage, ob das Anti-Terror-Team des FBI über ihre Identität, ihr Aussehen und ihre Anwesenheit in den USA informiert war.

Ziemlich viel Vertuschung

Eine weitere von Canestraros Quellen, ein ehemaliger FBI-Agent, der sich “CS-23” nannte, sagte aus, dass die FBI-Zentrale und ihre Außenstelle in San Diego nach dem 11. September 2001 schnell von “Bayoumis Verbindung zum saudischen Geheimdienst und anschließend von der Existenz der CIA-Operation zur Rekrutierung” von Hazmi und Mihdhar erfuhren.

Doch “hochrangige FBI-Beamte unterdrückten Untersuchungen” zu diesen Angelegenheiten. “CS-23” behauptete außerdem, dass FBI-Agenten, die vor der gemeinsamen Untersuchung des 11. Septembers aussagten, angewiesen wurden, das volle Ausmaß der saudischen Beteiligung an Al-Qaida nicht zu enthüllen.

Die US-Geheimdienste hätten allen Grund gehabt, Riad als einen ihrer engsten Verbündeten vor einer Überprüfung und vor Konsequenzen für seine Rolle bei den Anschlägen vom 11. September zu schützen. Aber die eifrige Komplizenschaft des FBI bei der Vertuschung von Alec Station war möglicherweise durch Eigeninteresse motiviert, da einer der eigenen Leute eng in die Bemühungen der Einheit verwickelt war, Hazmi und Mihdhar zu rekrutieren und ihre Anwesenheit in den USA vor den zuständigen Behörden zu verbergen.

“CS-12”, der an dem Treffen mit Alec Station im Juni 2001 teilnahm, erzählte Canestraro, dass sie im Laufe des Sommers “das FBI-Hauptquartier weiterhin um weitere Informationen zu den Personen auf den Fotos baten”. Am 23. August stießen sie auf eine “elektronische Mitteilung” des FBI-Hauptquartiers, in der Hazmi und Mihdhar identifiziert wurden und festgestellt wurde, dass sie sich in den USA aufhielten.

“CS-12” setzte sich daraufhin mit dem FBI-Analysten in der Alec Station in Verbindung, der die Mitteilung verfasst hatte. Das Gespräch wurde schnell “hitzig”, und der Analyst wies sie an, das Memo “sofort” zu löschen, da sie nicht befugt seien, es einzusehen. Die betreffende FBI-Analystin wurde in der Erklärung nicht namentlich genannt, es handelte sich jedoch um Dina Corsi.

Am nächsten Tag wurde “CS-12” in einer Telefonkonferenz zwischen “CS-12”, Corsi und dem Leiter der Bin-Laden-Einheit des FBI von “Beamten im FBI-Hauptquartier” ausdrücklich angewiesen, “sich zurückzuhalten” und “die Suche” nach Mihdhar einzustellen, da das FBI beabsichtigte, eine “nachrichtendienstliche Untersuchung” gegen ihn einzuleiten. Am nächsten Tag schickte “CS-12” eine E-Mail an Corsi, in der er unverblümt erklärte, dass “jemand sterben wird”, wenn Mihdhar nicht strafrechtlich verfolgt werde.

Es war sicher kein Zufall, dass Alec Station zwei Tage später, am 26. August, das FBI schließlich darüber informierte, dass Hazmi und Mihdhar in den USA waren. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich die beiden bereits in der Endphase der Vorbereitungen für die bevorstehenden Anschläge. Wäre eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet worden, hätte man ihnen das Handwerk legen können. Stattdessen wurde, wie von den Beamten, die mit “CS-12” in Kontakt standen, vorausgesagt, eine nachrichtendienstliche Untersuchung eingeleitet, die jegliche Fahndungsbemühungen behindert hat.

In den Tagen unmittelbar nach den Anschlägen vom 11. September nahmen “CS-12” und andere in New York ansässige FBI-Agenten an einer weiteren Telefonkonferenz mit der Zentrale des FBI teil. Während des Gesprächs erfuhren sie, dass Hazmi und Mihdhar in der Passagierliste von Flug 77 aufgeführt waren. Ein Analytiker in der Leitung ließ die Namen des Paares durch “kommerzielle Datenbanken” laufen und fand sie und ihre Wohnadresse schnell im örtlichen Telefonbuch von San Diego. Es stellte sich heraus, dass sie mit einem FBI-Informanten zusammenlebten.

“CS-12” setzte sich bald darauf mit Corsi in Verbindung, “um Informationen über die Entführer zu erhalten”. Sie antwortete mit einem Foto, das von derselben Überwachungsaktion stammte wie die drei Bilder, die bei dem Treffen zwischen Alec Station und FBI-Agenten im Juni 2001 gezeigt wurden; sie zeigten Walid bin Attash, einen Hauptverdächtigen bei den Bombenanschlägen auf die US-Botschaft in Ostafrika 1998 und dem Angriff auf die USS Cole.

