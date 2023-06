UK Minister Says It’s OK for Ukraine to Conduct Air Strikes Inside Russia What’s behind the UK foreign minister’s comments and what can we expect from NATO in the longer term? Escalation. Escalation. Escalation. What’s behind the UK foreign minister’s comments and what can we expect from NATO in the longer term? Escalation. Escalation. Escalation.

Britischer Minister sagt, die Ukraine dürfe Luftangriffe innerhalb Russlands durchführen

von Martin Jay

1. Juni 2023

Was verbirgt sich hinter den Äußerungen des britischen Außenministers und was können wir langfristig von der NATO erwarten? Eskalation. Eskalation. Eskalation.

In den letzten Wochen wurde viel darüber gesprochen, dass der Krieg in der Ukraine auf die nächste Stufe gebracht werden soll. Für die NATO und die westlichen Eliten ist dies eine natürliche Entwicklung, die auf fehlgeleiteten Strategien und Ideen beruht, die seit über einem Jahr durchgeführt werden und nicht zum Ziel geführt haben. Darüber hinaus ist es interessant, das Interview von Jens Stoltenberg mit der Washington Post unter die Lupe zu nehmen, in dem er von der ganzen brustbetonten Rhetorik, Russland zu zerstören und den Krieg in der Ukraine zu gewinnen, abrückt und lediglich sagt: “Wir müssen in der Ukraine die Oberhand behalten”. Ein ziemlicher Rückzieher. Wenn man dann noch seine außergewöhnliche Bemerkung über den Beginn des Krieges im Jahr 2014 hinzufügt, häufen sich die Widersprüche und die Panik, und der Beobachter fragt sich, ob der Westen mit seinen Zielen in der Ukraine überhaupt noch konsequent ist. Es gibt eine Menge Fake News darüber. Tatsächlich scheint es manchmal so, als seien die einzigen Nachrichten über die Ukraine Fake News.

Die größte Lüge, die als Fake News verbreitet wird, ist sicherlich die Behauptung, die NATO wolle den Krieg deeskalieren”. Das ist völliger Quatsch. Gibt es irgendjemanden, selbst Leute, die für die NATO arbeiten, die diesen Unsinn tatsächlich glauben? Immer wieder erleben wir, wie der Westen Russland bis an seine Grenzen treibt, und immer wieder behält Putin einen kühlen Kopf und scheint manchmal der Einzige zu sein, der zu begreifen scheint, was auf dem Spiel steht, wenn er das Spiel verschärft. Was könnte Selenskyj mit der Entsendung von Drohnen in den Kreml bezwecken? Eskalation. Was könnte die NATO erreichen wollen, wenn sie an einem Plan arbeitet, F-16-Kampfjets in die Ukraine zu schicken? Eskalation.

Vor diesem Hintergrund steht die Eskalation nun im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der westlichen Eliten, auch wenn sie sich nicht alle auf die Entsendung von Kampfjets einigen können. Es hat auch den Anschein, dass sie Zelensky immer weniger ernst nehmen, da der ukrainische Präsident zu immer verzweifelteren Mitteln greift, um die von ihm gewünschte Aufmerksamkeit und das Engagement des Westens zu erhalten, das so nah wie möglich an einem ausgewachsenen Krieg mit Russland liegt.

Was ist von den jüngsten Äußerungen des britischen Außenministers zu halten, der andeutete, die Ukraine habe jedes Recht, Russland auf ihrem eigenen Territorium anzugreifen?

Bei der Beantwortung von Medienfragen während seines Aufenthalts in Estland wurde Herr Cleverly zu dem Drohnenangriff auf Moskau am Dienstag und zu der Frage befragt, ob die Ukraine das Recht habe, russisches Gebiet anzugreifen.

Er sagte: “Ich habe keine Details und ich werde nicht über die Art der Drohnenangriffe in Moskau spekulieren. Was ich jetzt sagen werde, ist also eher allgemeiner Natur und bezieht sich nicht auf diesen speziellen Vorfall.

“Die Ukraine hat das legitime Recht, sich zu verteidigen. Natürlich hat sie das legitime Recht, dies innerhalb ihrer eigenen Grenzen zu tun, aber sie hat auch das Recht, Gewalt über ihre Grenzen hinaus einzusetzen, um Russlands Fähigkeit zu untergraben, Gewalt in der Ukraine selbst einzusetzen”.

