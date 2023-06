https://thegrayzone.com/2023/06/08/british-media-pro-war-sex-pest-nick-cohen/

Britische Medien schützten jahrzehntelang den kriegsbegeisterten Serien-Sexplagegeist Nick Cohen

von Kit Klarenberg

8. Juni 2023

Die Vorwürfe des Kriegsbefürworters Nick Cohen wegen sexuellen Missbrauchs waren in den britischen Medien seit Jahren bekannt. Doch seine Freunde beim Guardian, der Financial Times und Private Eye hielten sie unter Verschluss, während Cohens Anwälte potenzielle Ankläger bedrohten.

Die New York Times hat eine erschütternde Untersuchung veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass der ehemalige Guardian/Observer-Autor Nick Cohen 20 Jahre lang weibliche Journalisten sexuell belästigt und missbraucht hat – mit dem vollen Wissen seiner Arbeitgeber, seiner Kollegen und der britischen Medien im Allgemeinen.

Mehr noch, seine Arbeitgeber beteiligten sich bereitwillig an einer lang andauernden, konzertierten Verschwörung des Schweigens, um zu verhindern, dass seine kriminellen Neigungen besser bekannt werden, und um sicherzustellen, dass er keine beruflichen oder rechtlichen Konsequenzen zu tragen hat.

Der Bericht der Times ist das erste Mal, dass eine Mainstream-Publikation über Cohens perverses und grenzwertig kriminelles Verhalten gegenüber den Mitarbeitern des Observer und seiner Schwesterzeitung The Guardian berichtet. Es gibt mehrere Berichte über Cohen, die bis ins Jahr 2001 zurückreichen, sowie über den Vorwurf, er habe einen freien Mitarbeiter, “der kürzlich obdachlos war und unter Depressionen litt”, während eines informellen Treffens gewaltsam geküsst und an einer Erektion gerieben. Ihm wird auch vorgeworfen, seinem unbezahlten Redakteur wiederholt angeboten zu haben, ihm eindeutige Fotos zu schicken.

“Cohens Ruf war in der Redaktion weithin bekannt, wie 10 ehemalige Kollegen, sowohl männliche als auch weibliche, berichten”, so die Times. Seine vergewaltigenden, unerwünschten sexuellen Annäherungsversuche waren unter britischen Journalisten jahrelang ein offenes Geheimnis.

Doch als er schließlich im Juli 2022 von The Observer wegen sexuellen Fehlverhaltens suspendiert wurde und im darauffolgenden Januar offiziell aus “gesundheitlichen Gründen” zurücktrat, schwieg die gesamte britische Presse. In der Zwischenzeit erhielt Cohen eine finanzielle Abfindung für seinen stillen Abgang, und er und sein Arbeitgeber unterzeichneten eine Vertraulichkeitsvereinbarung, um die Umstände seines Abgangs öffentlich zu verschweigen.

Cohen, der jahrzehntelang als Top-Kolumnist bei The Guardian tätig war, vertrat unter dem Deckmantel des linken Flügels aggressiv die Interessen des britischen Staates. Ob er nun für “humanitäre” Interventionen in Afghanistan, Irak, Libyen und anderswo warb, die angebliche “Antisemitismus-Krise” innerhalb der Labour-Partei herbeiredete und deren ehemaligen Vorsitzenden Jeremy Corbyn als Judenhasser verleumdete oder WikiLeaks-Chef Julian Assange und seine Unterstützer verunglimpfte, er war stets ein zuverlässiger Grabenkämpfer in Londons berüchtigtsten Propaganda-Blitzaktionen.

Wie die Times dokumentiert, versuchte eine investigative Reporterin der Financial Times namens Madison Marriage, die undurchdringliche Mauer des Schweigens über Cohens Fehlverhalten zu durchbrechen. Ab Ende 2022 begann sie, Beweise für seine Missetaten zu sammeln. Sie sicherte sich eine umfangreiche Dokumentation seines Missbrauchs und die Zusage von zwei Frauen, darüber zu Protokoll zu geben. Das Team von Marriage befragte schließlich fünf von Cohens Anklägerinnen.

Doch im Dezember soll Roula Khalaf, die Redakteurin von Marriage, die Ermittlungen abgebrochen haben, indem sie Marriage zunächst anwies, keine neuen Quellen zu kontaktieren, und dann vorschlug, die Geschichte nicht als Nachricht, sondern als Meinungsartikel zu veröffentlichen. Weder dieser Artikel noch ein geplanter “breiterer Blick auf sexuelles Fehlverhalten in den britischen Nachrichtenmedien”, der folgen sollte, kamen jemals zustande.

In der Zwischenzeit hat Private Eye, das sich rühmt, die britischen Medien zur Rechenschaft zu ziehen, und das häufig anzügliche Gerüchte über Journalisten und die Publikationen, für die sie arbeiten, veröffentlicht, unverständlicherweise nicht über Cohens Ausstieg beim Observer berichtet. Auf die Frage eines Lesers, warum dies so sei, erklärte der Herausgeber Ian Hislop dreist, dies sei “offensichtlich … problematisch … aufgrund der Tatsache, dass er früher eine freiberufliche Kolumne für das Magazin geschrieben hat.”

