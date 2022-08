Wieder entdeckt, so traurig aktuell geblieben. Michael Chabon der Pulitzer Preisträger und jüdische Bestsellerautor im Interview mit Naomi Zeveloff vom Forward interviewt. Immer wieder beispielhaft für JEDEN JÜDISCHEN BÜRGER.

Evelyn Hecht-Galinski

Chabon nennt die Besetzung “die schlimmste Ungerechtigkeit, die ich je in meinem Leben gesehen habe” und sagt, er sei “schuldig

Von Philip Weiss



25. April 2016

Michael Chabon

Viele Leute geben dieses Interview heute weiter, und das sollten sie auch. Es wird Ihnen die Tränen in die Augen treiben: Der US-Romanautor Michael Chabon spricht aufrichtig und wortgewandt über die Schrecken der Besatzung, die er gerade mit Breaking the Silence bereist hat. Chabon bereitet ein Buch mit Essays von Schriftstellern über die Besatzung vor. Er wurde von Naomi Zeveloff vom Forward interviewt. Wichtige Auszüge:

Wenn man es mit eigenen Augen sieht, ist es ziemlich offensichtlich, ich denke, jeder Mensch mit einem Herzen und einem Verstand weiß, was er davon zu halten hat. Es ist die schlimmste Ungerechtigkeit, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Ich habe in meinem eigenen Land, in Amerika, schlimme Dinge gesehen. Es gibt viele entsetzliche Ungerechtigkeiten im amerikanischen Gefängnissystem, das “zweite Jim Crow”, wie es oft genannt wird. Unsere Drogengesetze in den Vereinigten Staaten sind grotesk ungerecht. Ich weiß bis zu einem gewissen Grad, wovon ich spreche. Das ist das Schlimmste, was ich je gesehen habe, einfach nur in Bezug auf die Ungerechtigkeit. Wenn ich mit dieser Aussage Leser verliere, dann will ich diese Leser nicht. Sie können weggehen und nie mehr zurückkommen.

Was für eine schöne Aussage, wir sollten Chabon dafür ehren. Er ist ein Zeuge, er ist im Augenblick. Ja, wir können ihn dafür kritisieren, dass er zu spät auftaucht; dieses Horrorspektakel war für die Palästinenser schon vor vielen, vielen Jahren, hinter der Mauer, vor Jahrzehnten offensichtlich. Aber er ist hingegangen und hat es gesehen, und er wird sicherlich etwas unternehmen.

Chabon weist in hervorragender Weise darauf hin, dass es Harriet Beecher Stowe war, die mit ihren Beobachtungen über die Sklaverei den Bürgerkrieg auslöste und damit eine ganze Nation bewegte. Geschichtenerzähler haben also eine wichtige Rolle zu spielen. (Und die Besetzung ist genauso schlimm wie die Sklaverei, weil sie in unserer Zeit stattfindet und über 4 Millionen Menschen ohne Rechte betrifft).

Dann sagt er dies über seine eigene Schuld:

Am ersten Tag, an dem wir hier waren, brachten sie uns nach Silwan, in den Schatten der Davidsstadt [ein nationaler archäologischer Park, der von der Elad-Organisation verwaltet wird, die Siedlern hilft, in palästinensische Viertel in Ost-Jerusalem zu ziehen]. Ich höre und sehe, wie [jüdische Siedler] illegal Häuser übernehmen, und diese [palästinensischen] Menschen kämpfen um ihre Nachbarschaft. Wer ist denn nun eine der Hauptquellen für die Unterstützung dieses ganzen Unternehmens der Stadt David? Die kleinen blauen Schachteln, in die ich als Kind in der hebräischen Schule jede Woche mein Kleingeld gesteckt habe, der Jüdische Nationalfonds. Das war 1973, und die Pfennige, die ich in die Boxen steckte, waren nicht buchstäblich dazu bestimmt, die Übernahme von Silwan zu unterstützen. Es ist nur so, dass ich in meiner persönlichen Geschichte, nicht in der Geschichte meines Volkes, aber in meinem eigenen Leben eine Verbindung zu etwas habe, das mich schuldig macht. Nicht nur durch Unterlassung, nicht nur dadurch, dass ich nichts unternommen oder gesagt habe, sondern auch dadurch, dass ich Dinge unterstützt habe, von denen ich nicht wusste, dass sie auf diese Weise benutzt wurden. Das hat mir einen ganz anderen Blickwinkel auf das gesamte Unternehmen gegeben, das mindestens bis 1967 zurückreicht.

Chabon hat sich auf wunderbare Weise nicht durch die jüdische Rolle in der Bürgerrechtsbewegung exkulpiert. Das ist das Ausweichmanöver zahlloser jüdischer Progressiver in den USA, einschließlich des Jewish World Service. Wir engagieren uns für fortschrittliche Anliegen; wir haben bereits im Büro gespendet. Ja, nun, das ist in unserem eigenen Haus. Vielleicht hat Chabon wieder einmal zu lange gebraucht, um am Ort seiner/unserer Verbrechen aufzutauchen, aber jetzt ist er da, und ich wette, er wird etwas dagegen unternehmen. Das ist der einzige Weg, der aus seiner JNF-Epiphanie folgen kann; und das war schon immer das Problem mit Peter Beinart. Er war auch entsetzt, als er 2010 das Video eines palästinensischen Jungen sah, der weinte, als sein Vater, ein Bauer, brutal verhaftet wurde, weil er Wasser von Siedlern auf Land “gestohlen” hatte, das seit Jahrhunderten im Besitz seiner Familie war. Nun, das war im Jahr 2010, und wie viel mehr muss man sehen, um etwas zu unternehmen? Ihr braucht nichts mehr, meine Freunde. Ich spüre, dass Chabon nie mehr derselbe sein wird und dass er handeln und jüdische Leser glücklich verprellen wird und dass er sogar Boykott, Desinvestition und Sanktionen (BDS) unterstützen wird, weil dies die einzige wirkliche Bewegung für Veränderung ist, die die Besatzung jeden Tag und jede Stunde bekämpft.

Ich will jetzt nicht zynisch sein, aber – ist es möglich, dass Chabon die große Chance im Auge hat und weiß, dass junge Juden sich verändern und ältere von allem die Nase voll haben, und dass er ein Buch gegen die Besatzung schreiben wird, das ein breites jüdisches Publikum findet, und er wird erklären, dass der Zionismus einen schweren Fehler gemacht hat und seine rassistische Strömung zur vorherrschenden Strömung wurde, und die New York Times wird ihn dafür feiern und er wird einen Bestseller landen? Ich hoffe es sehr. Übersetzt mit Deepl.com

