Britische Gewerkschaft sagt Buchvorstellung „Weaponising Antisemitism“ ab

Von Ali Abunimah



23. Juli 2023

Die führenden Unite-Mitglieder Gail Cartmail und Sharon Graham begründeten die Absage der Gewerkschaft. (LinkedIn/Instagram)

Führende Gewerkschaftsvertreter haben die Bristol-Etappe der aktuellen Großbritannien-Tournee des Autors Asa Winstanley wegen des ihrer Meinung nach „aufrührerischen“ Inhalts seines neuen Buches „Weaponising Anti-Semitism“ abgesagt.

In einer E-Mail an die Organisatoren, die The Electronic Intifada vorliegt, begründete die stellvertretende Generalsekretärin von Unite, Gail Cartmail, die Entscheidung der Gewerkschaft damit, dass „Asa Winstanleys Veröffentlichung bereits tiefen Schmerz unter den Juden in Großbritannien verursacht hat“.

Cartmail gab an, dass sie auf Bitten der Generalsekretärin der Unite, Sharon Graham, geantwortet habe, die „im Moment zahlreiche berufliche Verpflichtungen hat“.

Winstanley ist Journalist bei The Electronic Intifada, und sein neues Buch ist der Höhepunkt jahrelanger Berichterstattung über die Art und Weise, wie antisemitische Verleumdungen gegen den ehemaligen britischen Labour-Parteichef Jeremy Corbyn und seine Anhänger eingesetzt wurden.

Der erfahrene sozialistische Filmemacher Ken Loach kritisierte die Entscheidung und erklärte gegenüber The Electronic Intifada: „Asa Winstanleys Buch wurde weithin gelobt, auch von namhaften jüdischen Kommentatoren, für seine gründliche und maßgebliche Recherche.“

Loach, der selbst Opfer einer antisemitischen Verleumdungskampagne geworden ist, sagte dazu: „Durch das Verbot des Autors, auf diese Weise zu diskutieren, hat Unite gezeigt, dass der Titel richtig ist – Antisemitismus ist tatsächlich zur Waffe geworden. Dies ist ein wichtiges politisches Thema. Kaufen Sie dieses wichtige Buch und urteilen Sie selbst.“

Die Buchvorstellung und Signierung war für Montag, den 24. Juli, im Tony Benn House, dem Regionalbüro von Unite in der südwestlichen Stadt Bristol, geplant.

Winstanley war bereits im Juni von einem örtlichen Ortsverband der Unite eingeladen worden, den Vortrag zu halten.

Ein lokaler Gewerkschaftsfunktionär setzte sich jedoch am Freitag mit den Organisatoren in Verbindung und teilte mit, dass die Veranstaltung nach einer „Diskussion mit leitenden Kollegen“ abgesagt werde.

Auf die Frage nach dem Grund für die Absage erklärte der Beamte lediglich, die Entscheidung beziehe sich „auf Ratschläge und Meinungen zu der Kontroverse um den Film“ und „die Führung von Unite“ wolle „nicht in eine kontroverse politische Debatte hineingezogen werden“.

Die Organisatoren wandten sich daraufhin an Graham, der Cartmail zu einer Antwort veranlasste, woraufhin die E-Mail über die angeblich durch das Buch verursachte „tiefe Verletzung“ erschien.

Die Veranstaltung war vor fast einem Monat bei den Mitarbeitern des Tony Benn House gebucht worden.

Für die Veranstaltung wurden bereits fast 100 Karten verkauft, und die Organisatoren hatten Schwierigkeiten, kurzfristig einen ausreichend großen alternativen Veranstaltungsort zu finden.

Der Beweis für die Richtigkeit des Buches

Die Organisatoren haben heute Nachmittag die Karteninhaber angeschrieben und versprochen, die Veranstaltung im September zu verschieben – an einem anderen Ort, falls das Verbot des Buches durch Unite bestehen bleibt. Die Organisatoren sagen, dass sie die vorhandenen Eintrittskarten für die neu angesetzte Veranstaltung in Bristol an einem neuen Veranstaltungsort anerkennen werden.

