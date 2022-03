Carrefour verbündet sich mit israelischen Siedlungsprofiteuren Von Ali Abunimah

Ich selbst war schon aus Solidarität bei Prozessen in Paris und Mulhouse gegen französische Aktivisten weil sie zum Boykott israelischer Waren aufriefen. Während also israelische, einschließlich Produkten aus Siedlungen im besetzten Westjordanland. Während die illegale Besetzung Palästinas Carrefour nicht zu stören scheint, sondern noch dazu anregte Geschäfte mit israelischen Siedlungsprofiteuren zu machen und Franchise Geschäfte in Israel eröffnen wird. Dagegen aber wegen des “russischen Einmarsches” in die Ukraine alle russischen Waren aus dem Sortiment genommen hat. Was für eine scheinheilige Politik, die Russland boykottiert, während der “jüdische Staat” trotz seiner Besatzungspolitik nicht boykottiert wird. Da ich an der Grenze zum Elsass lebe, weiß ich dass ich in Zukunft Carrefour und Supermärkte meiden werde, die nach diesen politischen Methoden agieren und profitieren. Ich danke meinem Freund Ali Abunimah sehr dafür, dass er dieses wichtige Thema aufgegriffen hat.

Am Wochenende war der Hashtag #boycottcarrefour in den sozialen Medien Frankreichs in aller Munde.