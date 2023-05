Bono Is Doing Illustrations For The Atlantic Now, Because Everything’s Fake And Stupid ❖ So U2 singer Bono is literally just doing illustrations for the imperialist propaganda rag The Atlantic now, because that’s the sort of thing that happens in a dystopian civilization during the death throes of a globe-spanning empire.

Bono macht jetzt Illustrationen für The Atlantic, weil alles gefälscht und dumm ist

von Caitlin Johnstone

3. Mai 2023

Der U2-Sänger Bono macht jetzt buchstäblich nur noch Illustrationen für das imperialistische Propagandablatt The Atlantic, denn so etwas passiert in einer dystopischen Zivilisation in den Todesnöten eines weltumspannenden Imperiums.

In einem Artikel der Washington Post mit der Überschrift “Bono skizziert gerne Atlantic-Titelbilder, also hat ihn das Magazin engagiert” heißt es: “Bono ist ein Fan von Atlantic-Titelbildern – so sehr, dass er eingeladen wurde, das Juni-Titelbild des Magazins zu illustrieren, das den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zeigt.”

Bonos jüngster Beitrag zu dem Berg von abstoßenden Zelensky-Momenten, die wir seit einem Jahr erleben, ist ein Titelbild für einen Artikel der lebenslangen Kriegspropagandisten Anne Applebaum und Jeffrey Goldberg. Der Artikel befürwortet eine ukrainische Offensive zur Rückeroberung der Krim, die nach übereinstimmender Meinung von Experten am ehesten einen Atomkrieg in diesem Konflikt auslösen würde.

Hier ein Absatz aus dem Artikel von Applebaum und Goldberg, um Ihnen einen Eindruck von der infantilen “Good Guys vs. Bad Guys”-Darstellung zu vermitteln, mit der westliche Liberale heutzutage von den Kriegspropagandisten der Massenmedien gefüttert werden:

“Manchmal wird der Krieg als Kampf zwischen Autokratie und Demokratie oder zwischen Diktatur und Freiheit beschrieben. In Wahrheit sind die Unterschiede zwischen den beiden Kontrahenten nicht nur ideologischer, sondern auch soziologischer Natur. Im Kampf der Ukraine gegen Russland stehen sich eine Heterarchie und eine Hierarchie gegenüber. Eine offene, vernetzte, flexible Gesellschaft – eine, die sowohl an der Basis stärker ist als auch tiefer mit Washington, Brüssel und dem Silicon Valley verflochten ist, als irgendjemand geahnt hat – kämpft gegen einen sehr großen, sehr korrupten, von oben gesteuerten Staat. Auf der einen Seite verteidigen die Bauern ihr Land, und die Ingenieure um die 20 bauen Augen im Himmel, wobei sie Werkzeuge verwenden, die den Ingenieuren um die 20 auch anderswo vertraut wären. Auf der anderen Seite schicken Kommandeure Wellen von schlecht bewaffneten Wehrpflichtigen zum Abschlachten – so wie Stalin einst Schtrafbats, Strafbataillone, gegen die Nazis schickte – unter der Führung eines Diktators, der von alten Knochen besessen ist. Die Wahl”, so Selenskyj, “besteht zwischen Freiheit und Angst”.

Viele westliche Menschen spürten die ersten Anflüge jugendlicher rebellischer Leidenschaft, als sie U2-Songs wie “Sunday Bloody Sunday” und “Pride (In the Name of Love)” hörten, aber heute hört man Bonos Stimme, wenn er sagt, dass er den Kriegsverbrecher George W. Bush “sehr lieb gewonnen” hat, auf dem Weltwirtschaftsforum den Kapitalismus lobt, sich mit dem Kriegstreiber Lindsey Graham zusammentut, um die Erzählungen des US-Imperiums über Syrien zu verbreiten, und in einer Kiewer U-Bahn zur Unterstützung der Erzählungen des US-Imperiums “Stand by Ukraine” singt. Und gerade als es so aussieht, als könne er nicht noch mehr zum Werkzeug des Imperiums werden, wird er von einem der schlimmsten militaristischen Schmuddelmagazine der Welt engagiert, um ein Titelbild von Selenskyj zu zeichnen.

So läuft das eben in einer hochgradig kontrollierten Gesellschaft, in der die Mainstream-Kultur den Mächtigen dienen soll. Eine Gesellschaft, in der die Köpfe der Öffentlichkeit ständig durch massenhafte psychologische Manipulation geformt werden, um sicherzustellen, dass sie weiterhin so denken, sprechen, arbeiten, konsumieren und wählen, wie es den Reichen und Mächtigen dient. Alles, was an die Spitze der Aufmerksamkeit des Mainstreams gerückt wird, fördert diese Agenda (oder ist zumindest harmlos für sie), und sobald es eine potenzielle Bedrohung für diese Agenda darstellt, wird es entweder korrigiert oder aus der Aufmerksamkeit des Mainstreams ausgegrenzt.