Diese Bemerkung des smarten britischen Außenministers, der selbst über einen beeindruckenden militärischen Stammbaum verfügt, ist weder ein Zufall noch eine ungeschickte Bemerkung aus dem Stehgreif. James Cleverly ist ein kluger Mann und weiß, was er sagt. Die Botschaft ist sehr klar. Die NATO bereitet sich auf einen umfassenderen Krieg mit Russland vor und verlässt sich darauf, dass Putin ständig in diesem “Nicht-Vergeltungs”-Modus verharrt. Ironischerweise beruht die NATO-Strategie, die auf eine Eskalation abzielt, darauf, dass Putin an seiner “Nicht-Eskalations”-Position festhält. Die Bemerkung von Cleverly, die sich sowohl an die Kabale in Kiew als auch an Putin richtet, ist ein Indikator dafür, dass russische militärische Ziele außerhalb der Ukraine Freiwild sind. Das Problem bei dieser Position ist natürlich, dass Russland das Recht hätte, auf derselben Ebene und mit derselben Begründung Vergeltung zu üben. Wenn die Ukraine einen Armeelastwagen auf der russischen Seite der Grenze angreift, wäre es dann nicht folgerichtig, dass Putin mit demselben Fahrzeugtyp in Polen, das Material geladen hat, dasselbe tun darf. Kurz gesagt, das würde bedeuten, dass die Konvois mit militärischer Ausrüstung, die über Polen kommen, zur Zielscheibe würden. Wenn es das ist, was die Hardcore-Falken im Westen, wie Cleverly, wollen, dann würde ein solcher Schlag den Schalter für einen totalen Krieg mit Russland umlegen, in dem es keine Grauzonen mehr gibt.

Natürlich sind die Folgen für Deutschland erschreckend, denn in einem solchen Szenario könnte die Zivilbevölkerung leicht durch russische Angriffe abgeschlachtet werden. Das Gleiche gilt für Finnland und Schweden. Wenn Cleverly in Norwegen für den Beitritt Schwedens zur NATO wirbt, wird er dies vermutlich nicht erwähnen. Aber wenn es das ist, was das Vereinigte Königreich will, dann können Sie alle von Zelenskys versteckten Milliarden darauf verwetten, dass es das ist, was die USA wollen. Die Ironie besteht natürlich darin, dass Joe Biden in dem Moment, in dem der Westen aufwacht und merkt, dass er langfristig im Spiel ist, vielleicht nicht einmal mehr weiß, wie er mit Vornamen heißt, wenn die Präsidentschaftswahlen in den USA anstehen. Es ist also eine Frage der Zeit, aber ist die Zeit auf der Seite des Westens, wenn Trump wiedergewählt wird und den Krieg beenden will? Das ist es, was Selenskyj denkt, und so erklärt sich sein Grad an Panik. Er scheint der Einzige im Westen zu sein, der sich ausgerechnet hat, dass das Szenario eines Zermürbungskrieges für ihn nicht funktioniert und ein kürzerer Krieg mit höherem Einsatz, möglicherweise mit Luftangriffen, auch nicht so attraktiv ist. Er hat die Wahl zwischen dem kochenden Öl in der Pfanne oder dem Inferno der Flammen darunter. Übersetzt mit Deepl.com

Martin Jay ist ein preisgekrönter britischer Journalist mit Sitz in Marokko, wo er als Korrespondent für The Daily Mail (UK) arbeitet und zuvor für CNN und Euronews über den Arabischen Frühling berichtete. Von 2012 bis 2019 lebte er in Beirut, wo er für eine Reihe internationaler Medientitel wie BBC, Al Jazeera, RT und DW arbeitete und als freier Mitarbeiter für die britische Daily Mail, die Sunday Times und TRT World berichtete. Im Laufe seiner Karriere hat er in fast 50 Ländern Afrikas, des Nahen Ostens und Europas für eine Vielzahl großer Medientitel gearbeitet. Er hat in Marokko, Belgien, Kenia und im Libanon gelebt und gearbeitet.