Jeder weiß Bescheid”: Britische Medien decken Cohen

Cohen schrieb viele Jahre lang unter dem Pseudonym “Ratbiter” für Private Eye und nutzte die Kolumne, um routinemäßig Feinde und Kritiker in den britischen Medien anzugreifen und zu diffamieren. Bei mehreren Gelegenheiten nahm er mich ins Visier. In einem Fall unterstellte Cohen mir, dass meine Nachricht von der Entlassung des Regime-Change-Aktivisten und Serien-Online-Belästigers Oz Katerji bei Mail Online Ende 2019 irgendwie vom russischen Geheimdienst inspiriert war.

Jeder, der auch nur am Rande in der Welt der britischen Medien gearbeitet hat, weiß, dass diese höchst inzestuös und klatschgesteuert ist und dass die Büros der großen Medien wie Siebe undicht sind. Cohens Geschichte der sexuellen Belästigung war daher ein offenes Geheimnis unter Journalisten. Die Weigerung der britischen Medien, dem Rest der Öffentlichkeit mitzuteilen, was sie über ein einflussreiches Mitglied ihrer elitären Clique wussten, ist eine vernichtende Anklage gegen ihre insulare, unethische Kultur.

Auch wenn Cohen es damals vielleicht nicht wusste, habe ich selbst versucht, einigen seiner Opfer zu helfen, mit ihren Anschuldigungen an die Öffentlichkeit zu gehen. Letztendlich kamen diese Frauen zu dem Schluss, dass es zu riskant und zu traumatisch war, die Angelegenheit weiter zu verfolgen, so dass sie sich entschlossen, ihr Leben weiterzuleben – weit weg von den Büros des Guardian und von Cohen. Einige haben auch heute noch Angst, sich zu äußern.

“Buchstäblich jeder weiß davon, aber es passiert nie etwas”, soll eine mitfühlende Mitarbeiterin einer der von Cohen missbrauchten Frauen gesagt haben.

Möglicherweise wurden sie eingeschüchtert, als sie erfuhren, dass eine andere Person, die sie ermutigte, an die Öffentlichkeit zu gehen, eine rechtliche Drohung von einer hochpreisigen Anwaltskanzlei erhielt, die in Cohens Auftrag handelte. Die Anwälte warnten diese Person vor dem “unausweichlichen Bankrott”, wenn sie nicht einen vollständigen Widerruf vornehme, sich öffentlich entschuldige, Cohens Anwaltskosten bezahle, eine Spende von 1.000 Pfund für wohltätige Zwecke leiste und ominöserweise die Identität seiner Ankläger preisgebe. In einer besonders verdrehten Passage wurde in der juristischen Drohung behauptet, der Observer-Kolumnist sei “ein langjähriger Verfechter der Meinungsfreiheit”.

Erst als der aktivistische Anwalt Jolyon Maugham mit Beweisen für Cohens Sexualverbrechen und den Widerstand von Guardian News & Media bei der Untersuchung dieser Vergehen an die Öffentlichkeit ging, begann der Observer, Beschwerden gegen ihn ernst zu nehmen. Im Juli 2022 wandte sich die Zeitung schließlich gegen ihren Star-Kolumnisten.

Einen Monat zuvor, als die Anschuldigungen gegen Cohen im Internet zu kursieren begannen, veröffentlichte Private Eye eine weitere geharnischte Attacke gegen mich und den Herausgeber von The Grayzone, Max Blumenthal. In der beweislosen Tirade wurden wir aufgrund unserer Berichterstattung über die durchgesickerten E-Mails von Paul Mason als russische Geheimdienstmitarbeiter bezeichnet. Der Stil, der Ton und die Sprache waren nicht von denen des “Ratbiter” zu unterscheiden, auch wenn er nicht zugeordnet werden kann, was die naheliegende Frage aufwirft, ob Cohen auch heute noch anonym für Private Eye schreibt.

Bälle zur Linken, Kreuze zur Rechten

Es bleibt abzuwarten, ob und wie sich der Enthüllungsbericht der New York Times auf Cohens Karriere auswirken wird. Trotz des Verlusts seines langjährigen, gut bezahlten Jobs beim Observer ist er in den britischen Medien nach wie vor ein “gemachter Mann”.

Und bestimmte Mainstream-Journalisten haben immer noch versucht, Cohen zu verteidigen und sogar zu entschuldigen.

Doch einige von Cohens Freunden und Kollegen haben begonnen, ihn in die Pfanne zu hauen. Zu ihnen gehört James Ball, der zwischen Februar 2011 und Juni 2015 in leitender Funktion für den Guardian arbeitete und sich in unmittelbarer Nähe zu Cohen befand, da er im selben Gebäude arbeitete.