Diese Dynamik kann dazu führen, dass in unseren kulturellen Gewässern wirklich verblüffendes Treibgut auftaucht, wie etwa Simpsons-Figuren, die ukrainische Flaggen schwenken, oder eine von General Dynamics gesponserte Oper über einen Drohnenbetreiber.

Hier ist Connor Echols von Responsible Statecraft über Letzteres:

In diesem Herbst wird den Bewohnern von DC die Weltpremiere von “Grounded” geboten, einer Oper über ein Air Force-Ass namens Jess, deren unerwartete Schwangerschaft sie dazu zwingt, ihre geliebte F-16 zurückzulassen und sich der “Stuhltruppe” anzuschließen.

Während der gesamten Show kämpft die “Hot Shot”-Pilotin mit den mentalen Auswirkungen des Abfeuerns von Raketen aus einer Drohne in Afghanistan von einem Wohnwagen in Las Vegas aus. “Während Jess tagsüber Terroristen jagt und nachts ihre Tochter in den Schlaf wiegt, wird die Grenze zwischen ihren Welten auf gefährliche Weise durchlässig”, heißt es in einer Anzeige.

Die Produktion wird von General Dynamics gesponsert, einem der größten Waffenkonzerne der Welt (und, wer hätte es gedacht, dem Hersteller von Jess’ Lieblingsflugzeug). Der Dramatiker George Brant schrieb das Libretto, das von der Mezzosopranistin Emily D’Angelo und der mit einem Tony ausgezeichneten Komponistin Jeanine Tesori zum Leben erweckt wird.

Man sieht auch Dinge wie die Verfechterin der “humanitären Intervention”, Samantha Power, die enthusiastisch über die Zusammenarbeit zwischen der Sesamstraßen-Franchise und dem CIA-Ableger USAID im Irak twittert:

Solche Dinge sieht man im Schatten des US-Imperiums ständig, und einzeln sehen sie nicht viel aus, aber wenn man sie erst einmal bemerkt hat, erkennt man sie als Symptome der zutiefst kranken Zivilisation, in der wir leben. In einer Zivilisation, in der wir auf die widerlichste Weise dazu gebracht werden, den Kapitalismus, das Imperium und die Oligarchie zu unterstützen, in der wir manipuliert werden, um Wertesysteme zu unterstützen, die unter dem Deckmantel edel klingender Ziele mächtigen Soziopathen zugute kommen. Wo wir wie Ratten dazu abgerichtet werden, Systeme zu unterstützen, die unsere Spezies in Richtung Aussterben treiben, weil unsere Herrscher ein Lippenbekenntnis zur Humanität abgelegt und eine Regenbogenflagge geschwenkt haben.

So sieht eine Dystopie aus. Wie ein Haufen gedankengesteuerter Automaten, die gedankenlos in Richtung Ökozid und Omnizid marschieren, zu einem Beat, der von Bildschirmen abgespielt wird, die ihnen jeden Tag und auf jede Weise sagen, dass es keinen höheren Zweck als diesen gibt. Wie vom militärisch-industriellen Komplex finanzierte feministische Rock-Opern über Drohnen-Operatoren und Cookie Monster, die Samantha Power helfen, irakische Kinder psychologisch zu kolonisieren. Wie Bono, der nach Hause kommt, nachdem er eine ergreifende Nummer über die Ermordung von Martin Luther King Jr. gesungen hat, um ein Titelbild für einen Kriegspropagandaartikel in The Atlantic zu illustrieren.

Es ist, als würden sie unsere Herzen mit Beton übergießen. Sie nähen Augenbinden über unsere Seelen. Sie betäuben uns, lenken uns ab, betäuben uns, damit der lokale Pöbel sich nicht in die Arbeit der imperialen Maschine einmischt. Sie vernichten etwas Schönes und Heiliges in der Menschheit, und sie tun es, um einige der hässlichsten Visionen zu verwirklichen, die dieser Planet je gesehen hat. Übersetzt mit Deepl.com

Meine Arbeit wird vollständig von den Lesern unterstützt. Wenn euch dieser Artikel also gefallen hat, solltet ihr in Erwägung ziehen, ihn weiterzugeben, etwas Geld in mein Trinkgeldkonto auf Patreon, Paypal oder Substack zu werfen, eine Ausgabe meines monatlichen Magazins zu kaufen und mir auf Facebook, Twitter, Soundcloud oder YouTube zu folgen. Wenn ihr mehr lesen wollt, könnt ihr meine Bücher kaufen. Der beste Weg, um sicherzugehen, dass du alles siehst, was ich veröffentliche, ist, dich auf meiner Website oder auf Substack in die Mailingliste einzutragen, damit du über alles, was ich veröffentliche, per E-Mail informiert wirst. Jeder, rassistische Plattformen ausgenommen, hat meine Erlaubnis, Teile dieses Werks (oder alles andere, was ich geschrieben habe) auf jede beliebige Weise kostenlos zu veröffentlichen, zu verwenden oder zu übersetzen. Für weitere Informationen darüber, wer ich bin, wo ich stehe und was ich mit dieser Plattform erreichen will, klicken Sie hier. Alle Werke wurden gemeinsam mit meinem Mann Tim Foley verfasst.

