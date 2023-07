BRICS problems, BRI solutions While the five original BRICS states have their geopolitical differences, they are finding enormous common ground on the geoeconomic front as trade volumes surge and trade routes multiply.

Während die fünf ursprünglichen BRICS-Staaten ihre geopolitischen Differenzen haben, finden sie an der geoökonomischen Front enorme Gemeinsamkeiten, da das Handelsvolumen steigt und sich die Handelsrouten vervielfachen.



BRICS-Probleme, BRI-Lösungen

Von Pepe Escobar

JUL 24, 2023

Im Vorfeld des wichtigsten Gipfeltreffens der BRICS-Staaten in ihrer Geschichte, das vom 22. bis 24. August in Johannesburg, Südafrika, stattfindet, sind einige grundlegende Dinge zu beachten.

Die drei wichtigsten BRICS-Kooperationsplattformen sind Politik und Sicherheit, Finanzen und Wirtschaft sowie Kultur. Die Vorstellung, dass auf dem südafrikanischen Gipfel eine neue goldgedeckte BRICS-Reservewährung angekündigt wird, ist also falsch.

Wie von den BRICS-Sherpas bestätigt wird, ist der R5 in Arbeit: ein neues gemeinsames Zahlungssystem. Die Sherpas befinden sich erst in der Anfangsphase der Diskussion über eine neue Reservewährung, die auf Gold oder Rohstoffen basieren könnte. Die Diskussionen innerhalb der Eurasischen Wirtschaftsunion (EAEU) unter der Leitung von Sergey Glazyev sind im Vergleich dazu schon viel weiter fortgeschritten.

Die Priorität liegt darin, R5 auf den Weg zu bringen. Alle derzeitigen BRICS-Währungen beginnen mit einem „R“: Renminbi (Yuan), Rubel, Real, Rupie und Rand. R5 wird es den derzeitigen Mitgliedern ermöglichen, den gegenseitigen Handel zu steigern, indem sie den US-Dollar umgehen und ihre US-Dollar-Reserven reduzieren. Dies ist nur der erste von vielen praktischen Schritten auf dem langen und kurvenreichen Weg der Entdollarisierung.

Eine erweiterte Rolle für die Neue Entwicklungsbank (NDB) – die BRICS-Bank – wird noch diskutiert. Die NDB könnte zum Beispiel Kredite vergeben, die auf BRICS-Gold lauten, wodurch es zu einer globalen Rechnungseinheit bei Handels- und Finanztransaktionen würde. Die Exporteure der BRICS-Staaten müssten dann ihre Waren gegen BRICS-Gold statt gegen US-Dollar verkaufen, so wie die Importeure des kollektiven Westens bereit sein müssten, in BRICS-Gold zu zahlen.

Das ist, gelinde gesagt, ein weiter Weg.

In häufigen Gesprächen mit Sherpas aus Russland, aber auch mit unabhängigen Finanzakteuren in der EU und am Persischen Golf wird immer wieder das Hauptproblem angesprochen: Ungleichgewichte und schwache Knotenpunkte innerhalb der BRICS, die sich mit der bevorstehenden BRICS+-Erweiterung eher noch verstärken werden.

Innerhalb der BRICS gibt es eine Fülle schwerwiegender ungelöster Probleme zwischen China und Indien, während Brasilien zwischen einer Liste imperialer Diktate und dem natürlichen Bestreben von Präsident Luiz Inacio Lula da Silva, den globalen Süden zu stärken, eingeklemmt ist. Argentinien wurde von den üblichen Verdächtigen geradezu gezwungen, seinen Antrag auf Aufnahme in die BRICS+ zu verschieben“.

Und dann ist da noch das schwache Glied per Definition: Südafrika. In der Zwickmühle hat sich der Organisator des wichtigsten Gipfels in der Geschichte der BRICS für einen demütigenden Kompromiss entschieden, der einer unabhängigen Mittelmacht des Globalen Südens nicht gerade würdig ist.

Südafrika beschloss, den russischen Präsidenten Wladimir Putin nicht zu empfangen und entschied sich stattdessen für die Anwesenheit von Außenminister Sergej Lawrow – wie es Pretoria Moskau zuerst vorgeschlagen hatte. Die anderen BRICS-Mitglieder bestätigten diese Entscheidung.

Der Kompromiss bedeutet, dass Russland physisch durch Lawrow vertreten sein wird, während Putin per Videokonferenz an dem gesamten Prozess – und den nachfolgenden Entscheidungen – teilnehmen wird.

Übersetzung: Putin hat Pretoria auf die Probe gestellt und es vor dem gesamten globalen Süden als fragilen Knotenpunkt des „Dschungels“ – in Wirklichkeit die globale Mehrheit – bloßgestellt, der leicht von der westlichen „Garten“-Bande bedroht werden kann und keine wirklich unabhängige Außenpolitik betreibt.

St. Petersburg-Schanghai über die Arktis

Allein diese südafrikanische Entscheidung wirft ernsthafte Fragen darüber auf, ob die von den BRICS geführte Geopolitik nur eine Illusion ist.

In geoökonomischer Hinsicht hat die Gruppe jedoch ein ganz anderes Spiel begonnen, wie die vielfältigen Verbindungen zwischen den BRICS und der chinesischen Belt and Road Initiative (BRI) zeigen.

Der chinesische Handel mit den BRI-Ländern ist in der ersten Hälfte des Jahres 2023 um 9,8 Prozent gestiegen – im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Dies steht in scharfem Kontrast zum Rückgang des Handels zwischen China und dem gesamten Westen um 4,7 Prozent: Der Handel mit der EU ging um 4,9 Prozent zurück, der mit den USA um 14,5 Prozent.

