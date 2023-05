Britische Spezialeinheiten operierten seit 2011 heimlich in 19 Ländern Countercurrants

Laut einem Bericht von Action on Armed Violence (AOAV) , einer in London ansässigen Wohltätigkeitsorganisation, die Forschungen zu globaler bewaffneter Gewalt durchführt, hat das Vereinigte Königreich seit 2011 seine Spezialeinheiten in 19 Länder entsandt. Die entsandten britischen Agenten bildeten ausländische Kämpfer aus, führten Attentate durch und kämpften Berichten zufolge an der Seite von Kindersoldaten.

In einem am Dienstag veröffentlichten Bericht stellt AOAV fest, dass britische Agenten in Algerien, Zypern, Estland, Frankreich, Irak, Kenia, Libyen, Mali, Nigeria, Pakistan, den Philippinen, Russland, Somalia, der Straße von Hormuz zwischen Iran und Oman, Sudan, Syrien, der Ukraine und Jemen eingesetzt wurden, um feindliche Kräfte zu bekämpfen oder zu überwachen.

Hunderte von zivilen Todesopfern

Einige dieser Einsätze erfolgten an Orten, an denen britische Truppen bereits kämpften, wie etwa in Afghanistan und im Irak. Allerdings setzten die britischen Spezialeinheiten (UKSF) ihre Operationen in beiden Ländern noch lange nach dem Abzug der regulären Truppen fort. In Afghanistan wurden Hunderte von Todesopfern unter der Zivilbevölkerung auf nächtliche Angriffe britischer und amerikanischer Spezialeinheiten zwischen 2009 und 2012 zurückgeführt.

Bevor das Parlament gegen den Einsatz gestimmt hat

Während das Parlament Militäraktionen in Afghanistan und im Irak genehmigte, wurden die UKSF auch in anderen aktiven Konfliktgebieten eingesetzt, ohne dass der Gesetzgeber zugestimmt hatte. Drei Tage bevor das Parlament 2013 gegen einen Einsatz in Syrien stimmte, waren UKSF- und MI6-Agenten vor Ort, um syrische Luftverteidigungsanlagen anzugreifen und amerikanische Luftangriffe zu fordern, so der Bericht. Innerhalb weniger Monate bildeten sie regierungsfeindliche Kämpfer aus und ermordeten Kämpfer des Islamischen Staates.

Kämpften an der Seite von Dschihadisten

Im Jemen führten UKSF-Agenten Razzien gegen Al-Qaida-nahe Kämpfer durch, kämpften aber in einigen Fällen an der Seite von Dschihadisten, die von Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten rekrutiert worden waren, um Houthi-Rebellen anzugreifen.

40 % Kindersoldaten

Bis zu 40 % dieser Dschihad-Kräfte waren laut AOAV Kindersoldaten.

Der Rest der Einsätze bestand aus Ausbildungsmissionen und Geiselbefreiungsaktionen, während die UKSF-Operation in Russland auf die Sicherheit der britischen Sportler bei den Olympischen Winterspielen 2014 in Sotschi ausgerichtet war.

In der Ukraine

Aus kürzlich durchgesickerten Pentagon-Dokumenten geht hervor, dass das Vereinigte Königreich seit Beginn der russischen Militäroperation im vergangenen Februar 50 Spezialkräfte in die Ukraine entsandt hat.

Vor dem Bekanntwerden der Dokumente berichteten mehrere Medien über die Anwesenheit britischer und amerikanischer Spezialkräfte in der Ukraine, und ein General erklärte gegenüber der Times im vergangenen Jahr, dass bis zu 300 britische Kommandotruppen “diskrete Operationen” an der Seite der Kiewer Streitkräfte durchführten.

Vor dem Abschuss in ein anderes Land

heißt es in dem Bericht:

Es gibt sechs weitere Standorte, an denen die UKSF ausländische Streitkräfte ausgebildet hat oder an denen sie sich vor dem Einsatz in einem anderen Land niedergelassen hat. Diese sind: Burkina Faso, Oman, Jordanien, Saudi-Arabien, Türkei und Dschibuti.

