Wofür zionistische Überwachungs-Spionage Software doch alles taugt. Es gibt keine skrupelloseren “Spezialeinheiten”, als die im jüdischen Apartheidstaat ausgebildeten, von Mordaufträgen, bis zu spionieren ist alles im “speziellen” Angebot und wird überalll eingesetzt.

Britney Spears’ dad hired Israel surveillance firm to spy on her The father of American singer Britney Spears hired an Israeli surveillance firm to record her phone calls and communications, a former employee of the firm said in a New York Times documentary. According to the documentar, released on Friday entitled ” Controlling Britney Spears,” James Spears used Black Box Security to capture audio recordings from her bedroom, including conversations with her boyfriend and children during her court-mandated conservatorship.

Bild: Fans and supporters of Britney Spears hold placards as they gather outside the County Courthouse in Los Angeles, California on June 23, 2021 [FREDERIC J. BROWN/AFP via Getty Images]



Britney Spears’ Vater beauftragte israelische Überwachungsfirma, um sie zu bespitzeln

27. September 2021

Der Vater der amerikanischen Sängerin Britney Spears hat eine israelische Überwachungsfirma beauftragt, ihre Telefongespräche und Kommunikationen aufzuzeichnen, so ein ehemaliger Mitarbeiter der Firma in einer Dokumentation der New York Times.

Laut der am Freitag veröffentlichten Dokumentation mit dem Titel “Controlling Britney Spears” nutzte James Spears Black Box Security, um Tonaufnahmen aus ihrem Schlafzimmer zu machen, darunter auch Gespräche mit ihrem Freund und ihren Kindern während ihrer gerichtlich angeordneten Vormundschaft.

Alex Vlasov, ein ehemaliger Assistent und Manager für Cybersicherheit bei Black Box Security, sagte der New York Times: “Es erinnerte mich wirklich an jemanden, der im Gefängnis war. Und der Sicherheitsdienst wurde in die Lage versetzt, im Wesentlichen die Gefängniswärter zu sein.”

Der Geschäftsführer und Gründer von Black Box, Edan Yemini, wurde in Israel geboren und hat nach Angaben auf der Website des Unternehmens eine Ausbildung bei den israelischen Spezialeinheiten absolviert.

Die New York Times berichtete, dass die Gespräche wahrscheinlich ohne die Zustimmung beider Parteien aufgezeichnet wurden – ein Verstoß gegen das Gesetz – und dass es unklar war, ob das Gericht, das Spears’ Vormundschaft beaufsichtigt, von der Überwachung wusste oder sie genehmigt hatte.

Ein Anwalt von Edani sagte in einer Erklärung, dass sich seine Sicherheitsfirma Black Box “immer innerhalb professioneller, ethischer und rechtlicher Grenzen bewegt hat und dass sie besonders stolz auf ihre Arbeit ist, Frau Spears über viele Jahre hinweg zu beschützen.”

Unterdessen bestritten die Anwälte von Jamie Spears, dass er Zugang zu ihren “Anrufen, Sprachnachrichten oder SMS” hatte, und behaupteten, dass seine Handlungen “mit dem Wissen und der Zustimmung von Britney, ihrem vom Gericht bestellten Anwalt und/oder dem Gericht” erfolgten.

Alex sagte, seine Vorgesetzten hätten ihm erklärt, dass die strengen Überwachungsmaßnahmen dazu dienten, Spears zu schützen und dass sie unter Vormundschaft stehen wolle. Er habe sich jedoch gezwungen gefühlt, seine Informationen weiterzugeben, nachdem Spears’ Fall nach ihrer Gerichtsaussage im Juni, in der sie das Justizsystem, ihre Vormünder und Manager kritisierte, große Aufmerksamkeit erlangt hatte.

“Nur weil man die Kontrolle hat, hat man nicht das Recht, Menschen wie Eigentum zu behandeln. Ich habe nicht das Gefühl, dass sie wie ein menschliches Wesen behandelt wurde”, fügte Alex hinzu.

Der Anwalt von Britney Spears, Mathew Rosengart, sagte in einer Erklärung: “Jedes unbefugte Abhören oder Überwachen der Kommunikation von Britney – insbesondere der Kommunikation zwischen Anwalt und Mandant, die ein unantastbarer Teil des Rechtssystems ist – würde eine schändliche Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte und ein eklatantes Beispiel für die Beraubung ihrer bürgerlichen Freiheiten darstellen.”

“Ein Abhörgerät in Britneys Schlafzimmer zu platzieren, wäre besonders unentschuldbar und schändlich und bestätigt so viel von ihrer überzeugenden, ergreifenden Aussage”, sagte er. “Diese Handlungen müssen vollständig und aggressiv untersucht werden”. Übersetzt mit Deepl.com

--

Teilen auf: Twitter

Facebook

Drucken



Gefällt mir: Gefällt mir Wird geladen...