Der chinesische Handel mit Russland hingegen stieg neben den Exporten nach Südafrika und Singapur exponentiell um 78

Prozent. So ist beispielsweise Ende letzter Woche eine chinesische Fracht mit Düngemitteln, Chemikalien und Papierprodukten von St. Petersburg aus in See gestochen. Sie wird die Arktis durchqueren und Anfang August in Shanghai eintreffen.

Zhou Liqun, Vorsitzender der Chinesischen Handelskammer in Russland, brachte es gleich auf den Punkt: Dies sei erst der Anfang des „Routinebetriebs der arktischen Frachtroute zwischen China und Russland“. Es geht um die „Sicherheit der logistischen Kanäle“, die in der strategischen Partnerschaft zwischen Russland und China verankert sind.

Die arktische Seidenstraße wird von nun an zunehmend strategisch sein. Die Chinesen können sie zumindest von Juli bis Oktober jeden Jahres offen halten. Und als Bonus ermöglicht eine sich erwärmende Arktis einen besseren Zugang zu Öl- und Gasvorkommen. Eine echte „Win-Win-Situation“ – kein Wunder, dass die Entwicklung der arktischen Seidenstraße seit 2017 Teil der BRI ist.

All dies zeigt eine deutliche Verlagerung der chinesischen Handelsbestrebungen in Richtung des globalen Südens. Der Handel mit Chinas BRI-Partnern macht heute wertmäßig 34,3 Prozent des gesamten chinesischen Welthandels aus – und diese Zahl steigt.

Von der UAP-Eisenbahn zur Greater Bay Area

An der russischen Front richten sich alle Augen auf den 7.200 km langen, multimodalen Internationalen Nord-Süd-Verkehrskorridor (INSTC), der den kollektiven Westen als De-facto-Ersatz des Suezkanals alarmiert. Der INSTC senkt die Transportkosten um etwa 50 Prozent und spart im Vergleich zur Suez-Route bis zu 20 Reisetage.

Der INSTC-Handel – über Schiff, Schiene und Straße zwischen Russland, Iran, Aserbaidschan, Indien und Zentralasien – dürfte sich in den nächsten sieben Jahren verdreifachen, wie der russische Verkehrsminister Witali Saweljew auf dem jüngsten Forum in St. Petersburg erklärte. Russland wird bis zum Jahr 2030 über 3 Milliarden Dollar in das INSTC investieren.

Der zunehmende Handel zwischen Russland, dem Iran und Indien über die INSTC steht in Verbindung mit etwas, das bis vor kurzem noch als UFO galt: die Transafghanische Eisenbahn.

Die Trans-Afghanische Eisenbahn wird eine Folge von etwas sehr Wichtigem sein, das letzte Woche geschah, als Pakistan, Usbekistan und Afghanistan ein gemeinsames Protokoll unterzeichneten, um die usbekischen und pakistanischen Netze über Mazar-i-Sharif und Logar in Afghanistan zu verbinden.

Willkommen bei der UAP-Eisenbahn, die nicht nur als BRI-, sondern auch als Projekt der Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (SOZ) gepriesen werden könnte, bei der Taschkent und Islamabad Vollmitglieder sind und Kabul Beobachterstatus hat. Nennen Sie es einen dringend benötigten Handelskorridor, der gleichzeitig eine klassische chinesische Plattform für den Austausch zwischen den Menschen darstellt.

Die Usbeken schätzen, dass die 760 km lange Bahnstrecke die Reisezeit um fünf Tage und die Kosten um mindestens 40 Prozent reduzieren wird. Das Projekt könnte bis 2027 fertiggestellt werden.

Die anschließende 573 km lange Trans-Afghanische Eisenbahn hat ihren Fahrplan bereits erhalten: Sie soll den Schnittpunkt zwischen Zentral- und Südasien mit den Häfen am Arabischen Meer verbinden.

All dies erweitert den chinesischen Handel in mehrere Richtungen. Das bringt uns zu einer faszinierenden Symbiose zwischen Südchina und Westasien, die durch die Greater Bay Area symbolisiert wird.

Während der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman sein immens ehrgeiziges Modernisierungsprojekt Vision 2030 vorantreibt, wird die Greater Bay Area von den Saudis als nicht weniger als „die Zukunft Asiens“ gepriesen.

Jeder Investor von Jeddah bis Hongkong weiß, dass Peking die Greater Bay Area in ein erstklassiges globales Technologiezentrum mit dem Zentrum in Shenzhen, Hongkong als bevorzugtes globales Finanzzentrum und Macau als kulturelles Zentrum verwandeln will.

Die Greater Bay Area ist nicht zufällig ein zentrales BRI-Thema. Insgesamt werden die neun Städte in Guangdong sowie Hongkong und Macau (mehr als 80 Millionen Menschen, 10 Prozent des chinesischen BIP) bis 2035 ein erstaunliches wirtschaftliches Kraftzentrum erster Klasse bilden und die Tokyo Bay, die New Yorker Metro Area und die San Francisco Bay Area weitgehend überholen.

Da Saudi-Arabien eine Vollmitgliedschaft sowohl in der BRI als auch in der SOZ anstrebt, werden Peking und Riad ihre technologische Zusammenarbeit zusätzlich zu Energie und Infrastruktur weiter ausbauen.

Im nächsten Monat werden alle Augen auf Südafrika gerichtet sein, um zu sehen, wie die BRICS ihre internen Probleme lösen und gleichzeitig die Erweiterung zu BRICS+ organisieren werden. Wer wird dem Club beitreten? Saudi-Arabien? DIE VAE? Iran? Kasachstan? Algerien? Die beiden führenden BRICS-Länder, China und Russland, investieren weiterhin in eine geoökonomische Rolle, bei der Dutzende von Ländern Schlange stehen, um sich anzuschließen. Übersetzt mit Deepl.com

Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen …