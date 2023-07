Bundeswehr erstmals bei Manöver „Talisman Sabre“ in der Asien-Pazifik-Region mit dabei

An dem aktuellen australisch-US-amerikanischen Großmanöver „Talisman Sabre 2023“ beteiligen sich 13 Staaten, darunter erstmalig auch die Bundeswehr. Eine zentrale Rolle spielen dabei die fünf Staaten des Geheimdienstbündnisses Five Eyes. Laut dem Politikmagazin „German-Foreign-Policy“ richtet sich die Militärkooperation gegen China.

Erstmals beteiligt sich das deutsche Heer an einem militärischen Großmanöver in der Asien-Pazifik-Region. Das Manöver „Talisman Sabre 2023“ findet seit Samstag in Australien statt und dauert noch bis zum 4. August.

Das Fachportal für deutsche Außenpolitik German-Foreign-Policy.com berichtete darüber am Donnerstag. Demnach diene die alle zwei Jahre stattfindende, größte gemeinsame australisch-US-amerikanische Kriegsübung der Stärkung dieser Militärkooperation. Nunmehr soll dabei auch Japan eine zunehmende Rolle spielen. Das Training umfasse unter anderem Seeoperationen, amphibische Landungen, Operationen an Land und den Luftkampf.

In diesem Jahr beteiligen sich laut dem Bericht insgesamt 13 Staaten mit rund 30.000 Soldaten an Talisman Sabre. German-Foreign-Policy zufolge nehmen die fünf Staaten des Geheimdienstbündnisses „Five Eyes“ eine zentrale Rolle bei der Militärübung in Australien ein: