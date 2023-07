Britischer Geheimdienst wegen CIA-Folter auf der Anklagebank

von Kit Klarenberg

11. Juli 2023

Jüngste Entwicklungen lassen vermuten, dass britische Geheimdienstmitarbeiter wegen ihrer wenig bekannten Rolle im weltweiten Folterprogramm der CIA endlich vor Gericht gestellt werden könnten.

Der britische Auslands- und Inlandsgeheimdienst wird von einem mit der Überwachung der Geheimdienste betrauten Tribunal unter die Lupe genommen. Am 26. Mai erließ das berüchtigte undurchsichtige Londoner Investigatory Powers Tribunal (IPT) einstimmig eine bahnbrechende Entscheidung, die bedeutet, dass die Klagen zweier Saudis, die in CIA-Geheimgefängnissen brutal gefoltert und jahrelang in Guantanamo Bay inhaftiert wurden, endlich angehört werden können, zumindest hinter verschlossenen Türen.

Die britische Regierung bestand darauf, dass das Tribunal, das ausdrücklich das Fehlverhalten der Londoner Sicherheits- und Geheimdienste untersucht, für die Fälle von Mustafa al-Hawsawi und Abd al-Rahim Nashiri nicht zuständig sei. Das IPT war jedoch anderer Meinung.

Das Gericht stellte fest, dass “die dieser Beschwerde zugrundeliegenden Fragen von schwerwiegender Art sind” und erklärte, dass “wenn die Anschuldigungen wahr sind, dies unbedingt festgestellt werden muss”, da “es im öffentlichen Interesse läge, diese Fragen zu prüfen”.

Die Entscheidung bedeutet, dass das Tribunal wahrscheinlich eine Beschwerde von Mustafa al-Hawsawi hören wird, der sich in US-Gewahrsam befindet, seit die amerikanischen Truppen den Mann, den sie als “hochrangiges al-Qaida-Mitglied” bezeichnen, 2003 gefangen genommen haben.

Al-Hawsawi wurde drei Jahre lang in verschiedenen CIA-Gefängnissen festgehalten, bevor er 2006 in das US-Folterlager im illegal besetzten Guantanamo Bay verlegt wurde. Auf dem Weg dorthin wurde er brutalen “verstärkten Verhörmethoden” unterzogen, einschließlich rektaler Untersuchungen, die mit “übermäßiger Gewalt” durchgeführt wurden, wodurch er schwer verletzt wurde und Berichten zufolge bis heute unter anhaltenden gesundheitlichen Problemen leidet.

Die Anwälte von al-Hawsawi behaupten, dass sie Beweise dafür haben, dass britische Geheimdienstmitarbeiter die USA bei der Folterung und Misshandlung ihres Mandanten illegal “unterstützt, begünstigt, ermutigt, erleichtert, veranlasst und/oder sich mit ihnen verschworen” haben.

Al-Hawsawi ist einer von nur noch fünf Guantanamo-Häftlingen, die wegen ihrer angeblichen Beteiligung an den Anschlägen vom 11. September angeklagt sind.

Laut der freigegebenen Zusammenfassung des Berichts des US-Senats über die CIA-Folter war al-Hawsawi einer von mehreren Gefangenen, die “trotz Zweifeln und Fragen bezüglich ihres Wissens über terroristische Bedrohungen und den Aufenthaltsort hochrangiger Al-Qaida-Führer” festgehalten und misshandelt wurden.

Laut seinen Anwälten gibt es “glaubwürdige Beweise” dafür, dass der britische MI5 und MI6 seinen amerikanischen Folterern Fragen stellten und Informationen weitergaben, die sie während der so genannten “erweiterten Verhöre” erhalten hatten.

Nashiri wurde im Oktober 2002 in den Vereinigten Arabischen Emiraten festgenommen, weil er angeblich an einem Al-Qaida-Anschlag auf die USS Cole im Jemen zwei Jahre zuvor beteiligt war. Der Bericht des US-Senats kam zu dem Schluss, dass Nashiri wiederholt gefoltert und misshandelt wurde, obwohl seine Vernehmungsbeamten ihn als kooperativ einschätzten und daher keine “erweiterten” Methoden anwenden wollten.

Im Laufe mehrerer Sitzungen wendeten sie eine Reihe blutiger und offiziell nicht genehmigter Techniken an, darunter die Androhung, die Mutter des Gefangenen sexuell zu missbrauchen, ihm eine Pistole an den Kopf zu halten und einen Akkubohrer an seinen Körper zu halten”, so das britische Rendition Project.