Darüber hinaus verfolgten die beiden routinemäßig die gleichen Ziele, darunter Assange und Corbyn, und hatten eine übereinstimmende politische Perspektive. Möglicherweise lud die als “Integrity Initiative” bekannte verdeckte britische Geheimdienstorganisation beide im November 2018 zu einer Veranstaltung in den renommierten Londoner Frontline Club ein, die unter dem Motto “Tackling Tools of Malign Influence” stand.

Zu diesem Zeitpunkt war Cohens sexuelles Fehlverhalten in den Hallen des Guardian bereits so bekannt, dass leitende Mitarbeiter neue weibliche Mitarbeiter davor warnten, sich von ihm fernzuhalten. Es ist daher fast unvorstellbar, dass Ball nichts von den Handlungen seines Kollegen wusste. In einer E-Mail von The Grayzone aufgefordert, die Kenntnis von Cohens Handlungen kategorisch zu leugnen, verwies er an den Autor der Untersuchung der New York Times “oder an gemeinsame Kollegen aus jener Zeit”.

Cohens Twitter-Archiv weist auf häufige Interaktionen mit Ball über viele Jahre hinweg hin. Die von Cohen typischerweise verwendete Sprache zeugt von einer herzlichen, ausgesprochen persönlichen Beziehung zu seinem Kollegen, die bis heute anhält.

In Balls eigenem Archiv findet sich jedoch keine einzige Erwähnung von Cohen. Sollte er eine Twitter-Säuberungsaktion durchgeführt haben, um die Beziehung zu verbergen, wäre er wohl kaum die einzige Person des öffentlichen Lebens, die dies getan hat.

Als Cohen im November 2022 den Start eines persönlichen Substack-Blogs ankündigte, reihten sich viele Mainstream-Journalisten ein, um seinen Weggang von The Observer zu betrauern. Die überwältigende Mehrheit hat seitdem ihre Glückwünsche aus ihren Twitter-Timelines gelöscht.

Unmittelbar nachdem Jolyon Maugham gegen Cohen an die Öffentlichkeit gegangen war, aktualisierten Wikipedia-Redakteure das Profil des Täters, um ihre Behauptungen wiederzugeben. Doch innerhalb weniger Augenblicke schaltete sich ein berüchtigter Wikipedia-Redakteur namens “Philip Cross” ein und entfernte alle Hinweise auf Cohens sexuelle Übergriffe von der Seite.

Cross ist vor allem für seinen täglichen Kreuzzug bekannt, bei dem er die Einträge von Kriegsgegnern zerstört und gleichzeitig das Establishment und die Akteure des tiefen Staates beschönigt. Seine 24-Stunden-Redaktionsarbeit auf Industrieniveau wurde im Mai 2018 zu einem Mainstream-Skandal.

Während “Cross” verzweifelt daran arbeitete, Cohens Ruf zu verteidigen, entfernte er auch Tweets von Cohens Opfern aus den Zitaten des Eintrags und behauptete, sie seien “unzuverlässige Quellen”. Ein anderer Wikipedia-Redakteur stellte die systematische Schönfärberei schließlich in Frage und löste damit einen erbitterten “Edit War” aus, der einen Redakteur schließlich dazu veranlasste, “Cross” verärgert zu erklären, dass er “im Interesse von Nick Cohen” handele.

Es gibt Hinweise darauf, dass das Eintreten von “Philip Cross” für Cohen durch eine persönliche Beziehung zwischen den beiden beeinflusst worden sein könnte. Einer der kuriosesten und am wenigsten erforschten Aspekte des “Philip Cross”-Schlamassels wurde von dem ehemaligen britischen Botschafter und heutigen Journalisten Craig Murray aufgedeckt.

Laut Murray unterhielt die Person, die hinter dem “Philip Cross”-Profil stand, ein obskures Twitter-Konto gleichen Namens, das überwiegend öffentliche Personen retweetete, so gut wie keine eigenen Inhalte postete und zum Zeitpunkt des Ausbruchs des Cohen-Skandals gerade einmal 160 Follower hatte. Die Follower dieses winzigen Kontos bestanden überwiegend aus einflussreichen und politisch engagierten Personen – darunter viele Mainstream-Journalisten wie Cohen. Nachdem Murray diese aufschlussreiche Tatsache publik gemacht hatte, löschte Cohen umgehend die Followerschaft von Cross”.

Cohen tut das Ganze als russische Verschwörung ab

Bereits im Juni 2012 hatte Cohen die Unterstützer von Julian Assange verunglimpft, weil sie es gewagt hatten, zu behaupten, die gegen ihn erhobenen Vorwürfe sexuellen Fehlverhaltens seien möglicherweise schwarze Propaganda, um seinen Ruf zu zerstören. Er bezeichnete die Verteidiger von Assange als “Definition von Paranoia”.

“Aktivisten”, spottete Cohen, “die behaupten, sie seien die Feinde des Patriarchats, tun die Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs als eine CIA-Verschwörung ab.”

Heute hat Cohen die Vorwürfe gegen ihn als “eine Kampagne seiner Kritiker, einschließlich der Russland-Befürworter” abgetan.

Vielleicht sollte der in Ungnade gefallene Schriftsteller seine Definition von Paranoia aktualisieren. Übersetzt mit Deepl.com