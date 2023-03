China bezeichnet USA als weltweit größte Nuklearbedrohung

Das chinesische Außenministerium hat die USA als die größte Nuklearbedrohung der Welt bezeichnet. Die Außenamtssprecherin Mao Ning argumentierte bei einem Briefing am Freitag in Peking diese These damit, dass Washington in den letzten Jahren große Investitionen getätigt habe, um seine sogenannte nukleare Triade zu verbessern. Außerdem habe die US-Regierung die Rolle von Atomwaffen in ihrer nationalen Sicherheitspolitik erhöht und ein Netzwerk von Militärbündnissen in der ganzen Welt geschaffen.

“China als Nuklearbedrohung einzustufen ist ein nützlicher Vorwand, damit die USA ihr Atomarsenal ausbauen und ihre militärische Hegemonie aufrechterhalten kann.”

Die Diplomatin betonte gleichzeitig, dass Peking in seiner Nuklearpolitik schon immer “äußerst vernünftig und verantwortungsvoll” gewesen sei. China befolge eine defensive Nuklearstrategie und halte seine atomaren Kapazitäten auf dem Mindestniveau, welches seine nationale Sicherheit erfordere. Mao fügte hinzu:

“China erfüllt strikt seine Verpflichtungen in Bezug auf die Nichtverbreitung und verfolgt eine rationale, koordinierte und ausgewogene Herangehensweise bei der nuklearen Sicherheit.”

In diesem Zusammenhang rief die chinesische Außenamtssprecherin Washington dazu auf, über seine Nuklearpolitik nachzudenken sowie seiner besonderen und primären Verantwortung für die nukleare Abrüstung gerecht zu werden. Demnach sollten die USA die Rolle von Atomwaffen in ihrer nationalen Sicherheitspolitik reduzieren.

Anfang Februar hatte die Zeitung The Wall Street Journal unter Berufung auf Daten des Strategischen Kommandos der Vereinigten Staaten (USSTRATCOM) berichtet, dass China mehr Startvorrichtungen für interkontinentale Bodenraketen als die USA besitze. Deswegen forderten einige US-Gesetzgeber die US-Regierung auf, das Atompotenzial des Landes aufzustocken, um China und Russland widerstehen zu können.