Nashiris Anwälte argumentieren, er sei für den britischen Geheimdienst von “besonderem Interesse” gewesen. Dies könnte der Grund sein, warum London Berichten zufolge die CIA ermutigte, im Dezember 2002 auf dem Flughafen Luton aufzutanken, während er von Thailand nach Polen überstellt wurde.

“Es gibt eine unwiderstehliche Schlussfolgerung, dass die britischen Behörden an der Weitergabe von Informationen über [Nashiri] teilgenommen haben und an seiner Folter und Misshandlung mitschuldig waren.”

Geheimdienstausschuss “nicht in der Lage, einen glaubwürdigen Bericht zu erstellen

Unterdessen versucht die britische Regierung zu verhindern, dass Abu Zubaydah, der “ewige Gefangene” von Guantanamo, gerichtlich gegen den MI5 und den MI6 vorgeht, weil er der CIA Fragen zur Verfügung gestellt hat, die ihm bei verstärkten Verhören in sechs verschiedenen Ländern gestellt werden sollten. Die Behörden in London argumentieren, dass nationale Gesetze auf Zubaydah nicht anwendbar sind und seine Klage stattdessen gegen die Länder gerichtet werden sollte, in denen die Folterungen stattgefunden haben.

Zubaydah wurde 83 Mal mit einer Wasserfolter (Waterboarding) gefoltert, Hunderte von Stunden in eine winzige sargähnliche Kiste gesperrt, an Haken mit Kakerlaken – vor denen er sich sein Leben lang fürchtete – aufgehängt, ihm wurde der Schlaf verweigert, und er wurde gezwungen, über längere Zeit in “Stresspositionen” zu verharren. Als Folge dieser Misshandlungen verlor er ein Auge und hat nun dauerhafte Hirnschäden, leidet unter ständigen Krampfanfällen, praktisch ständigen Kopfschmerzen und einer “unerträglichen Empfindlichkeit gegenüber Geräuschen”.

Ein Bericht des Ausschusses für Nachrichtendienste und Sicherheit (ISC) des britischen Parlaments aus dem Jahr 2018 bestätigte, dass der britische Geheimdienst “direkte Kenntnis von der extremen Misshandlung” Zubaydahs durch die CIA hatte und seinen amerikanischen Folterern weiterhin Fragen stellte, die sie ihm trotzdem stellen konnten. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass MI6-Beamte nicht lange nach Zubaydahs Gefangennahme in Pakistan im Jahr 2002 feststellten, dass die an dem Gefangenen angewandten Techniken so brutal waren, dass “98 Prozent der US-Spezialeinheiten zusammengebrochen wären, wenn sie denselben Bedingungen ausgesetzt gewesen wären”.

Die Ergebnisse des ISC zeigten eindeutig, dass London eine wichtige unterstützende Rolle bei dem CIA-Programm für außerordentliche Überstellungen spielte. Im Rahmen des dunklen Deals leisteten britische Geheim- und Sicherheitsdienste Langley umfangreiche logistische Unterstützung und lagerten die Folterung von Gefangenen an einige der brutalsten Sicherheits- und Geheimdienste der Welt aus.

Doch dieses spektakulär barbarische Kapitel der jüngeren britischen Geschichte ist heute fast völlig in Vergessenheit geraten. Und der ISC räumt ein, dass sein Bericht über die skandalöse Vereinbarung bei weitem nicht vollständig ist. Der Ausschuss erklärte offen, dass der von ihm erstellte Bericht “keine endgültige Darstellung ist und auch nicht als solche angesehen werden darf”.

Aufgrund der “Bedingungen”, die für die Untersuchung galten, war der ISC “nicht in der Lage, eine maßgebliche Untersuchung durchzuführen und einen glaubwürdigen Bericht zu erstellen”, räumte er ein.

Die damalige Premierministerin Theresa May hatte dem Ausschuss eine Reihe von belastenden Einschränkungen auferlegt, darunter die Verweigerung des Zugangs zu Beamten, Mitarbeitern und wichtigen Zeugen. Die dem ISC auferlegten Kontrollen führten dazu, dass nur vier Geheimdienstmitarbeiter befragt werden konnten, und die wenigen, die zur Verfügung standen, durften sich nicht zu bestimmten Fällen äußern.