Corsi war nicht in der Lage zu erklären, warum das Foto den FBI-Agenten nicht früher gezeigt wurde. Wäre es ihnen gezeigt worden, hätten sie laut “CS-12” Hazmi und Mihdhar “sofort mit bin Attash in Verbindung gebracht”, was “von einer nachrichtendienstlichen Untersuchung zu einer strafrechtlichen Untersuchung geführt hätte”. Die New Yorker FBI-Außenstelle hätte dann ihre “vollen Ressourcen” darauf verwenden können, die Entführer vor dem schicksalhaften Tag des 11. September 2001 zu finden.

Alec Station-Agenten scheitern nach oben

Die unermüdlichen Bemühungen der Alec Station, ihre Al-Qaida-Aktiva zu schützen, werfen die offensichtliche Frage auf, ob Hazmi und Mihdhar und möglicherweise andere Entführer am Tag des 11. September 2001 tatsächlich für die CIA arbeiteten.

Die wirklichen Motive für das Verschweigen der CIA werden vielleicht nie bekannt werden. Aber es scheint völlig klar zu sein, dass Alec Station nicht wollte, dass das FBI von seiner geheimen Geheimdienstoperation erfährt oder sich in sie einmischt. Wenn die Rekrutierung von Hazmi und Mihdhar lediglich der Informationsbeschaffung und nicht der operativen Leitung diente, ist es unverständlich, dass das FBI nicht darüber informiert wurde und stattdessen aktiv in die Irre geführt wurde.

Mehrere von Canestraro befragte FBI-Quellen spekulierten, dass die Verzweiflung der CIA, Al-Qaida zu durchdringen, sie dazu veranlasste, Alec Station die Befugnis zur Rekrutierung von Aktiva zu erteilen, und sie unter Druck setzte, dies zu tun. Aber wenn dies wirklich der Fall wäre, warum lehnte Langley dann die Möglichkeit ab, Aukai Collins – einen bewährten Undercover-Agenten, der mehrere islamistische Banden infiltriert hatte – zu schicken, um in bin Ladens Netzwerk in Afghanistan einzudringen?

Eine alternative Erklärung ist, dass die Alec Station, ein mächtiges abtrünniges CIA-Team, das niemandem Rechenschaft schuldig ist, die Terrorgruppe für ihre eigenen finsteren Zwecke infiltrieren wollte, ohne die Genehmigung und Kontrolle, die Langley in solchen Fällen normalerweise verlangt. Da Collins ein gemeinsamer Agent mit dem FBI war, konnte man ihm die Teilnahme an einer solch sensiblen Geheimoperation nicht zutrauen.

Kein Mitglied der Alec Station wurde in irgendeiner Weise für die angeblichen “Geheimdienstfehler” bestraft, die den 11. September 2001 ermöglichten. Im Gegenteil, sie wurden sogar belohnt. Richard Blee, der Leiter der Einheit zum Zeitpunkt der Anschläge, und seine Nachfolgerin Alfreda Frances Bikowsky wurden beide in die Operationsabteilung der CIA berufen und zu äußerst einflussreichen Persönlichkeiten im so genannten Krieg gegen den Terror. Corsi ihrerseits wurde beim FBI befördert und stieg schließlich in den Rang eines stellvertretenden stellvertretenden Direktors für Nachrichtendienste auf.

Der Bericht des Geheimdienstausschusses des Senats über das Folterprogramm der CIA ergab, dass Bikowsky eine Schlüsselfigur in den geheimen Machenschaften der Behörde und eine ihrer wichtigsten öffentlichen Fürsprecherinnen war, was eine perverse Wendung darstellt. Es wird immer deutlicher, dass das Programm speziell darauf abzielte, Verdächtigen falsche Aussagen zu entlocken, um den Krieg der USA gegen den Terror zu rechtfertigen und auszuweiten.

Das Verständnis der Öffentlichkeit für die Anschläge vom 11. September 2001 ist in hohem Maße von den Aussagen der CIA-Folteropfer geprägt, die unter extremstem Zwang gefoltert wurden. Und Bikowsky, ein Veteran der Alec Station, die mindestens zwei Möchtegern-Hijacker vom 11. September 2001 versteckte, war für die Verhöre der mutmaßlichen Attentäter zuständig.

Der erfahrene FBI-Deep-Cover-Agent Aukai Collins schloss seine Memoiren mit einer erschütternden Reflexion, die durch Don Canestraros bahnbrechende Erklärung nur noch verstärkt wurde:

“Ich war sehr misstrauisch gegenüber der Tatsache, dass bin Ladens Name buchstäblich Stunden nach dem Angriff erwähnt wurde… Ich wurde sehr skeptisch gegenüber allem, was irgendjemand darüber sagte, was passiert war oder wer es getan hatte. Ich dachte an die Zeit zurück, als ich noch für sie arbeitete und wir die Gelegenheit hatten, Bin Ladens Lager zu betreten. Irgendetwas roch einfach nicht richtig… Bis heute weiß ich nicht, wer hinter dem 11. September steckt, und ich kann nicht einmal raten… Eines Tages wird die Wahrheit ans Licht kommen, und ich habe das Gefühl, dass den Leuten nicht gefallen wird, was sie hören.” Übersetzt mit Deepl.com

Kit Klarenberg ist ein investigativer Journalist, der die Rolle der Geheimdienste bei der Gestaltung von Politik und Wahrnehmung untersucht.