Darüber hinaus gibt es sieben weitere Standorte, die nicht in den obigen Listen aufgeführt sind und von denen bekannt ist, dass sie von der UKSF für eigene Übungen und Einsätze genutzt werden. Diese sind: Albanien, Falklandinseln, Gibraltar, Belize, Brunei, Malaysia und Kanada, wobei es wahrscheinlich noch weitaus mehr gibt.

England, Wales, Schottland und Nordirland

heißt es in dem Bericht:

Darüber hinaus ist die UKSF in England, Wales, Schottland und Nordirland tätig. Diese vier Länder sind nicht enthalten.

Würde man alle Länder zusammenzählen, in denen die UKSF Berichten zufolge im Einsatz sind (einschließlich Ausbildung und im Vereinigten Königreich selbst), gäbe es 36 Länder, in denen solche Truppen im Einsatz sind.

Ermordung britischer Staatsbürger, mutmaßliche Vertuschung von Morden an unschuldigen afghanischen Zivilisten

heißt es in dem Bericht:

Ein Jahrzehnt der Einsätze rund um den Globus hat einige Kontroversen hervorgebracht.

Neben Triumphen und Tragödien wurde berichtet, dass Einheiten wie der Special Air Service (SAS) für die vorsätzliche Ermordung britischer Staatsbürger im Irak und in Syrien, die angebliche Vertuschung zahlreicher Morde an unschuldigen afghanischen Zivilisten, einschließlich Kindern, die Auslagerung von UKSF-Agenten an den MI6, um die Leugnung von Tötungs- oder Gefangennahme-Missionen im Jemen zu gewährleisten, Kämpfe in Konflikten, in denen Kindersoldaten von verbündeten jemenitischen Stammesführern gezwungen wurden, und sogar einen tragischen Vorfall mit Beschuss durch eigene Truppen in Syrien verantwortlich waren.

Fehlende parlamentarische Zustimmung

“Der umfangreiche Einsatz der britischen Spezialeinheiten in zahlreichen Ländern in den letzten zehn Jahren gibt Anlass zu ernsten Bedenken hinsichtlich der Transparenz und der demokratischen Kontrolle”, sagte AOAV-Direktor Dr. Iain Overton. “Das Fehlen einer parlamentarischen Genehmigung und einer nachträglichen Überprüfung dieser Einsätze ist äußerst beunruhigend.”

Im AOAV-Bericht (22. Mai 2023) – Großbritanniens Spezialkräfte seit 2011 in mindestens 19 Ländern im Einsatz – von Murray Jones und Iain Overton heißt es:

Die UKSF operiert anders als das übrige britische Militär, und obwohl sie dem Verteidigungsminister und dem Premierminister gegenüber rechenschaftspflichtig ist, gibt es keine parlamentarische Aufsicht oder einen Mechanismus zur Durchführung rückwirkender Überprüfungen. Es gab mehrere Kontroversen im Zusammenhang mit der UKSF, darunter Attentate, angebliche Vertuschungen, Auslagerung der Leugnung, Kämpfe an der Seite von Kindersoldaten und Zwischenfälle mit eigenem Feuer. Von verschiedenen Abgeordneten und Ausschüssen wurden Forderungen nach mehr Transparenz und Kontrolle erhoben.

Eine neue Analyse zeigt, dass die britischen Spezialeinheiten in den letzten zehn Jahren in mindestens 19 Ländern im Einsatz waren. Dies wirft Fragen nach dem Grad der Transparenz und der demokratischen Zustimmung auf, unter der diese schattenhaften Einheiten arbeiten.

Berichte über UKSF-Einsätze in der Ukraine, in Syrien, im Jemen, in der Straße von Hormuz zwischen Iran und Oman und in Libyen zeigen, dass britische Soldaten regelmäßig in internationale Konflikte geschickt werden, ohne dass das Parlament einer britischen Beteiligung zuvor zugestimmt hat.

Im Fall von Syrien stimmte das Parlament 2013 ausdrücklich gegen die Entsendung von Truppen. Dennoch wurde in den letzten zehn Jahren über Dutzende von UKSF-Einsätzen in der Presse berichtet.