Trotz dieser Einschränkungen stellte der ISC schließlich fest, dass die britischen Sicherheitsdienste eine “beispiellose” Menge an Informationen mit ausländischen Verbindungsstellen austauschten, “um die Gefangennahme von Gefangenen zu erleichtern” – selbst wenn sie vermuteten oder wussten, dass die Verdächtigen gefoltert werden würden. Insgesamt stellte der Bericht mindestens 198 Fälle fest, in denen britische Spione Informationen von Personen erhielten, von denen sie wussten oder hätten wissen müssen, dass sie missbraucht worden waren.

Zwischen 2002 und 2004 nahmen MI6-Agenten dem Bericht zufolge aktiv an Verhören von Gefangenen teil, die von US-Behörden in Afghanistan, Irak und Guantanamo Bay festgehalten wurden. Der ISC ermittelte 13 Fälle, in denen britische Spione Zeuge der Folterung von Häftlingen wurden, und 128 Fälle, in denen Sicherheits- und Geheimdienstmitarbeiter von ihren ausländischen Kollegen über die Misshandlung von Gefangenen informiert wurden.

Anstatt auf diese beunruhigenden Nachrichten mit der Beendigung ihrer Beteiligung zu reagieren, boten die britischen Geheimdienste ausländischen Spionageagenturen stattdessen finanzielle Anreize für die Durchführung außerordentlicher Überstellungen an. In mindestens 28 Fällen schlugen sie dem Bericht zufolge Operationen vor, planten sie oder stimmten ihnen zu, die von Verbindungsdiensten in Übersee vorgeschlagen wurden.

Gefälschtes Rizin-Komplott rechtfertigt Irak-Krieg

Die Auslagerung der Folter an ausländische Partner brachte den Briten eine Reihe von Vorteilen. Zum einen konnten MI5 und MI6 vermeiden, sich die Hände schmutzig zu machen, und die Lüge aufrechterhalten, dass sie nicht direkt an solchen Aktivitäten beteiligt waren. Die Vereinbarung bedeutete auch, dass britische Spione nicht zur Rechenschaft gezogen werden konnten, wenn sich durch Folter gewonnene Zeugenaussagen als falsch herausstellten – was absichtlich oft der Fall war.

Im September 2002 verhaftete die Polizei, die in London eine mutmaßliche Geldbeschaffungsaktion für den Terrorismus untersuchte, Mohammed Meguerba, einen algerischen Emigranten. Er wurde ohne Anklage freigelassen und kehrte in sein Heimatland zurück, wo er bei seiner Ankunft von den örtlichen Sicherheitsdiensten aufgegriffen wurde.

Meguerba erzählte seinen Entführern schließlich, dass er Teil einer Verschwörung war, bei der mehrere Personen mit Ricin vergiftet werden sollten. Diese Information wurde an den britischen Geheimdienst weitergegeben, allerdings gab es ein großes Problem: Die Adresse, die er als Kern der Bemühungen angab, existierte nicht. Nach weiteren Verhören nannte Meguerba einen anderen Ort, ein Haus im Norden Londons.

Im Januar 2003 schlug die Polizei zu, nahm mehrere Personen fest, führte umfangreiche Tests durch und leitete das beschlagnahmte Material an die wichtigste britische Forschungseinrichtung für chemische Waffen in Porton Down weiter. Noch bevor diese Untersuchungen abgeschlossen waren, gaben hochrangige Beamte der Terrorismusbekämpfung in Zusammenarbeit mit den britischen Gesundheitsbehörden eine dringende “Bioterrorismus-Warnung” heraus und warnten, dass “eine kleine Menge des sichergestellten Materials … positiv auf das Vorhandensein von Rizin-Gift getestet wurde”. Sofort brach Panik aus, und Arztpraxen im ganzen Land veröffentlichten Hinweise auf die Symptome einer Rizin-Vergiftung.

Der damalige Premierminister Tony Blair trat Stunden später in einer Fernsehansprache auf und schürte eifrig die Ängste der Öffentlichkeit:

“Ich warne die Menschen, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Terroristen in den Besitz von [Massenvernichtungswaffen] gelangen … die heutigen Verhaftungen zeigen, dass diese Gefahr gegenwärtig und real ist, und dass ihr Potenzial enorm ist.”