Cartmail und Graham reagierten nicht auf die Bitten von The Electronic Intifada um eine Stellungnahme.

An dem Abend sollte auch der Film Oh Jeremy Corbyn: The Big Lie gezeigt werden, ein Dokumentarfilm zu einem ähnlichen Thema wie Winstanleys Buch, das von der Unite ebenfalls zensiert wurde.

Cartmail reagierte nicht auf die Bitte der Organisatoren, zu klären, wer sich über die Buchvorstellung beschwert hatte. Sie deutete lediglich an, dass sie „Bedenken“ über den Film erhalten habe, sagte aber nicht, von wem.

Cartmails Behauptungen, das Buch sei „aufrührerisch“ und verletze britische Juden, erinnern an die Verleumdungen der Israel-Lobby gegen die Linke und die Palästina-Solidaritätsbewegung im Allgemeinen.

Die Behauptung, jede Kritik an Israel oder seiner Lobby sei „verletzend für Juden“, ist eine Unterdrückungstaktik, die Juden und das Judentum auf der einen Seite mit Israel und seiner rassistischen Staatsideologie, dem Zionismus, auf der anderen Seite in einen Topf wirft.

Ironischerweise sind diese Arten von Verzerrung, Verschweigen und Zensur die Themen des Buches, das Cartmails Gewerkschaft nun zensiert und unterdrückt hat.

Update: Kurz nach der Veröffentlichung dieses Artikels bedankte sich die pro-israelische Gruppe Campaign Against Antisemitism bei Unite für die Absage, die „nach Gesprächen mit CAA“ und „Korrespondenz“ mit der Gruppe erfolgte.

Von einem prominenten Kritiker als „Kampagne gegen die Palästinenser“ bezeichnet, behauptete die CAA im Dezember 2019, Jeremy Corbyn „geschlachtet“ zu haben, den ihr führender Forscher Joe Glasman als „die Bestie“ bezeichnete.



Buchverbot kritisiert

Im Juni berichtete The Skwawkbox, dass die Unite den Film tatsächlich aus allen ihren Gebäuden verbannt habe.

Einige Unite-Aktivisten bestritten diese Schlussfolgerung. Der Film wurde im April von der Unite-Gemeinschaft im Tony-Benn-Haus gezeigt.

Anfang dieses Monats berichtete The Skwawkbox jedoch, dass die Gewerkschaft ihren Zweigstellen sogar untersagt hat, den Filmemachern Spenden zukommen zu lassen, damit sie den Film außerhalb von Gewerkschaftsgebäuden vorführen können.

Der Skwawkbox-Redakteur Steve Walker – der auch Mitglied der Unite ist – sagte gegenüber The Electronic Intifada, dass „die Angriffe der Gewerkschaftsführung auf Demokratie und Meinungsfreiheit“ ein weiteres Beispiel für „die wachsende Vertrautheit zwischen der Unite-Führung und dem derzeitigen rechtsgerichteten Labour-Regime“ seien.

Walker sagte, dass „der Schritt, eine Veranstaltung mit Asas Buch zu verbieten, nur deshalb überraschend ist, weil die Unite-Führung dieses Mal ihre Fingerabdrücke direkt darauf gelegt hat.“

Er sagte, dass die E-Mail von Cartmail auf Anfrage von Graham „die Illusion zerstört, der sich einige von Grahams Unterstützern hingeben, dass diese entsetzlichen Manöver nur lokale Angelegenheiten oder Entscheidungen sind, die nicht ihr und ihrem Team angelastet werden können.“

Trotz Grahams Rhetorik, dass es „keine Blankoschecks“ gebe, unterstützt Unite die zunehmend rechtsgerichtete Labour Party von Keir Starmer weiterhin jährlich mit fast 2 Millionen Dollar. Übersetzt mit Deepl.com

Mit zusätzlicher Berichterstattung von Asa Winstanley.

