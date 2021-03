Veröffentlichung meines Briefes an die Commerzbank vom 18. März. 2021 Von Evelyn Hecht-Galinski

Veröffentlichung meines Briefes an die Commerzbank, zur Kündigung von Konten vom 18. März. 2021

Als ich diesen Brief an den Vorstandvorsitzen der Commerzbank, Manfred Knof schickte, erwartete ich eine zügige Antwort. Bedauerlich, dass diese bis heute nicht kam. Daher sehe ich mich gezwungen diesen Brief auf meine Hochblauen Seite zu setzen, damit sich die Leser eine eigene Meinung zu diesem mehr als fragwürdigen Vorgang machen können.

Evelyn Hecht-Galinski

Unter den Brief setze ich noch ein paar wichtige Links zu diversen Artikeln aus der Presse, zu diesem Thema.

An den

Vorstand der Commerzbank

Herr Manfred Knof

60261 Frankfurt/Main

Betr. Kontenkündigung von RT.DE und Ruptly

Sehr geehrter Herr Knof, ich schreibe ihnen als langjährige Kundin und Tochter eines Holocaust-Überlebenden. Mein Vater Heinz Galinski, der Häftling in Auschwitz war und in Bergen-Belsen befreit wurde, war der Sowjetarmee ewig dafür dankbar, dass sie Auschwitz befreit haben. Die Völker der Sowjetunion verloren durch deutsche Soldaten und das Nazi-Regime über 27 Millionen Menschen. Und das dürfen wir niemals vergessen! Jetzt muss ich beschämt lesen, dass ausgerechnet die Commerzbank, mutmaßlich auf Anweisung der deutschen Bundesregierung(!), die im Bund mit 15,6 Prozent der Anteile größter Aktionär bei der Commerzbank ist und damit den deutschen Steuerzahler vertritt, die Konten der russischen Auslandsmedien RT.DE und Ruptly Ende Februar gekündigt wurden. Als jahrelange Commerzbank-Kunden, als deutsche Steuerzahler und leidenschaftliche Verfechter der Meinungsfreiheit fühlen mein Mann und ich uns nicht wohl dabei, uns an dieser Ihrer Willkür gegen die russischen Medien unfreiwillig beteiligt zu sein und deshalb protestieren wir entschieden gegen dieses äußerst fragwürdige, rein politisch motivierte Verhalten gegenüber den russischen Medien, die nur ihrer Informationspflicht nachgehen! Es dürfte auch Ihnen nicht entgangen sein, dass die deutsch-russischen Beziehungen sich auf einem Tiefpunkt befinden und auf einen „Kalten Krieg“ zusteuern. Diese gefährliche Feindschaft wird noch kräftig angeheizt vom deutschen Außenminister; und an diesem sinistren Spiel beteiligt sich nun auch die Commerzbank?! Wir wissen doch aus unserer Geschichte, dass aus einem „Kalten“ ganz schnell ein „Heißer Krieg“ werden kann, denn das Vorspiel ist gleich und wir sehen es doch tagtäglich: Feindpropaganda in allen Medien, wobei „der Russe“ erneut zum Feind avancierte. Das deutsche Volk ist da aber schlauer und belesener als es uns die deutschen Medien einzubläuen versuchen, denn Umfragen zeigen deutlich, dass wir mit unserem Nachbarn Russland in Frieden leben wollen. Und das soll auch so bleiben! Nicht „der Russe“ ist also eine Bedrohung, sondern es sind die westlichen transatlantischen „Wertekrieger“, die nichts unversucht lassen, um mit ihrem lebensgefährlichen Treiben Russland bzw. Putin als Gefahr und Feind darzustellen. Ich erinnere Sie daran, dass die Commerzbank mit der Dresdner Bank einen Vorgänger hatte, der sich unter deren Vorstandsprecher und Vorstandsmitglied in Zeiten des Nazi-Regimes einen „besonderen Namen“ gemacht und traurige Berühmtheit erlangt hat mit dem Spottvers „Wer marschiert hinter dem ersten Tank? Das ist Dr. Rasche von der Dresdner Bank“? Wollen sie sprichwörtlich in seine Fußstapfen treten und jetzt erneut „hinter dem Tank der Regierung“ mitmarschieren, vereint im Kampf gegen Russland? Sollte nun als Gegenreaktion die russische Regierung sich wehren und möglicherweise deutschen Medien die Akkreditierung entzogen und ihre Arbeit eingeschränkt oder unmöglich gemacht werden, dann kann sich die Commerzbank auf ihre Fahnen schreiben, daran mitgewirkt zu haben. Wollen sie das? Kann es die Intention einer Bank sein, sich abermals von der Macht-Politik missbrauchen zu lassen? Mein Protest richtet sich daher gegen diese Ihre beunruhigende Politik, die definitiv den deutschen Bürgern schadet und nie und nimmer Sinn von Bankgeschäften sein sollte. Ich bitte sie daher, Herr Knof, eingedenk einer friedlichen Zukunft aller auf unserem Planeten besonnen, mutig und unabhängig von der Bundespolitik zu handeln und die Kündigung zu überdenken und zurückzunehmen. Mit freundlichen Grüßen Evelyn Hecht-Galinski und Benjamin Hecht

Moskau: Maßnahmen gegen deutsche Korrespondenten angekündigt Weil die Commerzbank – mutmaßlich auf Anweisung der deutschen Regierung – RT DE die Konten sperrte, plant das russische Außenministerium jetzt Maßnahmen gegen deutsche Korrespondenten in Russland. Aus Moskau berichtet Ulrich Heyden. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar. Die deutsch-russischen Beziehungen stehen vor einer erneuten Belastungsprobe. Diesmal geht es um die …

NachDenkSeiten – Die kritische Website > Moskau: Maßnahmen gegen deutsche Korrespondenten angekündigt Titel: Moskau: Maßnahmen gegen deutsche Korrespondenten angekündigt Weil die Commerzbank – mutmaßlich auf Anweisung der deutschen Regierung – RT DE die Konten sperrte, plant das russische Außenministerium jetzt Maßnahmen gegen deutsche Korrespondenten in Russland. Aus Moskau berichtet Ulrich Heyden. Dieser Beitrag ist auch als Audio-Podcast verfügbar.

Russland/Deutschland – „RT deutsch” ohne Konto Wäre es vorstellbar, dass die Arbeit der in Moskau akkreditierten deutschen Korrespondenten, eingeschränkt wird? Ja, das sei nicht nur wahrscheinlich, sondern so gut wie sicher, sagte Maria Sacharowa, Sprecherin des russischen Außenministeriums, am Montag während einer Video-Konferenz mit deutschen Moskau-Korrespondenten. „Die russischen Medien in Deutschland werden in ihrer Arbeit behindert”, erklärte sie.

Commerzbank blockiert RT DE Die künftige Arbeit der russischen Onlineplattform RT in Deutschland steht unter Beschuss. Wie der Sender jetzt mitteilte, hat die bisherige Hausbank, die Commerzbank, der Trägergesellschaft sowie der Videoagentur Ruptly Ende Februar die Konten gekündigt. Die Kündigung soll Ende Mai wirksam werden.