Einen Monat später hielt der damalige US-Außenminister Colin Powell eine berühmt-berüchtigte Rede vor dem UN-Sicherheitsrat, um Unterstützung für den Irak-Krieg zu gewinnen. Mit einem Rizinusfläschchen in der Hand behauptete Powell, der irakische Staatschef Saddam Hussein betreibe ein geheimes globales Terrornetzwerk und verfüge über ein riesiges Arsenal an chemischen und biologischen Waffen. Powell erwähnte ausdrücklich die jüngste Razzia in London, von der er behauptete, sie beweise die Existenz von Al-Qaida-Terror-“Zellen” im Herzen Europas.

Als die US-Invasion im Irak in vollem Gange war, wurde die angebliche “Rizin”-Verschwörung am 31. März 2003 wieder aufgewärmt, als der Vorsitzende der Generalstabschefs, General Richard Myers, kühn verkündete, die US-Streitkräfte hätten eine “Giftfabrik” zerstört, aus der “wahrscheinlich das in London gefundene Rizin stammt”.

In Wirklichkeit hatte Porton Down innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Polizeirazzia festgestellt, dass an der Londoner Adresse kein Rizin gefunden worden war. Dieses unbequeme Urteil wurde jedoch verschwiegen, bis acht Personen, die im Zusammenhang mit dem Fall verhaftet worden waren, zwei Jahre später vor Gericht gestellt und in allen Anklagepunkten freigesprochen wurden.

Die Anklage war in sich zusammengebrochen, als klar wurde, dass Meguerba die Behauptungen unter dem Druck der Ermittler erfunden hatte.

Nach dem Urteilsspruch gab sogar die BBC zu, dass die “strafrechtlichen Ermittlungen vom Vereinigten Königreich und den USA schamlos für politische Zwecke ausgenutzt” wurden, um “die Invasion des Irak oder die Einführung neuer Gesetze zur Einschränkung der bürgerlichen Freiheiten zu rechtfertigen”.

Wenig später erschien Meguerba in Algerien vor Gericht. Er sah abgemagert und gebrechlich aus, und ihm fehlten mehrere Zähne. Sein heutiges Schicksal ist unbekannt.

Eine sehr britische Vertuschung

Im September 2005 gab die damalige MI5-Generaldirektorin Eliza Manningham-Buller eine außergewöhnliche Erklärung ab, in der sie einräumte, dass britische Geheimdienstmitarbeiter “oft nur begrenzt” in der Lage seien, die Mittel zu ermitteln, mit denen ausländische Partner Informationen beschafften. Zum Teil, so Manningham-Buller, liege dies daran, dass der MI5 und der MI6 “im Allgemeinen nicht darauf drängen, die Quelle” einer bestimmten Information zu erfahren, da zu viele Fragen “die künftige Zusammenarbeit und den künftigen Nachrichtenfluss des Herkunftsdienstes beeinträchtigen” könnten.

“Wenn es sich um eine bedrohungsbezogene Meldung handelt, wird der Wunsch nach einem Kontext in der Regel der Notwendigkeit untergeordnet, Maßnahmen zur Feststellung der Fakten zu ergreifen”, fuhr sie fort. Letztendlich wurden daher “keine Erkundigungen bei [der] algerischen Verbindungsstelle über die genauen Umstände der Befragung von Meguerba eingeholt.”

Zu diesem Zeitpunkt war das Rizin-Komplott vor Gericht bereits umfassend als eine absurde Geschichte entlarvt worden, die auf unter Folter erpressten Falschaussagen beruhte. Manningham-Buller beharrte jedoch darauf, dass die gesamte betrügerische Geschichte ein Beweis dafür sei, dass “die Berichte von Gefangenen korrekt sein können und es möglich machen, Leben zu retten”.

Haben die Briten ihre algerischen Kollegen absichtlich mit Fragen gefüttert, um ein falsches Komplott auszuhecken, das, wenn es auffliegt, zur Rechtfertigung der bevorstehenden Irak-Invasion verwendet werden könnte? Auch wenn der Beweis noch aussteht, deuten vertrauliche Dokumente, die nach dem gewaltsamen Sturz von Muammar Gaddafi in den Ruinen der libyschen Sicherheitsdienste gefunden wurden, stark darauf hin.

Die von einer westlichen Menschenrechtsorganisation sichergestellten Papiere enthüllten, dass der damalige Chef der MI6-Terrorismusbekämpfung, Mark Allen, im März 2004 in direktem Kontakt mit den Behörden in Tripolis über die kürzliche Gefangennahme von Abdelhakim Belhaj stand, einem Gründer der mit Al-Qaida verbündeten Libyschen Islamischen Kampfgruppe.

