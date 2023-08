Der Konflikt in der Ukraine ist nach Ansicht des brasilianischen Gesandten ein „Kapitel in der langjährigen Rivalität“ zwischen Russland und dem Westen

Der Leiter der brasilianischen Delegation bei einem von den Saudis veranstalteten Gipfeltreffen zum Ukraine-Konflikt hat Zweifel daran geäußert, dass ohne die Beteiligung Russlands an den Verhandlungen irgendwelche Fortschritte erzielt werden können. Brasiliens oberster Präsidentenberater, Celso Amorim, äußerte sich am ersten Tag des Treffens in Dschidda, zu dem Moskau nicht eingeladen war, per Videolink. „Jede echte Verhandlung muss alle Parteien einbeziehen. Obwohl die Ukraine das größte Opfer ist, müssen wir, wenn wir wirklich Frieden wollen, Moskau irgendwie in diesen Prozess einbeziehen“, sagte er laut einer Kopie seiner Erklärung, die von der brasilianischen Nachrichtenwebsite G1 veröffentlicht wurde.

Zu den Wochenendgesprächen in Saudi-Arabien wurden rund 40 Länder eingeladen. Viele von ihnen haben sich bisher dem Druck der USA widersetzt, in der Krise Partei zu ergreifen, da sie den Konflikt als Stellvertreterkrieg zwischen Großmächten betrachten, an dem sie nicht beteiligt sein wollen.