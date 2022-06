Buchvorstellung – Unsere Vision zur Befreiung: Engagierte und führende palästinensische Intellektuelle sprechen Klartext

Rezensionen zu Unsere Vision der Befreiung: Engagierte palästinensische Führungspersönlichkeiten und Intellektuelle kommen zu Wort

“Die Zeugnisse aus erster Hand in dieser Aufsatzsammlung senden eine klare Botschaft an die rassistischen Apartheid-Besatzer Palästinas: Eure Versuche, uns auszulöschen, sind gescheitert. Hier stehen wir….”

– JEREMY SALT, Die Entfaltung des Nahen Ostens

“Dieses Buch verdient eine herzliche Begrüßung. Es würdigt die Errungenschaften der Palästinenser und die reiche Vielfalt ihrer Kultur. Es wird deutlich, dass ihr Widerstandsgeist lebendig ist und gut funktioniert. “

– KEN LOACH, Bekannter britischer Filmemacher

——————————

Über die Herausgeber

Dr. Ramzy Baroud ist ein palästinensisch-amerikanischer Journalist und der Herausgeber des Palestine Chronicle. Er ist der Autor von fünf Büchern. Sein neuestes ist These Chains Will Be Broken: Palästinensische Geschichten von Kampf und Widerstand in israelischen Gefängnissen (Clarity Press). Zu seinen Büchern gehören The Last Earth: A Palestinian Story und My Father Was A Freedom Fighter: Die unerzählte Geschichte von Gaza. Baroud ist Non-Resident Senior Research Fellow am Center for Islam and Global Affairs (CIGA) und auch am Afro-Middle East Center (AMEC). Er lebt in Seattle, WA.

Prof. Ilan Pappe ist ein israelischer Historiker und sozialistischer Aktivist. Er ist Professor am College of Social Sciences and International Studies der Universität Exeter, Direktor des Europäischen Zentrums für Palästinastudien der Universität und Co-Direktor des Exeter Centre for Ethno-Political Studies. Sein neuestes Buch ist Ten Myths About Israel. Zu seinen weiteren Büchern gehören The Ethnic Cleansing of Palestine und The Idea of Israel: Eine Geschichte von Macht und Wissen. Pappes Forschungsschwerpunkte sind der moderne Nahe Osten und insbesondere die Geschichte Israels und Palästinas.

Über die Autorin

Ghada Karmi ist Ärztin, Wissenschaftlerin und Autorin. Sie ist eine prominente Verfechterin der palästinensischen Sache und Autorin mehrerer Bücher, darunter die viel beachteten Memoiren Auf der Suche nach Fatima und ein zweites Buch mit dem Titel Rückkehr. Ihre Artikel sind in The Guardian, Middle East Eye und anderen Online-Publikationen erschienen.

——————————