Chef des Afrikanischen Nationalkongresses: Südafrika könnte Putin trotz IStGH-Entscheidung einladen

In Südafrika sieht man den Haftbefehl gegen IStGH-Haftbefehl gegen Putin gelassen. In einem Interview sagte der Chef des Afrikanischen Nationalkongresses, er sei bereit, den russischen Präsidenten schon morgen einzuladen. Putin drohe in Südafrika keine Verhaftung. Fikile Mbalula, der Generalsekretär des Afrikanischen Nationalkongresses, sagte in einem Interview mit der BBC, er sei bereit, den russischen Präsidenten Wladimir Putin “bereits morgen” in das Land einzuladen.