“Ich gratuliere Ihnen zu der sicheren Ankunft von [Belhaj]. Dies war das Mindeste, was wir für Sie und für Libyen tun konnten, um die bemerkenswerte Beziehung zu demonstrieren, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben”, schrieb Allen.

“Amüsanterweise wurden wir von den Amerikanern gebeten, Informationsanfragen von [Belhaj] über [sie] zu leiten. Ich habe nicht die Absicht, etwas Derartiges zu tun. Die Informationen über [Belhaj] stammen von den Briten… Ich denke, ich habe das Recht, mich in dieser Sache direkt an Sie zu wenden.”

Belhaj wurde Anfang des Jahres zusammen mit seiner schwangeren Frau in Malaysia verhaftet und verbrachte anschließend sieben Jahre in libyschen Gefängnissen, wo er Berichten zufolge schwer misshandelt wurde. Die libyschen Behörden ließen seine Frau nach kurzer Haft frei, aber nicht bevor sie ebenfalls gefoltert wurde. Kaum zwei Wochen nach ihrer Entführung tauchte Allen vom MI6 in Libyen auf, während Tony Blair sich mit Gaddafi traf.

Belhaj wurde schließlich 2008 im Rahmen einer umfassenden Amnestie für die ehemalige Libysche Islamische Kampfgruppe (LIFG), die von Katar, einem wichtigen Unterstützer der Gruppe, ausgehandelt worden war, aus dem Gefängnis entlassen. Drei Jahre später war er wieder in Tripolis und diente als Befehlshaber der bewaffneten Aufständischen gegen Gaddafis Truppen – und das nicht ohne britische und amerikanische Unterstützung. Mit Luftunterstützung der NATO beteiligten sich Belhajs Truppen an der barbarischen Ermordung Gaddafis in dessen Heimatstadt Sirte.

John McCain Libysche Islamische Kampfgruppe LIFG

Die US-Senatoren John McCain und Lindsey Graham mit dem Anführer der Libyschen Islamischen Kampfgruppe (LIFG), Abdelhakim Belhaj, während des Regimewechsel-Krieges der NATO gegen Libyen. Links von Belhaj ist der getötete US-Botschafter in Libyen, Christopher Stevens, zu sehen.

Eine perverse Ironie ist, dass andere LIFG-Kämpfer, die in den vom Westen unterstützten Regimewechsel-Krieg verwickelt waren, dank einer Intervention der Quilliam Foundation, einer selbsternannten Denkfabrik zur Bekämpfung des Extremismus”, die im Geheimen vom britischen Geheimdienst aufgebaut wurde, freigelassen wurden.

Die Entdeckung der belastenden Korrespondenz zwischen Allen und der libyschen Regierung aus dem Jahr 2004 veranlasste den Londoner High Court, im Juni 2012 ein Gerichtsverfahren gegen den ehemaligen MI6-Chef für Terrorismusbekämpfung einzuleiten. Zwei Jahre später lehnte die britische Staatsanwaltschaft (Crown Prosecution Service, CPS) es unerklärlicherweise ab, ihn strafrechtlich zu verfolgen, obwohl die Londoner Metropolitan Police 28.000 Seiten an Beweismaterial zusammengestellt hatte.

Im Juni 2016 kündigte der CPS erneut an, Allen nicht strafrechtlich zu verfolgen, eine Entscheidung, die Berichten zufolge hochrangige Ermittlungsbeamte verärgerte. Die Dienststelle stellte fest, dass es “genügend Beweise für die Behauptung gab, dass [Allen]… mit Personen aus dem Ausland, die für die Inhaftierung von Belhaj und seiner Frau verantwortlich waren, in Verbindung stand” und “politische Autorität für einige seiner Handlungen suchte”.

Die Entscheidung des IPT, die Beschwerden von al-Hawsawi und Nashiri anzuhören, stellt somit wohl die beste – und vielleicht letzte – Gelegenheit für die Öffentlichkeit dar, die Wahrheit über die Rolle des MI5 und MI6 bei den außerordentlichen Überstellungen zu erfahren.

Bislang deuten die Indizien stark darauf hin, dass der britische Geheimdienst absichtlich Falschaussagen anstrebte, um damit bestimmte politische Ziele zu erreichen und die nationalen und internationalen Exzesse des Krieges gegen den Terror zu rechtfertigen. Übersetzt mit Deepl.com