Das Privileg der Verschwiegenheit

Der Bericht fügte hinzu:

Die UKSF, die sich in erster Linie aus dem SAS, dem Special Boat Service (SBS) und dem Special Reconnaissance Regiment (SRR) zusammensetzt und von der mehrstufigen Special Forces Support Group (SFSG) unterstützt wird, operiert anders als das übrige britische Militär und genießt in allen Bereichen der Regierung ein privilegiertes Maß an Geheimhaltung.

Der ranghöchste Offizier der UKSF, der Direktor der Spezialeinheiten, ist nur dem Verteidigungsminister und dem Premierminister gegenüber rechenschaftspflichtig.

Es gibt keine parlamentarische Kontrolle. Es gibt nicht einmal einen Mechanismus zur nachträglichen Überprüfung, wie es ihn für den MI6 über den Geheimdienst- und Sicherheitsausschuss (ISC) gibt.

Wie Ben Wallace im September 2020 sagte: “Sie [UKSF] sind mir und dem Gesetz gegenüber rechenschaftspflichtig, und wenn wir irgendwelche Probleme sehen, werden die Minister natürlich eingreifen.”

Der derzeitige Vorsitzende des ISC, der Abgeordnete Julian Lewis, hat jedoch schon früher gefordert, dass sein Ausschuss die Lücke in der Aufsicht schließen soll. Ähnliche Appelle für mehr Transparenz des UKSF wurden von Abgeordneten wie Crispin Blunt (ehemaliger Vorsitzender des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten), David Davis (ehemaliger SAS-Reservist) sowie dem ehemaligen ISC-Vorsitzenden Malcolm Rifkind und dem ehemaligen Generalstaatsanwalt Dominic Grieve vorgebracht.

Nach jahrelangen juristischen Auseinandersetzungen ist 2022 eine öffentliche Untersuchung des mutmaßlichen Fehlverhaltens britischer Spezialeinheiten während des Afghanistan-Kriegs in greifbare Nähe gerückt. Die von Lord Justice Haddon-Cave geleitete Untersuchung soll Behauptungen über unrechtmäßige Tötungen und Misshandlungen von Gefangenen nachgehen und Maßnahmen empfehlen, um ähnliche Vorfälle in künftigen Konflikten zu verhindern. Diese Untersuchung ist ein entscheidender Schritt in Richtung Rechenschaftspflicht und Transparenz bei britischen Militäroperationen in Übersee, um den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten. Die Ergebnisse könnten weitreichendere Auswirkungen haben und Entschädigungsforderungen, Diskussionen über die Rolle des Militärs in ausländischen Konflikten und die Notwendigkeit der Überwachung und Rechenschaftspflicht von Regimentern der Spezialeinheiten auslösen.

Dr. Iain Overton sagte: “Die Kontroversen um die UKSF, einschließlich der Ermordungen und angeblichen Vertuschungen, machen deutlich, dass dringend mehr Transparenz und Rechenschaftspflicht erforderlich sind. Die laufende öffentliche Untersuchung des Fehlverhaltens der britischen Spezialeinheiten in Afghanistan ist ein entscheidender Schritt, um für Gerechtigkeit zu sorgen und zukünftige Vorfälle zu verhindern. Es ist höchste Zeit, dass wir uns mit der Rolle und den Operationen der Spezialeinheiten auseinandersetzen und dabei den Schwerpunkt auf Transparenz, Aufsicht und den Schutz der Menschenrechte legen.”

Liste der Länder, die im Bericht erwähnt werden

Afghanistan: Auch nach dem offiziellen Ende des Krieges im Jahr 2014 kämpften SAS und SBS weiter gegen die Taliban und ISIS-Aufständische und führten tödliche Nachtangriffe durch. Es gab schwere Vorwürfe wegen Fehlverhaltens, einschließlich der Tötung von Zivilisten und einer möglichen Vertuschung von Kriegsverbrechen. Die Präsenz der Spezialeinheiten in Afghanistan schwankte im Laufe der Jahre, wobei die Zahl der Einsätze als Reaktion auf die veränderte Lage und die Ersuchen der Vereinigten Staaten um Unterstützung erhöht wurde. Der jüngste Abzug der NATO-Truppen und der Fall von Kabul an die Taliban haben zu weiteren Spezialoperationen geführt, darunter die Evakuierung von Personal und Rettungseinsätze.