Weniger vorhersehbar ist Charalambous’ schockierende Beschreibung der täglichen Entmenschlichung, die die Palästinenser unter Israels brutaler militärischer Besatzung erleiden. “Unsere Delegation hat so viele Beispiele dafür gesehen”, berichtet die Schattenministerin. “Palästinensische Kinder werden vor Militärgerichten drakonisch behandelt, Häuser und Gemeinden in Ost-Jerusalem werden abgerissen, grundlegende Infrastrukturen im Westjordanland werden zerstört, darunter auch eine Klinik, die teilweise mit britischer Hilfe finanziert wurde.”

Britischer Schattenminister spricht sich gegen israelische Politik aus, die palästinensische Mütter von ihren Babys trennt

7. Juni 2022

Der britische Schattenminister für den Nahen Osten, Bambos Charalambous, hat Israels grausame Politik der Trennung von palästinensischen Müttern und Neugeborenen in einem kürzlich erschienenen Artikel verurteilt, in dem er beschreibt, dass die illegale Besatzung durch den Apartheidstaat “ein grundlegendes Hindernis für den Frieden” darstellt.

Nach der Rückkehr von einem einwöchigen Besuch in der Region, der von Medical Aid for Palestinians und dem Council for Arab and British Understanding organisiert worden war, schrieb Charalambous in der Labour-Liste, dass die Labour-Partei in der Regierung “den Staat Palästina sofort anerkennen würde”. Vorhersehbarerweise bekräftigte der Abgeordnete aus Enfield Southgate auch die seit langem verfolgte Politik der Labour-Partei, die Zweistaatenlösung zu unterstützen, räumte jedoch ein, dass ein solches Ziel aufgrund der “brutalen Realität der Besatzung” noch in weiter Ferne liege.

Obwohl Charalambous es vermied, Israel als Apartheidstaat zu bezeichnen, wie es der internationale Konsens unter Menschenrechtsgruppen ist, erwähnte der Labour-Abgeordnete die rassistische Trennung von Juden und Palästinensern in Hebron. Er sprach auch von der “enormen Ausdehnung” der ausschließlich jüdischen illegalen Siedlungen auf palästinensischem Land und dem Bau einer Barriere aus Stacheldraht und Beton, die palästinensische Gemeinden durchschneidet.

Charalambous wies darauf hin, dass es unmöglich sei, das ganze Ausmaß der brutalen Realität der israelischen Besatzung zu dokumentieren, und führte als Beispiel das Leiden palästinensischer Mütter an, die in Krankenhäusern von ihren Neugeborenen getrennt wurden, um die Grausamkeit Israels gegenüber den Palästinensern zu verdeutlichen.

Charalambous beschrieb den Schrecken, den er am ersten Morgen empfand, als die Delegation in das Makassed-Krankenhaus im besetzten Ost-Jerusalem gebracht wurde. Sie wurden in eine Neugeborenenstation gebracht, die neun Betten enthielt. In jedem lag ein Frühgeborenes unter glühenden Heizkörpern. Alle gefährdeten Säuglinge waren allein. Keines von ihnen hatte seine Mutter oder ein anderes Familienmitglied bei sich. “Warum waren diese Babys allein?” fragte Charalambous.

Charalambous erklärte, dass Mütter, die im Krankenhaus entbinden, nach den Regeln der Besatzung eine dreitägige Erlaubnis erhalten, um zu entbinden und sich zu erholen. Nach Ablauf dieser Erlaubnis müssen die Mütter in das Westjordanland oder den Gazastreifen zurückkehren. Sind die Neugeborenen zu klein oder nicht gesund genug, um das Krankenhaus zu verlassen, haben die Mütter keine andere Wahl, als die Babys im Krankenhaus zu lassen.

Schlimmer noch, die Ärzte informierten die Delegation darüber, dass Mütter keine Erlaubnis erhalten, ihre Babys zu besuchen, nachdem sie gezwungen wurden, sie im Krankenhaus zu lassen. Selbst die Abholung der Babys, wenn sie sich vollständig erholt haben, ist schwierig – die Genehmigungen dafür werden oft um Monate verzögert. Charalambous beschrieb, wie es einem der Babys, das sie sahen, schon vor vier Monaten so gut ging, dass es abgeholt werden konnte, aber die israelischen Behörden seiner Mutter die erforderliche Abholgenehmigung verweigert hatten. Diese Praxis sei “weit verbreitet”.

“Die entmenschlichenden Auswirkungen dieser Praxis sind tiefgreifend”, sagte Charalambous und äußerte sich besorgt über die Tatsache, dass viele Mütter von Kindern im Makassed-Krankenhaus nach der Geburt eine schwere Depression entwickeln und dass die Trennung eines Babys von seiner Mutter für die Kinder ebenso schwerwiegende Folgen hat.

“Um einen Weg zum Frieden zu finden, müssen wir meines Erachtens letztlich auf systemische Veränderungen statt auf punktuelle Verbesserungen setzen”, sagt Charalambous und äußert sich skeptisch über die Politik aller großen westlichen politischen Parteien. Sie bevorzugen kurzfristige Lösungen, einschließlich gescheiterter Versuche, die Besatzung für die Besetzten erträglicher zu machen, und weigern sich wie die britische Labour-Partei hartnäckig, die rassistischen Wurzeln der israelischen Besatzung umfassend anzugehen.

“Es ist wichtig, dass wir nicht davor zurückschrecken, die Besatzung als ein Hindernis für den Frieden zu benennen”, betont Charalambous. “Wir müssen bei der Durchsetzung des Völkerrechts und der Verteidigung der Menschenrechte hart bleiben.” Übersetzt mit Deepl.com

