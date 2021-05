Bravo Greta und Naomi

Dafür bekommt sie nun Kritik aus verschiedenen Lagern. D ie schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist für einen Tweet über den Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas kritisiert worden. Sie teilte am Montagabend einen Beitrag der kanadischen Autorin Naomi Klein, die Israel darin „ein Kriegsverbrechen nach dem anderen“ vorwarf. Thunberg selbst schrieb: „Niederschmetternd, den Entwicklungen in Jerusalem und Gaza zu folgen. #SaveSheikhJarrah“.

Der frühere Grünen-Politiker Volker Beck kommentierte Thunbergs Tweet sarkastisch: „Haben Sie etwas über die Raketenangriffe der Hamas und deren positiven Einfluss auf das Klima zu sagen?“ Auch der deutsche Lobbyist Daniel Mack, der bis 2014 für die Grünen im Hessischen Landtag saß, schrieb: „Kein Wort über den Raketenterror der Hamas?“

Auch der Kanalvon Fridays for Future machte auf die Situation in Israel aufmerksam – und teilte dabei einen Beitrag von Paliroots, einem Zusammenschluss propalästinensischer Aktivisten, die dazu aufrufen, sich der BDS-Bewegung anzuschließen. Das Logo von Paliroots zeigt eine Karte von Israel inklusive des Gazastreifens und der Westbank in den palästinensischen Farben – ein Hinweis darauf, dass die Organisation das Existenzrecht des Staates Israel nicht anerkennt. Weiterlesen in der “Springernden Welt”

Naomi Klein war schon 2009 in einem The Guardian Gastkommentar für den Boykott von Israel und unterstützte die BDS-Bewegung

Dieser Artikel ist mehr als 12 Jahre alt, aber aktueller denn jeEs reicht. Es ist Zeit für einen BoykottVon Naomi KleinDieser Artikel ist mehr als 12 Jahre altDer beste Weg, die blutige Besatzung zu beenden, ist, Israel mit der Art von Bewegung anzugreifen, die die Apartheid in Südafrika beendeteAls ein Vater, der seine Kinder in Gaza verloren hat, fordere ich ein Ende des BlutvergießensSa 10 Jan 2009Es ist an der Zeit. Längst überfällig. Die beste Strategie, um die zunehmend blutige Besatzung zu beenden, ist, dass Israel zum Ziel der Art von globaler Bewegung wird, die der Apartheid in Südafrika ein Ende gesetzt hat. Im Juli 2005 legte eine große Koalition palästinensischer Gruppen Pläne vor, genau das zu tun. Sie riefen “Menschen mit Gewissen auf der ganzen Welt dazu auf, breite Boykotte zu verhängen und Desinvestitionsinitiativen gegen Israel durchzuführen, ähnlich denen, die in der Apartheid-Ära auf Südafrika angewendet wurden”. Die Kampagne Boykott, Desinvestition und Sanktionen war geboren.Jeder Tag, an dem Israel Gaza bombardiert, bringt mehr Bekehrte für die BDS-Sache – sogar unter israelischen Juden. Inmitten des Angriffs schickten etwa 500 Israelis, darunter Dutzende bekannter Künstler und Wissenschaftler, einen Brief an die ausländischen Botschafter in Israel. Darin wird “die Verabschiedung von sofortigen restriktiven Maßnahmen und Sanktionen” gefordert und eine klare Parallele zum Anti-Apartheid-Kampf gezogen. “Der Boykott gegen Südafrika war effektiv, aber Israel wird mit Samthandschuhen angefasst … Diese internationale Rückendeckung muss aufhören.”Anzeige

Doch selbst angesichts dieser klaren Aufforderungen können viele von uns noch nicht hingehen. Die Gründe sind komplex, emotional und verständlich. Aber sie sind einfach nicht gut genug. Wirtschaftssanktionen sind das effektivste Werkzeug im gewaltfreien Arsenal: Sie aufzugeben grenzt an aktive Komplizenschaft. Hier sind die vier wichtigsten Einwände gegen die BDS-Strategie, gefolgt von Gegenargumenten.

Strafmaßnahmen werden die Israelis eher entfremden als sie zu überzeugen.

Die Welt hat versucht, was man früher “konstruktives Engagement” nannte. Es ist völlig gescheitert. Seit 2006 hat Israel seine Kriminalität stetig eskaliert: die Ausweitung der Siedlungen, ein ungeheuerlicher Krieg gegen den Libanon und die kollektive Bestrafung des Gazastreifens durch die brutale Blockade. Trotz dieser Eskalation ist Israel nicht mit Strafmaßnahmen konfrontiert worden – ganz im Gegenteil. Die Waffen und die 3 Mrd. Dollar an jährlicher Hilfe, die die USA Israel schicken, sind nur der Anfang. Während dieser Schlüsselperiode hat Israel eine dramatische Verbesserung seiner diplomatischen, kulturellen und Handelsbeziehungen mit einer Vielzahl anderer Verbündeter erfahren. Zum Beispiel wurde Israel 2007 das erste Land außerhalb Lateinamerikas, das ein Freihandelsabkommen mit dem Mercosur-Block unterzeichnete. In den ersten neun Monaten des Jahres 2008 stiegen die israelischen Exporte nach Kanada um 45%. Ein neues Abkommen mit der EU soll Israels Exporte von verarbeiteten Lebensmitteln verdoppeln. Und im Dezember haben die europäischen Minister das Assoziierungsabkommen zwischen der EU und Israel “aufgewertet”, eine Belohnung, die Jerusalem schon lange anstrebt.

In diesem Kontext begannen die israelischen Führer ihren jüngsten Krieg: zuversichtlich, dass sie keine nennenswerten Kosten zu erwarten hätten. Es ist bemerkenswert, dass der Flaggschiff-Index der Tel Aviver Börse in den sieben Tagen des Krieges tatsächlich um 10,7% gestiegen ist. Wenn Zuckerbrot nicht funktioniert, sind Stöcke nötig.

Israel ist nicht Südafrika.

Natürlich ist es das nicht. Die Relevanz des südafrikanischen Modells besteht darin, dass es beweist, dass BDS-Taktiken effektiv sein können, wenn schwächere Maßnahmen (Proteste, Petitionen, Lobbyarbeit im Hinterzimmer) versagen. Und es gibt zutiefst beunruhigende Anklänge an die Apartheid in den besetzten Gebieten: die farbkodierten Ausweise und Reisegenehmigungen, die mit Bulldozern zerstörten Häuser und die Zwangsumsiedlungen, die Straßen, die nur für Siedler bestimmt sind. Ronnie Kasrils, ein prominenter südafrikanischer Politiker, sagte, die Architektur der Segregation, die er im Westjordanland und im Gazastreifen sah, sei “unendlich viel schlimmer als die Apartheid”. Das war im Jahr 2007, bevor Israel seinen groß angelegten Krieg gegen das Freiluftgefängnis Gaza begann.

Warum Israel herausgreifen, wenn die USA, Großbritannien und andere westliche Länder das Gleiche im Irak und in Afghanistan tun?

Boykott ist kein Dogma; es ist eine Taktik. Der Grund, warum diese Strategie ausprobiert werden sollte, ist praktischer Natur: In einem Land, das so klein und vom Handel abhängig ist, könnte sie tatsächlich funktionieren.

Boykotte unterbrechen die Kommunikation; wir brauchen mehr Dialog, nicht weniger.

Diese Frage beantworte ich mit einer persönlichen Geschichte. Acht Jahre lang wurden meine Bücher in Israel von einem kommerziellen Verlag namens Babel veröffentlicht. Aber als ich The Shock Doctrine veröffentlichte, wollte ich den Boykott respektieren. Auf Anraten von BDS-Aktivisten, darunter der wunderbare Schriftsteller John Berger, kontaktierte ich einen kleinen Verlag namens Andalus. Andalus ist ein aktivistischer Verlag, der sich stark in der Anti-Besatzungsbewegung engagiert und der einzige israelische Verlag ist, der sich ausschließlich der Übersetzung arabischer Schriften ins Hebräische widmet. Wir haben einen Vertrag aufgesetzt, der garantiert, dass alle Erlöse an die Arbeit von Andalusus gehen und keine an mich. Ich boykottiere die israelische Wirtschaft, aber nicht die Israelis.